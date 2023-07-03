Джастин Буле — Ник Чеппелл. Прогноз, ставки на матч от эксперта сайта taffnews.ru (03.07.23)

Прогноз Джастин Буле — Ник Чеппелл (03.07.2023), ставки и коэффициенты

Джастин Буле — Ник Чеппелл (03 июля), ставки и коэффициенты

03 июля в 21:45 по МСК состоится матч в рамках чемпионата Челленджер, в котором на корт выйдут Джастин Буле , а противостоять в этом поединке будет Ник Чеппелл.



Теннисное противостояние Джастин Буле — Ник Чеппелл пройдет в рамках следующего раунда престижного международного турнира, так что согласно календарю организаторов, он состоится 03 июля. Благодаря букмекерским конторам и их линии уже известно, что игра стартует в 21:45 по МСК. В статистике личных встреч, насчитывающей пять поединков, Джастин Буле является лидером, одержав четыре победы и лишь один раз потерпев поражение.



Джастин Буле — Ник Чеппелл. КТО ФАВОРИТ МАТЧА?

Джастин Буле имеет всего пару дней на отдых, ведь уже 03 июля нужно будет играть в следующем раунде турнира, а оппонентом будет выступать Ник Чеппелл. По московскому времени профессионалы большого тенниса появятся на корте в 21:45. Если рассматривать статистику данного противостояния, то Джастин Буле имеет небольшие шансы на победу, так как ранее было лишь два выигранных матча против семи проигранных.

Джастин Буле

На данный момент Джастин Буле является одной из «темных лошадок» данного турнира, ведь в этом сезоне не было участия в других соревнованиях столь высокого класса. Зачастую это были простые Челленджеры, где хватало оппонентов из третьей и четвертой сотни мирового теннисного рейтинга. Как Джастин Буле поведет себя в матче с более серьезным оппонентом пока не ясно, ведь вряд ли получится задавать свой темп и полностью контролировать игру, как это было во всех предыдущих поединках. В прошлых сезонах для успешного выступления не хватало стабильности, а сейчас Джастин Буле пока демонстрирует лишь хорошую первую подачу, но пока не замечено умелой обороны и первоклассных технических навыков. К тому же, Джастин Буле слабо играет у сетки, а также часто допускает потерю концентрации. Этот турнир является домашним, так что есть надежда, что Джастин Буле будет более тщательно готовиться к поединку.



Ник Чеппелл

Ник Чеппелл имеет слишком вспыльчивый характер, который и не позволяет стабильно действовать на корте. В этом матче снова придется дать волю своим эмоциям, так как оппонент предстоит серьезный, еще и лучше работающий ногами. Но, зато Ник Чеппелл уверенно действует на задней линии, так что показывает хороший уровень при обмене ударами. Играть в зале на жестком покрытии Ник Чеппелл умеет, ведь если брать прошлый сезон, то в нем было таких семь поединков, из которых шесть завершились победами. Ник Чеппелл обладает мощной подачей, и хоть и не отличается быстротой на корте, но зато демонстрирует постоянную вариативность ударов, так что крайне сложно предугадать направление полета мяча. С мотивацией Ник Чеппелл проблем не имеет, ведь хоть турнир и не очень значительный, но на нем необходимо пройти как можно дальше, чтобы не лишиться рейтинговых очков.

Прогноз на матч

Джастин Буле и Ник Чеппелл – интересные соперники, которые всегда стараются показывать не только качественный, но и красивый теннис. Публика просто обожает, когда соперники выходят на корт в матчах с оппонентами. Однако очное противостояние этих спортсменов – отличный повод полюбоваться разными немыслимыми вещами современного тенниса. Пластичность и отличное чувство мяча – главные козыри соперников, позволяющие им повергать оппонентов в шок удачными попаданиями из совершенно невероятных позиций. Наши эксперты, прогнозируя данный матч, обратили внимание на покрытие, на котором проводится турнир. Они отлично подходит под стиль игры соперников, то есть, здесь будет место не только невероятным розыгрышам, но и стандартным комбинациям, позволяющим спортсменам защищать очки на собственной подаче. Вообще, победа в этом матче позволит пройти в следующий раунд турнира, заработать рейтинговые очки и призовые. Учитывая, что соперники имеют не самый высокий рейтинг, вряд ли они будут пренебрегать такой возможностью. Поэтому борьба в матче будет нешуточной. Мы думаем, что противостояние получится затяжным, и на этом базируем свои прогнозы на матч. С ними можно ознакомиться ниже. А сам матч мы рекомендуем не пропустить, так как считаем, что это будет потрясающее зрелище, которое не оставит равнодушным ни одного любителя этого вида спорта.



Джастин Буле — Ник Чеппелл. Прогноз, ставки на матч от эксперта сайта taffnews.ru (03.07.23)

Джастин Буле

На столь высокой стадии престижного теннисного турнира Джастин Буле выступает вполне заслуженно, ведь этот сезон можно считать одним из лучших в карьере. Джастин Буле всегда мобильно действует на корте, и зачастую именно это качество помогает побеждать. На этом турнире были пройдены очень серьезные оппоненты, так что можно не сомневается, что сейчас Джастин Буле уже все сделает для того, чтобы пробиться в финал. На данный момент Джастин Буле занимает в мировом рейтинге тенниса тринадцатую строчку, что является наивысшим достижением, но играть против представителей ТОП-10 не получается, так как высокая скорость и мощная подача еще не являются залогом победы. К тому же, Джастин Буле больше любит играть на жестком покрытии, а сейчас придется действовать на травяных кортах, на которых за всю карьеру еще не было никаких достижений. Тем не менее, Джастин Буле имеет на два дня больше на подготовку, а это много чего значит.

Ник Чеппелл

В этом сезоне Ник Чеппелл не может продемонстрировать свою лучшую форму, но, тем не менее, на данном турнире получилось дойти так далеко. Отчасти это было связано с тем, что оппоненты попадались явно слабее, или же были не в лучшей форме. В прошлом поединке никто не ожидал, что Ник Чеппелл сможет выиграть, а уже в первом сете пришлось проигрывать со счетом 4-1, но затем все же получилось его выиграть, а оппонент отказался от продолжения игры, ссылаясь на высокое давление и плохое самочувствие. Во всех матчах Ник Чеппелл допускает слишком много ошибок, так что в этой встрече будет особенно сложно, так как предстоит выдержать агрессивный натиск. Действовать в розыгрышах будет не так просто, ведь при обмене ударами на задней линии Ник Чеппелл допускает слишком много брака. Данное покрытие корта не является профильным, так что на нем Ник Чеппелл демонстрирует посредственные результаты.

Сегодня матч Джастин Буле — Ник Чеппелл Прогнозы от БК «БалтБет»

Престижный теннисный турнир – это всегда много интересных матчей, в которых встречаются соперники разного уровня. Среди большого количества матчей наши аналитики выбрали для прогнозирования противостояние, в котором встретятся Джастин Буле и Ник Чеппелл. Несмотря на то, что спортсмены занимают разные строчки рейтинга, фактически, на этом турнире они имеют равные шансы на проход в следующий раунд. Дело в том, что покрытие турнира отлично подходит под стиль игры теннисиста, занимающего в рейтинге позиции, гораздо ниже, чем соперник. А вот теннисист, находящийся выше в рейтинге, не имеет достаточно опыта выступлений на этом покрытии. Это подтверждают и личные встречи теннисистов. Конечно, преимущество в них находится на стороне более титулованного соперника, однако несколько встреч, произошедших как раз на подобном типе покрытия, наглядно показывает, что это покрытие для него непрофильное, и тут верх одерживал менее титулованный соперник. В общем, несмотря на то, что линия букмекеров уже несколько прогнулась в сторону нашего прогноза, мы все равно полагаем, что у аутсайдера букмекеров в этом матче есть отличные шансы не только навязать борьбу своему более известному и титулованному сопернику, но и победить. С остальными прогнозами наших аналитиков на этот матч можно ознакомиться ниже.

Джастин Буле — Ник Чеппелл: погода помешает показать хороший теннис

Джастин Буле и Ник Чеппелл которым предстоит определить сильнейшего в ближайшем матче престижного теннисного турнира, соперники, которые отлично знакомы со стилем игры друг друга. Теннисисты уже неоднократно скрещивали ракетки на разных стадиях различных турниров. Поэтому прежде чем начать прогнозирование этого противостояния, наши аналитики решили прибегнуть к статистике очных встреч. Из нее стало видно, что Джастин Буле имеет преимущество над соперником, так как на данном типе покрытия не имеет поражений. А вот Ник Чеппелл хоть и показывает неплохой теннис в текущем сезоне, все же так и не может добиться более-менее вменяемых результатов на данном типе покрытия. Это означает, что наш фаворит этого противостояния — Джастин Буле. Однако матч для фаворита вряд ли будет проходным. Ник Чеппелл умеет настраиваться на титулованных соперников. Об этом говорит высокий рейтинг спортсмена, да и личные встречи между соперниками в большинстве матчей проходили в борьбе. Тщательно изучив линию букмекерских контор, мы обратили внимание, что в лини предлагается заниженный общий тотал геймов. Мы полагаем, что этим необходимо пользоваться, тем более, что в предыдущих матчах на турнире Джастин Буле довольно посредственно действовал на своей подаче. Если предыдущие соперники были гораздо ниже уровнем, то Ник Чеппелл вряд ли будет прощать такое. Наши эксперты ждут здесь плотного противостояния, но за счет большего опыта победителем будет Джастин Буле.

СЕГОДНЯ МАТЧ Джастин Буле — Ник Чеппелл. ПРОГНОЗ ОТ ЭКСПЕРТОВ

На матч, в котором встретятся Джастин Буле и Ник Чеппелл букмекеры предложили довольно интересную линию. Напомним, что линию на теннисные матчи букмекеры составляют исходя из рейтинга и текущей формы спортсменов. Судя по тому, как соперники начали сезон, они готовы демонстрировать высокие результаты на всех турнирах, в которых принимают участие. Поэтому наши аналитики полагают, что линия, выставленная букмекерами, является верной. Однако это не помешало нам тщательно проанализировать возможность победы одного и другого спортсмена в этом матче, и предложить свои прогнозы на это противостояние. Мы знаем, что сейчас в большом теннисе идет серьезная борьба за места в рейтинге. Ситуация такова, что целый ряд теннисистов имеет отличные шансы на то, чтобы улучшить свои позиции в рейтинге, заняв более высокое место. Для этого необходимо показывать стабильно высокие результаты на всех крупных турнирах. И данный турнир не является исключением. Сейчас начинаются самые ответственные стадии, и чем дальше пройдут соперники по турнирной сетке, тем больше получат рейтинговых очков за участие в турнире. Поэтому сейчас все спортсмены будут действовать на пределе возможностей, активно играя не только на своей подаче, но и цепляясь за каждое очко на подаче соперника. Благодаря этому, мы можем гарантировать, что Джастин Буле и Ник Чеппелл проведут зрелищный и активный матч, в котором порадуют зрителей ярким атакующим теннисом, со множеством интересных комбинаций.

http://evolvegame.ru/cat1-684896-segodnya-match-tomas-farhat-fermin-tenti-prognozy-i-stavki-ot-eksperta-03-07-23/