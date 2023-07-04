Хавьер Барранко Косано — Диего Аугусто Баррето Санчес: ошибок будет много, ставим на количество геймов

Прогноз Хавьер Барранко Косано — Диего Аугусто Баррето Санчес (04.07.2023), ставки и коэффициенты

Хавьер Барранко Косано — Диего Аугусто Баррето Санчес (04-го июля 2023 года), ставки и коэффициенты

04-го июля 2023 года в 12:35 по МСК состоится матч в рамках чемпионата ITF, в котором на корт выйдут Хавьер Барранко Косано , а противостоять в этом поединке будет Диего Аугусто Баррето Санчес.



В 12:35 по московскому времени поклонники большого тенниса будут внимательно следить за тем, как на корте будут противостоять Хавьер Барранко Косано и Диего Аугусто Баррето Санчес. Тем кто, хочет посмотреть на игру, которая пройдет 04-го июля 2023 года, вживую, еще можно купить билеты, так как еще есть свободные места на трибунах. Между ведущими мировыми ракетками за всю историю было лишь четыре встречи, причем в них было по две победы у каждого соперника.



Хавьер Барранко Косано — Диего Аугусто Баррето Санчес. КТО ФАВОРИТ МАТЧА?

На следующей неделе стартует престижный теннисный турнир, и 04-го июля 2023 года откроет его противостояние Хавьер Барранко Косано — Диего Аугусто Баррето Санчес. Тем, кто хочет попасть на матч-открытие, лучше прийти на трибуны до 12:35 по МСК, то есть до начала игры. Хавьер Барранко Косано и Диего Аугусто Баррето Санчес отлично знают друг друга, ведь история противостояния насчитывает уже двенадцать матчей, в которых Диего Аугусто Баррето Санчес может гордиться семью победами, а вот Хавьер Барранко Косано имеет только пять выигранных встреч.

Хавьер Барранко Косано

Этот турнир Хавьер Барранко Косано проводит достаточно уверенно, преодолев уже три раунда. В последнем была победа над более именитым оппонентом, но, несмотря на это, получилось пройти дальше. В каждом сете было по брейку, причем Хавьер Барранко Косано может похвастаться тем, что не было потеряно ни одной собственной подачи. В прошлом году на этом турнире все завершилось как раз на этой стадии, так что Хавьер Барранко Косано однозначно хочет улучшить свой результат и пройти еще дальше. Так как Хавьер Барранко Косано имеет уже 32 года, то на таком высоком уровне получится выступать лишь несколько лет, так что этот турнир один из шансов добавить в свой немногочисленный послужной список еще один трофей. Хард является профильным покрытием, да еще и Хавьер Барранко Косано левша, с очень неудобной для соперников уходящей подачей, так что все предпосылки для победы имеются. Кроме того, Хавьер Барранко Косано хорошо двигается по корту и часто бегает к сетке.



Диего Аугусто Баррето Санчес

На этом турнире Диего Аугусто Баррето Санчес играет еще с квалификации, где вначале была победа над представителем пятой сотни теннисного рейтинга, а затем удалось в сложном матче обыграть местного игрока. Сыграв только в двух матчах, еще не получится адаптироваться к данному покрытию корта, ведь Диего Аугусто Баррето Санчес все же больше любит грунтовые или травяные корты, а здесь придется играть на харде. Не обладая высокой скоростью, Диего Аугусто Баррето Санчес не любит быстрого темпа игры, а отдает предпочтение надежной обороне на задней линии. Тем более, что Диего Аугусто Баррето Санчес уверенно действует на приеме, хорошо пробивая обеими сторонами ракетки. 45-я ракетка мира обладает не только качественным форхендом, но и бэкхендом, так что Диего Аугусто Баррето Санчес на второй подаче часто имеет даже больший процент выигрыша, чем на первой. В 35 лет Диего Аугусто Баррето Санчес пока не думает о завершении карьеры, а на этом турнире пока еще не сложно выступать, так как между матчами хватает времени на восстановление.

Хавьер Барранко Косано — Диего Аугусто Баррето Санчес. КАК ИГРАЛИ МЕЖДУ СОБОЙ?

Наши эксперты долго выбирали матч для прогнозирования, пока не остановили свой выбор на противостоянии, соперниками в котором будут Хавьер Барранко Косано и Диего Аугусто Баррето Санчес. Эти теннисисты проводят неплохой сезон. Несмотря на то, что пока им не удалось завоевать ни одного титула, в сезоне еще предстоит принять участие во многих турнирах, поэтому шанс дойти до финала и там побороться за трофей получит каждый из соперников. Уровень соперников довольно высок, в противном случае, они бы не занимали такие высокие места в мировом рейтинге. Просто, сейчас в теннисе сезон покрытий, на которых этим соперникам не совсем удобно демонстрировать свой теннис. Осталось немного подождать, когда произойдет смена турниров, и вот тогда Хавьер Барранко Косано и Диего Аугусто Баррето Санчес продемонстрируют свой лучший теннис, который позволяет им навязывать борьбу даже тем соперникам, которые стоят во главе мирового теннисного рейтинга. Пока стоит сосредоточиться на этом матче. Наши эксперты полагают, что спортсмены постараются прибиться к покрытию, так как им еще предстоит принять участие в ряде турниров с подобным покрытием. Уровень позволяет им держать мяч в игре и пытаться взять подачу соперника. Вряд ли кто-то будет форсировать события, мы думаем, что спортсмены обменяются сетами, а победителя матча определит финальный сет. Поэтому рекомендуем понаблюдать за этим матчем, ведь на корте друг другу будут противостоять не самые последние теннисисты в рейтинге, да и наши прогнозы позволят сделать этот матч еще более интересным и даже прибыльным.



Хавьер Барранко Косано — Диего Аугусто Баррето Санчес (04-го июля 2023 года), ставки и коэффициенты

Хавьер Барранко Косано

На этом турнире именно Хавьер Барранко Косано может похвастаться самой сильной подачей, но она совершенно не отличается вариативностью, ведь данный представитель большого тенниса всегда действует в одном и том же стиле, что отлично знают уже все оппоненты. Да, Хавьер Барранко Косано отлично бьет обеими сторонами ракетки, но все же иногда допускает ошибки на приеме, а также не может продемонстрировать уверенную игру возле сетки. Пока Хавьер Барранко Косано еще не может похвастаться высокой техничностью, так что побеждать получается лишь за счет хорошей физической формы, силы и высокой скорости. Так что, пусть и получилось на этом турнире зайти так далеко, но это в первую очередь связано со слабым уровнем оппонентов, а дальше будет намного сложнее. Если Хавьер Барранко Косано не сможет навязать свою игру и не получится начать матч с мощного атакующего напора, то с обороной все намного сложнее. К тому же, еще ни разу не было такого, чтобы получалось переломать ход поединка.

Диего Аугусто Баррето Санчес

Несмотря на хорошо проведенный прошлый сезон, пока не стоит надеяться на то, что Диего Аугусто Баррето Санчес хорошо сыграет и в этом году. Так как конец прошлого года был сильно перегружен матчами, то просто не хватило времени полностью восстановить силы, а значит Диего Аугусто Баррето Санчес никак не может находиться на пике формы. Прошлый турнир завершился уже во втором раунде, причем пришлось отказаться от продолжения поединка, так как начали ощущать боли в спине. После этого был взят перерыв на две недели, так что все же есть шансы, что Диего Аугусто Баррето Санчес сейчас чувствует себя лучше и сможет продемонстрировать на корте больше сил. Тем более, что сейчас необходимо играть на харде, а со скоростью все в порядке. Диего Аугусто Баррето Санчес всегда быстро перемещается по корту и отлично выбирает позицию при приеме, так что крайне редко позволяет загнать себя в неудобную ситуацию.

Сегодня матч Хавьер Барранко Косано — Диего Аугусто Баррето Санчес Прогнозы от БК «БалтБет»

Престижный теннисный турнир – это всегда много интересных матчей, в которых встречаются соперники разного уровня. Среди большого количества матчей наши аналитики выбрали для прогнозирования противостояние, в котором встретятся Хавьер Барранко Косано и Диего Аугусто Баррето Санчес. Несмотря на то, что спортсмены занимают разные строчки рейтинга, фактически, на этом турнире они имеют равные шансы на проход в следующий раунд. Дело в том, что покрытие турнира отлично подходит под стиль игры теннисиста, занимающего в рейтинге позиции, гораздо ниже, чем соперник. А вот теннисист, находящийся выше в рейтинге, не имеет достаточно опыта выступлений на этом покрытии. Это подтверждают и личные встречи теннисистов. Конечно, преимущество в них находится на стороне более титулованного соперника, однако несколько встреч, произошедших как раз на подобном типе покрытия, наглядно показывает, что это покрытие для него непрофильное, и тут верх одерживал менее титулованный соперник. В общем, несмотря на то, что линия букмекеров уже несколько прогнулась в сторону нашего прогноза, мы все равно полагаем, что у аутсайдера букмекеров в этом матче есть отличные шансы не только навязать борьбу своему более известному и титулованному сопернику, но и победить. С остальными прогнозами наших аналитиков на этот матч можно ознакомиться ниже.

Хавьер Барранко Косано — Диего Аугусто Баррето Санчес: ошибок будет много, ставим на количество геймов

Исходя из того, какие коэффициенты выставили букмекеры на матч, в котором примут участием Хавьер Барранко Косано и Диего Аугусто Баррето Санчес, наши эксперты обратили на него внимание. Вообще, Хавьер Барранко Косано сейчас не на столько в хорошей форме, чтобы видеть этого спортсмена явным фаворитом матча. Возможно, что букмекеры в своих котировках на это противостояние исходили из рейтинга оппонентов, однако они видимо не учли, что Диего Аугусто Баррето Санчес имеет больше сыгранных матчей на данном типе покрытия, да и вообще, в личных встречах имеет перевес. Мы тщательно проанализировали результаты соперников на этом турнире, а также обратили внимание на то, как спортсмены выступали здесь в прошлые годы. Полученная информация вселила в нас дополнительную уверенность в том, что Хавьер Барранко Косано – не такой явный фаворит. Исходя из этого мы рекомендуем делать ставки на плюсовую фору аутсайдера букмекеров в этом матче. Те бетторы, которые предпочитают рисковые ставки, могут сыграть победу аутсайдера, кстати, букмекеры предлагают на это довольно высокий коэффициент, что позволит в несколько раз увеличить игровой банк. Еще бы мы рекомендовали обратить внимание на общий тотал геймов в этом матче. Наши аналитики думают, что матч получится затяжным, что автоматически предполагает ставки на тотал больше геймов. Нашу уверенность в этом прогнозе подкрепляет тот факт, что все личные встречи спортсменов на данном типе покрытия проходили в борьбе. Скорее всего, и это противостояние не станет исключением, тем более что Хавьер Барранко Косано и Диего Аугусто Баррето Санчес на этом турнире демонстрируют неплохой уровень подготовки.

СЕГОДНЯ МАТЧ Хавьер Барранко Косано — Диего Аугусто Баррето Санчес. ПРОГНОЗ ОТ ЭКСПЕРТОВ

Довольно необычно ведет на крупном теннисном турнире спортсменов, которые еще недавно выступали в менее значимых по рейтингу турнирах. Однако мировые эксперты отмечают, что большой теннис прогрессирует довольно быстро, молодые спортсмены стараются демонстрировать теннис высокого уровня, что дает им возможность противостоять теннисистам с высоким рейтингом. Причем, в отдельных матчах молодые спортсмены не только навязывают борьбу своим более именитым и титулованным соперникам, но и побеждают их. Результаты текущего турнира показывают, что Хавьер Барранко Косано и Диего Аугусто Баррето Санчес сейчас находятся в прекрасной форме, по ходу турнира они провели несколько непростых матчей, из которых им удалось выйти победителями. А это говорит о готовности бороться здесь и попадать в следующий круг. Наши аналитики полагают, что матч с участием этих спортсменов должен стать очень зрелищным, а его результат может быть непредсказуемым, так как и Хавьер Барранко Косано, и Диего Аугусто Баррето Санчес будут прилагать все усилия для того чтобы попасть в следующий круг турнира, что позволит им не только серьезно заявить о своих намерениях в большом теннисе, но и существенно продвинет спортсменов в рейтинге. Поэтому мы предлагаем всем любителям большого тенниса не пропустить этот яркий, и, несомненно, интересный матч, добавить интригу в котором смогут наши прогнозы, с которыми можно подробно ознакомиться ниже.

http://evolvegame.ru/cat2-685742-ayeniklark-siguynshimizu-prognoz-i-stavki-ot-specialista-na-tennis-04-07-23/