Прогноз Бен Шелтон — Таро Даниэль (05-го июля 2023 года), ставки и коэффициенты

Бен Шелтон — Таро Даниэль. Прогноз, ставки на матч. Уимблдон (05.07.23)

05.07.2023 в 12:00 по МСК состоится матч в рамках чемпионата Уимблдон, в котором на корт выйдут Бен Шелтон , а противостоять в этом поединке будет Таро Даниэль.



Букмекерские конторы расширили свою линию до 05.07.2023, так что уже точно известно, что именно в этот день пройдет теннисный поединок Бен Шелтон — Таро Даниэль. А тем, кто хочет на него сделать ставку, необходимо это сделать до 12:00 по Москве. Если брать во внимание предыдущие личные встречи, то в них явным лидером является Бен Шелтон, выиграв семь раз, причем пять раз были досрочные победы, когда поражение было лишь одно.



Бен Шелтон — Таро Даниэль. КТО ФАВОРИТ МАТЧА?

Бен Шелтон имеет всего пару дней на отдых, ведь уже 05.07.2023 нужно будет играть в следующем раунде турнира, а оппонентом будет выступать Таро Даниэль. По московскому времени профессионалы большого тенниса появятся на корте в 12:00. Если рассматривать статистику данного противостояния, то Бен Шелтон имеет небольшие шансы на победу, так как ранее было лишь два выигранных матча против семи проигранных.

Бен Шелтон

Первые матчи в этом сезоне продемонстрировали, что Бен Шелтон находится в великолепной форме, так что может очень далеко зайти. Кроме того, с мотивацией проблем не будет, так как турнир домашний, а значит, в каждом матче обеспечена мощная поддержка публики. В предыдущих матчах большинство считало, что Бен Шелтон является аутсайдером, но все же они завершились победами, гарантировавшими проход в следующий этап. Бен Шелтон умеет великолепно играть на задней линии и защищаться у сетки, хотя все же чаще используется атакующий стиль. Бен Шелтон обладает сильной подачей с обеих рук, а также умеет правильно использовать не только форхенд, но и бэкхенд. Матчи на данном покрытии корта не представляют особой сложности, так как Бен Шелтон может хорошо играть где угодно, меняя свой стиль в зависимости от обстановки.



Таро Даниэль

Если в начале турнира еще были сомнения, находится ли Таро Даниэль на пике своих возможностей, то после последнего сыгранного матча в этом уже никто не сомневается. Таро Даниэль демонстрирует хорошую концентрацию и полностью отдается игре. Да, это еще не пик формы, но все же Таро Даниэль имеет хороший уровень, ведь победить оппонента, который находится также в десятке сильнейших, да еще и со счетом 3-0, довольно сложно. Таро Даниэль намного моложе нынешнего оппонента, хотя в плане опыта совершенно не уступает. Можно не сомневаться, что Таро Даниэль не станет выкладываться уже в первом сете, а просто станет играть в обороне, чтобы сдержать стартовый натиск соперника. Таро Даниэль будет ждать, когда в четвертом и пятом сете оппонента начнет одолевать усталость и начнут появляться ошибки, вот тогда Таро Даниэль и станет демонстрировать свой стиль и выматывать оппонента. Таро Даниэль умеет играть как на задней линии, так и под сеткой, а опасность представляют не только первая, но и вторая подача, так как получается вариативно играть на приеме.

Прогноз на матч

Разница в классе не должна помешать соперникам, выдать отличный матч на теннисных кортах известного турнира. Бен Шелтон и Таро Даниэль впервые будут встречаться между собой. Если Бен Шелтон уже привык выступать на таких стадиях крупных теннисных турниров, где обладает немалым опытом, то соперник — Таро Даниэль пока только делает первые шаги во взрослом теннисе, поэтому еще недостаточно опытен в подобных матчах. Даже учитывая тот факт, что эксперты мирового тенниса пророчат спортсмену большое будущее, ни букмекеры, ни эксперты нашего ресурса не видят здесь никаких факторов в пользу победы менее опытного спортсмена. Наряду с этим, мы полагаем, что в одном из сетов, а то и в двух, соперник может навязать своему более опытному оппоненту борьбу. Глядя на результаты, которые Бен Шелтон демонстрировал будучи юниором, создается впечатление, что спортсмен – будущее мирового тенниса. Естественно, чтобы играть на равных и побеждать лидеров мирового рейтинга, помимо таланта нужно обладать должным опытом и иметь отличный психологический настрой. Все это придет со временем, а пока стоит отталкиваться от текущей формы, а она говорит о том, что Бен Шелтон – фаворит противостояния. Возможно, что фаворит даст сопернику проявить себя, позволив получить бесценный опыт выступлений на таком уровне и против таких соперников. В этом случае, игра будет очень интересная, в первую очередь, с той точки зрения, что любители спорта смогут понаблюдать за первыми шагами будущей звезды. Прогнозы от наших экспертов на этот матч представлены ниже, всем хорошего тенниса и выигрышных ставок.



Бен Шелтон — Таро Даниэль (05.07.2023), ставки и коэффициенты

Бен Шелтон

Несмотря на внушительный возраст, Бен Шелтон демонстрирует в этом году великолепную форму, уже сумев выиграть два малозначительных турнира. Они были использованы в первую очередь для набора оптимальной формы, так как Бен Шелтон гораздо более хочет выиграть данный турнир, который входит в число самых престижных. Бен Шелтон обладает огромным опытом в большом теннисе, и это не удивительно для второй ракетки мира, но даже при таком плотном графике матчей получается постоянно выигрывать, не отдавая оппонентам ни единого сета. Ожидался сложный матч на прошлом этапе, но оппонент после часа напряженной борьбы отказался от игры, пожаловавшись на проблемы со здоровьем. Это позволило сэкономить силы, так что в этом матче Бен Шелтон снова сможет продемонстрировать свои максимальные возможности. Бен Шелтон может стабильно играть на любом покрытии корта, причем на всех различных типах были выиграны трофеи.

Таро Даниэль

Выступать в зале Таро Даниэль не очень любит, так как показывать хорошую игру на таких кортах не получается. За всю свою многолетнюю карьеру не было ни одного трофея, взятого на закрытом харде, а зачастую Таро Даниэль старается избегать таких турниров. Но, так как данный чемпионат проходит на родине, то все же Таро Даниэль принимает участие, и постарается продемонстрировать как можно лучший теннис, чтобы порадовать своих поклонников. Ранее на данном турнире также не получалось показывать хороших результатов, но в этом сезоне Таро Даниэль демонстрирует великолепную форму, улучшив свою подачу, а также став намного надежнее играть на приеме. При вводе мяча в игру появилась вариативность, причем иногда Таро Даниэль даже может запустить мяч по довольно сложной траектории. Заднюю линию Таро Даниэль хорошо контролирует, так что при обмене ударами постоянно пытается так отбить мяч, чтобы обострить ситуацию.

Сегодня матч Бен Шелтон — Таро Даниэль Прогнозы от БК «БалтБет»

Наши аналитики неоднократно подчеркивали, что рейтинг теннисистов имеет не самое основное значение для определения победителя в том или ином матче. Физические кондиции, психологическая устойчивость, настрой и покрытие турнира – одни из самых главных критериев, которые требуют самого тщательного изучения и анализа для определения фаворита того или иного теннисного матча. Они же являются первоочередными факторами при поиске интересных ставок на то или иное теннисное противостояние. При прогнозировании матча, соперниками в котором будут Бен Шелтон и Таро Даниэль аналитики нашего портала постарались учесть все эти факторы. Тем более что спортсмены отлично знакомы друг с другом, так как их пути на различных турнирах пересекались. Бен Шелтон и Таро Даниэль обладают огромным опытом выступлений, так как уже на протяжении ряда лет демонстрируют прекрасные результаты, добиваются побед и выигрывают титулы. Текущий турнир для них – отличная возможность продемонстрировать высокий уровень подготовки, и побороться за очередной трофей. Пока еще рано говорить о возможности выхода в финал турнира или завоевании титулов, уж очень сильный состав спортсменов собрался на этом турнире. С другой стороны, добиться победы над сильным спортсменом и завоевать титул – отличная демонстрация своих претензий на более высокий рейтинг, и Бен Шелтон и Таро Даниэль постараются не упустить этот шанс. Наши прогнозы сводятся к тому, что матч будет интересным, так как очень сложно отдать здесь безоговорочное преимущество одному из оппонентов.

Бен Шелтон — Таро Даниэль: погода помешает показать хороший теннис

Бен Шелтон и Таро Даниэль которым предстоит определить сильнейшего в ближайшем матче престижного теннисного турнира, соперники, которые отлично знакомы со стилем игры друг друга. Теннисисты уже неоднократно скрещивали ракетки на разных стадиях различных турниров. Поэтому прежде чем начать прогнозирование этого противостояния, наши аналитики решили прибегнуть к статистике очных встреч. Из нее стало видно, что Бен Шелтон имеет преимущество над соперником, так как на данном типе покрытия не имеет поражений. А вот Таро Даниэль хоть и показывает неплохой теннис в текущем сезоне, все же так и не может добиться более-менее вменяемых результатов на данном типе покрытия. Это означает, что наш фаворит этого противостояния — Бен Шелтон. Однако матч для фаворита вряд ли будет проходным. Таро Даниэль умеет настраиваться на титулованных соперников. Об этом говорит высокий рейтинг спортсмена, да и личные встречи между соперниками в большинстве матчей проходили в борьбе. Тщательно изучив линию букмекерских контор, мы обратили внимание, что в лини предлагается заниженный общий тотал геймов. Мы полагаем, что этим необходимо пользоваться, тем более, что в предыдущих матчах на турнире Бен Шелтон довольно посредственно действовал на своей подаче. Если предыдущие соперники были гораздо ниже уровнем, то Таро Даниэль вряд ли будет прощать такое. Наши эксперты ждут здесь плотного противостояния, но за счет большего опыта победителем будет Бен Шелтон.

СЕГОДНЯ МАТЧ Бен Шелтон — Таро Даниэль. ПРОГНОЗ ОТ ЭКСПЕРТОВ

На матч, в котором встретятся Бен Шелтон и Таро Даниэль букмекеры предложили довольно интересную линию. Напомним, что линию на теннисные матчи букмекеры составляют исходя из рейтинга и текущей формы спортсменов. Судя по тому, как соперники начали сезон, они готовы демонстрировать высокие результаты на всех турнирах, в которых принимают участие. Поэтому наши аналитики полагают, что линия, выставленная букмекерами, является верной. Однако это не помешало нам тщательно проанализировать возможность победы одного и другого спортсмена в этом матче, и предложить свои прогнозы на это противостояние. Мы знаем, что сейчас в большом теннисе идет серьезная борьба за места в рейтинге. Ситуация такова, что целый ряд теннисистов имеет отличные шансы на то, чтобы улучшить свои позиции в рейтинге, заняв более высокое место. Для этого необходимо показывать стабильно высокие результаты на всех крупных турнирах. И данный турнир не является исключением. Сейчас начинаются самые ответственные стадии, и чем дальше пройдут соперники по турнирной сетке, тем больше получат рейтинговых очков за участие в турнире. Поэтому сейчас все спортсмены будут действовать на пределе возможностей, активно играя не только на своей подаче, но и цепляясь за каждое очко на подаче соперника. Благодаря этому, мы можем гарантировать, что Бен Шелтон и Таро Даниэль проведут зрелищный и активный матч, в котором порадуют зрителей ярким атакующим теннисом, со множеством интересных комбинаций.

http://evolvegame.ru/cat0-686650-prognoz-na-match-korban-krouter-digviyai-pratap-singh-05-07-23/