Адамчак/Сизикова — Дзаламидзе/Дьяченко. Прогноз, ставки на матч от эксперта сайта taffnews.ru (11.02.20)

Прогноз Адамчак/Сизикова — Дзаламидзе/Дьяченко (11.02.2020), ставки и коэффициенты

Адамчак/Сизикова — Дзаламидзе/Дьяченко (11-го февраля), ставки и коэффициенты

11-го февраля в 11:35 по МСК состоится матч в рамках чемпионата WTA, в котором на корт выйдут Адамчак/Сизикова , а противостоять в этом поединке будет Дзаламидзе/Дьяченко.



Так как теннисный поединок Адамчак/Сизикова — Дзаламидзе/Дьяченко пройдет уже 11-го февраля, то с каждым днем вокруг него все больший ажиотаж. Можно не сомневаться, что в 11:35 по Москве на трибунах не будет ни одного свободного места, да и многие телезрители займут свои места возле экранов. Единственная очная встреча состоялась четыре года назад, и тогда она показала, что Адамчак/Сизикова на тот момент намного сильнее, нежели Дзаламидзе/Дьяченко.



Адамчак/Сизикова — Дзаламидзе/Дьяченко. КТО ФАВОРИТ МАТЧА?

Букмекерские конторы начали принимать ставки на теннисную встречу Адамчак/Сизикова — Дзаламидзе/Дьяченко, которая пройдет 11-го февраля в рамках популярного Мастерса. Тем, кто хочет на него также поставить, необходимо это сделать до 11:35 по московскому времени. Хотя обе известные личности в мире тенниса много лет выступают на высочайшем уровне, ранее они ни разу не встречались на корте.

Адамчак/Сизикова

Этот турнир Адамчак/Сизикова проводит достаточно уверенно, преодолев уже три раунда. В последнем была победа над более именитым оппонентом, но, несмотря на это, получилось пройти дальше. В каждом сете было по брейку, причем Адамчак/Сизикова может похвастаться тем, что не было потеряно ни одной собственной подачи. В прошлом году на этом турнире все завершилось как раз на этой стадии, так что Адамчак/Сизикова однозначно хочет улучшить свой результат и пройти еще дальше. Так как Адамчак/Сизикова имеет уже 32 года, то на таком высоком уровне получится выступать лишь несколько лет, так что этот турнир один из шансов добавить в свой немногочисленный послужной список еще один трофей. Хард является профильным покрытием, да еще и Адамчак/Сизикова левша, с очень неудобной для соперников уходящей подачей, так что все предпосылки для победы имеются. Кроме того, Адамчак/Сизикова хорошо двигается по корту и часто бегает к сетке.



Дзаламидзе/Дьяченко

На этом турнире Дзаламидзе/Дьяченко выступает регулярно, причем, еще ни разу не было такого, чтобы не получилось добраться хотя бы до четвертьфинала. За шесть лет удалось одержать две победы, так что Дзаламидзе/Дьяченко снова входит в число главных фаворитов и постарается оправдать ожидания болельщиков. Последнее особенно важно, так как турнир является домашним, и Дзаламидзе/Дьяченко чувствует огромную ответственность. В начале сезона было сыграно уже шесть матчей, из которых удалось выиграть четыре. Два поражения были вполне ожидаемыми, так как попадались явно более сильные оппоненты, которые в итоге и стали победителями тех турниров. Грунтовые корты являются профильными, а в этом сезоне Дзаламидзе/Дьяченко уже не будет к ним адаптироваться, так как три поединка проходило как раз на этом покрытии. Дзаламидзе/Дьяченко зачастую применяет оборонительную тактику, делая ставку на качественный прием мяча и заострение игры на второй подаче.

Прогноз на матч Адамчак/Сизикова — Дзаламидзе/Дьяченко

Интерес наших экспертов привлек теннисный матч, в котором соперниками будут известные спортсмены. Адамчак/Сизикова и Дзаламидзе/Дьяченко являются лидерами мирового рейтинга. Эти соперники уже неоднократно встречались между собой, а их противостояния всегда проходят в напряженный борьбе с равными шансами на успех. Мы думаем, что и в сегодняшнем матче ничего не изменится. Вначале сезона эти спортсмены уже встречались. Тот матч запомнился болельщикам надолго, так как теннисисты держали публику в напряжении до последнего розыгрыша. Во время матча они умудрялись разыгрывать нереальные ралли, выдавая потрясающие по красоте и исполнению комбинации. Сегодня теннисисты уже успели принять участие в ряде турниров, в которых участвовали в финальных стадиях. Они также успели завоевать по несколько трофеев, что тоже лишний раз подтверждает великолепную форму спортсменов. В СМИ активно обсуждают и прогнозируют этот матч, не отстают и популярные паблики сети Интернет, в которых прогнозисты делятся своими мнениями и прогнозами относительно развития событий в данном матче. Наш портал тоже решил сделать свои прогнозы на матч, в котором сойдутся известные спортсмены. Многие эксперты пророчат победителю этой пары теннисистов борьбу за титул турнира. Об этом говорить пока рано, но, судя по текущей форме оппонентов, в этих прогнозах есть доля истины. Таким образом, все указывает на то, что игра должна оставить после себя приятное послевкусие, следовательно, мы рекомендуем посмотреть этот матч, а наши прогнозы позволят сделать просмотр прибыльным занятием.



Адамчак/Сизикова — Дзаламидзе/Дьяченко. Прогноз, ставки на матч от эксперта сайта taffnews.ru (11.02.20)

Адамчак/Сизикова

На столь высокой стадии престижного теннисного турнира Адамчак/Сизикова выступает вполне заслуженно, ведь этот сезон можно считать одним из лучших в карьере. Адамчак/Сизикова всегда мобильно действует на корте, и зачастую именно это качество помогает побеждать. На этом турнире были пройдены очень серьезные оппоненты, так что можно не сомневается, что сейчас Адамчак/Сизикова уже все сделает для того, чтобы пробиться в финал. На данный момент Адамчак/Сизикова занимает в мировом рейтинге тенниса тринадцатую строчку, что является наивысшим достижением, но играть против представителей ТОП-10 не получается, так как высокая скорость и мощная подача еще не являются залогом победы. К тому же, Адамчак/Сизикова больше любит играть на жестком покрытии, а сейчас придется действовать на травяных кортах, на которых за всю карьеру еще не было никаких достижений. Тем не менее, Адамчак/Сизикова имеет на два дня больше на подготовку, а это много чего значит.

Дзаламидзе/Дьяченко

Этот сезон Дзаламидзе/Дьяченко проводит довольно неубедительно, так что в фавориты данного поединка 42-ю ракетку мира букмекеры поставили исключительно из-за более высокой позиции в теннисном рейтинге. Первые два турнира были проиграны уже на первой стадии, а в третьем удалось пройти первый раунд, но исключительно лишь благодаря тому, что у оппонента случился рецидив травмы. А уже во втором раунде было поражение в двух партиях. Вряд ли после этого что-то сильно поменялось, так что в этом матче Дзаламидзе/Дьяченко снова не сможет продемонстрировать уверенной игры, а будет допускать много глупых ошибок. На корте Дзаламидзе/Дьяченко слишком нервничает, что хорошо видно по приему мяча, а также по тому, настолько много совершается лишних движений. В этом сезоне Дзаламидзе/Дьяченко допускает слишком много брака на задней линии, а в розыгрышах часто излишне форсирует события, что приводит к потере мяча. Что касается ввода мяча в игру, то и здесь все далеко не идеально.

Сегодня матч Адамчак/Сизикова — Дзаламидзе/Дьяченко Прогнозы от БК «БалтБет»

Со старта текущего теннисного сезона Адамчак/Сизикова и Дзаламидзе/Дьяченко начали демонстрировать отличный уровень подготовки, что вылилось в большое количество побед и завоеванных трофеев. На фоне того, что ряд спортсменом пока не может похвастаться хорошей формой, демонстрируя рваные результаты, наши соперники стараются выигрывать как можно больше матчей, чтобы улучшать свои позиции в рейтинге. Напомним, что за победу в текущем турнире теннисисты получат достаточное количество очков, чтобы еще больше подняться в рейтинге, и результаты, которые Адамчак/Сизикова и Дзаламидзе/Дьяченко показывают на этом турнире, свидетельствуют о том, что соперники не собираются сбавлять обороты, и главной их целью здесь является взятие трофея. Именно поэтому матч этих соперников приковал внимание любителей тенниса, и наши аналитики тоже решили поделиться своими прогнозами на этот матч. Так как уже в текущем сезоне Адамчак/Сизикова и Дзаламидзе/Дьяченко провели несколько очных матчей, которые прошли в напряженной борьбе, наши аналитики уверены в том, что великолепная форма и отличный уровень подготовки должны способствовать тому, что и этот матч между соперниками должен получиться не менее зрелищным, чем предыдущие матчи. Покрытие турнира тоже располагает к затяжной игре, так как Адамчак/Сизикова и Дзаламидзе/Дьяченко действуют от подачи, поэтому мы не исключаем плотную борьбу в каждом сете, что, несомненно, придется по вкусу любителям большого тенниса.

Адамчак/Сизикова — Дзаламидзе/Дьяченко: кто пройдет в следующий раунд?

Исходя из того, какие коэффициенты выставили букмекеры на матч, в котором примут участием Адамчак/Сизикова и Дзаламидзе/Дьяченко, наши эксперты обратили на него внимание. Вообще, Адамчак/Сизикова сейчас не на столько в хорошей форме, чтобы видеть этого спортсмена явным фаворитом матча. Возможно, что букмекеры в своих котировках на это противостояние исходили из рейтинга оппонентов, однако они видимо не учли, что Дзаламидзе/Дьяченко имеет больше сыгранных матчей на данном типе покрытия, да и вообще, в личных встречах имеет перевес. Мы тщательно проанализировали результаты соперников на этом турнире, а также обратили внимание на то, как спортсмены выступали здесь в прошлые годы. Полученная информация вселила в нас дополнительную уверенность в том, что Адамчак/Сизикова – не такой явный фаворит. Исходя из этого мы рекомендуем делать ставки на плюсовую фору аутсайдера букмекеров в этом матче. Те бетторы, которые предпочитают рисковые ставки, могут сыграть победу аутсайдера, кстати, букмекеры предлагают на это довольно высокий коэффициент, что позволит в несколько раз увеличить игровой банк. Еще бы мы рекомендовали обратить внимание на общий тотал геймов в этом матче. Наши аналитики думают, что матч получится затяжным, что автоматически предполагает ставки на тотал больше геймов. Нашу уверенность в этом прогнозе подкрепляет тот факт, что все личные встречи спортсменов на данном типе покрытия проходили в борьбе. Скорее всего, и это противостояние не станет исключением, тем более что Адамчак/Сизикова и Дзаламидзе/Дьяченко на этом турнире демонстрируют неплохой уровень подготовки.

СЕГОДНЯ МАТЧ Адамчак/Сизикова — Дзаламидзе/Дьяченко. ПРОГНОЗ ОТ ЭКСПЕРТОВ

Мы неоднократно говорили о том, что в современном теннисе все больше ярких и интересных матчей, в которых аутсайдеры не только навязывают борьбу фаворитам, но и побеждают их. Это происходит из-за того, что современный теннис стал моложе. Появляется все больше талантливых юниоров, которые уже в юном возрасте заявляют о себе как о будущих топ-теннисистах. Старожилам большого тенниса, которые на протяжении длительного времени удерживали лидирующие позиции мирового рейтинга, теперь очень непросто, так как молодежь полна сил, участвует в большом количестве турниров и не так подвержена усталости и травмам. Конечно, молодым талантам еще не хватает опыта и мастерства, однако желание победить с лихвой компенсирует все недостатки. Поэтому любители тенниса становятся свидетелями не только ярких матчей, но и неожиданных результатов. Такое положение дел устраивает всех, в том числе и букмекеров, которые, потирая руки, зарабатывают деньги на ставках бетторов на фаворитов. Наши аналитики решили положить этому конец. Мы тщательно отбираем матчи, анализируем их, предлагая только качественные прогнозы, ставки на которые на дистанции принесут бетторам гарантированную прибыль. С нашей помощью можно не только наслаждаться интересным теннисом, но и выигрывать на ставках. Поэтому не пропустите наш очередной прогноз на теннисный матч, соперниками в котором будут Адамчак/Сизикова и Дзаламидзе/Дьяченко.



http://evolvegame.ru/cat1-240151-elza-zhakemo-yuliya-terzhiyska-prognoz-i-stavki-ot-professionala-na-tennis-10-02-20/