Прогноз на бой Исак Моура (Бра) — Георгий Шахрурамазанов (Рос) 07.07.2023

«Исак Моура (Бра)» – «Георгий Шахрурамазанов (Рос)». 07.07.23. Прогноз и ставки на матч

Всемирная ассоциация запланировала титульный бой Исак Моура (Бра) — Георгий Шахрурамазанов (Рос) на 07.07.2023, так что на подготовку к нему у бойцов осталось не так много времени. Ранее Исак Моура (Бра) и Георгий Шахрурамазанов (Рос) никогда не встречались на ринге, но можно не сомневаться, что сейчас они все знают друг о друге, так как тщательного готовились к данному бою. По московскому времени его начало в 15:55.

В 15:55 по московскому времени Исак Моура (Бра) и Георгий Шахрурамазанов (Рос) будут драться на ринге за вакантный чемпионский пояс, так как действующий чемпион решил завершить карьеру. Так как поединок назначен на 07.07.2023, то у бойцов очень мало времени на подготовку. Но, друг друга Исак Моура (Бра) и Георгий Шахрурамазанов (Рос) отлично знают, ведь в прошлом году им приходилось встречаться на ринге, и тогда победу нокаутом в девятом раунде одержал Исак Моура (Бра).

СТАВКИ/КОЭФФИЦИЕНТЫ БУКМЕКЕРСКИХ КОНТОР НА МАТЧ Исак Моура (Бра) — Георгий Шахрурамазанов (Рос):

победа Исак Моура (Бра) – 0, ничья – 0, победа Георгий Шахрурамазанов (Рос) – 0

Прогноз на матч Исак Моура (Бра) – Георгий Шахрурамазанов (Рос) Смешанные боевые искусства, титульный бой, 07.07.2023 :

Ставки по коэффициенту 0 окажутся выигрышными, если Исак Моура (Бра) станет победителем боя. Если выиграет Георгий Шахрурамазанов (Рос), то букмекеры выплатят по ставкам на котировку 0.

История личных встреч

На профессиональном ринге Исак Моура (Бра) провел только четырнадцать боев, но несмотря на это, спортсмен уже сейчас считается одним из лучших в своей весовой категории. Дело в том, что Исак Моура (Бра) пока не только выиграл все свои поединки, где было одиннадцать побед нокаутом, но и практически не пропускал ударов от соперников, так что на данный момент боец действительно кажется непобедимым. Исак Моура (Бра) является очень техничным бойцом, ведь несколько лет провел в любительском боксе, так что умеет хорошо двигаться по рингу и обладает очень сильным ударом. Но, все же главный козырь данного спортсмена — это скорость, ведь Исак Моура (Бра) никогда не стоит на одном месте, а постоянно меняет свое местоположение, что позволяет атаковать соперника с разных сторон и под различными ракурсами. Исак Моура (Бра) имеет почти двухметровый размах рук, что часто позволяет не подпускать к себе соперников на близкое расстояние.

Георгий Шахрурамазанов (Рос) является восходящей звездой в данной весовой категории, начав свою карьеру только четыре года назад, но сумев провести на ринге двенадцать боев. Все они были выиграны, а в половине поединков победа была нокаутом. Георгий Шахрурамазанов (Рос) хорошо двигается по ринге и плотно бьет с правой, а так как это легкий вес, то не удивительно, что нокаутом было выиграно только половину боев. С каждым поединком Георгий Шахрурамазанов (Рос) показывает все лучшую технику и более сильный удар, так что в последнем бою получилось отправить соперника в нокаут уже в четвертом раунде. Пока Георгий Шахрурамазанов (Рос) еще не имеет никаких достижений в своей карьере, но если получится выиграть данный бой, то спортсмен станет главным претендентом на чемпионский бой. Поединки, в которых приходилось драться по двенадцать раундов, показали, что Георгий Шахрурамазанов (Рос) имеет хорошую выносливость, ведь даже в последнем раунде боец смотрелся не более уставшим, чем в первом.

Несмотря на то, что Исак Моура (Бра) за всю свою карьеру не потерпел ни одного поражения, все же очевидно, что в профессиональном спорте боец пробудет не долго, так как находится в 35-летнем возрасте, а для легкой весовой категории это уже очень серьезно. С возрастом падает скорость и ухудшается реакция, и по последним матчам было видно, что Исак Моура (Бра) уже не настолько легко справляется с противниками, как это было несколько лет назад. Если первую половину боя Исак Моура (Бра) всегда проводит в очень высоком темпе, то постепенно скорость снижается, а если поединок доходит до последнего раунда, то в нем боец намного меньше передвигается по рингу. Раньше Исак Моура (Бра) всегда демонстрировал великолепную защиту, но в последнее время начал иногда пропускать удары, и было видно, что бойцу очень непросто после них не потерять концентрацию. В этом бою Исак Моура (Бра) будет стараться атаковать с первого раунда, чтобы досрочно завершить поединок.

В своей карьере Георгий Шахрурамазанов (Рос) провел 36 боев, в которых было три поражения, но все в самых значимых встречах. Побед нокаутом было 21, но понятно, что половина из них припала на ранний этап карьеры, когда приходилось встречаться с соперниками не очень высокого уровня. По сути, этот поединок для бойца будет самым важным в карьере, ведь ранее не выпадала возможность подраться за чемпионский титул. При своем росте Георгий Шахрурамазанов (Рос) имеет не самый большой размах рук, но зато отличается очень скоростными ударами, так что боец всегда старается идти на сближение, чтобы затем провести серию из нескольких коротких ударов. Георгий Шахрурамазанов (Рос) умеет подстраиваться под стиль соперника, и благодаря богатому опыту может экономить силы, если бой проходит на дистанции и не получается провести свои удары по сопернику. В последних трех боях Георгий Шахрурамазанов (Рос) одержал легкие победы, но во всех них соперниками были ветераны, которым уже давно было необходимо завершить карьеру.

Исак Моура (Бра) – Георгий Шахрурамазанов (Рос) 07.07.23

Появление на ринге таких бойцов, как Исак Моура (Бра) и Георгий Шахрурамазанов (Рос) всегда вызывает большой ажиотаж. Силовые единоборства в последние годы становятся все более популярным видом спорта. Собирается не только большая аудитория зрителей, которые с интересом наблюдают за происходящим на ринге, но и не меньшее количество болельщиков делают ставки на этот вид спорта. Букмекеры смекнули, что единоборства могут приносить хороший доход, особенно, если вывеска боя содержит фамилии известных бойцов. Букмекеры предлагают огромный объем ставок, и любители единоборств с удовольствием прогнозируют исходы поединков. Наши эксперты решили, что на боях можно неплохо зарабатывать. Конечно, для этого необходимо обладать достаточной информацией, чтобы четко представлять, кто из соперников является фаворитом поединка. Получить эту информацию несложно, достаточно просмотреть несколько записей предыдущих боев соперников. Это позволит заметить их сильные и слабые стороны. Так мы поступили при прогнозировании матча, соперниками в котором будут Исак Моура (Бра) и Георгий Шахрурамазанов (Рос). Надеемся, что спортсмены выдадут зрелищный бой, а наши прогнозы позволят многократно усилить эмоции от просмотра этого противостояния.

Исак Моура (Бра) и Георгий Шахрурамазанов (Рос) очень долго готовились к этому моменту. Буквально через несколько часов эти бойцы выйдут на ринг и будут определять сильнейшего. Стоит отметить, что в мире профессионального бокса и боев без правил, эти соперники имеют мировую известность. За их плечами не только множество громких побед над своими соперниками, они также являются рекордсменами по количеству различных титулов и чемпионских поясов. Данный бой позволит дать ответ на вопрос о сильнейшем. Нельзя сказать, что это почетное звание можно получить благодаря победе лишь в одном поединке. Оба спортсмена уже вошли в историю в качестве легенд современных боевых искусств, лучше них, пожалуй, никого и нет. Конечно, их очное противостояние будет иметь не только спортивный, но и коммерческий интерес. За ходом матча будут наблюдать любители силовых единоборств во всем мире, а букмекеры уже во всю рекламируют свои предложения на этот матч. Такое внимание, несомненно, приятно обоим спортсменам, но, все же, на первом месте у них стоит подготовка. В противостоянии с такими соперниками, как Исак Моура (Бра) и Георгий Шахрурамазанов (Рос) необходимо не терять концентрацию. Они прекрасно умеют ждать и находить слабые места в обороне своего оппонента. Будущий матч – это еще и битва характеров, ведь на ринге побеждает тот спортсмен, кто сумел победить себя, и смог в нужный момент перехватить инициативу. В этом отношении Исак Моура (Бра) и Георгий Шахрурамазанов (Рос) – отличные стратеги, которые правильно рассчитывают свои действия на ринге. Надеемся, что сегодня они смогут удивить болельщиков потрясающей техникой, и подарят незабываемый вечер.

Предматчевый анализ и прогнозы букмекеров

Прогноз аналитиков по единоборствам на бой Исак Моура (Бра) — Георгий Шахрурамазанов (Рос) основан на текущей физической форме соперников, так что предлагается сделать ставку, что Георгий Шахрурамазанов (Рос) выиграет нокаутом.

На чемпионский бой Исак Моура (Бра) — Георгий Шахрурамазанов (Рос) эксперты со всего мира советуют сделать ставку на то, что выиграет Георгий Шахрурамазанов (Рос), так как данный боец более мотивирован на поединок и пребывает в лучшей физической форме.

Исак Моура (Бра)

Исак Моура (Бра) обладает внушительными габаритами, имея огромный рост и широкий размах рук. Ни в одном проведенном ранее бою спортсмен не подпускал даже близко к себе соперников, постоянно держа их на расстоянии, и нанося свои разящие удары. Но, кроме хороших атлетических данных, Исак Моура (Бра) еще и обладает великолепной техникой, так что вряд ли на сегодняшний день найдется достойный соперник в этой весовой категории. В прошлом своем бою Исак Моура (Бра) побил чемпиона мира и прибрал к своим рукам все чемпионские титулы, так что это будет первый поединок, в котором боец будет проводить защиту поясов. За всю карьеру Исак Моура (Бра) не проиграл ни одного боя, одержав девятнадцать побед нокаутом и еще четыре раза выиграв благодаря решению судей. Исак Моура (Бра) является левшой, но сильный удар может нанести любой рукой, а больше всего спортсмен любит использовать хук, после которого еще никто не мог устоять на ногах.

Георгий Шахрурамазанов (Рос)

Прошлый бой Георгий Шахрурамазанов (Рос) проиграл, так что в один момент лишился всех своих титулов, так что сейчас придется начинать все сначала, если не получится одержать реванш и вернуть все свои чемпионские пояса. Георгий Шахрурамазанов (Рос) является великолепным панчером, и в 34 боях на профессиональном ринге было всего одно поражение, как раз в прошлом бою, причем, до сих пор не ясно, что же стало причиной проигрыша. Георгий Шахрурамазанов (Рос) обладает мощным ударом и даже в 35 лет показывает хорошие физические данные, так как может выдержать затяжной бой и старается очень быстро передвигаться по рингу. Спортсмен имеет необычную технику, да еще и является левшой, что делает его совершенно неудобным соперником. После поражения все пять месяцев прошли в упорных тренировках, а также Георгий Шахрурамазанов (Рос) нанял еще одного тренера, который ранее работал с известными бойцами, которые ранее становились чемпионами в супертяжелом весе.

Исак Моура (Бра) — Георгий Шахрурамазанов (Рос). Прогноз и ставки на матч. Смешанные боевые искусства 07.07.2023

Прогноз аналитиков по боевым искусствам на бой Исак Моура (Бра) — Георгий Шахрурамазанов (Рос) основан на текущей форме противников, так что предлагается ставка на победу, которую одержит Исак Моура (Бра) еще до начала седьмого раунда.

Статистика и личные встречи

Так как Исак Моура (Бра) и Георгий Шахрурамазанов (Рос) очень агрессивные бойцы, которые только и думают об атаке, то эксперты советуют взять для ставки досрочное завершение поединка.

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