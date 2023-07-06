Де Ла Фуенте/Фархат — Родригес/Тенти: будет сделан акцент на атакующий теннис

Прогноз Де Ла Фуенте/Фархат — Родригес/Тенти (06.07.2023), ставки и коэффициенты

Де Ла Фуенте/Фархат — Родригес/Тенти (06-го июля 2023 года), ставки и коэффициенты

06-го июля 2023 года в 19:00 по МСК состоится матч в рамках чемпионата Челленджер, в котором на корт выйдут Де Ла Фуенте/Фархат , а противостоять в этом поединке будет Родригес/Тенти.



Судья теннисного матча Де Ла Фуенте/Фархат — Родригес/Тенти должен дать знак о старте игры в 19:00 по Москве. Из-за того, что встреча назначена на 06-го июля 2023 года, на подготовку осталось очень мало времени, так что оппонентам необходимо активизировать свои тренировки. Де Ла Фуенте/Фархат и Родригес/Тенти более десяти лет выступают на профессиональном уровне в большом теннисе, так что на различных турнирах им приходилось встречаться по шесть раз, и если Де Ла Фуенте/Фархат имеет четыре победы, то Родригес/Тенти может похвастаться лишь двумя победами.



Де Ла Фуенте/Фархат — Родригес/Тенти. КТО ФАВОРИТ МАТЧА?

На следующей неделе пройдет следующий этап турнира серии Большого Шлема, в рамках которого 06-го июля 2023 года встречаются Де Ла Фуенте/Фархат и Родригес/Тенти. Начало поединка запланировано на 19:00 по МСК. Де Ла Фуенте/Фархат является очевидным лидером в данном противостоянии, так как ранее было восемь личных встреч, и в них удалось выиграть семь раз, причем в пяти случаях победы были досрочные.

Де Ла Фуенте/Фархат

В этом сезоне Де Ла Фуенте/Фархат показывает блеклую игру, ведь было сыграно шесть поединков на грунтовом покрытии, из которых три было проиграно. И это при том, что почти все матчи были в квалификации на различных турнирах. Видно, что на грунте Де Ла Фуенте/Фархат играет очень тяжело, ведь ранее принимать участие получалось лишь в тех турнирах, которые проходили на харде. Де Ла Фуенте/Фархат умеет лишь демонстрировать агрессивную быструю игру, а вот с вязкими грунтовыми матчами дело пока не складывается. Так что, хоть Де Ла Фуенте/Фархат и входит в двадцатку сильнейших теннисных ракеток мира, нельзя говорить ни о каком лидерстве в данном поединке. Скорее всего, что Де Ла Фуенте/Фархат будет делать ставку не только на свою подачу, но и постарается грамотно играть на приеме. Заднюю линию Де Ла Фуенте/Фархат чувствует очень хорошо, но быстро перемещаться к сетке не всегда получается, так что это и есть слабым местом.



Родригес/Тенти

Старт сезона был полностью провален, так что сейчас Родригес/Тенти имеет мало игровой практики. Было сыграно только три матча, причем все они завершились поражениями, и только в одном получилось выиграть один сет. Это было в игре с оппонентами, которые находятся значительно ниже в рейтинге мирового тенниса. Так что, хоть в прошлом году на данном турнире удалось зайти в четвертьфинал, будет неожиданностью, если на этот раз хотя бы удастся преодолеть матчи квалификации. Родригес/Тенти демонстрирует крайне слабый уровень, ведь нет такого аспекта игры, в котором бы не имелось проблем. И с подачей начались проблемы, и прием ухудшился, так что брак виден кругом. Заднюю линию Родригес/Тенти не чувствует, а зону возле сетки не может перекрыть просто из-за плохой скорости. Что случилось в межсезонье не понятно, так что остается надеяться, что с увеличением игровой практики ситуация улучшиться, так что Родригес/Тенти не будет смотреться во всех матчах настолько безнадежно.

Де Ла Фуенте/Фархат — Родригес/Тенти. КАК ИГРАЛИ МЕЖДУ СОБОЙ?

Длительное время Де Ла Фуенте/Фархат и Родригес/Тенти не могли скрестить ракетки, чтобы определить, кто является лучшим спортсменом на сегодняшний день. Уже длительное время в мире большого тенниса бытует мнение, что эти спортсмены сейчас являются лучшими, но до этого турнира пути теннисистов не пересекались, так что, сказать, кто из них достоин звания лучшего спортсмена на теннисном Олимпе – было непросто. Любители большого тенниса, а также мировые эксперты и прогнозисты, среди которых есть и сотрудники нашего сайта, полагают, что результат этой встречи позволит ответить на многие вопросы. В СМИ тоже не перестают активно обсуждать этот матч, предлагая не только смотреть онлайн это противостояние, но и активно делясь своими прогнозами. В свете таких событий, мы тоже решили предложить любителям тенниса прогнозы на центральный матч турнира, в котором встретятся Де Ла Фуенте/Фархат и Родригес/Тенти. Это будет противостояние достойных соперников, так как теннисисты существенно превосходят своих визави и в физической и в психологической подготовке. Разговоры идут вокруг того, удастся ли одному из соперников победить малой кровью, либо же болельщиков ждет напряженное противостояние, победителя которого будет определять решающий сет. Преимущество решающего сета заключается в том, что интрига сохраняется до конца, и только решающий розыгрыш сможет поставить точку на этом противостоянии, определив победителя матча. А прогнозы от наших экспертов позволят с еще большим интересом наблюдать за этим матчем, так как бетторы смогут сделать разнообразные ставки, тем самым увеличив шансы на выигрыш.



Де Ла Фуенте/Фархат — Родригес/Тенти (06-го июля 2023 года), ставки и коэффициенты

Де Ла Фуенте/Фархат

На столь высокой стадии престижного теннисного турнира Де Ла Фуенте/Фархат выступает вполне заслуженно, ведь этот сезон можно считать одним из лучших в карьере. Де Ла Фуенте/Фархат всегда мобильно действует на корте, и зачастую именно это качество помогает побеждать. На этом турнире были пройдены очень серьезные оппоненты, так что можно не сомневается, что сейчас Де Ла Фуенте/Фархат уже все сделает для того, чтобы пробиться в финал. На данный момент Де Ла Фуенте/Фархат занимает в мировом рейтинге тенниса тринадцатую строчку, что является наивысшим достижением, но играть против представителей ТОП-10 не получается, так как высокая скорость и мощная подача еще не являются залогом победы. К тому же, Де Ла Фуенте/Фархат больше любит играть на жестком покрытии, а сейчас придется действовать на травяных кортах, на которых за всю карьеру еще не было никаких достижений. Тем не менее, Де Ла Фуенте/Фархат имеет на два дня больше на подготовку, а это много чего значит.

Родригес/Тенти

На этом турнире Родригес/Тенти играет еще с квалификации, но в первых трех матчах не было особо сильного сопротивления, так что и не пришлось тратить много сил для победы. Это позволило набрать хороший ход, так что в последнем поединке даже получилось обыграть более именитого оппонента, находившегося не в лучших кондициях. Сейчас пока сложно сказать, имеет ли Родригес/Тенти какие-то слабые места, ведь 149-я ракетка мира выглядит стабильно во всех моментах игры. Родригес/Тенти уверенно вводит мяч в игру сильной подачей, а обмениваться ударами может не только на задней линии, но и в любой точке корта, даже возле сетки. Со скоростью проблем также нет, ведь Родригес/Тенти много работает ногами и постоянно движется на корте, выбирая наилучшее место для приема мяча. Пока еще не было затяжных поединков, где необходимо проводить на корте по несколько часов, так что пока не ясно, как Родригес/Тенти сможет сыграть в матче на выносливость. Но, так как Родригес/Тенти не имеет даже двадцати лет, то вряд ли в этом плане будут проблемы.

Сегодня матч Де Ла Фуенте/Фархат — Родригес/Тенти Прогнозы от БК «БалтБет»

Престижный теннисный турнир – это всегда много интересных матчей, в которых встречаются соперники разного уровня. Среди большого количества матчей наши аналитики выбрали для прогнозирования противостояние, в котором встретятся Де Ла Фуенте/Фархат и Родригес/Тенти. Несмотря на то, что спортсмены занимают разные строчки рейтинга, фактически, на этом турнире они имеют равные шансы на проход в следующий раунд. Дело в том, что покрытие турнира отлично подходит под стиль игры теннисиста, занимающего в рейтинге позиции, гораздо ниже, чем соперник. А вот теннисист, находящийся выше в рейтинге, не имеет достаточно опыта выступлений на этом покрытии. Это подтверждают и личные встречи теннисистов. Конечно, преимущество в них находится на стороне более титулованного соперника, однако несколько встреч, произошедших как раз на подобном типе покрытия, наглядно показывает, что это покрытие для него непрофильное, и тут верх одерживал менее титулованный соперник. В общем, несмотря на то, что линия букмекеров уже несколько прогнулась в сторону нашего прогноза, мы все равно полагаем, что у аутсайдера букмекеров в этом матче есть отличные шансы не только навязать борьбу своему более известному и титулованному сопернику, но и победить. С остальными прогнозами наших аналитиков на этот матч можно ознакомиться ниже.

Де Ла Фуенте/Фархат — Родригес/Тенти: будет сделан акцент на атакующий теннис

Де Ла Фуенте/Фархат и Родригес/Тенти которым предстоит определить сильнейшего в ближайшем матче престижного теннисного турнира, соперники, которые отлично знакомы со стилем игры друг друга. Теннисисты уже неоднократно скрещивали ракетки на разных стадиях различных турниров. Поэтому прежде чем начать прогнозирование этого противостояния, наши аналитики решили прибегнуть к статистике очных встреч. Из нее стало видно, что Де Ла Фуенте/Фархат имеет преимущество над соперником, так как на данном типе покрытия не имеет поражений. А вот Родригес/Тенти хоть и показывает неплохой теннис в текущем сезоне, все же так и не может добиться более-менее вменяемых результатов на данном типе покрытия. Это означает, что наш фаворит этого противостояния — Де Ла Фуенте/Фархат. Однако матч для фаворита вряд ли будет проходным. Родригес/Тенти умеет настраиваться на титулованных соперников. Об этом говорит высокий рейтинг спортсмена, да и личные встречи между соперниками в большинстве матчей проходили в борьбе. Тщательно изучив линию букмекерских контор, мы обратили внимание, что в лини предлагается заниженный общий тотал геймов. Мы полагаем, что этим необходимо пользоваться, тем более, что в предыдущих матчах на турнире Де Ла Фуенте/Фархат довольно посредственно действовал на своей подаче. Если предыдущие соперники были гораздо ниже уровнем, то Родригес/Тенти вряд ли будет прощать такое. Наши эксперты ждут здесь плотного противостояния, но за счет большего опыта победителем будет Де Ла Фуенте/Фархат.

СЕГОДНЯ МАТЧ Де Ла Фуенте/Фархат — Родригес/Тенти. ПРОГНОЗ ОТ ЭКСПЕРТОВ



Сегодня среди любителей ставок на спорт теннис занимает особую популярность. Благодаря тому, что современные букмекеры существенно расширили линию ставок на этот вид спорта, бетторы получили возможность большого выбора событий на теннисные матчи. Теперь можно делать ставки не только на исходы матча, форы и тоталы, но и на сеты, геймы и статистику. Конечно, чтобы выигрывать на ставках на теннисной статистике, необходимо иметь определенные знания, однако благодаря нашим аналитикам, которые выбирают наиболее интересные теннисные противостояния, и составляют к ним прогнозы, все становится гораздо проще. Сегодня среди большого количества теннисных матчей наши эксперты выбрали матч, в котором соперниками будут Де Ла Фуенте/Фархат и Родригес/Тенти. Эти спортсмены уверенно играют на данном турнире, своих соперников они прошли, не потратив дополнительных усилий. Скорее всего, теннисисты так распланировали свой график, чтобы выходить на пик формы с сохранением большого количества физических и психологических сил как раз к важным стадиям турнира. Наши аналитики полагают, что предстоящий матч станет серьезным экзаменом и для Де Ла Фуенте/Фархат и для Родригес/Тенти, так как действия спортсменов на корте позволят оценить их реальную подготовку, а также позволят ответить на вопрос, можно ли рассматривать спортсменов в качестве одних из претендентов на титул в этом турнире. Поэтому рекомендуем понаблюдать за этим матчем, а чтобы подогреть интерес к просмотру противостояния, советуем воспользоваться нашими прогнозами, которые приведены ниже.

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