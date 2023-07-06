Прогноз Диаблос Негрос Висенте Герреро — Пиратас Масатлан (07 июля), ставки и коэффициенты

Диаблос Негрос Висенте Герреро — Пиратас Масатлан. Прогноз, ставки на матч (07.07.23)

07-го июля в 05:30 по МСК состоится матч в рамках чемпионата Чемпионат Мексики, в котором на своей площадке местный клуб Диаблос Негрос Висенте Герреро примет соперника по национальному первенству Пиратас Масатлан.



Можно не сомневаться, что баскетбольная встреча Диаблос Негрос Висенте Герреро – Пиратас Масатлан вызовет такой большой интерес у зрителей, что в 05:30 по МСК ее смотреть будут все поклонники этого вида спорта. Поединок состоится 07-го июля и откроет очередной тур чемпионата. Более полугода командам не приходилось встречаться на одной арене, а за такой небольшой срок в клубах много что изменилось. Что касается последней игры, то в ней со счетом 94-92 выиграл БК Пиратас Масатлан.



Диаблос Негрос Висенте Герреро — Пиратас Масатлан. КТО ФАВОРИТ МАТЧА?

Уже четвертую игру подряд баскетбольный клуб Диаблос Негрос Висенте Герреро проводит на своей площадке, и 07-го июля хозяевам предстоит матч против игроков клуба Пиратас Масатлан. В прямом эфире данный поединок спортивные каналы будут транслировать в 05:30 по Москве. Только в этом сезоне это уже четвертая встреча данных команд, а в предыдущих трех две победы одержали баскетболисты клуба Диаблос Негрос Висенте Герреро, а один раз сильнее были игроки БК Пиратас Масатлан.

Диаблос Негрос Висенте Герреро

В этом сезоне баскетбольный клуб Диаблос Негрос Висенте Герреро уже не первый раз набирает хороший ход, но на этот раз хозяевам это удается даже без своего лидера, выбывшего на три месяца. В отличной форме другой нападающий команды, который начал забрасывать и за себя, и за травмированного партнера. В семи последних турах баскетбольный клуб Диаблос Негрос Висенте Герреро одержал шесть побед, а единственное поражение было на выезде от команды со второй строчки таблицы. Сами же хозяева идут в чемпионате шестыми, но наступают на пятки представителю пятого места. Одной из основ успешного выступления команды является слаженная оборона, ведь игроки никогда не забывают о защите своего кольца, даже если намечается очень выгодная контратака. Так что, в родных стенах баскетбольный клуб Диаблос Негрос Висенте Герреро лишь дважды пропустил более, чем сто очков за матч. Кроме лидера команды, в составе БК Диаблос Негрос Висенте Герреро нет более травмированных игроков основы.



Пиратас Масатлан

На данный момент баскетбольный клуб Пиратас Масатлан занимает шестую строчку в турнире, так что путевка в плей-офф уже практически обеспечена. Тем более, что сейчас команда находится в отличной форме и выдает серию из четырех побед. Если же взять последние десять туров, то в них гости выиграли восемь раз, а в двух поражениях отставание не превышало пяти очков. Стоит отметить, что Пиратас Масатлан мощно играет на своей площадке, а вот на выезде уже не является настолько грозной командой, ведь практически все гостевые победы были добыты с трудом. Главная звезда команды набирает треть очков среди всех игроков гостей, а также лидирует в чемпионате в индивидуальном зачете. Но, если данного баскетболиста полностью закрывают игроки соперника, то Пиратас Масатлан не может толком строить свою игру и зачастую такие матчи завершаются поражениями. В этой встрече у гостей не смогут играть нападающий и двое защитников.

Прогноз на матч Диаблос Негрос Висенте Герреро — Пиратас Масатлан

Поклонники баскетбола с нетерпением ожидают матча Диаблос Негрос Висенте Герреро — Пиратас Масатлан, запланированного на 07-го июля. На площадке игроки обеих команд появятся в 05:30 по МСК. В каждой встрече данных соперников счет зашкаливает, ведь Диаблос Негрос Висенте Герреро и Пиратас Масатлан предпочитают атакующую игру, забрасывая мяч очень часто в кольцо. Что же касается лидера в данном противостоянии, то больше побед у баскетбольного клуба Диаблос Негрос Висенте Герреро.



Диаблос Негрос Висенте Герреро — Пиратас Масатлан (07-го июля), ставки и коэффициенты

Диаблос Негрос Висенте Герреро

После многочисленных потерь на выезде, баскетбольный клуб Диаблос Негрос Висенте Герреро наконец-то возвращается на родную площадку, а дома команда играет намного лучше. В последнем гостевом поединке БК Диаблос Негрос Висенте Герреро сыграл просто ужасно, так как получилось с трудом набрать только пятьдесят очков, а в составе команды нормально действовало только два игрока, да и то лишь в одной четверти. При поддержке трибун баскетбольный клуб Диаблос Негрос Висенте Герреро всегда выступает лучше, и в среднем набирает более сотни очков за матч. Но, хозяевам все же нужно поработать над своими действиями в атаке, так как подводит реализация из трехсекундной зоны, а также не лучшим образом баскетболисты клуба Диаблос Негрос Висенте Герреро бросают из-за дуги. Серьезных кадровых потерь в составе хозяев нет, ведь в лазарете находятся игроки, но в этом сезоне они не отыгрывают большой роли в игре команды.

Пиратас Масатлан

В прошлом сезоне баскетбольный клуб Пиратас Масатлан становился победителем данного турнира, так что в этом году гостям очень хотелось бы защитить свой титул. В регулярном чемпионате команда стартовала слабо, но затем набрала форму, так что путевка в плей-офф была обеспечена заблаговременно. Баскетбольный клуб Пиратас Масатлан уже закрепил за собой четвертое место в турнирной таблице, так что в оставшихся турах регулярного чемпионата на площадку выходило много игроков запаса, а результаты были далеко не лучшими. Понятно, что в матчах плей-офф Пиратас Масатлан сыграет своим сильнейшим составом, тем более, что большинство ключевых исполнителей получило время на отдых, так что к важным поединкам они подойдут в оптимальной форме. За это время также почти опустел лазарет команды, ведь нынче там находится только один защитник, но он ранее не часто попадал в основу.

Сегодня матч Диаблос Негрос Висенте Герреро — Пиратас Масатлан Прогнозы от БК «БалтБет»

Поклонники баскетбола наконец-то дождались поединка Диаблос Негрос Висенте Герреро — Пиратас Масатлан, который должен пройти 07-го июля в рамках очень престижного турнира. Можно не сомневаться, что в 05:30 по московскому времени на трибунах будет полно болельщиков, а также многие будут смотреть прямую трансляцию игры по телевизору. Несмотря на то, что баскетбольный клуб Диаблос Негрос Висенте Герреро в этом сезоне уже обыгрывал данных гостей, в целом команда не лучшим образом играет с данным соперником, сумев выиграть только три встречи из последних десяти.

Диаблос Негрос Висенте Герреро — Пиратас Масатлан: хозяева докажут превосходство над соперником

В этом сезоне баскетбольный клуб Диаблос Негрос Висенте Герреро играет очень агрессивно на чужой половине площадки, и именно умелые действия в нападении часто позволяли команде возвращаться, хотя до этого она проигрывала с сильным отставанием. Обладая не самым сильным составом на данном турнире, баскетбольный клуб Диаблос Негрос Висенте Герреро уже и так сотворил настоящую сенсацию, когда сумел квалифицироваться в плей-офф, и даже пройти первый этап, хотя соперник попался очень сложный и более опытный. Сами же хозяева уже давно не играли на столь высоком уровне, но баскетболисты клуба Диаблос Негрос Висенте Герреро хоть и не имеют опыта, но все же обладают большим талантом и большинство из них регулярно набирает очки в каждом матче. К тому же, хозяева отличаются хорошим командным взаимодействием, так что очень быстро переходят от обороны к нападению. Не поможет команде в этой игре только центровой, повредивший запястье.

Недавно у баскетбольного клуба Пиратас Масатлан был спад, во время которого команда потерпела четыре поражения, хотя соперники были не самые сильные. Но, руководство не стало делать поспешных решений, дав тренеру возможность исправить ситуацию, и результат пришел, так как на данный момент гости выдают серию из шести побед. Это позволило вернуть себе четвертое место в турнирной таблице, а если баскетбольный клуб Пиратас Масатлан выиграет еще хотя бы два матча, то вполне может подняться и на вторую строчку. В обороне команда не стала играть более надежно, но зато гости существенно прибавили в плане атаки, так как в среднем набирают 118 очков за матч. На выезде у баскетбольного клуба Пиратас Масатлан немного ниже атакующий потенциал, так что выигрывать в гостях получается сложнее. Центровой точно пропускает данный матч, а под вопросом выход на площадку легкого форварда.

СЕГОДНЯ МАТЧ Диаблос Негрос Висенте Герреро — Пиратас Масатлан. ПРОГНОЗ ОТ ЭКСПЕРТОВ

Болельщики баскетбольного клуба Диаблос Негрос Висенте Герреро уже привыкли к постоянным победам, ведь команда если не выигрывает регулярный чемпионат, то обязательно хорошо себя показывает в плей-офф. В настоящий момент хозяева идут вторыми в чемпионате, не сильно отставая от лидера, так что у команды еще есть время выбраться на первую строчку. Тем более, что в родных стенах баскетбольный клуб Диаблос Негрос Висенте Герреро пока непобедим, выиграв абсолютно все домашние матчи в этом сезоне. Хорошие результаты хозяевам удается показывать благодаря мощной игре в нападении, ведь в среднем команда набирает более 115 очков за матч. А главный тренер не делает ставку только на первую пятерку, а часто выпускает на площадку и других баскетболистов, предоставляя время для отдыха лидерам команды. Сейчас выигрышная серия баскетбольного клуба Диаблос Негрос Висенте Герреро составляет семь матчей, и она может увеличиться, так как у хозяев нет кадровых потерь.

В последнее время баскетбольный клуб Пиратас Масатлан испытывает откровенные проблемы с обороной, что связано с травмами сразу двух разыгрывающих защитников и атакующего защитника. Из-за этого результаты гостей сильно упали, ведь в последних пяти турах получилось одержать всего одну победу, а четыре встречи были проиграны. Пока команда еще не покинула зону плей-офф, но уже с четвертого места опустилась на седьмое, так что главному тренеру необходимо принимать какие-то меры, ведь в ином случае баскетбольный клуб может выбыть из восьмерки лучших. В каждом матче гости пропускают более сотни очков, а на выезде результаты гораздо хуже. В последнем поединке баскетболисты клуба Пиратас Масатлан хорошо начали и выиграли первые две четверти, но после перерыва команда посыпалась, проиграв с отставанием в двенадцать очков. Некоторые игроки гостей находятся в слабой форме, из-за чего им сложно отыграть весь матч.

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