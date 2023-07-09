Прогноз на бой Эрик Тюдор (США) — Реджи Харрис мл. (США) 09-го июля

«Эрик Тюдор (США)» – «Реджи Харрис мл. (США)». 09.07.23. Прогноз и ставки на матч

На этот раз 09-го июля 2023 года должен состояться бой Эрик Тюдор (США) — Реджи Харрис мл. (США), который уже неоднократно переносился на другую дату из-за травмы одного из участников. Болельщики надеются, что в 01:00 по Москве бойцы все же выйдут на ринг и данная встреча в тяжелой весовой категории все же состоится. Ранее Эрик Тюдор (США) и Реджи Харрис мл. (США) никогда не дрались друг с другом, ведь последний боец только третий бой проводит в этой весовой категории.

Один из самых ожидаемых боев в этом году Эрик Тюдор (США) — Реджи Харрис мл. (США) пройдет 09-го июля 2023 года, и можно не сомневаться, что в 01:00 по московскому времени не только не будет свободного места на трибунах, но и перед экранами телевизоров будет находиться огромное количество телезрителей. Данная встреча станет уже четвертой в противостоянии между данными спортсменами, а в предыдущих трех боях Эрик Тюдор (США) имеет две победы нокаутом, а Реджи Харрис мл. (США) один раз выиграл по очкам.

СТАВКИ/КОЭФФИЦИЕНТЫ БУКМЕКЕРСКИХ КОНТОР НА МАТЧ Эрик Тюдор (США) — Реджи Харрис мл. (США):

победа Эрик Тюдор (США) – 0, ничья – 0, победа Реджи Харрис мл. (США) – 0

Прогноз на матч Эрик Тюдор (США) – Реджи Харрис мл. (США) Бои, титульный бой, 09-го июля 2023 года :

Из-за того, что все ставят на то, что Эрик Тюдор (США) выиграет бой, коэффициент на победу опустился до 0. А котировка на то, что Реджи Харрис мл. (США) будет сильнее повысилась до 0.

История личных встреч

В свои 32 года Эрик Тюдор (США) провел на ринге уже 44 поединка, в которых одержал 27 побед нокаутом, но и было уже три поражения. Да, на данный момент Эрик Тюдор (США) является действующим чемпионом по версии сразу нескольких ассоциаций, но если рассматривать проигранные бои, то все же видно, что спортсмен совершенно не умеет держать удар, так что если получит по подбородку, то наверняка попадет в нокдаун. В этом бою Эрик Тюдор (США) будет драться с соперником, за которого он намного крупнее и тяжелее, так что проблем с нокдауном от одного удара не должно возникать. Сам же Эрик Тюдор (США) отличается хорошими ударами с обеих рук, а также имеет большой размах рук, что позволяет не подпускать к сближению большинство противников. В этом бою Эрик Тюдор (США) предстоит защищать все свои титулы, так что боец постарается действовать аккуратно, и будет пытаться вымотать соперника, которому будет не просто драться с таким гигантом.

Реджи Харрис мл. (США) является восходящей звездой в данной весовой категории, начав свою карьеру только четыре года назад, но сумев провести на ринге двенадцать боев. Все они были выиграны, а в половине поединков победа была нокаутом. Реджи Харрис мл. (США) хорошо двигается по ринге и плотно бьет с правой, а так как это легкий вес, то не удивительно, что нокаутом было выиграно только половину боев. С каждым поединком Реджи Харрис мл. (США) показывает все лучшую технику и более сильный удар, так что в последнем бою получилось отправить соперника в нокаут уже в четвертом раунде. Пока Реджи Харрис мл. (США) еще не имеет никаких достижений в своей карьере, но если получится выиграть данный бой, то спортсмен станет главным претендентом на чемпионский бой. Поединки, в которых приходилось драться по двенадцать раундов, показали, что Реджи Харрис мл. (США) имеет хорошую выносливость, ведь даже в последнем раунде боец смотрелся не более уставшим, чем в первом.

Хорошо видно, что перед данным боем Эрик Тюдор (США) сильно нервничает, так как ведет себе очень агрессивно перед журналистами. И это понятно, ведь данный бой обещает быть очень сложным, так что не ясно, сумеет ли Эрик Тюдор (США) отстоять свой чемпионский титул. Сейчас боец находится не в оптимальной форме, ведь со времени последнего поединка прошло не так много времени, так что вряд ли Эрик Тюдор (США) сумел так быстро восстановить силы после вывиха. Тем более, что Эрик Тюдор (США) находится уже в солидном возрасте, так что мышцам на восстановление необходимо довольно много времени. Эрик Тюдор (США) всегда показывает хорошую технику и имеет хорошо отработанный удар с левой, но все же выносливость является слабым местом бойца, ведь если не получится добиться досрочной победы, то с каждым раундом силы будут уходить, так что Эрик Тюдор (США) станет меньше передвигаться по рингу и буде все больше пропускать ударов.

Еще десть лет назад Реджи Харрис мл. (США) находился на пике своей карьеры, демонстрируя феноменальные результаты. Тогда бои с участием данного спортсмена всегда вызывали огромный ажиотаж, но сейчас Реджи Харрис мл. (США) уже в далеко не лучших физических кондициях, что можно объяснить внушительным возрастом. Почему Реджи Харрис мл. (США) в свои сорок лет продолжает драться не понятно, ведь за успешные годы выступления на ринге получилось не только сделать себе имя, но и заработать много денег, а сейчас боец просто пользуется былой славой, показывая слабую форму в каждом поединке. Не удивительно, что последние три боя Реджи Харрис мл. (США) проиграл, причем, во всех были нокауты. Скорее всего, что этот бой будет последним шансом громко заявить о себе, ведь далее просто не будет такого ажиотажа к поединкам, в которых дерется Реджи Харрис мл. (США), так как с каждым боем и так уровень оппонента значительно понижается.

Эрик Тюдор (США) – Реджи Харрис мл. (США) 09.07.23

Силовые единоборства в последние годы становятся все более популярным видом спорта. Их не только смотрят болельщики, но на их исходы еще и делают ставки. Причем, нашим экспертам удалось протестировать систему ставок на единоборства, и мы убедились, что при правильном анализе такие ставки способны приносить хороший доход. Здесь все зависит от степени подготовки двух соперников. Победителем схватки будет тот, кто лучше готов физически и психологически. Поэтому для анализа предстоящих матчей нет необходимости перебирать тонну различной информации, достаточно посмотреть несколько последних матчей с участием спортсменов, чтобы понять их сильные и слабые стороны, а также ознакомиться с тактикой ведения боя. Конечно, это далеко не все, что мы используем при прогнозировании поединков в силовых единоборствах, есть еще некоторые хитрости, но, в принципе, основная суть составления прогнозов такова. Эрик Тюдор (США) и Реджи Харрис мл. (США), которые встретятся на ринге уже совсем скоро, являются известными бойцами, которые неоднократно побеждали своих соперников на ринге. Поединок обещает стать очень зрелищным, а его итог не берутся предсказывать даже букмекеры, так как полагают, что уровень подготовки каждого из соперников может позволить ему праздновать триумф в этом противостоянии. С нашими прогнозами на этот бой можно ознакомиться выше. Мы считаем, что каждый любитель единоборств в обязательном порядке должен посмотреть этот матч.

Бокс и бои без правил привлекают огромное количество зрителей. Конечно, эти виды спорта не так популярны, как футбол, баскетбол, теннис и хоккей, но все же и у них есть армия поклонников, которая с нетерпением ожидает старта поединка, соперниками в котором будут Эрик Тюдор (США) и Реджи Харрис мл. (США). Оба спортсмена долго готовились к этому противостоянию, так как отлично понимают, что на ринге им будет очень и очень непросто. Представители бойцов сделали ряд заявлений, в которых подчеркивали мастерство оппонентов, и ждут от соперников максимальной собранности на ринге. Если рассматривать достижения Эрик Тюдор (США) и Реджи Харрис мл. (США) на профессиональном поприще, то бойцы имеют практически идентичную статистику. В таких видах спорта очень сложно заранее предсказать победителя, так как исход поединка может решить один единственный точный удар. Так что, здесь на первый план выходит концентрация, и оба спортсмена могут похвастаться тем, что в совершенстве ей владеют. В противном случае, они бы не смогли одержать такое количество побед в своей профессиональной карьере. Несомненно, что Эрик Тюдор (США) и Реджи Харрис мл. (США) оба жаждут завоевать этот чемпионский титул, но, как говорится, побеждает сильнейший. Именно этим мы и рекомендуем заняться спортсменам – определить сильнейшего, нам же остается только наблюдать за этим зрелищным и непредсказуемым противостоянием. Чтобы не смотреть матч вхолостую, мы предлагаем всем любителям данной спортивной дисциплины сделать ставки, а о прогнозах уже позаботились наши эксперты. С ними можно ознакомиться ниже.

Предматчевый анализ и прогнозы букмекеров

Прогноз аналитиков по единоборствам на бой Эрик Тюдор (США) — Реджи Харрис мл. (США) основан на текущей физической форме соперников, так что предлагается сделать ставку, что Реджи Харрис мл. (США) выиграет нокаутом.

По мнению ведущих прогнозистов в данном виде спорта, бой Эрик Тюдор (США) — Реджи Харрис мл. (США) не принесет особых сюрпризов, так что можно сделать ставку, что победителем будет Реджи Харрис мл. (США).

Эрик Тюдор (США)

Как бы Эрик Тюдор (США) не старался создать как можно больше пиара вокруг данного боя, все же не стоит забывать, что боец является обычным середняком, которому просто посчастливилось нокаутировать чемпиона и отобрать себе титул. Удастся ли его удержать в первом матче по защите титула, большой вопрос. Да и статистика предыдущих боев у спортсмена не очень впечатляющая. В своей карьере Эрик Тюдор (США) провел восемнадцать боев, где все выиграл, а побед нокаутом было одиннадцать. Но, если не считать последнего поединка, то все остальные были со слабыми соперниками, ведь Эрик Тюдор (США) дрался на ринге только с представителями своей страны. Эрик Тюдор (США) не может похвастаться хорошо отработанной техникой, да и удара сильного боец не имеет, а единственное его преимущество в этом бою это огромные габариты. К тому же, на тренировках Эрик Тюдор (США) совершенно не работает над собственной защитой.

Реджи Харрис мл. (США)

Последний раз Реджи Харрис мл. (США) становился чемпионом в своей весовой категории еще в 2011 году, но уже во втором бою уступил титул, после чего больше ничего выиграть у бойца не получалось. Кроме того, в последние годы Реджи Харрис мл. (США) встречался в основном с более слабыми оппонентами, где и так было заранее известно, кто будет победителем. На ринге Реджи Харрис мл. (США) провел 53 поединка, из которых выиграл 50. Так как боец не является панчером, то нокаутом получилось выиграть лишь 32 боя. В свои 33 года Реджи Харрис мл. (США) уже перестал прогрессировать, так что не завершил карьеру лишь из-за финансовой составляющей, ведь спортсмен понимает, что побороться за какие-то титулы уже не получится. Да, Реджи Харрис мл. (США)обладает неплохим ударом, но у бойца не хватает скорости, так что часто он не только не может добить соперника, если появляется возможность, но и сам не уходит от его ударов. К тому же, сейчас Реджи Харрис мл. (США) уже не демонстрирует стойкого характера, проиграв два боя из-за отказа их продолжать.

Эрик Тюдор (США) — Реджи Харрис мл. (США). Прогноз и ставки на матч. Бои 09-го июля 2023 года

Вряд ли Эрик Тюдор (США) сможет в данном бою продемонстрировать все свои лучшие качества, так как спортсмен находится в солидном возрасте. Скорее всего, что выиграет поединок Реджи Харрис мл. (США), и на это советуют сделать ставку аналитики.

Статистика и личные встречи

Учитывая уровень, который в последние годы показывают Эрик Тюдор (США) и Реджи Харрис мл. (США), эксперты боевых единоборств не сомневаются, что ставить можно на то, что Эрик Тюдор (США) выиграет с помощью нокаута.

http://evolvegame.ru/cat0-688155-ural-army-atlant-prognoz-i-stavki-ot-specialista-08-07-23/

http://rockaluga.ru/cat3-939213-prognoz-na-match-boston-siti-boston-bolts-ot-eksperta-08-07-23/