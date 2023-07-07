Прогноз на бой Джош Вагнер (Кан) — Уильям Андрес Херрера (Арг) 09 июля

«Джош Вагнер (Кан)» – «Уильям Андрес Херрера (Арг)». 09.07.23. Прогноз и ставки на матч

Для любителей ставок на единоборства 09 июля букмекеры предоставляют не так много боев, среди которых наиболее интересным обещает стать поединок Джош Вагнер (Кан) — Уильям Андрес Херрера (Арг). На ринге его участники появятся в 01:00 по Москве. Учитывая статистику предыдущих встреч данных бойцов, в которых Джош Вагнер (Кан) одержал две досрочные победы, можно не сомневаться, кто является действительно фаворитом данного противостояния.

До 09 июля осталось еще много времени, но во многих букмекерских конторах уже сейчас начался прием ставок на поединок Джош Вагнер (Кан) — Уильям Андрес Херрера (Арг). Это будет продолжаться вплоть до 01:00 по Москве, пока бойцы не выйдут на ринг и не прозвучит гонг. Один из спортсменов лишь в этом году поднялся в данную весовую категорию, что объясняет тот факт, что между бойцами ранее не было ни одного поединка.

СТАВКИ/КОЭФФИЦИЕНТЫ БУКМЕКЕРСКИХ КОНТОР НА МАТЧ Джош Вагнер (Кан) — Уильям Андрес Херрера (Арг):

победа Джош Вагнер (Кан) – 0, ничья – 0, победа Уильям Андрес Херрера (Арг) – 0

Прогноз на матч Джош Вагнер (Кан) – Уильям Андрес Херрера (Арг) Бои, титульный бой, 09 июля :

По коэффициенту 0 ставить на то, что выиграет Джош Вагнер (Кан) не очень выгодно, а вот Уильям Андрес Херрера (Арг) получил на победу в данном бою гораздо большую котировку 0.

История личных встреч

На данный момент Джош Вагнер (Кан) уже является ветераном данного вида спорта, ведь находится в 43-летнем возрасте, а последний серьезный бой был девять лет назад, когда получилось защитить свой чемпионский титул в очень непростом поединке. Но, затем было несколько поражений, а в последние годы Джош Вагнер (Кан) выходит на ринг и дерется с очень слабыми противниками, которые только начинают профессиональную карьеру, так что данный боец имеет отличную статистику, не показывая практически никакой техники и хорошей физической формы. В последних пяти боях все завершилось еще до начала шестого раунда, но если поединок сильно затянется, то Джош Вагнер (Кан) просто валится с ног, так как даже в пятом раунде было видно, что боец начинает испытывать усталость. Джош Вагнер (Кан) должен был уже давно завершать свою карьеру, но все равно продолжает выходить на ринг, но с каждым боем пропускает все большее количество ударов.

Несмотря на то, что Уильям Андрес Херрера (Арг) не является панчером, спортсмен все же показывает хорошие результаты, ни разу не проиграв за 23 боя. Но, побед нокаутом боец одержал только четырнадцать, ведь Уильям Андрес Херрера (Арг) обладает не настолько мощным ударом, чтобы отправить противника в нокдаун с одного раза. Большинство своих побед Уильям Андрес Херрера (Арг) одержал за счет удачных серий, которые состоят из множества коротких ударов, так что такую тактику боец выберет и на данный бой. Уильям Андрес Херрера (Арг) не имеет большого размаха рук, что мешает держать соперника на дистанции. Большинство своих боев Уильям Андрес Херрера (Арг) провел на родине, а сейчас придется выступать на чужом ринге, так что бойцу однозначно придется потратить время для адаптации, да и сложнее будет драться, не ощущая настолько явной поддержки со стороны зала.

В свои 27 лет Джош Вагнер (Кан) провел на профессиональном ринге уже 51 бой, и одержал пятьдесят побед, где в 48 случаях получилось выиграть нокаутом. Джош Вагнер (Кан) является классическим панчером, ведь на протяжении боя наносит по сопернику огромное количество ударов, и большинство из них очень сильные, что и объясняется настолько впечатляющую статистику. Джош Вагнер (Кан) бьет очень плотно, так что часто даже получается пробить плотный блок тех противников, которые умеют хорошо обороняться. Особой техникой Джош Вагнер (Кан) не отличается, так как действует зачастую прямолинейно, просто стараясь сильно и точно ударить. А ведь несмотря на то, что Джош Вагнер (Кан) мощно атакует, боец еще хорошо действует в защите, умея быстро уклоняться от ударов благодаря отличной реакции. Не удивительно, что на данный момент Джош Вагнер (Кан) обладает несколькими чемпионскими поясами в данной весовой категории.

Еще десть лет назад Уильям Андрес Херрера (Арг) находился на пике своей карьеры, демонстрируя феноменальные результаты. Тогда бои с участием данного спортсмена всегда вызывали огромный ажиотаж, но сейчас Уильям Андрес Херрера (Арг) уже в далеко не лучших физических кондициях, что можно объяснить внушительным возрастом. Почему Уильям Андрес Херрера (Арг) в свои сорок лет продолжает драться не понятно, ведь за успешные годы выступления на ринге получилось не только сделать себе имя, но и заработать много денег, а сейчас боец просто пользуется былой славой, показывая слабую форму в каждом поединке. Не удивительно, что последние три боя Уильям Андрес Херрера (Арг) проиграл, причем, во всех были нокауты. Скорее всего, что этот бой будет последним шансом громко заявить о себе, ведь далее просто не будет такого ажиотажа к поединкам, в которых дерется Уильям Андрес Херрера (Арг), так как с каждым боем и так уровень оппонента значительно понижается.

Джош Вагнер (Кан) – Уильям Андрес Херрера (Арг) 09.07.23

Силовые единоборства в последние годы становятся все более популярным видом спорта. Их не только смотрят болельщики, но на их исходы еще и делают ставки. Причем, нашим экспертам удалось протестировать систему ставок на единоборства, и мы убедились, что при правильном анализе такие ставки способны приносить хороший доход. Здесь все зависит от степени подготовки двух соперников. Победителем схватки будет тот, кто лучше готов физически и психологически. Поэтому для анализа предстоящих матчей нет необходимости перебирать тонну различной информации, достаточно посмотреть несколько последних матчей с участием спортсменов, чтобы понять их сильные и слабые стороны, а также ознакомиться с тактикой ведения боя. Конечно, это далеко не все, что мы используем при прогнозировании поединков в силовых единоборствах, есть еще некоторые хитрости, но, в принципе, основная суть составления прогнозов такова. Джош Вагнер (Кан) и Уильям Андрес Херрера (Арг), которые встретятся на ринге уже совсем скоро, являются известными бойцами, которые неоднократно побеждали своих соперников на ринге. Поединок обещает стать очень зрелищным, а его итог не берутся предсказывать даже букмекеры, так как полагают, что уровень подготовки каждого из соперников может позволить ему праздновать триумф в этом противостоянии. С нашими прогнозами на этот бой можно ознакомиться выше. Мы считаем, что каждый любитель единоборств в обязательном порядке должен посмотреть этот матч.

До старта боя, соперниками в котором будут Джош Вагнер (Кан) и Уильям Андрес Херрера (Арг) остается всего считанные часы, поэтому нам бы хотелось осветить это событие. Отметим, что внимание к этому поединку особенное, так как не каждый день подобные бойцы выходят на ринг для определения сильнейшего. Конечно, в СМИ уже полностью рассказали о достоинствах каждого из соперников, присовокупив их достижения на ринге. Однако нам бы хотелось остановиться на ряде моментов, которые могут оказать ключевое влияние на исход этого поединка. Джош Вагнер (Кан) имеет богатый послужной список. Это настоящий боец, который даже в самых тяжелых ситуациях на ринге не отступает, продолжая вести бойцы, стараясь найти малейшую возможность для атаки. Уильям Андрес Херрера (Арг) тоже отлично зарекомендовал себя. В активе этого бойца множество побед, причем, в поединках с некоторыми соперниками он не был фаворитом, что также характеризует его как настоящего профессионала, способного добиваться нужного для себя результата в сложных матчах. Именно такие соперники в ближайшее время будут определять, кому достанется чемпионский пояс. Мы уверены, что оба спортсмена тщательно изучили сильные и слабые стороны своих оппонентов, так что, сегодня успех противостояния будет на стороне того бойца, кто проявит выдержку и сможет отыскать слабое место в защите своего оппонента. Любителям этого вида спорта мы рекомендуем не пропустить бой, на который наши прогнозисты уже приготовили интересные ставки.

Предматчевый анализ и прогнозы букмекеров

Спортивные эксперты не сомневаются, что в данном бою Джош Вагнер (Кан) будет намного сильнее, чем Уильям Андрес Херрера (Арг), так что ставку нужно делать на его досрочную победу.

По мнению ведущих прогнозистов в данном виде спорта, бой Джош Вагнер (Кан) — Уильям Андрес Херрера (Арг) не принесет особых сюрпризов, так что можно сделать ставку, что победителем будет Уильям Андрес Херрера (Арг).

Джош Вагнер (Кан)

Хотя Джош Вагнер (Кан) и является обладателем двух чемпионских поясов, все же нельзя сказать, что он является идеальным бойцом. В последнее время спортсмен дрался в основном с ветеранами, которые находятся далеко от пика своей формы. Большинство из них просто пыталось защищаться, так что очень быстро такая тактика приводила к тому, что Джош Вагнер (Кан) смог провести свои несколько ударов, которых хватало для победы. В проведенных ранее 23 боях Джош Вагнер (Кан) не проиграл ни разу, а шестнадцать раз победы были с помощью нокаута. Но, кроме сильного удара Джош Вагнер (Кан) больше ничем похвастаться не может, а в этом бою предстоит драться с самым непростым оппонентом среди тех, которые были в карьере спортсмена. Соперник отличается высокой скоростью, так что поймать его под удар не так просто. Не исключено, что если Джош Вагнер (Кан) просто будет махать впустую кулаками, то это лишь вымотает силы бойца, так что в заключительных раундах он сильно сдаст в плане физической формы.

Уильям Андрес Херрера (Арг)

В данный момент Уильям Андрес Херрера (Арг) пребывает уже на закате своей карьеры, ведь бойцу 41 год и его доминирование в супертяжелом весе завершилось еще три года назад. Тогда случилось поражение по очкам, а реванш взять не удалось, так как соперника дисквалифицировали из-за проваленного допинг-теста. После поражения был проведен всего один бой, в котором Уильям Андрес Херрера (Арг) выиграл нокаутом в четвертом раунде. Всего в карьере данного спортсмена было 66 боев, из которых получилось выиграть 62 поединка. Несмотря на свой возраст, боец продолжает демонстрировать великолепную технику и показывает хорошую скорость. В последние годы Уильям Андрес Херрера (Арг) часто цепляется с соперниками в клинче, ведь благодаря высокому росту получается вешаться на оппонента и изматывать его. Так как выносливость у бойца уже далеко не та, что раньше, то Уильям Андрес Херрера (Арг) будет стараться решить исход боя до наступления седьмого раунда.

Джош Вагнер (Кан) — Уильям Андрес Херрера (Арг). Прогноз и ставки на матч. Бои 09 июля

Ведущие эксперты данного вида спорта в поединке Джош Вагнер (Кан) — Уильям Андрес Херрера (Арг) собираются ставить на то, что сильнее будет Джош Вагнер (Кан), так как данный боец сейчас находится на пике своей карьеры.

Статистика и личные встречи

Так как Джош Вагнер (Кан) и Уильям Андрес Херрера (Арг) очень агрессивные бойцы, которые только и думают об атаке, то эксперты советуют взять для ставки досрочное завершение поединка.

http://rockaluga.ru/cat1-871921-prognoz-adrian-otcbah-martin-krumich-07-iyulya-stavki-i-koefficienty/

http://evolvegame.ru/cat4-688149-stavki-na-match-ural-volley-club-victory-prognoz-na-voleybol-ot-07-07-23/