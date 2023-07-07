Прогноз на бой Джейсон Поне (Фра) — Майкл Дибуа (Швц) 07-го июля 2023 года

«Джейсон Поне (Фра)» – «Майкл Дибуа (Швц)». 07.07.23. Прогноз и ставки на матч

На этот раз 07-го июля должен состояться бой Джейсон Поне (Фра) — Майкл Дибуа (Швц), который уже неоднократно переносился на другую дату из-за травмы одного из участников. Болельщики надеются, что в 21:30 по Москве бойцы все же выйдут на ринг и данная встреча в тяжелой весовой категории все же состоится. Ранее Джейсон Поне (Фра) и Майкл Дибуа (Швц) никогда не дрались друг с другом, ведь последний боец только третий бой проводит в этой весовой категории.

До 07-го июля осталось еще много времени, но во многих букмекерских конторах уже сейчас начался прием ставок на поединок Джейсон Поне (Фра) — Майкл Дибуа (Швц). Это будет продолжаться вплоть до 21:30 по Москве, пока бойцы не выйдут на ринг и не прозвучит гонг. Один из спортсменов лишь в этом году поднялся в данную весовую категорию, что объясняет тот факт, что между бойцами ранее не было ни одного поединка.

СТАВКИ/КОЭФФИЦИЕНТЫ БУКМЕКЕРСКИХ КОНТОР НА МАТЧ Джейсон Поне (Фра) — Майкл Дибуа (Швц):

победа Джейсон Поне (Фра) – 1.275, ничья – 55, победа Майкл Дибуа (Швц) – 3.72

Прогноз на матч Джейсон Поне (Фра) – Майкл Дибуа (Швц) Смешанные боевые искусства, титульный бой, 07-го июля :

Из-за того, что все ставят на то, что Джейсон Поне (Фра) выиграет бой, коэффициент на победу опустился до 1.275. А котировка на то, что Майкл Дибуа (Швц) будет сильнее повысилась до 3.72.

История личных встреч

В свои 32 года Джейсон Поне (Фра) провел на ринге уже 44 поединка, в которых одержал 27 побед нокаутом, но и было уже три поражения. Да, на данный момент Джейсон Поне (Фра) является действующим чемпионом по версии сразу нескольких ассоциаций, но если рассматривать проигранные бои, то все же видно, что спортсмен совершенно не умеет держать удар, так что если получит по подбородку, то наверняка попадет в нокдаун. В этом бою Джейсон Поне (Фра) будет драться с соперником, за которого он намного крупнее и тяжелее, так что проблем с нокдауном от одного удара не должно возникать. Сам же Джейсон Поне (Фра) отличается хорошими ударами с обеих рук, а также имеет большой размах рук, что позволяет не подпускать к сближению большинство противников. В этом бою Джейсон Поне (Фра) предстоит защищать все свои титулы, так что боец постарается действовать аккуратно, и будет пытаться вымотать соперника, которому будет не просто драться с таким гигантом.

Майкл Дибуа (Швц) является восходящей звездой в данной весовой категории, начав свою карьеру только четыре года назад, но сумев провести на ринге двенадцать боев. Все они были выиграны, а в половине поединков победа была нокаутом. Майкл Дибуа (Швц) хорошо двигается по ринге и плотно бьет с правой, а так как это легкий вес, то не удивительно, что нокаутом было выиграно только половину боев. С каждым поединком Майкл Дибуа (Швц) показывает все лучшую технику и более сильный удар, так что в последнем бою получилось отправить соперника в нокаут уже в четвертом раунде. Пока Майкл Дибуа (Швц) еще не имеет никаких достижений в своей карьере, но если получится выиграть данный бой, то спортсмен станет главным претендентом на чемпионский бой. Поединки, в которых приходилось драться по двенадцать раундов, показали, что Майкл Дибуа (Швц) имеет хорошую выносливость, ведь даже в последнем раунде боец смотрелся не более уставшим, чем в первом.

Несмотря на то, что Джейсон Поне (Фра) за всю свою карьеру не потерпел ни одного поражения, все же очевидно, что в профессиональном спорте боец пробудет не долго, так как находится в 35-летнем возрасте, а для легкой весовой категории это уже очень серьезно. С возрастом падает скорость и ухудшается реакция, и по последним матчам было видно, что Джейсон Поне (Фра) уже не настолько легко справляется с противниками, как это было несколько лет назад. Если первую половину боя Джейсон Поне (Фра) всегда проводит в очень высоком темпе, то постепенно скорость снижается, а если поединок доходит до последнего раунда, то в нем боец намного меньше передвигается по рингу. Раньше Джейсон Поне (Фра) всегда демонстрировал великолепную защиту, но в последнее время начал иногда пропускать удары, и было видно, что бойцу очень непросто после них не потерять концентрацию. В этом бою Джейсон Поне (Фра) будет стараться атаковать с первого раунда, чтобы досрочно завершить поединок.

В своей карьере Майкл Дибуа (Швц) провел 36 боев, в которых было три поражения, но все в самых значимых встречах. Побед нокаутом было 21, но понятно, что половина из них припала на ранний этап карьеры, когда приходилось встречаться с соперниками не очень высокого уровня. По сути, этот поединок для бойца будет самым важным в карьере, ведь ранее не выпадала возможность подраться за чемпионский титул. При своем росте Майкл Дибуа (Швц) имеет не самый большой размах рук, но зато отличается очень скоростными ударами, так что боец всегда старается идти на сближение, чтобы затем провести серию из нескольких коротких ударов. Майкл Дибуа (Швц) умеет подстраиваться под стиль соперника, и благодаря богатому опыту может экономить силы, если бой проходит на дистанции и не получается провести свои удары по сопернику. В последних трех боях Майкл Дибуа (Швц) одержал легкие победы, но во всех них соперниками были ветераны, которым уже давно было необходимо завершить карьеру.

Джейсон Поне (Фра) – Майкл Дибуа (Швц) 07.07.23

Силовые единоборства в последние годы становятся все более популярным видом спорта. Их не только смотрят болельщики, но на их исходы еще и делают ставки. Причем, нашим экспертам удалось протестировать систему ставок на единоборства, и мы убедились, что при правильном анализе такие ставки способны приносить хороший доход. Здесь все зависит от степени подготовки двух соперников. Победителем схватки будет тот, кто лучше готов физически и психологически. Поэтому для анализа предстоящих матчей нет необходимости перебирать тонну различной информации, достаточно посмотреть несколько последних матчей с участием спортсменов, чтобы понять их сильные и слабые стороны, а также ознакомиться с тактикой ведения боя. Конечно, это далеко не все, что мы используем при прогнозировании поединков в силовых единоборствах, есть еще некоторые хитрости, но, в принципе, основная суть составления прогнозов такова. Джейсон Поне (Фра) и Майкл Дибуа (Швц), которые встретятся на ринге уже совсем скоро, являются известными бойцами, которые неоднократно побеждали своих соперников на ринге. Поединок обещает стать очень зрелищным, а его итог не берутся предсказывать даже букмекеры, так как полагают, что уровень подготовки каждого из соперников может позволить ему праздновать триумф в этом противостоянии. С нашими прогнозами на этот бой можно ознакомиться выше. Мы считаем, что каждый любитель единоборств в обязательном порядке должен посмотреть этот матч.

В мире существует множество интересных видов спорта, у каждого из которых своя армия фанатов. Боевые искусства тоже могут похвастаться солидной армией болельщиков, которые точно будут смотреть за матчем, соперниками в котором будут Джейсон Поне (Фра) и Майкл Дибуа (Швц). Спортсмены уже долгое время не выходили на ринг, посвящая все время подготовке к этому матчу. Команды соперников неоднократно выступали с заявлениями, в которых расхваливали оппонентов, не забывая при этом лестно отзываться о подготовке собственного бойца. Однако сейчас слова абсолютно неважны, так как до боя остается всего несколько часов, и уже совсем скоро болельщики смогут воочию убедиться в уровне подготовке спортсменов. Напомним, что Джейсон Поне (Фра) и Майкл Дибуа (Швц) отличные тактики, которые умеют приспосабливаться к действиям соперника, поэтому мы ждем здесь скорее тактического поединка, когда спортсмены будут стараться искать слабые места в действиях соперника. Напомним, что матч имеет огромное значение для спортсменов, так как это отличная возможность не только завоевать еще одну победу, но и положить на лопатки одного из своих самых злейших конкурентов. В общем, будем надеяться, что вывеска боя будет соответствовать тому, что в ближайшие часы будет происходить на ринге. Болельщики ждут зрелища, и Джейсон Поне (Фра) и Майкл Дибуа (Швц) – именно те спортсмены, которые могут и должны его подарить. Отметим, что просмотр поединка можно сделать еще более интересным, если воспользоваться прогнозами от наших экспертов.

Предматчевый анализ и прогнозы букмекеров

По мнению спортивных экспертов, бой Джейсон Поне (Фра) — Майкл Дибуа (Швц) не должен преподнести каких-то сюрпризов, так что можно делать ставку на то, что Джейсон Поне (Фра) выиграет нокаутом до наступления десятого раунда.

Исходя из того, в какой форме нынче пребывают Джейсон Поне (Фра) и Майкл Дибуа (Швц), спортивные аналитики собираются сделать ставку на то, что Майкл Дибуа (Швц) одержит победу нокаутом еще до начала десятого раунда.

Джейсон Поне (Фра)

Свою самую выдающуюся победу Джейсон Поне (Фра) одержал в последнем бою, когда сумел побить противника, существенно превышающего самого бойца в росте. Оппонент не сумел построить толковой защиты и очень много пропускал, так что Джейсон Поне (Фра) не один раз отправлял его в нокдаун, а в восьмом раунде получилось нанести настолько мощный удар, что соперник не сумел подняться с пола. Благодаря этой победе Джейсон Поне (Фра) стал чемпионом мира в своем весе, так что сейчас бойцу очень важно собраться и провести достойную защиту пояса. Джейсон Поне (Фра) это в первую очередь техничный боец, которые поражает всех быстротой своих ударов, так что мало кому удается от них закрыться. Да, Джейсон Поне (Фра) не является панчером, ведь удар не очень сильный, но их настолько много, что в проведенных 24 боях были только победы, и в 23 поединках получилось выиграть нокаутом.

Майкл Дибуа (Швц)

Уже несколько лет Майкл Дибуа (Швц) является одним из главных талантов в данной весовой категории, ведь было проведено восемнадцать боев, и все они были выиграны исключительно нокаутом. Мало того, в шестнадцати поединках получилось добиться победы до наступления четвертого раунда. Только два боя затянулись до седьмого раунда. Это показывает, что Майкл Дибуа (Швц) отлично атакует и отправляет в нокдаун всех своих оппонентов очень быстро. Но, с другой стороны еще не ясно, умеет ли боец грамотно обороняться, а также как он поведет себя в том случае, если не получится за семь раундов одержать победу. Вряд ли 27-летний боец будет испытывать проблемы с выносливостью, тем более, что соперник на пять лет старше. Тем не менее, Майкл Дибуа (Швц) просто является хорошим панчером, но это еще не гарантирует того, что получится защитить чемпионский титул.

Джейсон Поне (Фра) — Майкл Дибуа (Швц). Прогноз и ставки на матч. Смешанные боевые искусства 07-го июля

Спортивные эксперты считают, что Джейсон Поне (Фра) сейчас намного сильнее, чем Майкл Дибуа (Швц), так что предлагают сделать ставку на победу данного бойца.

Статистика и личные встречи

Прогноз аналитиков по единоборствам на бой Джейсон Поне (Фра) — Майкл Дибуа (Швц) основан на текущей физической форме соперников, так что предлагается сделать ставку, что Майкл Дибуа (Швц) выиграет нокаутом.

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