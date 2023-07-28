Прогноз на бой Оле Магнор (Нор) — Вацлав Микуласек (Чех) 28 июля

«Оле Магнор (Нор)» – «Вацлав Микуласек (Чех)». 28.07.23. Прогноз и ставки на матч

На этот раз 28-го июля должен состояться бой Оле Магнор (Нор) — Вацлав Микуласек (Чех), который уже неоднократно переносился на другую дату из-за травмы одного из участников. Болельщики надеются, что в 19:00 по Москве бойцы все же выйдут на ринг и данная встреча в тяжелой весовой категории все же состоится. Ранее Оле Магнор (Нор) и Вацлав Микуласек (Чех) никогда не дрались друг с другом, ведь последний боец только третий бой проводит в этой весовой категории.

Стало известно, что именно 28-го июля пройдет титульный бой за звание чемпиона в легкой весовой категории Оле Магнор (Нор) — Вацлав Микуласек (Чех). По Москве начало данного поединка будет в 19:00, так что именно в это время можно искать прямую трансляцию боя на различных спортивных каналах. Данный бой уже неоднократно переносили по различным причинам, а ранее данные спортсмены никогда не дрались между собой.

СТАВКИ/КОЭФФИЦИЕНТЫ БУКМЕКЕРСКИХ КОНТОР НА МАТЧ Оле Магнор (Нор) — Вацлав Микуласек (Чех):

победа Оле Магнор (Нор) – 0, ничья – 0, победа Вацлав Микуласек (Чех) – 0

Прогноз на матч Оле Магнор (Нор) – Вацлав Микуласек (Чех) Смешанные боевые искусства, титульный бой, 28-го июля :

По коэффициенту 0 ставить на то, что выиграет Оле Магнор (Нор) не очень выгодно, а вот Вацлав Микуласек (Чех) получил на победу в данном бою гораздо большую котировку 0.

История личных встреч

На данный момент Оле Магнор (Нор) уже является ветераном данного вида спорта, ведь находится в 43-летнем возрасте, а последний серьезный бой был девять лет назад, когда получилось защитить свой чемпионский титул в очень непростом поединке. Но, затем было несколько поражений, а в последние годы Оле Магнор (Нор) выходит на ринг и дерется с очень слабыми противниками, которые только начинают профессиональную карьеру, так что данный боец имеет отличную статистику, не показывая практически никакой техники и хорошей физической формы. В последних пяти боях все завершилось еще до начала шестого раунда, но если поединок сильно затянется, то Оле Магнор (Нор) просто валится с ног, так как даже в пятом раунде было видно, что боец начинает испытывать усталость. Оле Магнор (Нор) должен был уже давно завершать свою карьеру, но все равно продолжает выходить на ринг, но с каждым боем пропускает все большее количество ударов.

Свой пик формы Вацлав Микуласек (Чех) демонстрировал в 2012 году, когда обладал сразу тремя титулами. Но, на данный момент боец обладает только одним чемпионским поясом, по которому была проведена только одна защита. Тот поединок судьи прекратили из-за рассечения брови, когда соперники неумышленно столкнулись головами. В целом, сейчас Вацлав Микуласек (Чех) имеет не настолько впечатляющую статистику, как было раньше. В 39 боях было 22 победы нокаутом, одна ничья и четыре поражения. Со времени прошлого боя прошло полгода, и Вацлав Микуласек (Чех) практически нигде не показывался, так что не ясно, в какой сейчас форме находится боец и сможет ли он в свои 36 лет отстоять все раунды. При хорошо поставленном ударе, Вацлав Микуласек (Чех) не лучшим образом защищается, так как часто пропускает удары, даже не пытаясь от них уклоняться. Вацлав Микуласек (Чех) не боится идти в разнос, хотя в большинстве случае сближение с соперником ничего хорошего не дает.

Несмотря на то, что Оле Магнор (Нор) за всю свою карьеру не потерпел ни одного поражения, все же очевидно, что в профессиональном спорте боец пробудет не долго, так как находится в 35-летнем возрасте, а для легкой весовой категории это уже очень серьезно. С возрастом падает скорость и ухудшается реакция, и по последним матчам было видно, что Оле Магнор (Нор) уже не настолько легко справляется с противниками, как это было несколько лет назад. Если первую половину боя Оле Магнор (Нор) всегда проводит в очень высоком темпе, то постепенно скорость снижается, а если поединок доходит до последнего раунда, то в нем боец намного меньше передвигается по рингу. Раньше Оле Магнор (Нор) всегда демонстрировал великолепную защиту, но в последнее время начал иногда пропускать удары, и было видно, что бойцу очень непросто после них не потерять концентрацию. В этом бою Оле Магнор (Нор) будет стараться атаковать с первого раунда, чтобы досрочно завершить поединок.

В своей карьере Вацлав Микуласек (Чех) провел 36 боев, в которых было три поражения, но все в самых значимых встречах. Побед нокаутом было 21, но понятно, что половина из них припала на ранний этап карьеры, когда приходилось встречаться с соперниками не очень высокого уровня. По сути, этот поединок для бойца будет самым важным в карьере, ведь ранее не выпадала возможность подраться за чемпионский титул. При своем росте Вацлав Микуласек (Чех) имеет не самый большой размах рук, но зато отличается очень скоростными ударами, так что боец всегда старается идти на сближение, чтобы затем провести серию из нескольких коротких ударов. Вацлав Микуласек (Чех) умеет подстраиваться под стиль соперника, и благодаря богатому опыту может экономить силы, если бой проходит на дистанции и не получается провести свои удары по сопернику. В последних трех боях Вацлав Микуласек (Чех) одержал легкие победы, но во всех них соперниками были ветераны, которым уже давно было необходимо завершить карьеру.

Оле Магнор (Нор) – Вацлав Микуласек (Чех) 28.07.23

Ближайший вечер подарит всем любителям силовых единоборств возможность наблюдать за поединком, соперниками в котором будут Оле Магнор (Нор) и Вацлав Микуласек (Чех). Это известные бойцы, которые проводят бои лишь несколько раз в год. Их соперники – не рядовые спортсмены, а профессионалы, за плечами которых богатый опыт выступлений и наличие большого количества побед. В СМИ во всю анонсируют предстоящее противостояние, так как журналистам известно, что на ринге эти спортсмены всегда стараются действовать отчаянно, ведь главной задачей для них является победа. Конечно, победа в таком бое позволит спортсменам увеличить список своих побед, а также принесет очередной титул. Мы понимаем, что Оле Магнор (Нор) и Вацлав Микуласек (Чех) тщательно готовились к предстоящему бою, изучали сильные и слабые места друг друга, букмекеры, выставляя котировки на этот бой, тоже изучили все характеристики соперников. Однако наши прогнозисты решили все же предложить свое видение этого противостояния. Мы уверены, что предстоящий матч скорее будет напоминать шоу, ведь стоимость билетов и трансляций очень велика, и никто не будет в выигрыше, если одному из спортсменов удастся одержать быструю победу в первом или во втором раунде. Тем более соперники не того калибра, чтобы глупо подставляться под атаки друг друга. Поэтому ждем здесь затяжного матча, что, несомненно, должно порадовать болельщиков.

Оле Магнор (Нор) и Вацлав Микуласек (Чех) очень долго готовились к этому моменту. Буквально через несколько часов эти бойцы выйдут на ринг и будут определять сильнейшего. Стоит отметить, что в мире профессионального бокса и боев без правил, эти соперники имеют мировую известность. За их плечами не только множество громких побед над своими соперниками, они также являются рекордсменами по количеству различных титулов и чемпионских поясов. Данный бой позволит дать ответ на вопрос о сильнейшем. Нельзя сказать, что это почетное звание можно получить благодаря победе лишь в одном поединке. Оба спортсмена уже вошли в историю в качестве легенд современных боевых искусств, лучше них, пожалуй, никого и нет. Конечно, их очное противостояние будет иметь не только спортивный, но и коммерческий интерес. За ходом матча будут наблюдать любители силовых единоборств во всем мире, а букмекеры уже во всю рекламируют свои предложения на этот матч. Такое внимание, несомненно, приятно обоим спортсменам, но, все же, на первом месте у них стоит подготовка. В противостоянии с такими соперниками, как Оле Магнор (Нор) и Вацлав Микуласек (Чех) необходимо не терять концентрацию. Они прекрасно умеют ждать и находить слабые места в обороне своего оппонента. Будущий матч – это еще и битва характеров, ведь на ринге побеждает тот спортсмен, кто сумел победить себя, и смог в нужный момент перехватить инициативу. В этом отношении Оле Магнор (Нор) и Вацлав Микуласек (Чех) – отличные стратеги, которые правильно рассчитывают свои действия на ринге. Надеемся, что сегодня они смогут удивить болельщиков потрясающей техникой, и подарят незабываемый вечер.

Предматчевый анализ и прогнозы букмекеров

Спортивные эксперты не сомневаются, что в данном бою Оле Магнор (Нор) будет намного сильнее, чем Вацлав Микуласек (Чех), так что ставку нужно делать на его досрочную победу.

Титульный бой Оле Магнор (Нор) — Вацлав Микуласек (Чех) подвергся тщательному анализу спортивных экспертов, которые предполагают, что Вацлав Микуласек (Чех) одержит победу, и это будет еще до начала седьмого раунда.

Оле Магнор (Нор)

Хотя Оле Магнор (Нор) и является обладателем двух чемпионских поясов, все же нельзя сказать, что он является идеальным бойцом. В последнее время спортсмен дрался в основном с ветеранами, которые находятся далеко от пика своей формы. Большинство из них просто пыталось защищаться, так что очень быстро такая тактика приводила к тому, что Оле Магнор (Нор) смог провести свои несколько ударов, которых хватало для победы. В проведенных ранее 23 боях Оле Магнор (Нор) не проиграл ни разу, а шестнадцать раз победы были с помощью нокаута. Но, кроме сильного удара Оле Магнор (Нор) больше ничем похвастаться не может, а в этом бою предстоит драться с самым непростым оппонентом среди тех, которые были в карьере спортсмена. Соперник отличается высокой скоростью, так что поймать его под удар не так просто. Не исключено, что если Оле Магнор (Нор) просто будет махать впустую кулаками, то это лишь вымотает силы бойца, так что в заключительных раундах он сильно сдаст в плане физической формы.

Вацлав Микуласек (Чех)

Никаких высот Вацлав Микуласек (Чех) в профессиональной карьере не достиг, ведь стать чемпионом получалось только на Олимпиаде. Но, если многие олимпийские чемпионы, пришедшие из любительского бокса, отличаются хорошей техникой, то Вацлав Микуласек (Чех) этим похвастаться не может, так как особой техникой не владеет. Спортсмен просто отличается выносливостью, много работает на ринге и обладает неплохим ударом. В профессиональном спорте боец одержал двадцать побед, из них пятнадцать нокаутом, а также было одно поражение. Большого опыта Вацлав Микуласек (Чех) не имеет, ведь большинство соперников были довольно низкого уровня, так что вряд ли в этом бою получится доминировать. Скорее всего, придется сдерживать атаки оппонента, а вот толково обороняться Вацлав Микуласек (Чех) не умеет, так что просто сможет выстоять на ногах до тех пор, пока выдержит.

Оле Магнор (Нор) — Вацлав Микуласек (Чех). Прогноз и ставки на матч. Смешанные боевые искусства 28-го июля

Вряд ли Оле Магнор (Нор) сможет в данном бою продемонстрировать все свои лучшие качества, так как спортсмен находится в солидном возрасте. Скорее всего, что выиграет поединок Вацлав Микуласек (Чех), и на это советуют сделать ставку аналитики.

Статистика и личные встречи

В этом бою Оле Магнор (Нор) является очевидным фаворитом, ведь Вацлав Микуласек (Чех) сейчас пребывает не в лучшей форме. А ведущие прогнозисты советуют ставить на фаворита.