Прогноз Клавел/Штурман — Ванкан/Хорнунг (02 августа), ставки и коэффициенты

Клавел/Штурман — Ванкан/Хорнунг. Прогноз, ставки на матч. ITF (02.08.23)

02-го августа в 13:15 по МСК состоится матч в рамках чемпионата ITF, в котором на корт выйдут Клавел/Штурман , а противостоять в этом поединке будет Ванкан/Хорнунг.



Судья теннисного матча Клавел/Штурман — Ванкан/Хорнунг должен дать знак о старте игры в 13:15 по Москве. Из-за того, что встреча назначена на 02-го августа, на подготовку осталось очень мало времени, так что оппонентам необходимо активизировать свои тренировки. Клавел/Штурман и Ванкан/Хорнунг более десяти лет выступают на профессиональном уровне в большом теннисе, так что на различных турнирах им приходилось встречаться по шесть раз, и если Клавел/Штурман имеет четыре победы, то Ванкан/Хорнунг может похвастаться лишь двумя победами.



Клавел/Штурман — Ванкан/Хорнунг. КТО ФАВОРИТ МАТЧА?

На следующей неделе стартует престижный теннисный турнир, и 02-го августа откроет его противостояние Клавел/Штурман — Ванкан/Хорнунг. Тем, кто хочет попасть на матч-открытие, лучше прийти на трибуны до 13:15 по МСК, то есть до начала игры. Клавел/Штурман и Ванкан/Хорнунг отлично знают друг друга, ведь история противостояния насчитывает уже двенадцать матчей, в которых Ванкан/Хорнунг может гордиться семью победами, а вот Клавел/Штурман имеет только пять выигранных встреч.

Клавел/Штурман

В этом сезоне Клавел/Штурман демонстрирует самую лучшую форму за всю свою карьеру. Сильная игра была продемонстрирована на первом турнире, после чего на Мастерсе удалось дойти до полуфинала, несмотря на то, что старт был еще в квалификации. На этом турнире Клавел/Штурман снова показывает мощную игру и легко справляется с теми оппонентами, которые попадаются по жеребьевке. Не удивительно, что сейчас Клавел/Штурман является одним из фаворитов, несмотря на занимаемое в мировом теннисном рейтинге лишь 98-е место. Начало карьеры было как раз на траве, так что данного покрытия Клавел/Штурман не боится и может продемонстрировать, как умение обороняться, так и похвастаться выносливостью, стабильно играя на протяжении пяти сетов. Пока все матчи были выиграны досрочно, так что Клавел/Штурман еще и экономит силы, что может сыграть важную роль в данном матче, если он еще не будет выигран заранее.



Ванкан/Хорнунг

Если в начале турнира еще были сомнения, находится ли Ванкан/Хорнунг на пике своих возможностей, то после последнего сыгранного матча в этом уже никто не сомневается. Ванкан/Хорнунг демонстрирует хорошую концентрацию и полностью отдается игре. Да, это еще не пик формы, но все же Ванкан/Хорнунг имеет хороший уровень, ведь победить оппонента, который находится также в десятке сильнейших, да еще и со счетом 3-0, довольно сложно. Ванкан/Хорнунг намного моложе нынешнего оппонента, хотя в плане опыта совершенно не уступает. Можно не сомневаться, что Ванкан/Хорнунг не станет выкладываться уже в первом сете, а просто станет играть в обороне, чтобы сдержать стартовый натиск соперника. Ванкан/Хорнунг будет ждать, когда в четвертом и пятом сете оппонента начнет одолевать усталость и начнут появляться ошибки, вот тогда Ванкан/Хорнунг и станет демонстрировать свой стиль и выматывать оппонента. Ванкан/Хорнунг умеет играть как на задней линии, так и под сеткой, а опасность представляют не только первая, но и вторая подача, так как получается вариативно играть на приеме.

Прогноз на матч

Интерес наших экспертов привлек теннисный матч, в котором соперниками будут известные спортсмены. Клавел/Штурман и Ванкан/Хорнунг являются лидерами мирового рейтинга. Эти соперники уже неоднократно встречались между собой, а их противостояния всегда проходят в напряженный борьбе с равными шансами на успех. Мы думаем, что и в сегодняшнем матче ничего не изменится. Вначале сезона эти спортсмены уже встречались. Тот матч запомнился болельщикам надолго, так как теннисисты держали публику в напряжении до последнего розыгрыша. Во время матча они умудрялись разыгрывать нереальные ралли, выдавая потрясающие по красоте и исполнению комбинации. Сегодня теннисисты уже успели принять участие в ряде турниров, в которых участвовали в финальных стадиях. Они также успели завоевать по несколько трофеев, что тоже лишний раз подтверждает великолепную форму спортсменов. В СМИ активно обсуждают и прогнозируют этот матч, не отстают и популярные паблики сети Интернет, в которых прогнозисты делятся своими мнениями и прогнозами относительно развития событий в данном матче. Наш портал тоже решил сделать свои прогнозы на матч, в котором сойдутся известные спортсмены. Многие эксперты пророчат победителю этой пары теннисистов борьбу за титул турнира. Об этом говорить пока рано, но, судя по текущей форме оппонентов, в этих прогнозах есть доля истины. Таким образом, все указывает на то, что игра должна оставить после себя приятное послевкусие, следовательно, мы рекомендуем посмотреть этот матч, а наши прогнозы позволят сделать просмотр прибыльным занятием.



Прогноз и ставка на матч Клавел/Штурман — Ванкан/Хорнунг 02-го августа

Клавел/Штурман

Лишь в первом матче данного турнира было непонятно, в какой форме находится Клавел/Штурман, ведь представителя четвертой сотни мирового теннисного рейтинга удалось дожать лишь в пятом сете, когда все ожидали яркой досрочной победы. Но, затем Клавел/Штурман уже не позволяет оппонентам показывать свой теннис, а навязывает свой стиль. Клавел/Штурман старается загонять соперников по корту и максимально вымотать их. Главным козырем, которым обладает Клавел/Штурман, является психологическая стойкость, ведь даже проиграв два первых сета Клавел/Штурман не опускает рук, а вполне может переломать ход поединка и одержать победу, что наблюдалось уже неоднократно. Хотя профильным покрытием является грунт, Клавел/Штурман все же умело действует на любом корте, при этом, меняется и стиль игры. Так как в этом сезоне уже было сыграно несколько матчей на харде, то Клавел/Штурман точно не станет испытывать проблем на данном покрытии.

Ванкан/Хорнунг

Ванкан/Хорнунг лишь начинает свои выступления в этом сезоне, так что пока было сыграно только четыре матча, из которых было два выиграно, а два завершились поражениями. Стоит отметить, что оба поражения были в матчах против оппонентов, которые выступают в похожем стиле, действуя на корте в очень агрессивной манере. Пока Ванкан/Хорнунг играет лишь так, настолько позволяет соперник, так что если будет слишком большой агрессивный натиск, то Ванкан/Хорнунг начинает ошибаться и игра в обороне разрушается. Что касается данного покрытия корта, то на нем Ванкан/Хорнунг выступает не лучшим образом, так как за всю свою карьеру не было никаких достижений, разве что два года назад на этом же турнире удалось зайти до четвертьфинала, но тогда по сетке попадались слишком легкие оппоненты. На подготовку к этому матчу было только два дня, а так как в прошлой игре было потрачено много сил и эмоций, то вряд ли Ванкан/Хорнунг сможет показать сейчас свой лучший теннис.

Сегодня матч Клавел/Штурман — Ванкан/Хорнунг Прогнозы от БК «БалтБет»

Очень много внимание СМИ уделяют теннисному матчу, в котором встретятся Клавел/Штурман и Ванкан/Хорнунг. И это внимание является вполне заслуженным. Теннисисты проводят отличный сезон, в котором доказывают, что не зря входят в число лучших представителей этого вида спорта. Участие в полуфиналах, финалах и завоевание трофеев престижных теннисных турниров – все это есть в карьере спортсменов, в том числе и в нынешнем сезоне. Сейчас соперники рассматриваются букмекерами в качестве основных претендентов на трофей текущего турнира. Однако побороться за него сможет лишь победитель. История личных взаимоотношений соперников на корте довольно насыщенная. Клавел/Штурман и Ванкан/Хорнунг встречались на различных типах покрытий, в том числе и на том, на котором проводится данный турнир. Учитывая, что Клавел/Штурман и Ванкан/Хорнунг довольно легко преодолели сопротивление своих визави в предыдущих раундах, наши аналитики сделали вывод, что спортсмены берегли силы именно на финальные матчи, так как отлично отдавали себе отчет в том, что в важных стадиях турнира предстоят непростые матчи с довольно неуступчивыми соперниками, которые умеют держать свою подачу, и могут навязать борьбу на подаче соперника. Личные встречи Клавел/Штурман и Ванкан/Хорнунг подчеркивают, что соперники предпочитают активный атакующий теннис, хотя, могут и изменить привычной тактики, сыграв на ошибках оппонента. Для зрителей матч обещает стать интересным зрелищем, а наши прогнозы должны сделать его еще и прибыльным для тех, кто делает ставки на теннис в букмекерских конторах.

Клавел/Штурман — Ванкан/Хорнунг: будет сделан акцент на атакующий теннис

Клавел/Штурман и Ванкан/Хорнунг которым предстоит определить сильнейшего в ближайшем матче престижного теннисного турнира, соперники, которые отлично знакомы со стилем игры друг друга. Теннисисты уже неоднократно скрещивали ракетки на разных стадиях различных турниров. Поэтому прежде чем начать прогнозирование этого противостояния, наши аналитики решили прибегнуть к статистике очных встреч. Из нее стало видно, что Клавел/Штурман имеет преимущество над соперником, так как на данном типе покрытия не имеет поражений. А вот Ванкан/Хорнунг хоть и показывает неплохой теннис в текущем сезоне, все же так и не может добиться более-менее вменяемых результатов на данном типе покрытия. Это означает, что наш фаворит этого противостояния — Клавел/Штурман. Однако матч для фаворита вряд ли будет проходным. Ванкан/Хорнунг умеет настраиваться на титулованных соперников. Об этом говорит высокий рейтинг спортсмена, да и личные встречи между соперниками в большинстве матчей проходили в борьбе. Тщательно изучив линию букмекерских контор, мы обратили внимание, что в лини предлагается заниженный общий тотал геймов. Мы полагаем, что этим необходимо пользоваться, тем более, что в предыдущих матчах на турнире Клавел/Штурман довольно посредственно действовал на своей подаче. Если предыдущие соперники были гораздо ниже уровнем, то Ванкан/Хорнунг вряд ли будет прощать такое. Наши эксперты ждут здесь плотного противостояния, но за счет большего опыта победителем будет Клавел/Штурман.

СЕГОДНЯ МАТЧ Клавел/Штурман — Ванкан/Хорнунг. ПРОГНОЗ ОТ ЭКСПЕРТОВ



Сегодня среди любителей ставок на спорт теннис занимает особую популярность. Благодаря тому, что современные букмекеры существенно расширили линию ставок на этот вид спорта, бетторы получили возможность большого выбора событий на теннисные матчи. Теперь можно делать ставки не только на исходы матча, форы и тоталы, но и на сеты, геймы и статистику. Конечно, чтобы выигрывать на ставках на теннисной статистике, необходимо иметь определенные знания, однако благодаря нашим аналитикам, которые выбирают наиболее интересные теннисные противостояния, и составляют к ним прогнозы, все становится гораздо проще. Сегодня среди большого количества теннисных матчей наши эксперты выбрали матч, в котором соперниками будут Клавел/Штурман и Ванкан/Хорнунг. Эти спортсмены уверенно играют на данном турнире, своих соперников они прошли, не потратив дополнительных усилий. Скорее всего, теннисисты так распланировали свой график, чтобы выходить на пик формы с сохранением большого количества физических и психологических сил как раз к важным стадиям турнира. Наши аналитики полагают, что предстоящий матч станет серьезным экзаменом и для Клавел/Штурман и для Ванкан/Хорнунг, так как действия спортсменов на корте позволят оценить их реальную подготовку, а также позволят ответить на вопрос, можно ли рассматривать спортсменов в качестве одних из претендентов на титул в этом турнире. Поэтому рекомендуем понаблюдать за этим матчем, а чтобы подогреть интерес к просмотру противостояния, советуем воспользоваться нашими прогнозами, которые приведены ниже.