Прогноз на бой Азам Гафоров (Тад) — Вартан Асатрян (Рос) 11-го августа

«Азам Гафоров (Тад)» – «Вартан Асатрян (Рос)». 11.08.23. Прогноз и ставки на матч

На следующей неделе 11 августа состоится интересный поединок Азам Гафоров (Тад) — Вартан Асатрян (Рос), участники которого на данный момент являются сильнейшими бойцами в своей весовой категории. Спортивные каналы начнут прямую трансляцию встречи в 22:00 по московскому времени. Еще большего ажиотажа в данном бою вызывает тот факт, что соперники ранее никогда не дрались между собой, хотя уже много лет выступают на профессиональном уровне.

Один из самых ожидаемых боев в этом году Азам Гафоров (Тад) — Вартан Асатрян (Рос) пройдет 11 августа, и можно не сомневаться, что в 22:00 по московскому времени не только не будет свободного места на трибунах, но и перед экранами телевизоров будет находиться огромное количество телезрителей. Данная встреча станет уже четвертой в противостоянии между данными спортсменами, а в предыдущих трех боях Азам Гафоров (Тад) имеет две победы нокаутом, а Вартан Асатрян (Рос) один раз выиграл по очкам.

СТАВКИ/КОЭФФИЦИЕНТЫ БУКМЕКЕРСКИХ КОНТОР НА МАТЧ Азам Гафоров (Тад) — Вартан Асатрян (Рос):

победа Азам Гафоров (Тад) – 0, ничья – 0, победа Вартан Асатрян (Рос) – 0

Прогноз на матч Азам Гафоров (Тад) – Вартан Асатрян (Рос) Смешанные боевые искусства, титульный бой, 11 августа :

Букмекерские конторы на бой Азам Гафоров (Тад) — Вартан Асатрян (Рос) выставили вполне предсказуемые коэффициенты 0 и 0.

История личных встреч

В профессиональной карьере Азам Гафоров (Тад) провел на ринге 26 боев и ни одного не проиграл, одержав девятнадцать побед нокаутом. Особенно успешными стали выступления последних двух лет, когда Азам Гафоров (Тад) сменил тренера, а новый наставник разрабатывает для бойца стратегию на каждый бой, отталкиваясь от конкретного соперника. Благодаря этим победам Азам Гафоров (Тад) сумел существенно подняться в рейтинге, а это позволило стать главным претендентом на чемпионский бой. В этом бою Азам Гафоров (Тад) постарается напирать с самого начала, а вести агрессивно боец себя умеет. Азам Гафоров (Тад) не боится идти на сближение, так как не имеет хорошего размаха рук, а славится своими короткими резкими ударами по корпусу. Азам Гафоров (Тад) в данный момент пребывает в отличной физической форме, так что сможет легко отбегать по рингу все необходимые раунды, и сможет драться все время в одном и том же темпе.

Несмотря на то, что Вартан Асатрян (Рос) не является панчером, спортсмен все же показывает хорошие результаты, ни разу не проиграв за 23 боя. Но, побед нокаутом боец одержал только четырнадцать, ведь Вартан Асатрян (Рос) обладает не настолько мощным ударом, чтобы отправить противника в нокдаун с одного раза. Большинство своих побед Вартан Асатрян (Рос) одержал за счет удачных серий, которые состоят из множества коротких ударов, так что такую тактику боец выберет и на данный бой. Вартан Асатрян (Рос) не имеет большого размаха рук, что мешает держать соперника на дистанции. Большинство своих боев Вартан Асатрян (Рос) провел на родине, а сейчас придется выступать на чужом ринге, так что бойцу однозначно придется потратить время для адаптации, да и сложнее будет драться, не ощущая настолько явной поддержки со стороны зала.

Азам Гафоров (Тад) обладает внушительными физическими данными, имея большой рост и огромный размах рук. Но, если на старте профессиональной карьеры получалось показывать хорошие результаты, то в этом году дела у бойца складываются не лучшим образом, так как было три поражения подряд. В двух из них Азам Гафоров (Тад) проиграл нокаутом, а в одном был проигрыш по очкам. Слабые результаты можно объяснить тем, что часто Азам Гафоров (Тад) идет в размен, начиная агрессивно действовать на ринге, совершенно не заботясь о защите. А вот держать удар Азам Гафоров (Тад) не очень умеет, так что если у соперника получается провести хорошую комбинацию, то Азам Гафоров (Тад) валится с ног. К тому же, Азам Гафоров (Тад) работает в основном только правой рукой, а левую задействует очень редко, так что она служит только для защиты. Так что, не удивительно, что в тридцать лет Азам Гафоров (Тад) не имеет никаких достижений в данном виде спорта.

Еще десть лет назад Вартан Асатрян (Рос) находился на пике своей карьеры, демонстрируя феноменальные результаты. Тогда бои с участием данного спортсмена всегда вызывали огромный ажиотаж, но сейчас Вартан Асатрян (Рос) уже в далеко не лучших физических кондициях, что можно объяснить внушительным возрастом. Почему Вартан Асатрян (Рос) в свои сорок лет продолжает драться не понятно, ведь за успешные годы выступления на ринге получилось не только сделать себе имя, но и заработать много денег, а сейчас боец просто пользуется былой славой, показывая слабую форму в каждом поединке. Не удивительно, что последние три боя Вартан Асатрян (Рос) проиграл, причем, во всех были нокауты. Скорее всего, что этот бой будет последним шансом громко заявить о себе, ведь далее просто не будет такого ажиотажа к поединкам, в которых дерется Вартан Асатрян (Рос), так как с каждым боем и так уровень оппонента значительно понижается.

Азам Гафоров (Тад) – Вартан Асатрян (Рос) 11.08.23

Всех любителей силовых единоборств объединяет одно – жажда зрелища. Подобно патрициям древнего Рима, наблюдающих за боями гладиаторов, современная публика также бурно реагирует на удачные действия одного или другого спортсмена, которые определяют сильнейшего на ринге. Современные единоборства представляют отлично подготовленные бойцы, которые понимают, что зрелище заключается не только в том, чтобы победить соперника, но и в том, чтобы сделать это как можно более эффектно. Если бой заканчивается быстро, то зрители, как правило, остаются разочарованными, так как фаворит всего в несколько приемов лишил их многообещающего зрелища. Поэтому спортсмены действуют умнее и хитрее, они демонстрируют интригу, а в нужный момент поединка добавляют, что позволяет им без труда пробить защиту оппонента. Итог – все довольны, публика неистово приветствует победу фаворита, аутсайдер тоже выглядит в лучшем свете, так как смог продержаться определенное количество раундов, приобретя опыт, а сам фаворит упивается славой от вновь завоеванной победы. Азам Гафоров (Тад) и Вартан Асатрян (Рос) – спортсмены, которые умеют отлично манипулировать толпой, они еще и прекрасные бойцы, поэтому, мы уверены, что в поединке между собой эти спортсмены продемонстрируют все свое мастерство.

Силовые единоборства и бокс собирают огромную армию фанатов. Любители этих спортивных дисциплин стараются не пропускать ни одного знакового противостояния, особенно, если на кону титул. Азам Гафоров (Тад) и Вартан Асатрян (Рос) – соперники, имена которых отлично известны всем любителям единоборств. Спортсмены являются легендами, так как за свою карьеру принимали участие в большом количестве различных поединков, побеждали и зарабатывали чемпионские пояса. Предстоящий бой станет для них особенным, так как по его окончанию один из спортсменов станет абсолютным победителем, другому же придется ждать нового шанса. В СМИ широко освещают предстоящее противостояние, так как оба спортсмена – знаковые фигуры в мире спорта, за матчам будет наблюдать огромная аудитория, а букмекеры предлагают интересные ставки на этот матч. Наш ресурс тоже решил не оставаться в стороне от данного спортивного события. Мы уверены, что оба спортсмена постараются продемонстрировать свой лучший бой. Не зря они так долго готовились к этому поединку. У каждого из соперников есть свои сильные и слабые места. Конечно, в процессе подготовки к бою соперники тщательно изучили друг друга, их команды смогли составить им верную тактику на предстоящий матч. Но, как известно, на ринге все может пойти совсем не по сценарию. В общем, мы уверены, что оба спортсмена будут стараться доказать свое превосходство уже с первых секунд боя, поэтому болельщикам стоит ждать интереснейшего противостояния, на которое мы уже составили прогнозы.

Предматчевый анализ и прогнозы букмекеров

Азам Гафоров (Тад) сейчас находится на пике формы, так что Вартан Асатрян (Рос) вряд ли имеет шансы одержать победу в данном бою, так что прогнозисты намерены поставить, что сильнее будет Азам Гафоров (Тад).

По мнению ведущих прогнозистов в данном виде спорта, бой Азам Гафоров (Тад) — Вартан Асатрян (Рос) не принесет особых сюрпризов, так что можно сделать ставку, что победителем будет Вартан Асатрян (Рос).

Азам Гафоров (Тад)

Хотя Азам Гафоров (Тад) и является обладателем двух чемпионских поясов, все же нельзя сказать, что он является идеальным бойцом. В последнее время спортсмен дрался в основном с ветеранами, которые находятся далеко от пика своей формы. Большинство из них просто пыталось защищаться, так что очень быстро такая тактика приводила к тому, что Азам Гафоров (Тад) смог провести свои несколько ударов, которых хватало для победы. В проведенных ранее 23 боях Азам Гафоров (Тад) не проиграл ни разу, а шестнадцать раз победы были с помощью нокаута. Но, кроме сильного удара Азам Гафоров (Тад) больше ничем похвастаться не может, а в этом бою предстоит драться с самым непростым оппонентом среди тех, которые были в карьере спортсмена. Соперник отличается высокой скоростью, так что поймать его под удар не так просто. Не исключено, что если Азам Гафоров (Тад) просто будет махать впустую кулаками, то это лишь вымотает силы бойца, так что в заключительных раундах он сильно сдаст в плане физической формы.

Вартан Асатрян (Рос)

На сегодняшний день Вартан Асатрян (Рос) является обладателем сразу трех чемпионских поясов. Четыре года назад спортсмен объявил о завершении карьеры, но спустя два года вернулся на ринг. За это время боец провел четыре поединка, и все их выиграл, причем во всех удалось послать соперников в нокаут. Это и позволило стать чемпионом сразу во всех возможных ассоциациях, так что сейчас Вартан Асатрян (Рос) является самым лучшим бойцом в своей весовой категории. При этом нельзя сказать, что спортсмен обладает очень мощным ударом, ведь побеждать получается благодаря своей ловкости и скорости. Даже в 33 года Вартан Асатрян (Рос) очень быстро передвигается по рингу и не дает подставить себя под удар. При этом, сам боец умеет наносить хоть и не очень сильные, но точные удары с любой позиции, используя обе руки. Зачастую Вартан Асатрян (Рос) дает сопернику атаковать, но затем следуют несколько неожиданных точных ударов, которые выводят оппонента из строя.

Азам Гафоров (Тад) — Вартан Асатрян (Рос). Прогноз и ставки на матч. Смешанные боевые искусства 11 августа

На титульный бой Азам Гафоров (Тад) — Вартан Асатрян (Рос) был составлен прогноз ведущими экспертами в данном виде спорта, которые уверены, что досрочной победы не будет, а чемпион будет определен по очкам.

Статистика и личные встречи

В этом бою Азам Гафоров (Тад) является очевидным фаворитом, ведь Вартан Асатрян (Рос) сейчас пребывает не в лучшей форме. А ведущие прогнозисты советуют ставить на фаворита.