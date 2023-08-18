Прогноз Альхуссейн Абдель Азиз/Рефаат — Зельникова/Шалимова (18.08.2023), ставки и коэффициенты

Альхуссейн Абдель Азиз/Рефаат — Зельникова/Шалимова. Прогноз, ставки на матч (18.08.23)

18.08.2023 в 17:00 по МСК состоится матч в рамках чемпионата ITF, в котором на корт выйдут Альхуссейн Абдель Азиз/Рефаат , а противостоять в этом поединке будет Зельникова/Шалимова.



18.08.2023 пройдет следующий этап популярного Мастерса, в рамках которого померяются силами Альхуссейн Абдель Азиз/Рефаат и Зельникова/Шалимова. Ожидается очень непростой поединок, так что можно не сомневаться, что в 17:00 по МСК зрители на трибунах увидят на корте напряженную борьбу. В прошлом сезоне был уже матч между данными оппонентами, в котором Альхуссейн Абдель Азиз/Рефаат может похвастаться досрочной победой уже по итогам первых двух сетов.



СТАВКИ/КОЭФФИЦИЕНТЫ БУКМЕКЕРСКИХ КОНТОР НА МАТЧ Альхуссейн Абдель Азиз/Рефаат — Зельникова/Шалимова:

На следующей неделе пройдет следующий этап турнира серии Большого Шлема, в рамках которого 18.08.2023 встречаются Альхуссейн Абдель Азиз/Рефаат и Зельникова/Шалимова. Начало поединка запланировано на 17:00 по МСК. Альхуссейн Абдель Азиз/Рефаат является очевидным лидером в данном противостоянии, так как ранее было восемь личных встреч, и в них удалось выиграть семь раз, причем в пяти случаях победы были досрочные.

Альхуссейн Абдель Азиз/Рефаат

В этом сезоне Альхуссейн Абдель Азиз/Рефаат показывает намного лучшую форму, чем в прошлом, хотя в том году удалось на этом турнире дойти до финала. Сейчас более ранний этап, так что пока никто не сомневается, что Альхуссейн Абдель Азиз/Рефаат сможет пройти дальше. Тем более, что на предыдущих двух турнирах удалось далеко зайти, а выбывание было вызвано поражениями от главных претендентов на победу. Да, Альхуссейн Абдель Азиз/Рефаат еще не имеет достаточного опыта, так как в большом теннисе участвует лишь три года. Но, зато Альхуссейн Абдель Азиз/Рефаат обладает колоссальным запасом энергии, позволяющим в высоком темпе отбегать по корту даже пять изнурительных сетов. Что касается этого турнира, то видно, что Альхуссейн Абдель Азиз/Рефаат играет не в полную силу и экономит энергию, так как попадались оппоненты, для победы над которыми не приходилось выкладывать все свои козыри. Альхуссейн Абдель Азиз/Рефаат любит хард с его быстрой игрой, так что снова сможет порадовать своих поклонников.



Зельникова/Шалимова

В принципе, старт этого сезона можно считать неплохим, ведь хоть Зельникова/Шалимовав шести сыгранных матчах имеет только три победы, но все три поражения были исключительно от представителей ТОП-20 мирового теннисного рейтинга. При этом, всем трем оппонентам была навязана борьба, позволившая выиграть по одному сету. Главной специализацией является хардовое покрытие, но в залах Зельникова/Шалимова играет не часто, лишь изредка подавая заявки на такого рода турниры. В розыгрышах Зельникова/Шалимова держит высокий темп игры, а также глубоко атакует с форхенда. К тому же, несмотря на то, что сейчас только начало сезона, Зельникова/Шалимова демонстрирует крайне мало брака при обмене ударами. Пока еще Зельникова/Шалимова находится на 112-м месте в теннисном рейтинге, но в этом сезоне есть все шансы пробиться в первую сотню и избегать квалификаций на престижных турнирах.

Прогноз и ставка от taffnews.ru

Интерес наших экспертов привлек теннисный матч, в котором соперниками будут известные спортсмены. Альхуссейн Абдель Азиз/Рефаат и Зельникова/Шалимова являются лидерами мирового рейтинга. Эти соперники уже неоднократно встречались между собой, а их противостояния всегда проходят в напряженный борьбе с равными шансами на успех. Мы думаем, что и в сегодняшнем матче ничего не изменится. Вначале сезона эти спортсмены уже встречались. Тот матч запомнился болельщикам надолго, так как теннисисты держали публику в напряжении до последнего розыгрыша. Во время матча они умудрялись разыгрывать нереальные ралли, выдавая потрясающие по красоте и исполнению комбинации. Сегодня теннисисты уже успели принять участие в ряде турниров, в которых участвовали в финальных стадиях. Они также успели завоевать по несколько трофеев, что тоже лишний раз подтверждает великолепную форму спортсменов. В СМИ активно обсуждают и прогнозируют этот матч, не отстают и популярные паблики сети Интернет, в которых прогнозисты делятся своими мнениями и прогнозами относительно развития событий в данном матче. Наш портал тоже решил сделать свои прогнозы на матч, в котором сойдутся известные спортсмены. Многие эксперты пророчат победителю этой пары теннисистов борьбу за титул турнира. Об этом говорить пока рано, но, судя по текущей форме оппонентов, в этих прогнозах есть доля истины. Таким образом, все указывает на то, что игра должна оставить после себя приятное послевкусие, следовательно, мы рекомендуем посмотреть этот матч, а наши прогнозы позволят сделать просмотр прибыльным занятием.



Альхуссейн Абдель Азиз/Рефаат — Зельникова/Шалимова. Прогноз, ставки на матч(18.08.23)

Альхуссейн Абдель Азиз/Рефаат

На данном турнире Альхуссейн Абдель Азиз/Рефаат выступает по не самому сложному календарю, но даже несмотря на это, по ходу сетки были испытаны определенные проблемы. На ранних стадиях удалось спастись от матчболлов, но далее не было видно прибавления игровой формы, так что Альхуссейн Абдель Азиз/Рефаат выступает на том же уровне, что и в самом начале сезона. Во всех своих поединках Альхуссейн Абдель Азиз/Рефаат допускает слишком много брака, причем больше всего ошибок можно наблюдать на задней линии, что в принципе не свойственно двадцатой ракетке мира. В чем причина столь слабой формы не ясно, ведь ни в этом, ни в прошлом сезоне не приходилось сталкиваться даже с малейшими повреждениями. Обороняться на задней линии в этом году не получается, а атаковать Альхуссейн Абдель Азиз/Рефаат особо не умеет, не обладая мощной подачей, а также действуя слишком прямолинейно. Единственное преимущество, которым обладает Альхуссейн Абдель Азиз/Рефаат, это умение играть на травяных кортах.

Зельникова/Шалимова

В этом сезоне Зельникова/Шалимова не может продемонстрировать свою лучшую форму, но, тем не менее, на данном турнире получилось дойти так далеко. Отчасти это было связано с тем, что оппоненты попадались явно слабее, или же были не в лучшей форме. В прошлом поединке никто не ожидал, что Зельникова/Шалимова сможет выиграть, а уже в первом сете пришлось проигрывать со счетом 4-1, но затем все же получилось его выиграть, а оппонент отказался от продолжения игры, ссылаясь на высокое давление и плохое самочувствие. Во всех матчах Зельникова/Шалимова допускает слишком много ошибок, так что в этой встрече будет особенно сложно, так как предстоит выдержать агрессивный натиск. Действовать в розыгрышах будет не так просто, ведь при обмене ударами на задней линии Зельникова/Шалимова допускает слишком много брака. Данное покрытие корта не является профильным, так что на нем Зельникова/Шалимова демонстрирует посредственные результаты.

Сегодня матч Альхуссейн Абдель Азиз/Рефаат — Зельникова/Шалимова Прогнозы от БК «БалтБет»

Со старта текущего теннисного сезона Альхуссейн Абдель Азиз/Рефаат и Зельникова/Шалимова начали демонстрировать отличный уровень подготовки, что вылилось в большое количество побед и завоеванных трофеев. На фоне того, что ряд спортсменом пока не может похвастаться хорошей формой, демонстрируя рваные результаты, наши соперники стараются выигрывать как можно больше матчей, чтобы улучшать свои позиции в рейтинге. Напомним, что за победу в текущем турнире теннисисты получат достаточное количество очков, чтобы еще больше подняться в рейтинге, и результаты, которые Альхуссейн Абдель Азиз/Рефаат и Зельникова/Шалимова показывают на этом турнире, свидетельствуют о том, что соперники не собираются сбавлять обороты, и главной их целью здесь является взятие трофея. Именно поэтому матч этих соперников приковал внимание любителей тенниса, и наши аналитики тоже решили поделиться своими прогнозами на этот матч. Так как уже в текущем сезоне Альхуссейн Абдель Азиз/Рефаат и Зельникова/Шалимова провели несколько очных матчей, которые прошли в напряженной борьбе, наши аналитики уверены в том, что великолепная форма и отличный уровень подготовки должны способствовать тому, что и этот матч между соперниками должен получиться не менее зрелищным, чем предыдущие матчи. Покрытие турнира тоже располагает к затяжной игре, так как Альхуссейн Абдель Азиз/Рефаат и Зельникова/Шалимова действуют от подачи, поэтому мы не исключаем плотную борьбу в каждом сете, что, несомненно, придется по вкусу любителям большого тенниса.

Альхуссейн Абдель Азиз/Рефаат — Зельникова/Шалимова: соперники не будут долго запрягать

Судя по количеству финалов и титулов, которые Альхуссейн Абдель Азиз/Рефаат имеет в своем активе за свою карьеру, вопрос о фаворите в теннисном матче, в котором встретятся Альхуссейн Абдель Азиз/Рефаат и Зельникова/Шалимова отпадает сам собой. Наши аналитики, и аналитики букмекерских контор не видят возможности, которая позволит аутсайдеру победить в этом матче. Зельникова/Шалимова в принципе и не аутсайдер, если судить по рейтингу, однако Альхуссейн Абдель Азиз/Рефаат превосходят по всем параметрам своего соперника. Единственное, в чем есть какие-то сомнения – сможет ли фаворит матча пробить фору, заявленную букмекерами. В принципе, если судить по личным встречам, то здесь фора выставлена правильно. В львиной доли матчей между теннисистами фора либо пробивалсь фаворитом впритык, либо не пробивалась. Так что, наши аналитики решили не гадать, а просто пропустить ставку на фору в этом матче, так как было бы неправильно прогнозировать ставки ни за, ни против форы. А вот общий тотал геймов, предложенный букмекерами, вызвал у нас интерес. Отталкиваясь от текущей формы спортсменов, мы сделали вывод, что вряд ли Зельникова/Шалимова сможет выиграть сет у соперника, поэтому ждем здесь легкой победы фаворита. А это означает, что букмекеры завысили общий тотал геймов на 1-2 гейма. Мы решили воспользоваться этим, и рекомендуем бетторам делать ставки на тотал меньше, тем более, что Альхуссейн Абдель Азиз/Рефаат гораздо более комфортно чувствует себя на данном типе покрытия, чем соперник.

СЕГОДНЯ МАТЧ Альхуссейн Абдель Азиз/Рефаат — Зельникова/Шалимова. ПРОГНОЗ ОТ ЭКСПЕРТОВ

На матч, в котором встретятся Альхуссейн Абдель Азиз/Рефаат и Зельникова/Шалимова букмекеры предложили довольно интересную линию. Напомним, что линию на теннисные матчи букмекеры составляют исходя из рейтинга и текущей формы спортсменов. Судя по тому, как соперники начали сезон, они готовы демонстрировать высокие результаты на всех турнирах, в которых принимают участие. Поэтому наши аналитики полагают, что линия, выставленная букмекерами, является верной. Однако это не помешало нам тщательно проанализировать возможность победы одного и другого спортсмена в этом матче, и предложить свои прогнозы на это противостояние. Мы знаем, что сейчас в большом теннисе идет серьезная борьба за места в рейтинге. Ситуация такова, что целый ряд теннисистов имеет отличные шансы на то, чтобы улучшить свои позиции в рейтинге, заняв более высокое место. Для этого необходимо показывать стабильно высокие результаты на всех крупных турнирах. И данный турнир не является исключением. Сейчас начинаются самые ответственные стадии, и чем дальше пройдут соперники по турнирной сетке, тем больше получат рейтинговых очков за участие в турнире. Поэтому сейчас все спортсмены будут действовать на пределе возможностей, активно играя не только на своей подаче, но и цепляясь за каждое очко на подаче соперника. Благодаря этому, мы можем гарантировать, что Альхуссейн Абдель Азиз/Рефаат и Зельникова/Шалимова проведут зрелищный и активный матч, в котором порадуют зрителей ярким атакующим теннисом, со множеством интересных комбинаций.