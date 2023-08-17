Гурьева/Станьо — Варул/Эль Аллами: ставим на двойные ошибки

Прогноз Гурьева/Станьо — Варул/Эль Аллами (18-го августа 2023 года), ставки и коэффициенты

Прогноз и ставка на матч Гурьева/Станьо — Варул/Эль Аллами 18-го августа 2023 года

18-го августа 2023 года в 17:05 по МСК состоится матч в рамках чемпионата ITF, в котором на корт выйдут Гурьева/Станьо , а противостоять в этом поединке будет Варул/Эль Аллами.



Так как теннисный поединок Гурьева/Станьо — Варул/Эль Аллами пройдет уже 18-го августа 2023 года, то с каждым днем вокруг него все больший ажиотаж. Можно не сомневаться, что в 17:05 по Москве на трибунах не будет ни одного свободного места, да и многие телезрители займут свои места возле экранов. Единственная очная встреча состоялась четыре года назад, и тогда она показала, что Гурьева/Станьо на тот момент намного сильнее, нежели Варул/Эль Аллами.



Гурьева/Станьо — Варул/Эль Аллами. КТО ФАВОРИТ МАТЧА?

Теннисный поединок Гурьева/Станьо — Варул/Эль Аллами запланирован организаторами турнира на 18-го августа 2023 года, а на корт звезды мирового тенниса должны выйти в 17:05 по московскому времени. Поклонники данного вида спорта очень сильно ждали этого матча, ведь последний раз Гурьева/Станьо и Варул/Эль Аллами встречались на корте еще шесть лет назад, после чего их ни разу не сводил жребий на многочисленных турнирах. Ранее было сыграно четыре личных встречи, в которых Гурьева/Станьо имеет три победы при одном поражении.

Гурьева/Станьо

Первые матчи в этом сезоне продемонстрировали, что Гурьева/Станьо находится в великолепной форме, так что может очень далеко зайти. Кроме того, с мотивацией проблем не будет, так как турнир домашний, а значит, в каждом матче обеспечена мощная поддержка публики. В предыдущих матчах большинство считало, что Гурьева/Станьо является аутсайдером, но все же они завершились победами, гарантировавшими проход в следующий этап. Гурьева/Станьо умеет великолепно играть на задней линии и защищаться у сетки, хотя все же чаще используется атакующий стиль. Гурьева/Станьо обладает сильной подачей с обеих рук, а также умеет правильно использовать не только форхенд, но и бэкхенд. Матчи на данном покрытии корта не представляют особой сложности, так как Гурьева/Станьо может хорошо играть где угодно, меняя свой стиль в зависимости от обстановки.



Варул/Эль Аллами

В принципе, старт этого сезона можно считать неплохим, ведь хоть Варул/Эль Алламив шести сыгранных матчах имеет только три победы, но все три поражения были исключительно от представителей ТОП-20 мирового теннисного рейтинга. При этом, всем трем оппонентам была навязана борьба, позволившая выиграть по одному сету. Главной специализацией является хардовое покрытие, но в залах Варул/Эль Аллами играет не часто, лишь изредка подавая заявки на такого рода турниры. В розыгрышах Варул/Эль Аллами держит высокий темп игры, а также глубоко атакует с форхенда. К тому же, несмотря на то, что сейчас только начало сезона, Варул/Эль Аллами демонстрирует крайне мало брака при обмене ударами. Пока еще Варул/Эль Аллами находится на 112-м месте в теннисном рейтинге, но в этом сезоне есть все шансы пробиться в первую сотню и избегать квалификаций на престижных турнирах.

«Гурьева/Станьо» — «Варул/Эль Аллами»: прогноз автора

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Прогноз и ставка на матч Гурьева/Станьо — Варул/Эль Аллами 18-го августа 2023 года

Гурьева/Станьо

Гурьева/Станьо не обладает очень сильной подачей, а старается просто послать мяч как можно глубже на половину корта оппонента. Но, с приема Гурьева/Станьо любит и умеет атаковать хорошими ударами, так что может создать опасность, как на первой, так и на второй подаче. Обладая огромным опытом в большом теннисе, Гурьева/Станьо умеет хорошо читать игру и всегда предугадывает направление удара, даже если оппонент отличается вариативностью ударов. Так что, добыть эйс против такой легенды тенниса, как Гурьева/Станьо не очень просто. Начало карьеры было как раз на травяных кортах, так что хоть в этом сезоне еще и не было матчей на данном покрытии, но на нем Гурьева/Станьо умеет играть очень хорошо. Слабым местом является выносливость, ведь в таком возрасте не просто играть так часто матчи, но пока в прошлых поединках не приходилось ввязываться в затяжную игру.

Варул/Эль Аллами

Несмотря на свой молодой возраст, Варул/Эль Аллами демонстрирует вполне взрослую игру, так что если в прошлом сезоне было еще 212-е место в мировом теннисном рейтинге, то сейчас Варул/Эль Аллами уже находится в первой сотне. Это позволило на данном турнире избежать матчей квалификации и получить больше времени на подготовку. Можно не сомневаться, что с самого начала игры Варул/Эль Аллами станет демонстрировать всю свою атакующую мощь, так как умет сильно бить обеими сторонами ракетки. В поединках, где принимает участие Варул/Эль Аллами, оппонентам очень сложно правильно возвращать мяч на корт, так что на первой подаче получается выигрывать 90% мячей. На жестком покрытии Варул/Эль Аллами умеет играть, ведь обладает высокой скоростью и хорошей реакцией, что позволяет закрыть весь корт, даже при очень высоком темпе игры. Благодаря тому, что Варул/Эль Аллами имеет больше времени на отдых, можно не сомневаться, что получиться выдержать даже очень затяжной матч.

Сегодня матч Гурьева/Станьо — Варул/Эль Аллами Прогнозы от БК «БалтБет»

Со старта текущего теннисного сезона Гурьева/Станьо и Варул/Эль Аллами начали демонстрировать отличный уровень подготовки, что вылилось в большое количество побед и завоеванных трофеев. На фоне того, что ряд спортсменом пока не может похвастаться хорошей формой, демонстрируя рваные результаты, наши соперники стараются выигрывать как можно больше матчей, чтобы улучшать свои позиции в рейтинге. Напомним, что за победу в текущем турнире теннисисты получат достаточное количество очков, чтобы еще больше подняться в рейтинге, и результаты, которые Гурьева/Станьо и Варул/Эль Аллами показывают на этом турнире, свидетельствуют о том, что соперники не собираются сбавлять обороты, и главной их целью здесь является взятие трофея. Именно поэтому матч этих соперников приковал внимание любителей тенниса, и наши аналитики тоже решили поделиться своими прогнозами на этот матч. Так как уже в текущем сезоне Гурьева/Станьо и Варул/Эль Аллами провели несколько очных матчей, которые прошли в напряженной борьбе, наши аналитики уверены в том, что великолепная форма и отличный уровень подготовки должны способствовать тому, что и этот матч между соперниками должен получиться не менее зрелищным, чем предыдущие матчи. Покрытие турнира тоже располагает к затяжной игре, так как Гурьева/Станьо и Варул/Эль Аллами действуют от подачи, поэтому мы не исключаем плотную борьбу в каждом сете, что, несомненно, придется по вкусу любителям большого тенниса.

Гурьева/Станьо — Варул/Эль Аллами: ставим на двойные ошибки

Исходя из того, какие коэффициенты выставили букмекеры на матч, в котором примут участием Гурьева/Станьо и Варул/Эль Аллами, наши эксперты обратили на него внимание. Вообще, Гурьева/Станьо сейчас не на столько в хорошей форме, чтобы видеть этого спортсмена явным фаворитом матча. Возможно, что букмекеры в своих котировках на это противостояние исходили из рейтинга оппонентов, однако они видимо не учли, что Варул/Эль Аллами имеет больше сыгранных матчей на данном типе покрытия, да и вообще, в личных встречах имеет перевес. Мы тщательно проанализировали результаты соперников на этом турнире, а также обратили внимание на то, как спортсмены выступали здесь в прошлые годы. Полученная информация вселила в нас дополнительную уверенность в том, что Гурьева/Станьо – не такой явный фаворит. Исходя из этого мы рекомендуем делать ставки на плюсовую фору аутсайдера букмекеров в этом матче. Те бетторы, которые предпочитают рисковые ставки, могут сыграть победу аутсайдера, кстати, букмекеры предлагают на это довольно высокий коэффициент, что позволит в несколько раз увеличить игровой банк. Еще бы мы рекомендовали обратить внимание на общий тотал геймов в этом матче. Наши аналитики думают, что матч получится затяжным, что автоматически предполагает ставки на тотал больше геймов. Нашу уверенность в этом прогнозе подкрепляет тот факт, что все личные встречи спортсменов на данном типе покрытия проходили в борьбе. Скорее всего, и это противостояние не станет исключением, тем более что Гурьева/Станьо и Варул/Эль Аллами на этом турнире демонстрируют неплохой уровень подготовки.

СЕГОДНЯ МАТЧ Гурьева/Станьо — Варул/Эль Аллами. ПРОГНОЗ ОТ ЭКСПЕРТОВ

Долгое время на вершине мирового рейтинга в большом теннисе находились лишь несколько спортсменов. Фактически, состав основных претендентов на трофеи в том или ином турнире оставался неизменным. Однако за прошедшие годы все существенно изменилось. Молодежь по уровню игры начинает догонять представителей элитной верхушки, причем, молодые таланты стараются не только навязывать борьбу, они выходят на корт побеждать, о чем свидетельствует уже ряд неожиданных результатов на самых престижных турнирах. Сенсации в матчах большого тенниса происходят повсеместно, и этим уже никого не удивить. Наши аналитики давно смекнули, что необходимо перестраивать подход к прогнозированию матчей большого тенниса. Необходимо больше внимания уделять аналитике, обращая внимание на статистические показатели спортсменов на том или ином типе покрытия, нужно отказываться от анализа матчей, основанного лишь на рейтинге спортсменов. Дело в том, что лишь небольшая часть теннисистов является универсалами, которые могут демонстрировать стабильные результаты на всех типах покрытий. Большинство спортсменов показывают лучший теннис лишь одном типе покрытия. Таким образом, аналитики нашего портала подчеркивают, что качественное прогнозирование теннисных матчей невозможно без понимания ряда факторов. Эти факторы мы старались использовать и в анализе матча, в котором встретятся Гурьева/Станьо и Варул/Эль Аллами, подробный прогноз на этот интересный теннисный поединок можно прочесть ниже. Надеемся, что болельщики не останутся разочарованными игрой спортсменов.