Прогноз Вивес Маркос/Санчес Ховер — Изкуиэрдо/Лопес Сан Мартин (13-го февраля), ставки и коэффициенты

Вивес Маркос/Санчес Ховер — Изкуиэрдо/Лопес Сан Мартин. Прогноз, ставки на матч (13.02.20)

13-го февраля 2020 года в 17:30 по МСК состоится матч в рамках чемпионата ITF, в котором на корт выйдут Вивес Маркос/Санчес Ховер , а противостоять в этом поединке будет Изкуиэрдо/Лопес Сан Мартин.



Буквально несколько дней назад Вивес Маркос/Санчес Ховер и Изкуиэрдо/Лопес Сан Мартин играли свои матчи, а теперь уже 13-го февраля 2020 года им предстоит очное противостояние в рамках этого же турнира. По московскому времени мастера тенниса выйдут на корт в 17:30. Оппоненты не часто играли друг с другом, хотя уже несколько лет выступают на самом высоком уровне. Ранее было лишь две встречи, в которых Вивес Маркос/Санчес Ховер имеет две победы, и оба выигрыша были лишь после пяти сетов.



Вивес Маркос/Санчес Ховер — Изкуиэрдо/Лопес Сан Мартин. КТО ФАВОРИТ МАТЧА?

В 17:30 по Москве Вивес Маркос/Санчес Ховер выйдет на корт при многочисленной поддержке болельщиков, которая может помочь лучше сыграть в поединке, где оппонентом выступает Изкуиэрдо/Лопес Сан Мартин. Согласно календарю данного турнира, игра состоится уже 13-го февраля 2020 года. Вивес Маркос/Санчес Ховер не лучшим образом играет против данного соперника, ведь при двух победах было уже семь поражений, причем трое из них как раз в последних встречах.

Вивес Маркос/Санчес Ховер

В этом сезоне Вивес Маркос/Санчес Ховер показывает блеклую игру, ведь было сыграно шесть поединков на грунтовом покрытии, из которых три было проиграно. И это при том, что почти все матчи были в квалификации на различных турнирах. Видно, что на грунте Вивес Маркос/Санчес Ховер играет очень тяжело, ведь ранее принимать участие получалось лишь в тех турнирах, которые проходили на харде. Вивес Маркос/Санчес Ховер умеет лишь демонстрировать агрессивную быструю игру, а вот с вязкими грунтовыми матчами дело пока не складывается. Так что, хоть Вивес Маркос/Санчес Ховер и входит в двадцатку сильнейших теннисных ракеток мира, нельзя говорить ни о каком лидерстве в данном поединке. Скорее всего, что Вивес Маркос/Санчес Ховер будет делать ставку не только на свою подачу, но и постарается грамотно играть на приеме. Заднюю линию Вивес Маркос/Санчес Ховер чувствует очень хорошо, но быстро перемещаться к сетке не всегда получается, так что это и есть слабым местом.



Изкуиэрдо/Лопес Сан Мартин

На этом турнире Изкуиэрдо/Лопес Сан Мартин играет еще с квалификации, где вначале была победа над представителем пятой сотни теннисного рейтинга, а затем удалось в сложном матче обыграть местного игрока. Сыграв только в двух матчах, еще не получится адаптироваться к данному покрытию корта, ведь Изкуиэрдо/Лопес Сан Мартин все же больше любит грунтовые или травяные корты, а здесь придется играть на харде. Не обладая высокой скоростью, Изкуиэрдо/Лопес Сан Мартин не любит быстрого темпа игры, а отдает предпочтение надежной обороне на задней линии. Тем более, что Изкуиэрдо/Лопес Сан Мартин уверенно действует на приеме, хорошо пробивая обеими сторонами ракетки. 45-я ракетка мира обладает не только качественным форхендом, но и бэкхендом, так что Изкуиэрдо/Лопес Сан Мартин на второй подаче часто имеет даже больший процент выигрыша, чем на первой. В 35 лет Изкуиэрдо/Лопес Сан Мартин пока не думает о завершении карьеры, а на этом турнире пока еще не сложно выступать, так как между матчами хватает времени на восстановление.

ITF, Вивес Маркос/Санчес Ховер — Изкуиэрдо/Лопес Сан Мартин

Уже все готово к старту матча, главными героями которого будут Вивес Маркос/Санчес Ховер и Изкуиэрдо/Лопес Сан Мартин. Спортсмены прекрасно известны любителям большого тенниса, так как всегда принимают участие в крупных турнирах, в которых им удается добираться до предфинальных и финальных стадий, радуя любителей этого вида спорта яркой и зрелищной игрой. В первых раундах турнира соперники без труда преодолели сопротивление своих визави, что позволило им обеспечить себе участие в этом матче. Однако сегодняшнее противостояние не будет таким легким, так как соперники прекрасно осведомлены о сильных и слабых сторонах игры своих визави, поэтому тренировались играть в максимально неудобном для соперника стиле. Наши эксперты предполагают, что спортсмены вполне способны продемонстрировать что-то новое, изменить привычный для себя стиль игры, что позволит рассчитывать на успех в этом матче. Немалое значение для успеха будет иметь и психологический настрой. Хотя, судя по результатам текущего сезона, с этим у спортсменов проблем нет, они понимают значимость побед на таком крупном турнире, поэтому стараются превосходить своих соперников не только в технике, но и в психологии, а когда эти два фактора соединены воедино, спортсмен практически непобедим. Многие считают, что фактор очных противостояний имеет свое значение на результат, так как психологически может давить на соперников. Однако наши эксперты с этим не согласны. Мы считаем, что если покрытие турнира и текущая форма спортсмена совпадают, то даже перевес в прошлых противостояниях не сможет гарантировать сопернику победу. Важно действовать здесь и сейчас, показывая лучший теннис и добиваясь высоких результатов.



Вивес Маркос/Санчес Ховер — Изкуиэрдо/Лопес Сан Мартин. Прогноз, ставки на матч(13.02.20)

Вивес Маркос/Санчес Ховер

На данном турнире Вивес Маркос/Санчес Ховер выступает по не самому сложному календарю, но даже несмотря на это, по ходу сетки были испытаны определенные проблемы. На ранних стадиях удалось спастись от матчболлов, но далее не было видно прибавления игровой формы, так что Вивес Маркос/Санчес Ховер выступает на том же уровне, что и в самом начале сезона. Во всех своих поединках Вивес Маркос/Санчес Ховер допускает слишком много брака, причем больше всего ошибок можно наблюдать на задней линии, что в принципе не свойственно двадцатой ракетке мира. В чем причина столь слабой формы не ясно, ведь ни в этом, ни в прошлом сезоне не приходилось сталкиваться даже с малейшими повреждениями. Обороняться на задней линии в этом году не получается, а атаковать Вивес Маркос/Санчес Ховер особо не умеет, не обладая мощной подачей, а также действуя слишком прямолинейно. Единственное преимущество, которым обладает Вивес Маркос/Санчес Ховер, это умение играть на травяных кортах.

Изкуиэрдо/Лопес Сан Мартин

Несмотря на хорошо проведенный прошлый сезон, пока не стоит надеяться на то, что Изкуиэрдо/Лопес Сан Мартин хорошо сыграет и в этом году. Так как конец прошлого года был сильно перегружен матчами, то просто не хватило времени полностью восстановить силы, а значит Изкуиэрдо/Лопес Сан Мартин никак не может находиться на пике формы. Прошлый турнир завершился уже во втором раунде, причем пришлось отказаться от продолжения поединка, так как начали ощущать боли в спине. После этого был взят перерыв на две недели, так что все же есть шансы, что Изкуиэрдо/Лопес Сан Мартин сейчас чувствует себя лучше и сможет продемонстрировать на корте больше сил. Тем более, что сейчас необходимо играть на харде, а со скоростью все в порядке. Изкуиэрдо/Лопес Сан Мартин всегда быстро перемещается по корту и отлично выбирает позицию при приеме, так что крайне редко позволяет загнать себя в неудобную ситуацию.

Сегодня матч Вивес Маркос/Санчес Ховер — Изкуиэрдо/Лопес Сан Мартин Прогнозы от БК «БалтБет»

Очень много внимание СМИ уделяют теннисному матчу, в котором встретятся Вивес Маркос/Санчес Ховер и Изкуиэрдо/Лопес Сан Мартин. И это внимание является вполне заслуженным. Теннисисты проводят отличный сезон, в котором доказывают, что не зря входят в число лучших представителей этого вида спорта. Участие в полуфиналах, финалах и завоевание трофеев престижных теннисных турниров – все это есть в карьере спортсменов, в том числе и в нынешнем сезоне. Сейчас соперники рассматриваются букмекерами в качестве основных претендентов на трофей текущего турнира. Однако побороться за него сможет лишь победитель. История личных взаимоотношений соперников на корте довольно насыщенная. Вивес Маркос/Санчес Ховер и Изкуиэрдо/Лопес Сан Мартин встречались на различных типах покрытий, в том числе и на том, на котором проводится данный турнир. Учитывая, что Вивес Маркос/Санчес Ховер и Изкуиэрдо/Лопес Сан Мартин довольно легко преодолели сопротивление своих визави в предыдущих раундах, наши аналитики сделали вывод, что спортсмены берегли силы именно на финальные матчи, так как отлично отдавали себе отчет в том, что в важных стадиях турнира предстоят непростые матчи с довольно неуступчивыми соперниками, которые умеют держать свою подачу, и могут навязать борьбу на подаче соперника. Личные встречи Вивес Маркос/Санчес Ховер и Изкуиэрдо/Лопес Сан Мартин подчеркивают, что соперники предпочитают активный атакующий теннис, хотя, могут и изменить привычной тактики, сыграв на ошибках оппонента. Для зрителей матч обещает стать интересным зрелищем, а наши прогнозы должны сделать его еще и прибыльным для тех, кто делает ставки на теннис в букмекерских конторах.

Вивес Маркос/Санчес Ховер — Изкуиэрдо/Лопес Сан Мартин: снова ждем результативной игры

Судя по количеству финалов и титулов, которые Вивес Маркос/Санчес Ховер имеет в своем активе за свою карьеру, вопрос о фаворите в теннисном матче, в котором встретятся Вивес Маркос/Санчес Ховер и Изкуиэрдо/Лопес Сан Мартин отпадает сам собой. Наши аналитики, и аналитики букмекерских контор не видят возможности, которая позволит аутсайдеру победить в этом матче. Изкуиэрдо/Лопес Сан Мартин в принципе и не аутсайдер, если судить по рейтингу, однако Вивес Маркос/Санчес Ховер превосходят по всем параметрам своего соперника. Единственное, в чем есть какие-то сомнения – сможет ли фаворит матча пробить фору, заявленную букмекерами. В принципе, если судить по личным встречам, то здесь фора выставлена правильно. В львиной доли матчей между теннисистами фора либо пробивалсь фаворитом впритык, либо не пробивалась. Так что, наши аналитики решили не гадать, а просто пропустить ставку на фору в этом матче, так как было бы неправильно прогнозировать ставки ни за, ни против форы. А вот общий тотал геймов, предложенный букмекерами, вызвал у нас интерес. Отталкиваясь от текущей формы спортсменов, мы сделали вывод, что вряд ли Изкуиэрдо/Лопес Сан Мартин сможет выиграть сет у соперника, поэтому ждем здесь легкой победы фаворита. А это означает, что букмекеры завысили общий тотал геймов на 1-2 гейма. Мы решили воспользоваться этим, и рекомендуем бетторам делать ставки на тотал меньше, тем более, что Вивес Маркос/Санчес Ховер гораздо более комфортно чувствует себя на данном типе покрытия, чем соперник.

СЕГОДНЯ МАТЧ Вивес Маркос/Санчес Ховер — Изкуиэрдо/Лопес Сан Мартин. ПРОГНОЗ ОТ ЭКСПЕРТОВ

Мы неоднократно говорили о том, что в современном теннисе все больше ярких и интересных матчей, в которых аутсайдеры не только навязывают борьбу фаворитам, но и побеждают их. Это происходит из-за того, что современный теннис стал моложе. Появляется все больше талантливых юниоров, которые уже в юном возрасте заявляют о себе как о будущих топ-теннисистах. Старожилам большого тенниса, которые на протяжении длительного времени удерживали лидирующие позиции мирового рейтинга, теперь очень непросто, так как молодежь полна сил, участвует в большом количестве турниров и не так подвержена усталости и травмам. Конечно, молодым талантам еще не хватает опыта и мастерства, однако желание победить с лихвой компенсирует все недостатки. Поэтому любители тенниса становятся свидетелями не только ярких матчей, но и неожиданных результатов. Такое положение дел устраивает всех, в том числе и букмекеров, которые, потирая руки, зарабатывают деньги на ставках бетторов на фаворитов. Наши аналитики решили положить этому конец. Мы тщательно отбираем матчи, анализируем их, предлагая только качественные прогнозы, ставки на которые на дистанции принесут бетторам гарантированную прибыль. С нашей помощью можно не только наслаждаться интересным теннисом, но и выигрывать на ставках. Поэтому не пропустите наш очередной прогноз на теннисный матч, соперниками в котором будут Вивес Маркос/Санчес Ховер и Изкуиэрдо/Лопес Сан Мартин.



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