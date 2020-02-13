Прогноз Стойр/Туркмен — Давыдова/Префке (14 февраля), ставки и коэффициенты

Стойр/Туркмен — Давыдова/Префке. Прогноз, ставки на матч. ITF (14.02.20)

14.02.2020 в 10:00 по МСК состоится матч в рамках чемпионата ITF, в котором на корт выйдут Стойр/Туркмен , а противостоять в этом поединке будет Давыдова/Префке.



Буквально несколько дней назад Стойр/Туркмен и Давыдова/Префке играли свои матчи, а теперь уже 14.02.2020 им предстоит очное противостояние в рамках этого же турнира. По московскому времени мастера тенниса выйдут на корт в 10:00. Оппоненты не часто играли друг с другом, хотя уже несколько лет выступают на самом высоком уровне. Ранее было лишь две встречи, в которых Стойр/Туркмен имеет две победы, и оба выигрыша были лишь после пяти сетов.



Стойр/Туркмен — Давыдова/Префке. КТО ФАВОРИТ МАТЧА?

В линии букмекерских контор появились события, которые пройдут 14.02.2020, так что в разделе тенниса можно найти поединок Стойр/Туркмен — Давыдова/Префке. Для тех, кто хочет сделать предматчевую ставку на игру, необходимо это совершить до 10:00 по Москве, пока не начался поединок. Стойр/Туркмен и Давыдова/Префке еще ни разу не встречались на корте, несмотря на то, что занимают высокие позиции в теннисном рейтинге и уже не первый год выступают на профессиональном уровне.

Стойр/Туркмен

Этот турнир Стойр/Туркмен проводит достаточно уверенно, преодолев уже три раунда. В последнем была победа над более именитым оппонентом, но, несмотря на это, получилось пройти дальше. В каждом сете было по брейку, причем Стойр/Туркмен может похвастаться тем, что не было потеряно ни одной собственной подачи. В прошлом году на этом турнире все завершилось как раз на этой стадии, так что Стойр/Туркмен однозначно хочет улучшить свой результат и пройти еще дальше. Так как Стойр/Туркмен имеет уже 32 года, то на таком высоком уровне получится выступать лишь несколько лет, так что этот турнир один из шансов добавить в свой немногочисленный послужной список еще один трофей. Хард является профильным покрытием, да еще и Стойр/Туркмен левша, с очень неудобной для соперников уходящей подачей, так что все предпосылки для победы имеются. Кроме того, Стойр/Туркмен хорошо двигается по корту и часто бегает к сетке.



Давыдова/Префке

Начало этого сезона могло бы быть просто великолепным, ведь уже на первом турнире удалось дойти до полуфинала, но от игры пришлось отказаться из-за небольшого повреждения. К счастью, травма оказалась несерьезной, так что Давыдова/Префке теперь снова в строю и надеется лучше сыграть уже на этом турнире. Давыдова/Префке имеет необычный стиль игры, исполняя во время матча множество резанных коротких ударов, так что оппонентам очень непросто подстраиваться под такую игру и уверенно действовать на розыгрышах. С подачей пока Давыдова/Префке испытывает проблемы, но вряд ли это будет долго, ведь просто пока нет необходимости сильно нагружать руку, так как именно с ней были небольшие проблемы, которые заставили обратиться к врачам. На жестком покрытии Давыдова/Префке выступает чаще всего, так что обладает огромным опытом игры на данных кортах. Сейчас Давыдова/Префке занимает 38-ю строчку мирового рейтинга, но есть отличные шансы подняться еще выше.

Прогноз на матч Стойр/Туркмен — Давыдова/Префке

Наши эксперты долго выбирали матч для прогнозирования, пока не остановили свой выбор на противостоянии, соперниками в котором будут Стойр/Туркмен и Давыдова/Префке. Эти теннисисты проводят неплохой сезон. Несмотря на то, что пока им не удалось завоевать ни одного титула, в сезоне еще предстоит принять участие во многих турнирах, поэтому шанс дойти до финала и там побороться за трофей получит каждый из соперников. Уровень соперников довольно высок, в противном случае, они бы не занимали такие высокие места в мировом рейтинге. Просто, сейчас в теннисе сезон покрытий, на которых этим соперникам не совсем удобно демонстрировать свой теннис. Осталось немного подождать, когда произойдет смена турниров, и вот тогда Стойр/Туркмен и Давыдова/Префке продемонстрируют свой лучший теннис, который позволяет им навязывать борьбу даже тем соперникам, которые стоят во главе мирового теннисного рейтинга. Пока стоит сосредоточиться на этом матче. Наши эксперты полагают, что спортсмены постараются прибиться к покрытию, так как им еще предстоит принять участие в ряде турниров с подобным покрытием. Уровень позволяет им держать мяч в игре и пытаться взять подачу соперника. Вряд ли кто-то будет форсировать события, мы думаем, что спортсмены обменяются сетами, а победителя матча определит финальный сет. Поэтому рекомендуем понаблюдать за этим матчем, ведь на корте друг другу будут противостоять не самые последние теннисисты в рейтинге, да и наши прогнозы позволят сделать этот матч еще более интересным и даже прибыльным.



Стойр/Туркмен — Давыдова/Префке. Прогноз, ставки на матч(14.02.20)

Стойр/Туркмен

Несмотря на внушительный возраст, Стойр/Туркмен демонстрирует в этом году великолепную форму, уже сумев выиграть два малозначительных турнира. Они были использованы в первую очередь для набора оптимальной формы, так как Стойр/Туркмен гораздо более хочет выиграть данный турнир, который входит в число самых престижных. Стойр/Туркмен обладает огромным опытом в большом теннисе, и это не удивительно для второй ракетки мира, но даже при таком плотном графике матчей получается постоянно выигрывать, не отдавая оппонентам ни единого сета. Ожидался сложный матч на прошлом этапе, но оппонент после часа напряженной борьбы отказался от игры, пожаловавшись на проблемы со здоровьем. Это позволило сэкономить силы, так что в этом матче Стойр/Туркмен снова сможет продемонстрировать свои максимальные возможности. Стойр/Туркмен может стабильно играть на любом покрытии корта, причем на всех различных типах были выиграны трофеи.

Давыдова/Префке

На этом турнире Давыдова/Префке играет еще с квалификации, но в первых трех матчах не было особо сильного сопротивления, так что и не пришлось тратить много сил для победы. Это позволило набрать хороший ход, так что в последнем поединке даже получилось обыграть более именитого оппонента, находившегося не в лучших кондициях. Сейчас пока сложно сказать, имеет ли Давыдова/Префке какие-то слабые места, ведь 149-я ракетка мира выглядит стабильно во всех моментах игры. Давыдова/Префке уверенно вводит мяч в игру сильной подачей, а обмениваться ударами может не только на задней линии, но и в любой точке корта, даже возле сетки. Со скоростью проблем также нет, ведь Давыдова/Префке много работает ногами и постоянно движется на корте, выбирая наилучшее место для приема мяча. Пока еще не было затяжных поединков, где необходимо проводить на корте по несколько часов, так что пока не ясно, как Давыдова/Префке сможет сыграть в матче на выносливость. Но, так как Давыдова/Префке не имеет даже двадцати лет, то вряд ли в этом плане будут проблемы.

Сегодня матч Стойр/Туркмен — Давыдова/Префке Прогнозы от БК «БалтБет»

Со старта текущего теннисного сезона Стойр/Туркмен и Давыдова/Префке начали демонстрировать отличный уровень подготовки, что вылилось в большое количество побед и завоеванных трофеев. На фоне того, что ряд спортсменом пока не может похвастаться хорошей формой, демонстрируя рваные результаты, наши соперники стараются выигрывать как можно больше матчей, чтобы улучшать свои позиции в рейтинге. Напомним, что за победу в текущем турнире теннисисты получат достаточное количество очков, чтобы еще больше подняться в рейтинге, и результаты, которые Стойр/Туркмен и Давыдова/Префке показывают на этом турнире, свидетельствуют о том, что соперники не собираются сбавлять обороты, и главной их целью здесь является взятие трофея. Именно поэтому матч этих соперников приковал внимание любителей тенниса, и наши аналитики тоже решили поделиться своими прогнозами на этот матч. Так как уже в текущем сезоне Стойр/Туркмен и Давыдова/Префке провели несколько очных матчей, которые прошли в напряженной борьбе, наши аналитики уверены в том, что великолепная форма и отличный уровень подготовки должны способствовать тому, что и этот матч между соперниками должен получиться не менее зрелищным, чем предыдущие матчи. Покрытие турнира тоже располагает к затяжной игре, так как Стойр/Туркмен и Давыдова/Префке действуют от подачи, поэтому мы не исключаем плотную борьбу в каждом сете, что, несомненно, придется по вкусу любителям большого тенниса.

Стойр/Туркмен — Давыдова/Префке: погода помешает показать хороший теннис

Наши аналитики обратили внимание на теннисный матч, в котором соперниками будут Стойр/Туркмен и Давыдова/Префке из-за того, что букмекеры предложили здесь очень заманчивый коэффициент на победу одного из спортсменов. Если взглянуть на рейтинг соперников, то можно увидеть, что они занимают соседние строчки, однако это не означает, что в данный момент они находятся в одинаковой форме. Напомним, что покрытие, на котором проводится данный теннисный турнир, является довольно-таки специфическим, на нем комфортно чувствуют себя далеко не все представители большого тенниса. Давыдова/Префке относится как раз к тем спортсменам, которым некомфортно играть на данном типе покрытия. Фактически, на этом покрытии в текущем сезоне Давыдова/Префке проводит второй или третий матч. А вот Стойр/Туркмен как раз умеет выступать на данном покрытии. Подтверждением этому являются высокие стадии и титулы ряда турниров. Исходя из этого, наши аналитики предлагают делать ставки на то, что в матче победит Стойр/Туркмен, причем, букмекеры предлагают на это событие непомерно высокий коэффициент. Есть у нас и предложение на этот матч для более рисковых бетторов – это минусовая фора нашего фаворита. В личных встречах, которые соперники провели между собой на подобном типе покрытия, Стойр/Туркмен без особых проблем побеждала, поэтому мы не видим оснований для того чтобы уверенно не победить и в этом матче. Это же относится и к общему тоталу геймов, который мы рекомендуем играть на меньше, так как Стойр/Туркмен вряд ли будет затягивать матч с соперником, для которого покрытие является непрофильным.

СЕГОДНЯ МАТЧ Стойр/Туркмен — Давыдова/Префке. ПРОГНОЗ ОТ ЭКСПЕРТОВ

На матч, в котором встретятся Стойр/Туркмен и Давыдова/Префке букмекеры предложили довольно интересную линию. Напомним, что линию на теннисные матчи букмекеры составляют исходя из рейтинга и текущей формы спортсменов. Судя по тому, как соперники начали сезон, они готовы демонстрировать высокие результаты на всех турнирах, в которых принимают участие. Поэтому наши аналитики полагают, что линия, выставленная букмекерами, является верной. Однако это не помешало нам тщательно проанализировать возможность победы одного и другого спортсмена в этом матче, и предложить свои прогнозы на это противостояние. Мы знаем, что сейчас в большом теннисе идет серьезная борьба за места в рейтинге. Ситуация такова, что целый ряд теннисистов имеет отличные шансы на то, чтобы улучшить свои позиции в рейтинге, заняв более высокое место. Для этого необходимо показывать стабильно высокие результаты на всех крупных турнирах. И данный турнир не является исключением. Сейчас начинаются самые ответственные стадии, и чем дальше пройдут соперники по турнирной сетке, тем больше получат рейтинговых очков за участие в турнире. Поэтому сейчас все спортсмены будут действовать на пределе возможностей, активно играя не только на своей подаче, но и цепляясь за каждое очко на подаче соперника. Благодаря этому, мы можем гарантировать, что Стойр/Туркмен и Давыдова/Префке проведут зрелищный и активный матч, в котором порадуют зрителей ярким атакующим теннисом, со множеством интересных комбинаций.

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