Бостон Селтикс (CHIEFKEEF) — Портленд Трэйл Блэйзерс (Kadzima). Прогноз, ставки на матч(21.08.23)

Прогноз Бостон Селтикс (CHIEFKEEF) — Портленд Трэйл Блэйзерс (Kadzima) (21-го августа 2023 года), ставки и коэффициенты

Бостон Селтикс (CHIEFKEEF) — Портленд Трэйл Блэйзерс (Kadzima) (21.08.2023), ставки и коэффициенты

21.08.2023 в 12:10 по МСК состоится матч в рамках чемпионата NBA, в котором на своей площадке местный клуб Бостон Селтикс (CHIEFKEEF) примет соперника по национальному первенству Портленд Трэйл Блэйзерс (Kadzima).



Можно не сомневаться, что баскетбольная встреча Бостон Селтикс (CHIEFKEEF) – Портленд Трэйл Блэйзерс (Kadzima) вызовет такой большой интерес у зрителей, что в 12:10 по МСК ее смотреть будут все поклонники этого вида спорта. Поединок состоится 21.08.2023 и откроет очередной тур чемпионата. Более полугода командам не приходилось встречаться на одной арене, а за такой небольшой срок в клубах много что изменилось. Что касается последней игры, то в ней со счетом 94-92 выиграл БК Портленд Трэйл Блэйзерс (Kadzima).



Бостон Селтикс (CHIEFKEEF) — Портленд Трэйл Блэйзерс (Kadzima). КТО ФАВОРИТ МАТЧА?

В 12:10 по московскому времени поклонники баскетбола постараются посмотреть прямую трансляцию поединка Бостон Селтикс (CHIEFKEEF) — Портленд Трэйл Блэйзерс (Kadzima). Матч назначен на 21.08.2023, так что сейчас баскетболисты упорно тренируются, так как результат игры имеет очень большое значение. Данная встреча для команд будет первой в этом сезоне, а в прошлом было четыре очных поединка, в которых каждый клуб одержал по две домашние победы.

Бостон Селтикс (CHIEFKEEF)

После серии из девяти поражений подряд главного тренера баскетбольного клуба Бостон Селтикс (CHIEFKEEF) уволили, а возглавил команду новый специалист, ранее работавший с другими представителями этого чемпионата. Новый наставник сразу же сумел найти подход к игрокам и мотивировать их, так что под его руководством хозяева выиграли уже три матча подряд. Это позволило баскетбольному клубу Бостон Селтикс (CHIEFKEEF) подняться с предпоследней строчки на двенадцатое место, причем появились хоть теоретические шансы побороться за зону плей-офф. У команды пока еще хватает проблем в обороне, но новый тренер начал работать с улучшения атаки, так что в каждом своем матче Бостон Селтикс (CHIEFKEEF) старается максимально поднять темп, чтобы вымотать баскетболистов соперника быстрой игрой. Среди травмированных баскетболистов хозяев нет ключевых игроков за исключением легкого нападающего.



Портленд Трэйл Блэйзерс (Kadzima)

Буквально с первых туров баскетбольный клуб Портленд Трэйл Блэйзерс (Kadzima) сумел выбиться в лидеры и сейчас команда продолжает возглавлять турнирную таблицу. К тому же, у гостей постоянно получается немного увеличивать отрыв, так что уже не возникает сомнений, какая команда станет победителем регулярного чемпионата. Видно, что главный тренер понемногу начал проводить ротацию, стараясь подвести своих подопечных в отличной форме к матчам плей-офф. Но, даже если на площадке и появляются резервные игроки, это не влияет на результат, ведь последний раз баскетбольный клуб Портленд Трэйл Блэйзерс (Kadzima) проигрывал еще в начале прошлого месяца, а победная серия составляет уже пятнадцать матчей. В гостях команда играет не хуже, чем дома, набирая практически всегда более 110 очков. На данный момент в составе баскетбольного клуба Портленд Трэйл Блэйзерс (Kadzima) травмированы только игроки глубокого резерва.

Прогноз и ставка от taffnews.ru

На 21.08.2023 организаторы баскетбольного турнира были вынуждены перенести матч Бостон Селтикс (CHIEFKEEF) — Портленд Трэйл Блэйзерс (Kadzima), так как ранее он не мог состояться из-за участия многих игроков в поединках национальных сборных. Арбитр встречи начнет баскетбольный поединок в 12:10 по московскому времени. Недавно команды играли между собой и четыре четверти не определили победителя, а в овертайме сильнее были гости данной встречи.



Бостон Селтикс (CHIEFKEEF) — Портленд Трэйл Блэйзерс (Kadzima). Прогноз, ставки на матч(21.08.23)

Бостон Селтикс (CHIEFKEEF)

С приходом нового тренера баскетбольный клуб Бостон Селтикс (CHIEFKEEF) начал показывать действительно командную игру. От этого пострадала индивидуальная результативность игроков, но вот общие результаты команды существенно улучшились, так что в этом сезоне хозяева являются одними из сильнейших на данном турнире. Если взять прошлую игру, то лишь один баскетболист сумел набрать семнадцать очков, а остальные не набрали более пятнадцати, но зато все двенадцать заявленных игроков сумели отметиться. Очень эффективно играет ключевой центровой, который стал меньше забрасывать, но зато теперь полностью исключает из игры лидера команды соперника. Нынешний наставник также сделал уклон на оборону, так что сейчас хозяева очень надежно играют в защите, не часто подпуская противника близко к своему кольцу. В этом матче с игроками обороны все в порядке, а может пропустить игру только тяжелый форвард, повредивший лодыжку в прошлом матче.

Портленд Трэйл Блэйзерс (Kadzima)

В прошлом сезоне баскетбольный клуб Портленд Трэйл Блэйзерс (Kadzima) становился победителем данного турнира, так что в этом году гостям очень хотелось бы защитить свой титул. В регулярном чемпионате команда стартовала слабо, но затем набрала форму, так что путевка в плей-офф была обеспечена заблаговременно. Баскетбольный клуб Портленд Трэйл Блэйзерс (Kadzima) уже закрепил за собой четвертое место в турнирной таблице, так что в оставшихся турах регулярного чемпионата на площадку выходило много игроков запаса, а результаты были далеко не лучшими. Понятно, что в матчах плей-офф Портленд Трэйл Блэйзерс (Kadzima) сыграет своим сильнейшим составом, тем более, что большинство ключевых исполнителей получило время на отдых, так что к важным поединкам они подойдут в оптимальной форме. За это время также почти опустел лазарет команды, ведь нынче там находится только один защитник, но он ранее не часто попадал в основу.

Сегодня матч Бостон Селтикс (CHIEFKEEF) — Портленд Трэйл Блэйзерс (Kadzima) Прогнозы от БК «БалтБет»

Следующий тур баскетбольного турнира пройдет 21.08.2023, и в его рамках состоится поединок Бостон Селтикс (CHIEFKEEF) — Портленд Трэйл Блэйзерс (Kadzima). За ходом игры будут следить болельщики со всего мира, а прямая трансляция встречи начнется в 12:10 по Москве. В этом году команды еще не играли между собой, но в прошлом было две встречи, в которых соперники обменялись домашними победами с небольшим преимуществом.

Бостон Селтикс (CHIEFKEEF) — Портленд Трэйл Блэйзерс (Kadzima): хозяева должны брать три очка

Баскетбольный клуб Бостон Селтикс (CHIEFKEEF) очень стабильно проводит нынешний сезон, так что приход нового главного тренера явно пошел команде на пользу. Наставник отлично чувствует какого игрока, когда лучше выпустить на площадку, а когда баскетболиста вообще лучше не включать в заявку. Проигрывает баскетбольный клуб Бостон Селтикс (CHIEFKEEF) очень редко, ведь если взять последние двадцать матчей, то в них было только три поражения. Тренер настроил команде игру в обороне, так что защитники стали действовать намного надежнее и в каждом матче делают много перехватов. А нападение начало действовать более нестандартно, так что соперникам сложнее предугадать манеру игры команды. Последние матчи пропустил французский легкий форвард, но он уже должен скоро восстановиться от повреждения, так как далее команде предстоит сложный календарь, по которому будет тяжело играть без данного игрока.

Недавно у баскетбольного клуба Портленд Трэйл Блэйзерс (Kadzima) был спад, во время которого команда потерпела четыре поражения, хотя соперники были не самые сильные. Но, руководство не стало делать поспешных решений, дав тренеру возможность исправить ситуацию, и результат пришел, так как на данный момент гости выдают серию из шести побед. Это позволило вернуть себе четвертое место в турнирной таблице, а если баскетбольный клуб Портленд Трэйл Блэйзерс (Kadzima) выиграет еще хотя бы два матча, то вполне может подняться и на вторую строчку. В обороне команда не стала играть более надежно, но зато гости существенно прибавили в плане атаки, так как в среднем набирают 118 очков за матч. На выезде у баскетбольного клуба Портленд Трэйл Блэйзерс (Kadzima) немного ниже атакующий потенциал, так что выигрывать в гостях получается сложнее. Центровой точно пропускает данный матч, а под вопросом выход на площадку легкого форварда.

СЕГОДНЯ МАТЧ Бостон Селтикс (CHIEFKEEF) — Портленд Трэйл Блэйзерс (Kadzima). ПРОГНОЗ ОТ ЭКСПЕРТОВ

Болельщики баскетбольного клуба Бостон Селтикс (CHIEFKEEF) уже привыкли к постоянным победам, ведь команда если не выигрывает регулярный чемпионат, то обязательно хорошо себя показывает в плей-офф. В настоящий момент хозяева идут вторыми в чемпионате, не сильно отставая от лидера, так что у команды еще есть время выбраться на первую строчку. Тем более, что в родных стенах баскетбольный клуб Бостон Селтикс (CHIEFKEEF) пока непобедим, выиграв абсолютно все домашние матчи в этом сезоне. Хорошие результаты хозяевам удается показывать благодаря мощной игре в нападении, ведь в среднем команда набирает более 115 очков за матч. А главный тренер не делает ставку только на первую пятерку, а часто выпускает на площадку и других баскетболистов, предоставляя время для отдыха лидерам команды. Сейчас выигрышная серия баскетбольного клуба Бостон Селтикс (CHIEFKEEF) составляет семь матчей, и она может увеличиться, так как у хозяев нет кадровых потерь.

В данный момент баскетбольный клуб Портленд Трэйл Блэйзерс (Kadzima) находится на стадии перестройки, ведь происходит смена поколений. В составе команды уже практически не осталось опытных ветеранов, так что наставнику приходится делать ставку на молодых баскетболистов, но далеко не все из них готовы сейчас играть на таком высоком уровне. Все это приводит к слабой игре команды, так что баскетбольный клуб Портленд Трэйл Блэйзерс (Kadzima) сейчас находится в нижней части турнирной таблицы и не имеет даже теоретических шансов на то, чтобы пробиться в плей-офф. Но, руководство не давит на наставника, понимая, что для построения новой команды необходимо время, а денег на трансферы выделается не очень много. В большинстве матчей баскетбольный клуб Портленд Трэйл Блэйзерс (Kadzima) действует в оборонительной манере, что связано с отсутствием ярких атакующих баскетболистов. К тому же, единственный тяжелый форвард в команде выбыл на два месяца, и адекватной замены ему нет.

