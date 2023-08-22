Прогноз на бой Хоан Гонсалес (Внс) — Рикардо Рубен Виллалба (Арг) 24.08.2023

«Хоан Гонсалес (Внс)» – «Рикардо Рубен Виллалба (Арг)». 24.08.23. Прогноз и ставки на матч

Всемирная ассоциация запланировала титульный бой Хоан Гонсалес (Внс) — Рикардо Рубен Виллалба (Арг) на 24-го августа, так что на подготовку к нему у бойцов осталось не так много времени. Ранее Хоан Гонсалес (Внс) и Рикардо Рубен Виллалба (Арг) никогда не встречались на ринге, но можно не сомневаться, что сейчас они все знают друг о друге, так как тщательного готовились к данному бою. По московскому времени его начало в 01:00.

Один из самых ожидаемых боев в этом году Хоан Гонсалес (Внс) — Рикардо Рубен Виллалба (Арг) пройдет 24-го августа, и можно не сомневаться, что в 01:00 по московскому времени не только не будет свободного места на трибунах, но и перед экранами телевизоров будет находиться огромное количество телезрителей. Данная встреча станет уже четвертой в противостоянии между данными спортсменами, а в предыдущих трех боях Хоан Гонсалес (Внс) имеет две победы нокаутом, а Рикардо Рубен Виллалба (Арг) один раз выиграл по очкам.

СТАВКИ/КОЭФФИЦИЕНТЫ БУКМЕКЕРСКИХ КОНТОР НА МАТЧ Хоан Гонсалес (Внс) — Рикардо Рубен Виллалба (Арг):

победа Хоан Гонсалес (Внс) – 0, ничья – 0, победа Рикардо Рубен Виллалба (Арг) – 0

Прогноз на матч Хоан Гонсалес (Внс) – Рикардо Рубен Виллалба (Арг) Бои, титульный бой, 24-го августа :

Букмекерские конторы на бой Хоан Гонсалес (Внс) — Рикардо Рубен Виллалба (Арг) выставили вполне предсказуемые коэффициенты 0 и 0.

История личных встреч

В свои 32 года Хоан Гонсалес (Внс) провел на ринге уже 44 поединка, в которых одержал 27 побед нокаутом, но и было уже три поражения. Да, на данный момент Хоан Гонсалес (Внс) является действующим чемпионом по версии сразу нескольких ассоциаций, но если рассматривать проигранные бои, то все же видно, что спортсмен совершенно не умеет держать удар, так что если получит по подбородку, то наверняка попадет в нокдаун. В этом бою Хоан Гонсалес (Внс) будет драться с соперником, за которого он намного крупнее и тяжелее, так что проблем с нокдауном от одного удара не должно возникать. Сам же Хоан Гонсалес (Внс) отличается хорошими ударами с обеих рук, а также имеет большой размах рук, что позволяет не подпускать к сближению большинство противников. В этом бою Хоан Гонсалес (Внс) предстоит защищать все свои титулы, так что боец постарается действовать аккуратно, и будет пытаться вымотать соперника, которому будет не просто драться с таким гигантом.

Рикардо Рубен Виллалба (Арг) очень хорошо проводит защиту своего титула, ведь получилось отстоять чемпионский пояс уже в трех боях. В последнем поединке боец сумел отравить противника в нокаут уже во втором раунде, правда, соперник попался не очень сложный, так как находится на закате своей карьеры. После того боя Рикардо Рубен Виллалба (Арг) уже почти год не выходил на ринг, так как постоянно организаторы переносили защиту титула по различным причинам, в том числе травму получил и Рикардо Рубен Виллалба (Арг), повредив левое колено. Но, данная травма была еще пять месяцев тому, так что сейчас Рикардо Рубен Виллалба (Арг) должен быть в хорошей физической форме. Рикардо Рубен Виллалба (Арг) является типичным панчером, ведь в девятнадцати выигранных поединках было восемнадцать побед нокаутом. О защите боец не особо беспокоится, но и ранее предстояло драться с такими соперниками, которые не отличались хорошим нокаутирующим ударом.

Хорошо видно, что перед данным боем Хоан Гонсалес (Внс) сильно нервничает, так как ведет себе очень агрессивно перед журналистами. И это понятно, ведь данный бой обещает быть очень сложным, так что не ясно, сумеет ли Хоан Гонсалес (Внс) отстоять свой чемпионский титул. Сейчас боец находится не в оптимальной форме, ведь со времени последнего поединка прошло не так много времени, так что вряд ли Хоан Гонсалес (Внс) сумел так быстро восстановить силы после вывиха. Тем более, что Хоан Гонсалес (Внс) находится уже в солидном возрасте, так что мышцам на восстановление необходимо довольно много времени. Хоан Гонсалес (Внс) всегда показывает хорошую технику и имеет хорошо отработанный удар с левой, но все же выносливость является слабым местом бойца, ведь если не получится добиться досрочной победы, то с каждым раундом силы будут уходить, так что Хоан Гонсалес (Внс) станет меньше передвигаться по рингу и буде все больше пропускать ударов.

В данной весовой категории Рикардо Рубен Виллалба (Арг) провел только один бой, сразу же сумев одержать победу над действующим чемпионом с помощью технического нокаута. В низшей весовой категории Рикардо Рубен Виллалба (Арг) выиграл все, что только можно, но, несмотря на 35-летний возраст, боец решил попробовать себя в большем весе и первый опыт получился удачным. Но, сейчас Рикардо Рубен Виллалба (Арг) должен отстоять свой титул, и сделать это будет не так просто, так как данный поединок станет реваншем, а в данный момент соперник находится в гораздо лучшей форме, чем перед прошлым боем. Но, Рикардо Рубен Виллалба (Арг) будет стараться выиграть, ведь это не только позволит защитить уже имеющийся чемпионский пояс, но и даст возможность претендовать на остальные титулы в данной весовой категории. Рикардо Рубен Виллалба (Арг) не обладает внушительными физическими данными, но постоянно много работает на ринге и показывает надежные действия в обороне.

Хоан Гонсалес (Внс) – Рикардо Рубен Виллалба (Арг) 24.08.23

Силовые единоборства в последние годы становятся все более популярным видом спорта. Их не только смотрят болельщики, но на их исходы еще и делают ставки. Причем, нашим экспертам удалось протестировать систему ставок на единоборства, и мы убедились, что при правильном анализе такие ставки способны приносить хороший доход. Здесь все зависит от степени подготовки двух соперников. Победителем схватки будет тот, кто лучше готов физически и психологически. Поэтому для анализа предстоящих матчей нет необходимости перебирать тонну различной информации, достаточно посмотреть несколько последних матчей с участием спортсменов, чтобы понять их сильные и слабые стороны, а также ознакомиться с тактикой ведения боя. Конечно, это далеко не все, что мы используем при прогнозировании поединков в силовых единоборствах, есть еще некоторые хитрости, но, в принципе, основная суть составления прогнозов такова. Хоан Гонсалес (Внс) и Рикардо Рубен Виллалба (Арг), которые встретятся на ринге уже совсем скоро, являются известными бойцами, которые неоднократно побеждали своих соперников на ринге. Поединок обещает стать очень зрелищным, а его итог не берутся предсказывать даже букмекеры, так как полагают, что уровень подготовки каждого из соперников может позволить ему праздновать триумф в этом противостоянии. С нашими прогнозами на этот бой можно ознакомиться выше. Мы считаем, что каждый любитель единоборств в обязательном порядке должен посмотреть этот матч.

Хоан Гонсалес (Внс) и Рикардо Рубен Виллалба (Арг) очень долго готовились к этому моменту. Буквально через несколько часов эти бойцы выйдут на ринг и будут определять сильнейшего. Стоит отметить, что в мире профессионального бокса и боев без правил, эти соперники имеют мировую известность. За их плечами не только множество громких побед над своими соперниками, они также являются рекордсменами по количеству различных титулов и чемпионских поясов. Данный бой позволит дать ответ на вопрос о сильнейшем. Нельзя сказать, что это почетное звание можно получить благодаря победе лишь в одном поединке. Оба спортсмена уже вошли в историю в качестве легенд современных боевых искусств, лучше них, пожалуй, никого и нет. Конечно, их очное противостояние будет иметь не только спортивный, но и коммерческий интерес. За ходом матча будут наблюдать любители силовых единоборств во всем мире, а букмекеры уже во всю рекламируют свои предложения на этот матч. Такое внимание, несомненно, приятно обоим спортсменам, но, все же, на первом месте у них стоит подготовка. В противостоянии с такими соперниками, как Хоан Гонсалес (Внс) и Рикардо Рубен Виллалба (Арг) необходимо не терять концентрацию. Они прекрасно умеют ждать и находить слабые места в обороне своего оппонента. Будущий матч – это еще и битва характеров, ведь на ринге побеждает тот спортсмен, кто сумел победить себя, и смог в нужный момент перехватить инициативу. В этом отношении Хоан Гонсалес (Внс) и Рикардо Рубен Виллалба (Арг) – отличные стратеги, которые правильно рассчитывают свои действия на ринге. Надеемся, что сегодня они смогут удивить болельщиков потрясающей техникой, и подарят незабываемый вечер.

Предматчевый анализ и прогнозы букмекеров

Хоан Гонсалес (Внс) сейчас находится на пике формы, так что Рикардо Рубен Виллалба (Арг) вряд ли имеет шансы одержать победу в данном бою, так что прогнозисты намерены поставить, что сильнее будет Хоан Гонсалес (Внс).

Исходя из того, в какой форме нынче пребывают Хоан Гонсалес (Внс) и Рикардо Рубен Виллалба (Арг), спортивные аналитики собираются сделать ставку на то, что Рикардо Рубен Виллалба (Арг) одержит победу нокаутом еще до начала десятого раунда.

Хоан Гонсалес (Внс)

В своей профессиональной карьере Хоан Гонсалес (Внс) провел 22 боя, из которых выиграл восемнадцать. Было четыре поражения, причем, во всех проигранных боях спортсмен был очень сильно избит, а противостоять приходилось действительно серьезным соперникам. Хоан Гонсалес (Внс) такой боец, который не упустит своего в бою с более слабым оппонентом и одержит яркую победу, но с сильными соперниками Хоан Гонсалес (Внс) драться не умеет и пропускает очень много ударов. Тактикой данный спортсмен не отличается, ведь в каждом своем бою устраивает открытую драку, совершенно не уделяя внимание обороне. Хоан Гонсалес (Внс) имеет мощный удар и постоянно идет напролом, но, даже обладая крепкой челюстью, бойцу не всегда удается устоять на ногах после пропущенных кроссов. В этом поединке, учитывая превосходство соперника, Хоан Гонсалес (Внс) будет стараться побольше использовать джеб, но нельзя сказать, что у бойца данный удар получается идеально.

Рикардо Рубен Виллалба (Арг)

На данный момент Рикардо Рубен Виллалба (Арг) является чемпионом в среднем весе, но специально для этого боя спортсмен перебрался в высшую категорию. Несмотря на то, что бойцу только 26 лет, на ринге он уже провел 50 боев, из которых сумел выиграть 48, из них 45 было нокаутом. Была еще одна ничья, а также одно поражение, но проиграл Рикардо Рубен Виллалба (Арг) еще четыре года назад, причем одному из лучших бойцов в данной весовой категории за всю историю. Рикардо Рубен Виллалба (Арг) очень скоростной боец, так что все его знают благодаря мощным и быстрым атакам, когда соперник прижимается к канатам и больше ничего не может сделать. Рикардо Рубен Виллалба (Арг) это техничный боец, способный наносить удары обеими руками и под различными углами, причем спортсмен любит вариативно наносить удары, пытаясь найти брешь в обороне оппонента. Вряд ли Рикардо Рубен Виллалба (Арг) испытает особые проблемы с защитой чемпионского пояса, ведь сейчас боец находится на пике физических возможностей.

Хоан Гонсалес (Внс) — Рикардо Рубен Виллалба (Арг). Прогноз и ставки на матч. Бои 24-го августа

Несмотря на то, что Хоан Гонсалес (Внс) считается у букмекеров очевидным фаворитом данного боя, спортивные эксперты все же считают, что Рикардо Рубен Виллалба (Арг) не настолько плох, так что выстоит первые шесть раундов.

Статистика и личные встречи

Учитывая уровень, который в последние годы показывают Хоан Гонсалес (Внс) и Рикардо Рубен Виллалба (Арг), эксперты боевых единоборств не сомневаются, что ставить можно на то, что Хоан Гонсалес (Внс) выиграет с помощью нокаута.