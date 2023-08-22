Прогноз на бой Денис Пальшин (Рос) — Максим Хариборко (Рос) 23-го августа 2023 года

«Денис Пальшин (Рос)» – «Максим Хариборко (Рос)». 23.08.23. Прогноз и ставки на матч

Свой первый бой по защите титула Денис Пальшин (Рос) проведет 23.08.2023, и на ринге придется встретиться с таким опытным бойцом, как Максим Хариборко (Рос). В букмекерских конторах прием ставок на данный бой будет осуществляться вплоть до 12:00 по МСК. Так как в данной весовой категории оба спортсмена выступают сравнительно недавно, то ранее между ними не было ни одной личной встречи.

Сейчас Денис Пальшин (Рос) обладает несколькими чемпионскими титулами и 23.08.2023 предстоит защита по одному из них. Организаторы поставили соперником Максим Хариборко (Рос), так что вряд ли в 12:00 по МСК можно будет увидеть нового чемпиона. Личных встреч между бойцами не было, но и без них ясно, кто является очевидным фаворитом и как завершится данный поединок.

СТАВКИ/КОЭФФИЦИЕНТЫ БУКМЕКЕРСКИХ КОНТОР НА МАТЧ Денис Пальшин (Рос) — Максим Хариборко (Рос):

победа Денис Пальшин (Рос) – 0, ничья – 0, победа Максим Хариборко (Рос) – 0

Прогноз на матч Денис Пальшин (Рос) – Максим Хариборко (Рос) Чемпионат России, титульный бой, 23.08.2023 :

Букмекерские конторы на бой Денис Пальшин (Рос) — Максим Хариборко (Рос) выставили вполне предсказуемые коэффициенты 0 и 0.

История личных встреч

В профессиональной карьере Денис Пальшин (Рос) провел на ринге 26 боев и ни одного не проиграл, одержав девятнадцать побед нокаутом. Особенно успешными стали выступления последних двух лет, когда Денис Пальшин (Рос) сменил тренера, а новый наставник разрабатывает для бойца стратегию на каждый бой, отталкиваясь от конкретного соперника. Благодаря этим победам Денис Пальшин (Рос) сумел существенно подняться в рейтинге, а это позволило стать главным претендентом на чемпионский бой. В этом бою Денис Пальшин (Рос) постарается напирать с самого начала, а вести агрессивно боец себя умеет. Денис Пальшин (Рос) не боится идти на сближение, так как не имеет хорошего размаха рук, а славится своими короткими резкими ударами по корпусу. Денис Пальшин (Рос) в данный момент пребывает в отличной физической форме, так что сможет легко отбегать по рингу все необходимые раунды, и сможет драться все время в одном и том же темпе.

Максим Хариборко (Рос) очень хорошо проводит защиту своего титула, ведь получилось отстоять чемпионский пояс уже в трех боях. В последнем поединке боец сумел отравить противника в нокаут уже во втором раунде, правда, соперник попался не очень сложный, так как находится на закате своей карьеры. После того боя Максим Хариборко (Рос) уже почти год не выходил на ринг, так как постоянно организаторы переносили защиту титула по различным причинам, в том числе травму получил и Максим Хариборко (Рос), повредив левое колено. Но, данная травма была еще пять месяцев тому, так что сейчас Максим Хариборко (Рос) должен быть в хорошей физической форме. Максим Хариборко (Рос) является типичным панчером, ведь в девятнадцати выигранных поединках было восемнадцать побед нокаутом. О защите боец не особо беспокоится, но и ранее предстояло драться с такими соперниками, которые не отличались хорошим нокаутирующим ударом.

Хорошо видно, что перед данным боем Денис Пальшин (Рос) сильно нервничает, так как ведет себе очень агрессивно перед журналистами. И это понятно, ведь данный бой обещает быть очень сложным, так что не ясно, сумеет ли Денис Пальшин (Рос) отстоять свой чемпионский титул. Сейчас боец находится не в оптимальной форме, ведь со времени последнего поединка прошло не так много времени, так что вряд ли Денис Пальшин (Рос) сумел так быстро восстановить силы после вывиха. Тем более, что Денис Пальшин (Рос) находится уже в солидном возрасте, так что мышцам на восстановление необходимо довольно много времени. Денис Пальшин (Рос) всегда показывает хорошую технику и имеет хорошо отработанный удар с левой, но все же выносливость является слабым местом бойца, ведь если не получится добиться досрочной победы, то с каждым раундом силы будут уходить, так что Денис Пальшин (Рос) станет меньше передвигаться по рингу и буде все больше пропускать ударов.

Еще десть лет назад Максим Хариборко (Рос) находился на пике своей карьеры, демонстрируя феноменальные результаты. Тогда бои с участием данного спортсмена всегда вызывали огромный ажиотаж, но сейчас Максим Хариборко (Рос) уже в далеко не лучших физических кондициях, что можно объяснить внушительным возрастом. Почему Максим Хариборко (Рос) в свои сорок лет продолжает драться не понятно, ведь за успешные годы выступления на ринге получилось не только сделать себе имя, но и заработать много денег, а сейчас боец просто пользуется былой славой, показывая слабую форму в каждом поединке. Не удивительно, что последние три боя Максим Хариборко (Рос) проиграл, причем, во всех были нокауты. Скорее всего, что этот бой будет последним шансом громко заявить о себе, ведь далее просто не будет такого ажиотажа к поединкам, в которых дерется Максим Хариборко (Рос), так как с каждым боем и так уровень оппонента значительно понижается.

Денис Пальшин (Рос) – Максим Хариборко (Рос) 23.08.23

Ближайший вечер подарит всем любителям силовых единоборств возможность наблюдать за поединком, соперниками в котором будут Денис Пальшин (Рос) и Максим Хариборко (Рос). Это известные бойцы, которые проводят бои лишь несколько раз в год. Их соперники – не рядовые спортсмены, а профессионалы, за плечами которых богатый опыт выступлений и наличие большого количества побед. В СМИ во всю анонсируют предстоящее противостояние, так как журналистам известно, что на ринге эти спортсмены всегда стараются действовать отчаянно, ведь главной задачей для них является победа. Конечно, победа в таком бое позволит спортсменам увеличить список своих побед, а также принесет очередной титул. Мы понимаем, что Денис Пальшин (Рос) и Максим Хариборко (Рос) тщательно готовились к предстоящему бою, изучали сильные и слабые места друг друга, букмекеры, выставляя котировки на этот бой, тоже изучили все характеристики соперников. Однако наши прогнозисты решили все же предложить свое видение этого противостояния. Мы уверены, что предстоящий матч скорее будет напоминать шоу, ведь стоимость билетов и трансляций очень велика, и никто не будет в выигрыше, если одному из спортсменов удастся одержать быструю победу в первом или во втором раунде. Тем более соперники не того калибра, чтобы глупо подставляться под атаки друг друга. Поэтому ждем здесь затяжного матча, что, несомненно, должно порадовать болельщиков.

Силовые единоборства и бокс собирают огромную армию фанатов. Любители этих спортивных дисциплин стараются не пропускать ни одного знакового противостояния, особенно, если на кону титул. Денис Пальшин (Рос) и Максим Хариборко (Рос) – соперники, имена которых отлично известны всем любителям единоборств. Спортсмены являются легендами, так как за свою карьеру принимали участие в большом количестве различных поединков, побеждали и зарабатывали чемпионские пояса. Предстоящий бой станет для них особенным, так как по его окончанию один из спортсменов станет абсолютным победителем, другому же придется ждать нового шанса. В СМИ широко освещают предстоящее противостояние, так как оба спортсмена – знаковые фигуры в мире спорта, за матчам будет наблюдать огромная аудитория, а букмекеры предлагают интересные ставки на этот матч. Наш ресурс тоже решил не оставаться в стороне от данного спортивного события. Мы уверены, что оба спортсмена постараются продемонстрировать свой лучший бой. Не зря они так долго готовились к этому поединку. У каждого из соперников есть свои сильные и слабые места. Конечно, в процессе подготовки к бою соперники тщательно изучили друг друга, их команды смогли составить им верную тактику на предстоящий матч. Но, как известно, на ринге все может пойти совсем не по сценарию. В общем, мы уверены, что оба спортсмена будут стараться доказать свое превосходство уже с первых секунд боя, поэтому болельщикам стоит ждать интереснейшего противостояния, на которое мы уже составили прогнозы.

Предматчевый анализ и прогнозы букмекеров

Спортивные эксперты не сомневаются, что в данном бою Денис Пальшин (Рос) будет намного сильнее, чем Максим Хариборко (Рос), так что ставку нужно делать на его досрочную победу.

Спортивные прогнозисты считают, что Денис Пальшин (Рос) в данный момент сильнее, нежели Максим Хариборко (Рос), так что предлагают сделать ставку на досрочную победу данного бойца.

Денис Пальшин (Рос)

Денис Пальшин (Рос) хорошо известен, как быстрый и мобильный боец, а так как в этом поединке он еще и очень мотивирован, то можно не сомневаться, что спортсмен постарается доминировать с первых секунд боя. В своем весе именно Денис Пальшин (Рос) обладает самой лучшей техникой, так что если даже и не получится отправить соперника в нокаут с одного удара, боец все равно на протяжении всего поединка будет периодически наносить удары, так что, рано или поздно все же завалит оппонента на пол. В свои 27 лет Денис Пальшин (Рос) может похвастаться отличной статистикой, выиграв все тридцать боев, в которых нокаутом получилось победить 23 раза. Ввязываться в жесткую рубку Денис Пальшин (Рос) не станет, а постарается постоянно уходить от клинчей и обменов ударами с соперником, зная о его мощном ударе. Учитывая умение данного бойца работать ногами, можно не сомневаться, что Денис Пальшин (Рос) не даст сопернику прижать себя к канатам.

Максим Хариборко (Рос)

Сейчас Максим Хариборко (Рос) находится еще на старте своей профессиональной карьеры, ведь хоть и было проведено семнадцать боев, но почти все они были против откровенно посредственных соперников, так что не удивительно, что в них было шестнадцать побед, из которых двенадцать нокаутом. А единственное поражение было еще в третьем бою, причем причиной стала травма, из-за которой Максим Хариборко (Рос) не смог продолжать поединок. Да, боев с бойцами такого класса Максим Хариборко (Рос) еще не проводил, так что данный поединок будет очень непростым. Но, все же Максим Хариборко (Рос) это талантливый спортсмен, умеющий держать удар, а также отличающийся хорошей техникой и сильным ударом. Боец может мощно бить как правой, так и левой, а также уверенно себя чувствует не только на дальней дистанции благодаря широкому размаху рук, но и в клинче. Спортсмену уже приходилось проводить на ринге много раундов, так что с выносливостью проблем не будет, а скорость Максим Хариборко (Рос) имеет очень хорошую, что можно было видеть в отточенных тройках.

Денис Пальшин (Рос) — Максим Хариборко (Рос). Прогноз и ставки на матч. Чемпионат России 23.08.2023

Никто не сомневается, что Денис Пальшин (Рос) намного сильнее, чем Максим Хариборко (Рос), так что легко выиграет данный бой. Но, из-за очень низкого коэффициента просто на победу, лучше поставить на выигрыш в первых трех раундах.

Статистика и личные встречи

Денис Пальшин (Рос) сейчас находится на пике формы, так что Максим Хариборко (Рос) вряд ли имеет шансы одержать победу в данном бою, так что прогнозисты намерены поставить, что сильнее будет Денис Пальшин (Рос).