Прогноз Сан Мартин Рамирес/Хаяшида — Кастильо/Муэль Вальдес (23-го августа), ставки и коэффициенты

Сан Мартин Рамирес/Хаяшида — Кастильо/Муэль Вальдес. Прогноз, ставки на матч (23.08.23)

23-го августа в 22:30 по МСК состоится матч в рамках чемпионата ITF, в котором на корт выйдут Сан Мартин Рамирес/Хаяшида , а противостоять в этом поединке будет Кастильо/Муэль Вальдес.



Буквально несколько дней назад Сан Мартин Рамирес/Хаяшида и Кастильо/Муэль Вальдес играли свои матчи, а теперь уже 23-го августа им предстоит очное противостояние в рамках этого же турнира. По московскому времени мастера тенниса выйдут на корт в 22:30. Оппоненты не часто играли друг с другом, хотя уже несколько лет выступают на самом высоком уровне. Ранее было лишь две встречи, в которых Сан Мартин Рамирес/Хаяшида имеет две победы, и оба выигрыша были лишь после пяти сетов.



СТАВКИ/КОЭФФИЦИЕНТЫ БУКМЕКЕРСКИХ КОНТОР НА МАТЧ Сан Мартин Рамирес/Хаяшида — Кастильо/Муэль Вальдес:

Сан Мартин Рамирес/Хаяшида имеет всего пару дней на отдых, ведь уже 23-го августа нужно будет играть в следующем раунде турнира, а оппонентом будет выступать Кастильо/Муэль Вальдес. По московскому времени профессионалы большого тенниса появятся на корте в 22:30. Если рассматривать статистику данного противостояния, то Сан Мартин Рамирес/Хаяшида имеет небольшие шансы на победу, так как ранее было лишь два выигранных матча против семи проигранных.

Сан Мартин Рамирес/Хаяшида

Пока Сан Мартин Рамирес/Хаяшида не демонстрирует хорошей физической формы, а проходит каждый раунд исключительно на своем характере и благодаря богатому опыту. Еще на первом этапе все могло завершиться поражением, когда были проиграны первые два сета, но затем получилось собраться и выиграть остальные три. В последующих матчах было не легче, так что можно однозначно сделать вывод, что Сан Мартин Рамирес/Хаяшида находится не в лучших кондициях. Скорее всего, что причина кроется в недавней травме колена, которая заставила на долгий срок покинуть корт. Если судить по прошлому году, то был такой же слабый старт, но затем начался прогресс, так что есть надежда, что дальше Сан Мартин Рамирес/Хаяшида будет играть все сильнее и все же сможет порадовать болельщиков стабильностью. Ведь пока все предыдущие турниры завершались на ранних этапах, хотя оппоненты были не самые сложные. К тому же, Сан Мартин Рамирес/Хаяшида довольно неплохо играет на данном покрытии.



Кастильо/Муэль Вальдес

На этом турнире Кастильо/Муэль Вальдес играет еще с квалификации, где вначале была победа над представителем пятой сотни теннисного рейтинга, а затем удалось в сложном матче обыграть местного игрока. Сыграв только в двух матчах, еще не получится адаптироваться к данному покрытию корта, ведь Кастильо/Муэль Вальдес все же больше любит грунтовые или травяные корты, а здесь придется играть на харде. Не обладая высокой скоростью, Кастильо/Муэль Вальдес не любит быстрого темпа игры, а отдает предпочтение надежной обороне на задней линии. Тем более, что Кастильо/Муэль Вальдес уверенно действует на приеме, хорошо пробивая обеими сторонами ракетки. 45-я ракетка мира обладает не только качественным форхендом, но и бэкхендом, так что Кастильо/Муэль Вальдес на второй подаче часто имеет даже больший процент выигрыша, чем на первой. В 35 лет Кастильо/Муэль Вальдес пока не думает о завершении карьеры, а на этом турнире пока еще не сложно выступать, так как между матчами хватает времени на восстановление.

«Сан Мартин Рамирес/Хаяшида» — «Кастильо/Муэль Вальдес»: прогноз автора

Разница в классе не должна помешать соперникам, выдать отличный матч на теннисных кортах известного турнира. Сан Мартин Рамирес/Хаяшида и Кастильо/Муэль Вальдес впервые будут встречаться между собой. Если Сан Мартин Рамирес/Хаяшида уже привык выступать на таких стадиях крупных теннисных турниров, где обладает немалым опытом, то соперник — Кастильо/Муэль Вальдес пока только делает первые шаги во взрослом теннисе, поэтому еще недостаточно опытен в подобных матчах. Даже учитывая тот факт, что эксперты мирового тенниса пророчат спортсмену большое будущее, ни букмекеры, ни эксперты нашего ресурса не видят здесь никаких факторов в пользу победы менее опытного спортсмена. Наряду с этим, мы полагаем, что в одном из сетов, а то и в двух, соперник может навязать своему более опытному оппоненту борьбу. Глядя на результаты, которые Сан Мартин Рамирес/Хаяшида демонстрировал будучи юниором, создается впечатление, что спортсмен – будущее мирового тенниса. Естественно, чтобы играть на равных и побеждать лидеров мирового рейтинга, помимо таланта нужно обладать должным опытом и иметь отличный психологический настрой. Все это придет со временем, а пока стоит отталкиваться от текущей формы, а она говорит о том, что Сан Мартин Рамирес/Хаяшида – фаворит противостояния. Возможно, что фаворит даст сопернику проявить себя, позволив получить бесценный опыт выступлений на таком уровне и против таких соперников. В этом случае, игра будет очень интересная, в первую очередь, с той точки зрения, что любители спорта смогут понаблюдать за первыми шагами будущей звезды. Прогнозы от наших экспертов на этот матч представлены ниже, всем хорошего тенниса и выигрышных ставок.



Сан Мартин Рамирес/Хаяшида — Кастильо/Муэль Вальдес. Прогноз, ставки на матч(23.08.23)

Сан Мартин Рамирес/Хаяшида

Лишь в первом матче данного турнира было непонятно, в какой форме находится Сан Мартин Рамирес/Хаяшида, ведь представителя четвертой сотни мирового теннисного рейтинга удалось дожать лишь в пятом сете, когда все ожидали яркой досрочной победы. Но, затем Сан Мартин Рамирес/Хаяшида уже не позволяет оппонентам показывать свой теннис, а навязывает свой стиль. Сан Мартин Рамирес/Хаяшида старается загонять соперников по корту и максимально вымотать их. Главным козырем, которым обладает Сан Мартин Рамирес/Хаяшида, является психологическая стойкость, ведь даже проиграв два первых сета Сан Мартин Рамирес/Хаяшида не опускает рук, а вполне может переломать ход поединка и одержать победу, что наблюдалось уже неоднократно. Хотя профильным покрытием является грунт, Сан Мартин Рамирес/Хаяшида все же умело действует на любом корте, при этом, меняется и стиль игры. Так как в этом сезоне уже было сыграно несколько матчей на харде, то Сан Мартин Рамирес/Хаяшида точно не станет испытывать проблем на данном покрытии.

Кастильо/Муэль Вальдес

В этом сезоне Кастильо/Муэль Вальдес не может продемонстрировать свою лучшую форму, но, тем не менее, на данном турнире получилось дойти так далеко. Отчасти это было связано с тем, что оппоненты попадались явно слабее, или же были не в лучшей форме. В прошлом поединке никто не ожидал, что Кастильо/Муэль Вальдес сможет выиграть, а уже в первом сете пришлось проигрывать со счетом 4-1, но затем все же получилось его выиграть, а оппонент отказался от продолжения игры, ссылаясь на высокое давление и плохое самочувствие. Во всех матчах Кастильо/Муэль Вальдес допускает слишком много ошибок, так что в этой встрече будет особенно сложно, так как предстоит выдержать агрессивный натиск. Действовать в розыгрышах будет не так просто, ведь при обмене ударами на задней линии Кастильо/Муэль Вальдес допускает слишком много брака. Данное покрытие корта не является профильным, так что на нем Кастильо/Муэль Вальдес демонстрирует посредственные результаты.

Сегодня матч Сан Мартин Рамирес/Хаяшида — Кастильо/Муэль Вальдес Прогнозы от БК «БалтБет»

Со старта текущего теннисного сезона Сан Мартин Рамирес/Хаяшида и Кастильо/Муэль Вальдес начали демонстрировать отличный уровень подготовки, что вылилось в большое количество побед и завоеванных трофеев. На фоне того, что ряд спортсменом пока не может похвастаться хорошей формой, демонстрируя рваные результаты, наши соперники стараются выигрывать как можно больше матчей, чтобы улучшать свои позиции в рейтинге. Напомним, что за победу в текущем турнире теннисисты получат достаточное количество очков, чтобы еще больше подняться в рейтинге, и результаты, которые Сан Мартин Рамирес/Хаяшида и Кастильо/Муэль Вальдес показывают на этом турнире, свидетельствуют о том, что соперники не собираются сбавлять обороты, и главной их целью здесь является взятие трофея. Именно поэтому матч этих соперников приковал внимание любителей тенниса, и наши аналитики тоже решили поделиться своими прогнозами на этот матч. Так как уже в текущем сезоне Сан Мартин Рамирес/Хаяшида и Кастильо/Муэль Вальдес провели несколько очных матчей, которые прошли в напряженной борьбе, наши аналитики уверены в том, что великолепная форма и отличный уровень подготовки должны способствовать тому, что и этот матч между соперниками должен получиться не менее зрелищным, чем предыдущие матчи. Покрытие турнира тоже располагает к затяжной игре, так как Сан Мартин Рамирес/Хаяшида и Кастильо/Муэль Вальдес действуют от подачи, поэтому мы не исключаем плотную борьбу в каждом сете, что, несомненно, придется по вкусу любителям большого тенниса.

Сан Мартин Рамирес/Хаяшида — Кастильо/Муэль Вальдес: соперники не будут долго запрягать

Исходя из того, какие коэффициенты выставили букмекеры на матч, в котором примут участием Сан Мартин Рамирес/Хаяшида и Кастильо/Муэль Вальдес, наши эксперты обратили на него внимание. Вообще, Сан Мартин Рамирес/Хаяшида сейчас не на столько в хорошей форме, чтобы видеть этого спортсмена явным фаворитом матча. Возможно, что букмекеры в своих котировках на это противостояние исходили из рейтинга оппонентов, однако они видимо не учли, что Кастильо/Муэль Вальдес имеет больше сыгранных матчей на данном типе покрытия, да и вообще, в личных встречах имеет перевес. Мы тщательно проанализировали результаты соперников на этом турнире, а также обратили внимание на то, как спортсмены выступали здесь в прошлые годы. Полученная информация вселила в нас дополнительную уверенность в том, что Сан Мартин Рамирес/Хаяшида – не такой явный фаворит. Исходя из этого мы рекомендуем делать ставки на плюсовую фору аутсайдера букмекеров в этом матче. Те бетторы, которые предпочитают рисковые ставки, могут сыграть победу аутсайдера, кстати, букмекеры предлагают на это довольно высокий коэффициент, что позволит в несколько раз увеличить игровой банк. Еще бы мы рекомендовали обратить внимание на общий тотал геймов в этом матче. Наши аналитики думают, что матч получится затяжным, что автоматически предполагает ставки на тотал больше геймов. Нашу уверенность в этом прогнозе подкрепляет тот факт, что все личные встречи спортсменов на данном типе покрытия проходили в борьбе. Скорее всего, и это противостояние не станет исключением, тем более что Сан Мартин Рамирес/Хаяшида и Кастильо/Муэль Вальдес на этом турнире демонстрируют неплохой уровень подготовки.

СЕГОДНЯ МАТЧ Сан Мартин Рамирес/Хаяшида — Кастильо/Муэль Вальдес. ПРОГНОЗ ОТ ЭКСПЕРТОВ



Сегодня среди любителей ставок на спорт теннис занимает особую популярность. Благодаря тому, что современные букмекеры существенно расширили линию ставок на этот вид спорта, бетторы получили возможность большого выбора событий на теннисные матчи. Теперь можно делать ставки не только на исходы матча, форы и тоталы, но и на сеты, геймы и статистику. Конечно, чтобы выигрывать на ставках на теннисной статистике, необходимо иметь определенные знания, однако благодаря нашим аналитикам, которые выбирают наиболее интересные теннисные противостояния, и составляют к ним прогнозы, все становится гораздо проще. Сегодня среди большого количества теннисных матчей наши эксперты выбрали матч, в котором соперниками будут Сан Мартин Рамирес/Хаяшида и Кастильо/Муэль Вальдес. Эти спортсмены уверенно играют на данном турнире, своих соперников они прошли, не потратив дополнительных усилий. Скорее всего, теннисисты так распланировали свой график, чтобы выходить на пик формы с сохранением большого количества физических и психологических сил как раз к важным стадиям турнира. Наши аналитики полагают, что предстоящий матч станет серьезным экзаменом и для Сан Мартин Рамирес/Хаяшида и для Кастильо/Муэль Вальдес, так как действия спортсменов на корте позволят оценить их реальную подготовку, а также позволят ответить на вопрос, можно ли рассматривать спортсменов в качестве одних из претендентов на титул в этом турнире. Поэтому рекомендуем понаблюдать за этим матчем, а чтобы подогреть интерес к просмотру противостояния, советуем воспользоваться нашими прогнозами, которые приведены ниже.