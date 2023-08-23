Прогноз на бой Сонгчайной Киацонгрит (Таи) — Чокди Максджанди (Таи) 25-го августа 2023 года

«Сонгчайной Киацонгрит (Таи)» – «Чокди Максджанди (Таи)». 25.08.23. Прогноз и ставки на матч

Для любителей ставок на единоборства 25 августа букмекеры предоставляют не так много боев, среди которых наиболее интересным обещает стать поединок Сонгчайной Киацонгрит (Таи) — Чокди Максджанди (Таи). На ринге его участники появятся в 15:30 по Москве. Учитывая статистику предыдущих встреч данных бойцов, в которых Сонгчайной Киацонгрит (Таи) одержал две досрочные победы, можно не сомневаться, кто является действительно фаворитом данного противостояния.

До 25 августа осталось еще много времени, но во многих букмекерских конторах уже сейчас начался прием ставок на поединок Сонгчайной Киацонгрит (Таи) — Чокди Максджанди (Таи). Это будет продолжаться вплоть до 15:30 по Москве, пока бойцы не выйдут на ринг и не прозвучит гонг. Один из спортсменов лишь в этом году поднялся в данную весовую категорию, что объясняет тот факт, что между бойцами ранее не было ни одного поединка.

СТАВКИ/КОЭФФИЦИЕНТЫ БУКМЕКЕРСКИХ КОНТОР НА МАТЧ Сонгчайной Киацонгрит (Таи) — Чокди Максджанди (Таи):

победа Сонгчайной Киацонгрит (Таи) – 0, ничья – 0, победа Чокди Максджанди (Таи) – 0

Прогноз на матч Сонгчайной Киацонгрит (Таи) – Чокди Максджанди (Таи) Смешанные боевые искусства, титульный бой, 25 августа :

По коэффициенту 0 ставить на то, что выиграет Сонгчайной Киацонгрит (Таи) не очень выгодно, а вот Чокди Максджанди (Таи) получил на победу в данном бою гораздо большую котировку 0.

История личных встреч

На профессиональном ринге Сонгчайной Киацонгрит (Таи) провел только четырнадцать боев, но несмотря на это, спортсмен уже сейчас считается одним из лучших в своей весовой категории. Дело в том, что Сонгчайной Киацонгрит (Таи) пока не только выиграл все свои поединки, где было одиннадцать побед нокаутом, но и практически не пропускал ударов от соперников, так что на данный момент боец действительно кажется непобедимым. Сонгчайной Киацонгрит (Таи) является очень техничным бойцом, ведь несколько лет провел в любительском боксе, так что умеет хорошо двигаться по рингу и обладает очень сильным ударом. Но, все же главный козырь данного спортсмена — это скорость, ведь Сонгчайной Киацонгрит (Таи) никогда не стоит на одном месте, а постоянно меняет свое местоположение, что позволяет атаковать соперника с разных сторон и под различными ракурсами. Сонгчайной Киацонгрит (Таи) имеет почти двухметровый размах рук, что часто позволяет не подпускать к себе соперников на близкое расстояние.

Свой пик формы Чокди Максджанди (Таи) демонстрировал в 2012 году, когда обладал сразу тремя титулами. Но, на данный момент боец обладает только одним чемпионским поясом, по которому была проведена только одна защита. Тот поединок судьи прекратили из-за рассечения брови, когда соперники неумышленно столкнулись головами. В целом, сейчас Чокди Максджанди (Таи) имеет не настолько впечатляющую статистику, как было раньше. В 39 боях было 22 победы нокаутом, одна ничья и четыре поражения. Со времени прошлого боя прошло полгода, и Чокди Максджанди (Таи) практически нигде не показывался, так что не ясно, в какой сейчас форме находится боец и сможет ли он в свои 36 лет отстоять все раунды. При хорошо поставленном ударе, Чокди Максджанди (Таи) не лучшим образом защищается, так как часто пропускает удары, даже не пытаясь от них уклоняться. Чокди Максджанди (Таи) не боится идти в разнос, хотя в большинстве случае сближение с соперником ничего хорошего не дает.

Несмотря на то, что Сонгчайной Киацонгрит (Таи) за всю свою карьеру не потерпел ни одного поражения, все же очевидно, что в профессиональном спорте боец пробудет не долго, так как находится в 35-летнем возрасте, а для легкой весовой категории это уже очень серьезно. С возрастом падает скорость и ухудшается реакция, и по последним матчам было видно, что Сонгчайной Киацонгрит (Таи) уже не настолько легко справляется с противниками, как это было несколько лет назад. Если первую половину боя Сонгчайной Киацонгрит (Таи) всегда проводит в очень высоком темпе, то постепенно скорость снижается, а если поединок доходит до последнего раунда, то в нем боец намного меньше передвигается по рингу. Раньше Сонгчайной Киацонгрит (Таи) всегда демонстрировал великолепную защиту, но в последнее время начал иногда пропускать удары, и было видно, что бойцу очень непросто после них не потерять концентрацию. В этом бою Сонгчайной Киацонгрит (Таи) будет стараться атаковать с первого раунда, чтобы досрочно завершить поединок.

В этом году Чокди Максджанди (Таи) отпразднует свой 38-й день рожденья, так что это довольно возрастной боец, и даже удивляет, почему он раньше не завершил карьеру. Свой последний бой Чокди Максджанди (Таи) проиграл, потеряв шанс стать главным претендентом на титульный бой за звание чемпиона. Если же Чокди Максджанди (Таи) проиграет и этот поединок, то шансов побороться за пояс уже не будет, так что ветеран уже сможет со спокойной совестью вешать перчатки на гвоздь. Чокди Максджанди (Таи) обладает мощным ударом с правой, но все же скорости спортсмену явно не хватает, так что сейчас Чокди Максджанди (Таи) намного медленнее передвигается по рингу, чем это было еще несколько лет назад. К тому же, Чокди Максджанди (Таи) точно не сможет выдержать двенадцать раундов, так что придется вести намного агрессивней бой, чтобы постараться его завершить досрочно. В плане физических параметров Чокди Максджанди (Таи) превосходит соперника, но все же боец сможет выиграть только в том случае, если получится хорошо попасть по противнику.

Сонгчайной Киацонгрит (Таи) – Чокди Максджанди (Таи) 25.08.23

Всех любителей силовых единоборств объединяет одно – жажда зрелища. Подобно патрициям древнего Рима, наблюдающих за боями гладиаторов, современная публика также бурно реагирует на удачные действия одного или другого спортсмена, которые определяют сильнейшего на ринге. Современные единоборства представляют отлично подготовленные бойцы, которые понимают, что зрелище заключается не только в том, чтобы победить соперника, но и в том, чтобы сделать это как можно более эффектно. Если бой заканчивается быстро, то зрители, как правило, остаются разочарованными, так как фаворит всего в несколько приемов лишил их многообещающего зрелища. Поэтому спортсмены действуют умнее и хитрее, они демонстрируют интригу, а в нужный момент поединка добавляют, что позволяет им без труда пробить защиту оппонента. Итог – все довольны, публика неистово приветствует победу фаворита, аутсайдер тоже выглядит в лучшем свете, так как смог продержаться определенное количество раундов, приобретя опыт, а сам фаворит упивается славой от вновь завоеванной победы. Сонгчайной Киацонгрит (Таи) и Чокди Максджанди (Таи) – спортсмены, которые умеют отлично манипулировать толпой, они еще и прекрасные бойцы, поэтому, мы уверены, что в поединке между собой эти спортсмены продемонстрируют все свое мастерство.

До старта боя, соперниками в котором будут Сонгчайной Киацонгрит (Таи) и Чокди Максджанди (Таи) остается всего считанные часы, поэтому нам бы хотелось осветить это событие. Отметим, что внимание к этому поединку особенное, так как не каждый день подобные бойцы выходят на ринг для определения сильнейшего. Конечно, в СМИ уже полностью рассказали о достоинствах каждого из соперников, присовокупив их достижения на ринге. Однако нам бы хотелось остановиться на ряде моментов, которые могут оказать ключевое влияние на исход этого поединка. Сонгчайной Киацонгрит (Таи) имеет богатый послужной список. Это настоящий боец, который даже в самых тяжелых ситуациях на ринге не отступает, продолжая вести бойцы, стараясь найти малейшую возможность для атаки. Чокди Максджанди (Таи) тоже отлично зарекомендовал себя. В активе этого бойца множество побед, причем, в поединках с некоторыми соперниками он не был фаворитом, что также характеризует его как настоящего профессионала, способного добиваться нужного для себя результата в сложных матчах. Именно такие соперники в ближайшее время будут определять, кому достанется чемпионский пояс. Мы уверены, что оба спортсмена тщательно изучили сильные и слабые стороны своих оппонентов, так что, сегодня успех противостояния будет на стороне того бойца, кто проявит выдержку и сможет отыскать слабое место в защите своего оппонента. Любителям этого вида спорта мы рекомендуем не пропустить бой, на который наши прогнозисты уже приготовили интересные ставки.

Предматчевый анализ и прогнозы букмекеров

Сонгчайной Киацонгрит (Таи) легко справится с таким соперником, как Чокди Максджанди (Таи). Учитывая это, аналитики намерены сделать ставку на победу еще до седьмого раунда.

Титульный бой Сонгчайной Киацонгрит (Таи) — Чокди Максджанди (Таи) подвергся тщательному анализу спортивных экспертов, которые предполагают, что Чокди Максджанди (Таи) одержит победу, и это будет еще до начала седьмого раунда.

Сонгчайной Киацонгрит (Таи)

Несмотря на то, что Сонгчайной Киацонгрит (Таи) не так давно начал свою профессиональную карьеру, спортсмен уже сумел добиться хороших результатов, выиграв два чемпионских титула. И это при том, что боец провел на ринге только четырнадцать боев. В отличие от многих бойцов, которые на начальном этапе карьеры встречаются в основном со слабыми соперниками, Сонгчайной Киацонгрит (Таи) сразу же начал проводить серьезные поединки. Все четырнадцать боев данный боец выиграл, а побед нокаутом было одиннадцать. В своем весе Сонгчайной Киацонгрит (Таи) является самым быстрым бойцом, как динамично передвигаясь по рингу, так и нанося удары с высокой частотой. У спортсмена есть несколько отработанных комбинаций, так что если соперник позволяет их провести, то устоять на ногах уже не получится. В 25 лет Сонгчайной Киацонгрит (Таи) находится в хорошей физической форме, так что сможет отбегать по раунду в высоком темпе все необходимые раунды.

Чокди Максджанди (Таи)

Никаких высот Чокди Максджанди (Таи) в профессиональной карьере не достиг, ведь стать чемпионом получалось только на Олимпиаде. Но, если многие олимпийские чемпионы, пришедшие из любительского бокса, отличаются хорошей техникой, то Чокди Максджанди (Таи) этим похвастаться не может, так как особой техникой не владеет. Спортсмен просто отличается выносливостью, много работает на ринге и обладает неплохим ударом. В профессиональном спорте боец одержал двадцать побед, из них пятнадцать нокаутом, а также было одно поражение. Большого опыта Чокди Максджанди (Таи) не имеет, ведь большинство соперников были довольно низкого уровня, так что вряд ли в этом бою получится доминировать. Скорее всего, придется сдерживать атаки оппонента, а вот толково обороняться Чокди Максджанди (Таи) не умеет, так что просто сможет выстоять на ногах до тех пор, пока выдержит.

Сонгчайной Киацонгрит (Таи) — Чокди Максджанди (Таи). Прогноз и ставки на матч. Смешанные боевые искусства 25 августа

Никто не сомневается, что Сонгчайной Киацонгрит (Таи) намного сильнее, чем Чокди Максджанди (Таи), так что легко выиграет данный бой. Но, из-за очень низкого коэффициента просто на победу, лучше поставить на выигрыш в первых трех раундах.

Статистика и личные встречи

По мнению спортивных экспертов, бой Сонгчайной Киацонгрит (Таи) — Чокди Максджанди (Таи) не должен преподнести каких-то сюрпризов, так что можно делать ставку на то, что Сонгчайной Киацонгрит (Таи) выиграет нокаутом до наступления десятого раунда.