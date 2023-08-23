Прогноз на бой Ярослав Дороничев (Рос) — Евгений Земляков (Рос) 24 августа

«Ярослав Дороничев (Рос)» – «Евгений Земляков (Рос)». 24.08.23. Прогноз и ставки на матч

Всемирная ассоциация запланировала титульный бой Ярослав Дороничев (Рос) — Евгений Земляков (Рос) на 24-го августа, так что на подготовку к нему у бойцов осталось не так много времени. Ранее Ярослав Дороничев (Рос) и Евгений Земляков (Рос) никогда не встречались на ринге, но можно не сомневаться, что сейчас они все знают друг о друге, так как тщательного готовились к данному бою. По московскому времени его начало в 12:36.

В 12:36 по московскому времени Ярослав Дороничев (Рос) и Евгений Земляков (Рос) будут драться на ринге за вакантный чемпионский пояс, так как действующий чемпион решил завершить карьеру. Так как поединок назначен на 24-го августа, то у бойцов очень мало времени на подготовку. Но, друг друга Ярослав Дороничев (Рос) и Евгений Земляков (Рос) отлично знают, ведь в прошлом году им приходилось встречаться на ринге, и тогда победу нокаутом в девятом раунде одержал Ярослав Дороничев (Рос).

СТАВКИ/КОЭФФИЦИЕНТЫ БУКМЕКЕРСКИХ КОНТОР НА МАТЧ Ярослав Дороничев (Рос) — Евгений Земляков (Рос):

победа Ярослав Дороничев (Рос) – 0, ничья – 0, победа Евгений Земляков (Рос) – 0

Прогноз на матч Ярослав Дороничев (Рос) – Евгений Земляков (Рос) Чемпионат России, титульный бой, 24-го августа :

Так как Ярослав Дороничев (Рос) является очевидным фаворитом данного противостояния, то не удивительно, что букмекеры занизили коэффициент на победу до 0. В то же время Евгений Земляков (Рос) имеет на выигрыш данного боя коэффициент 0.

История личных встреч

На данный момент Ярослав Дороничев (Рос) уже является ветераном данного вида спорта, ведь находится в 43-летнем возрасте, а последний серьезный бой был девять лет назад, когда получилось защитить свой чемпионский титул в очень непростом поединке. Но, затем было несколько поражений, а в последние годы Ярослав Дороничев (Рос) выходит на ринг и дерется с очень слабыми противниками, которые только начинают профессиональную карьеру, так что данный боец имеет отличную статистику, не показывая практически никакой техники и хорошей физической формы. В последних пяти боях все завершилось еще до начала шестого раунда, но если поединок сильно затянется, то Ярослав Дороничев (Рос) просто валится с ног, так как даже в пятом раунде было видно, что боец начинает испытывать усталость. Ярослав Дороничев (Рос) должен был уже давно завершать свою карьеру, но все равно продолжает выходить на ринг, но с каждым боем пропускает все большее количество ударов.

Свой пик формы Евгений Земляков (Рос) демонстрировал в 2012 году, когда обладал сразу тремя титулами. Но, на данный момент боец обладает только одним чемпионским поясом, по которому была проведена только одна защита. Тот поединок судьи прекратили из-за рассечения брови, когда соперники неумышленно столкнулись головами. В целом, сейчас Евгений Земляков (Рос) имеет не настолько впечатляющую статистику, как было раньше. В 39 боях было 22 победы нокаутом, одна ничья и четыре поражения. Со времени прошлого боя прошло полгода, и Евгений Земляков (Рос) практически нигде не показывался, так что не ясно, в какой сейчас форме находится боец и сможет ли он в свои 36 лет отстоять все раунды. При хорошо поставленном ударе, Евгений Земляков (Рос) не лучшим образом защищается, так как часто пропускает удары, даже не пытаясь от них уклоняться. Евгений Земляков (Рос) не боится идти в разнос, хотя в большинстве случае сближение с соперником ничего хорошего не дает.

В свои 27 лет Ярослав Дороничев (Рос) провел на профессиональном ринге уже 51 бой, и одержал пятьдесят побед, где в 48 случаях получилось выиграть нокаутом. Ярослав Дороничев (Рос) является классическим панчером, ведь на протяжении боя наносит по сопернику огромное количество ударов, и большинство из них очень сильные, что и объясняется настолько впечатляющую статистику. Ярослав Дороничев (Рос) бьет очень плотно, так что часто даже получается пробить плотный блок тех противников, которые умеют хорошо обороняться. Особой техникой Ярослав Дороничев (Рос) не отличается, так как действует зачастую прямолинейно, просто стараясь сильно и точно ударить. А ведь несмотря на то, что Ярослав Дороничев (Рос) мощно атакует, боец еще хорошо действует в защите, умея быстро уклоняться от ударов благодаря отличной реакции. Не удивительно, что на данный момент Ярослав Дороничев (Рос) обладает несколькими чемпионскими поясами в данной весовой категории.

Несмотря на то, что Евгений Земляков (Рос) имеет великолепную статистику, не проиграв за свою карьеру ни одного боя, все же видно, что возраст берет свое и с каждым поединком бойцу все тяжелее побеждать на ринге. Евгений Земляков (Рос) предпочитает атакующий стиль, так что постоянно идет вперед и старается нанести по сопернику как можно больше ударов. Как только оппонент начинает ошибаться, Евгений Земляков (Рос) проводит серию сокрушающих ударов, которые приводят к нокауту. Но, кроме мощного удара Евгений Земляков (Рос) еще имеет крепкие ноги, так что постоянно перемещается по рингу, стараясь не подставиться под удар. Но, как показали последние бои, Евгений Земляков (Рос) все же имеет бреши в обороне, так что иногда случалось пропускать удары соперников, но они не привели даже к нокдауну. Хорошо, что в последних боях приходилось противостоять не очень опытным соперникам, которые не являются панчерами, но в этом бою ситуация будет намного сложнее, так что Евгений Земляков (Рос) должен задуматься о своей обороне.

Ярослав Дороничев (Рос) – Евгений Земляков (Рос) 24.08.23

Силовые единоборства в последние годы становятся все более популярным видом спорта. Их не только смотрят болельщики, но на их исходы еще и делают ставки. Причем, нашим экспертам удалось протестировать систему ставок на единоборства, и мы убедились, что при правильном анализе такие ставки способны приносить хороший доход. Здесь все зависит от степени подготовки двух соперников. Победителем схватки будет тот, кто лучше готов физически и психологически. Поэтому для анализа предстоящих матчей нет необходимости перебирать тонну различной информации, достаточно посмотреть несколько последних матчей с участием спортсменов, чтобы понять их сильные и слабые стороны, а также ознакомиться с тактикой ведения боя. Конечно, это далеко не все, что мы используем при прогнозировании поединков в силовых единоборствах, есть еще некоторые хитрости, но, в принципе, основная суть составления прогнозов такова. Ярослав Дороничев (Рос) и Евгений Земляков (Рос), которые встретятся на ринге уже совсем скоро, являются известными бойцами, которые неоднократно побеждали своих соперников на ринге. Поединок обещает стать очень зрелищным, а его итог не берутся предсказывать даже букмекеры, так как полагают, что уровень подготовки каждого из соперников может позволить ему праздновать триумф в этом противостоянии. С нашими прогнозами на этот бой можно ознакомиться выше. Мы считаем, что каждый любитель единоборств в обязательном порядке должен посмотреть этот матч.

Силовые единоборства и бокс собирают огромную армию фанатов. Любители этих спортивных дисциплин стараются не пропускать ни одного знакового противостояния, особенно, если на кону титул. Ярослав Дороничев (Рос) и Евгений Земляков (Рос) – соперники, имена которых отлично известны всем любителям единоборств. Спортсмены являются легендами, так как за свою карьеру принимали участие в большом количестве различных поединков, побеждали и зарабатывали чемпионские пояса. Предстоящий бой станет для них особенным, так как по его окончанию один из спортсменов станет абсолютным победителем, другому же придется ждать нового шанса. В СМИ широко освещают предстоящее противостояние, так как оба спортсмена – знаковые фигуры в мире спорта, за матчам будет наблюдать огромная аудитория, а букмекеры предлагают интересные ставки на этот матч. Наш ресурс тоже решил не оставаться в стороне от данного спортивного события. Мы уверены, что оба спортсмена постараются продемонстрировать свой лучший бой. Не зря они так долго готовились к этому поединку. У каждого из соперников есть свои сильные и слабые места. Конечно, в процессе подготовки к бою соперники тщательно изучили друг друга, их команды смогли составить им верную тактику на предстоящий матч. Но, как известно, на ринге все может пойти совсем не по сценарию. В общем, мы уверены, что оба спортсмена будут стараться доказать свое превосходство уже с первых секунд боя, поэтому болельщикам стоит ждать интереснейшего противостояния, на которое мы уже составили прогнозы.

Предматчевый анализ и прогнозы букмекеров

В этом бою Ярослав Дороничев (Рос) является очевидным фаворитом, ведь Евгений Земляков (Рос) сейчас пребывает не в лучшей форме. А ведущие прогнозисты советуют ставить на фаворита.

Исходя из того, в какой форме нынче пребывают Ярослав Дороничев (Рос) и Евгений Земляков (Рос), спортивные аналитики собираются сделать ставку на то, что Евгений Земляков (Рос) одержит победу нокаутом еще до начала десятого раунда.

Ярослав Дороничев (Рос)

Как бы Ярослав Дороничев (Рос) не старался создать как можно больше пиара вокруг данного боя, все же не стоит забывать, что боец является обычным середняком, которому просто посчастливилось нокаутировать чемпиона и отобрать себе титул. Удастся ли его удержать в первом матче по защите титула, большой вопрос. Да и статистика предыдущих боев у спортсмена не очень впечатляющая. В своей карьере Ярослав Дороничев (Рос) провел восемнадцать боев, где все выиграл, а побед нокаутом было одиннадцать. Но, если не считать последнего поединка, то все остальные были со слабыми соперниками, ведь Ярослав Дороничев (Рос) дрался на ринге только с представителями своей страны. Ярослав Дороничев (Рос) не может похвастаться хорошо отработанной техникой, да и удара сильного боец не имеет, а единственное его преимущество в этом бою это огромные габариты. К тому же, на тренировках Ярослав Дороничев (Рос) совершенно не работает над собственной защитой.

Евгений Земляков (Рос)

В своей карьере Евгений Земляков (Рос) сумел побывать чемпионом в легком и полулегком весе, причем сразу по версии нескольких ассоциаций. Спортсмен провел на ринге тридцать боев и все их выиграл, но побед нокаутом было только 19, так как Евгений Земляков (Рос) не является ярко выраженным панчером, а делает ставку на технику, а не на силу удара. Боец хорошо известен поклонникам данного вида спорта тем, что умеет очень грамотно обороняться, чем не может похвастаться ни один спортсмен в этом весе. Евгений Земляков (Рос) практически не пропускает ударов, ведь либо уклоняется от них, либо блокирует. Кроме того, боец выбирает такую позицию, что если редкий удар соперника его и настигает, то он не производит ожидаемого эффекта, так что оппонент только впустую тратит свои силы. В свои 29 лет Евгений Земляков (Рос) пребывает на пике формы, так что вряд ли сейчас найдется боец, способный сместить его с чемпионского трона.

Ярослав Дороничев (Рос) — Евгений Земляков (Рос). Прогноз и ставки на матч. Чемпионат России 24-го августа

Ведущие эксперты данного вида спорта в поединке Ярослав Дороничев (Рос) — Евгений Земляков (Рос) собираются ставить на то, что сильнее будет Ярослав Дороничев (Рос), так как данный боец сейчас находится на пике своей карьеры.

Статистика и личные встречи

Ярослав Дороничев (Рос) легко справится с таким соперником, как Евгений Земляков (Рос). Учитывая это, аналитики намерены сделать ставку на победу еще до седьмого раунда.