Прогноз на бой Фёдор Черкашин (Пол) — Мпи Аноэль Нгамиссенги (Кон) 26.08.2023

«Фёдор Черкашин (Пол)» – «Мпи Аноэль Нгамиссенги (Кон)». 26.08.23. Прогноз и ставки на матч

На следующей неделе 26 августа состоится интересный поединок Фёдор Черкашин (Пол) — Мпи Аноэль Нгамиссенги (Кон), участники которого на данный момент являются сильнейшими бойцами в своей весовой категории. Спортивные каналы начнут прямую трансляцию встречи в 21:00 по московскому времени. Еще большего ажиотажа в данном бою вызывает тот факт, что соперники ранее никогда не дрались между собой, хотя уже много лет выступают на профессиональном уровне.

Стало известно, что именно 26 августа пройдет титульный бой за звание чемпиона в легкой весовой категории Фёдор Черкашин (Пол) — Мпи Аноэль Нгамиссенги (Кон). По Москве начало данного поединка будет в 21:00, так что именно в это время можно искать прямую трансляцию боя на различных спортивных каналах. Данный бой уже неоднократно переносили по различным причинам, а ранее данные спортсмены никогда не дрались между собой.

СТАВКИ/КОЭФФИЦИЕНТЫ БУКМЕКЕРСКИХ КОНТОР НА МАТЧ Фёдор Черкашин (Пол) — Мпи Аноэль Нгамиссенги (Кон):

победа Фёдор Черкашин (Пол) – 0, ничья – 0, победа Мпи Аноэль Нгамиссенги (Кон) – 0

Прогноз на матч Фёдор Черкашин (Пол) – Мпи Аноэль Нгамиссенги (Кон) Бои, титульный бой, 26 августа :

Ставки по коэффициенту 0 окажутся выигрышными, если Фёдор Черкашин (Пол) станет победителем боя. Если выиграет Мпи Аноэль Нгамиссенги (Кон), то букмекеры выплатят по ставкам на котировку 0.

История личных встреч

На профессиональном ринге Фёдор Черкашин (Пол) провел только четырнадцать боев, но несмотря на это, спортсмен уже сейчас считается одним из лучших в своей весовой категории. Дело в том, что Фёдор Черкашин (Пол) пока не только выиграл все свои поединки, где было одиннадцать побед нокаутом, но и практически не пропускал ударов от соперников, так что на данный момент боец действительно кажется непобедимым. Фёдор Черкашин (Пол) является очень техничным бойцом, ведь несколько лет провел в любительском боксе, так что умеет хорошо двигаться по рингу и обладает очень сильным ударом. Но, все же главный козырь данного спортсмена — это скорость, ведь Фёдор Черкашин (Пол) никогда не стоит на одном месте, а постоянно меняет свое местоположение, что позволяет атаковать соперника с разных сторон и под различными ракурсами. Фёдор Черкашин (Пол) имеет почти двухметровый размах рук, что часто позволяет не подпускать к себе соперников на близкое расстояние.

Свой пик формы Мпи Аноэль Нгамиссенги (Кон) демонстрировал в 2012 году, когда обладал сразу тремя титулами. Но, на данный момент боец обладает только одним чемпионским поясом, по которому была проведена только одна защита. Тот поединок судьи прекратили из-за рассечения брови, когда соперники неумышленно столкнулись головами. В целом, сейчас Мпи Аноэль Нгамиссенги (Кон) имеет не настолько впечатляющую статистику, как было раньше. В 39 боях было 22 победы нокаутом, одна ничья и четыре поражения. Со времени прошлого боя прошло полгода, и Мпи Аноэль Нгамиссенги (Кон) практически нигде не показывался, так что не ясно, в какой сейчас форме находится боец и сможет ли он в свои 36 лет отстоять все раунды. При хорошо поставленном ударе, Мпи Аноэль Нгамиссенги (Кон) не лучшим образом защищается, так как часто пропускает удары, даже не пытаясь от них уклоняться. Мпи Аноэль Нгамиссенги (Кон) не боится идти в разнос, хотя в большинстве случае сближение с соперником ничего хорошего не дает.

В каждом своем бою Фёдор Черкашин (Пол) много двигается по рингу, постоянно работая ногами с уклонами. Фёдор Черкашин (Пол) не боится идти на сближение и периодически проводит успешные комбинации ударов. Да, боец иногда пренебрегает защитой, но все же держит удар, так что за всю карьеру еще не было ни одного поражения. В нескольких боях Фёдор Черкашин (Пол) отправлялся в нокдаун, пропустив удар, но боец быстро приходил в себя, так что потом все же получалось переломить ход поединка и выиграть. В 28 проведенных на профессиональном ринге боев было 25 побед нокаутом, причем, если брать во внимание последних четыре боя, то во всех них победы были еще до начала пятого раунда. Именно это позволило собрать бойцу все чемпионские пояса в своей весовой категории, а сейчас Фёдор Черкашин (Пол) будет проводить свою первую защиту по всем титулам.

Несмотря на то, что Мпи Аноэль Нгамиссенги (Кон) имеет великолепную статистику, не проиграв за свою карьеру ни одного боя, все же видно, что возраст берет свое и с каждым поединком бойцу все тяжелее побеждать на ринге. Мпи Аноэль Нгамиссенги (Кон) предпочитает атакующий стиль, так что постоянно идет вперед и старается нанести по сопернику как можно больше ударов. Как только оппонент начинает ошибаться, Мпи Аноэль Нгамиссенги (Кон) проводит серию сокрушающих ударов, которые приводят к нокауту. Но, кроме мощного удара Мпи Аноэль Нгамиссенги (Кон) еще имеет крепкие ноги, так что постоянно перемещается по рингу, стараясь не подставиться под удар. Но, как показали последние бои, Мпи Аноэль Нгамиссенги (Кон) все же имеет бреши в обороне, так что иногда случалось пропускать удары соперников, но они не привели даже к нокдауну. Хорошо, что в последних боях приходилось противостоять не очень опытным соперникам, которые не являются панчерами, но в этом бою ситуация будет намного сложнее, так что Мпи Аноэль Нгамиссенги (Кон) должен задуматься о своей обороне.

Фёдор Черкашин (Пол) – Мпи Аноэль Нгамиссенги (Кон) 26.08.23

Силовые единоборства в последние годы становятся все более популярным видом спорта. Их не только смотрят болельщики, но на их исходы еще и делают ставки. Причем, нашим экспертам удалось протестировать систему ставок на единоборства, и мы убедились, что при правильном анализе такие ставки способны приносить хороший доход. Здесь все зависит от степени подготовки двух соперников. Победителем схватки будет тот, кто лучше готов физически и психологически. Поэтому для анализа предстоящих матчей нет необходимости перебирать тонну различной информации, достаточно посмотреть несколько последних матчей с участием спортсменов, чтобы понять их сильные и слабые стороны, а также ознакомиться с тактикой ведения боя. Конечно, это далеко не все, что мы используем при прогнозировании поединков в силовых единоборствах, есть еще некоторые хитрости, но, в принципе, основная суть составления прогнозов такова. Фёдор Черкашин (Пол) и Мпи Аноэль Нгамиссенги (Кон), которые встретятся на ринге уже совсем скоро, являются известными бойцами, которые неоднократно побеждали своих соперников на ринге. Поединок обещает стать очень зрелищным, а его итог не берутся предсказывать даже букмекеры, так как полагают, что уровень подготовки каждого из соперников может позволить ему праздновать триумф в этом противостоянии. С нашими прогнозами на этот бой можно ознакомиться выше. Мы считаем, что каждый любитель единоборств в обязательном порядке должен посмотреть этот матч.

Силовые единоборства и бокс собирают огромную армию фанатов. Любители этих спортивных дисциплин стараются не пропускать ни одного знакового противостояния, особенно, если на кону титул. Фёдор Черкашин (Пол) и Мпи Аноэль Нгамиссенги (Кон) – соперники, имена которых отлично известны всем любителям единоборств. Спортсмены являются легендами, так как за свою карьеру принимали участие в большом количестве различных поединков, побеждали и зарабатывали чемпионские пояса. Предстоящий бой станет для них особенным, так как по его окончанию один из спортсменов станет абсолютным победителем, другому же придется ждать нового шанса. В СМИ широко освещают предстоящее противостояние, так как оба спортсмена – знаковые фигуры в мире спорта, за матчам будет наблюдать огромная аудитория, а букмекеры предлагают интересные ставки на этот матч. Наш ресурс тоже решил не оставаться в стороне от данного спортивного события. Мы уверены, что оба спортсмена постараются продемонстрировать свой лучший бой. Не зря они так долго готовились к этому поединку. У каждого из соперников есть свои сильные и слабые места. Конечно, в процессе подготовки к бою соперники тщательно изучили друг друга, их команды смогли составить им верную тактику на предстоящий матч. Но, как известно, на ринге все может пойти совсем не по сценарию. В общем, мы уверены, что оба спортсмена будут стараться доказать свое превосходство уже с первых секунд боя, поэтому болельщикам стоит ждать интереснейшего противостояния, на которое мы уже составили прогнозы.

Предматчевый анализ и прогнозы букмекеров

Аналитики бокса отлично знают, в какой форме сейчас находятся Фёдор Черкашин (Пол) и Мпи Аноэль Нгамиссенги (Кон), так что без сомнения они собираются сделать ставку на то, что Фёдор Черкашин (Пол) выиграет бой.

На чемпионский бой Фёдор Черкашин (Пол) — Мпи Аноэль Нгамиссенги (Кон) эксперты со всего мира советуют сделать ставку на то, что выиграет Мпи Аноэль Нгамиссенги (Кон), так как данный боец более мотивирован на поединок и пребывает в лучшей физической форме.

Фёдор Черкашин (Пол)

На самом деле Фёдор Черкашин (Пол) не является таким простым бойцом, как кажется изначально. Да, сейчас спортсмен занимает не самую высокую позицию в рейтинге, но не стоит забывать, что за свою долгую карьеру 35-летний боец дважды становился чемпионом мира и по несколько боев удерживал свой титул. Правда, последний раз Фёдор Черкашин (Пол) был чемпионом еще три года назад, а после того спортсмену ни разу не доводилось проводить титульного боя. Соперники попадались разные, так что были и победы, и поражения, ведь Фёдор Черкашин (Пол) не может похвастаться хорошей физической формой, так как возраст дает о себе знать и с каждым раундом бойцу все сложнее быстро передвигаться по рингу. Если вначале боя Фёдор Черкашин (Пол) много двигается и постоянно уходит от ударов соперника, то далее боец просто стоит и ставит блок. Но, удар Фёдор Черкашин (Пол) имеет до сих пор очень сильный и обладает хорошей техникой, так что если возникнет возможность, то боец может легко отправить соперника в нокаут.

Мпи Аноэль Нгамиссенги (Кон)

В данный момент Мпи Аноэль Нгамиссенги (Кон) пребывает уже на закате своей карьеры, ведь бойцу 41 год и его доминирование в супертяжелом весе завершилось еще три года назад. Тогда случилось поражение по очкам, а реванш взять не удалось, так как соперника дисквалифицировали из-за проваленного допинг-теста. После поражения был проведен всего один бой, в котором Мпи Аноэль Нгамиссенги (Кон) выиграл нокаутом в четвертом раунде. Всего в карьере данного спортсмена было 66 боев, из которых получилось выиграть 62 поединка. Несмотря на свой возраст, боец продолжает демонстрировать великолепную технику и показывает хорошую скорость. В последние годы Мпи Аноэль Нгамиссенги (Кон) часто цепляется с соперниками в клинче, ведь благодаря высокому росту получается вешаться на оппонента и изматывать его. Так как выносливость у бойца уже далеко не та, что раньше, то Мпи Аноэль Нгамиссенги (Кон) будет стараться решить исход боя до наступления седьмого раунда.

Фёдор Черкашин (Пол) — Мпи Аноэль Нгамиссенги (Кон). Прогноз и ставки на матч. Бои 26 августа

В настоящее время Фёдор Черкашин (Пол) и Мпи Аноэль Нгамиссенги (Кон) пребывают примерно на одном уровне, так что определить явного фаворита не так просто. Но, спортивные эксперты все же надеются, что Фёдор Черкашин (Пол) выиграет данный бой по очкам.

Статистика и личные встречи

Фёдор Черкашин (Пол) сейчас находится на пике формы, так что Мпи Аноэль Нгамиссенги (Кон) вряд ли имеет шансы одержать победу в данном бою, так что прогнозисты намерены поставить, что сильнее будет Фёдор Черкашин (Пол).