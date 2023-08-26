Прогноз на бой Габриэль Эчаварри (США) — Кристиан Лопес (США) 28-го августа

«Габриэль Эчаварри (США)» – «Кристиан Лопес (США)». 28.08.23. Прогноз и ставки на матч

Свой первый бой по защите титула Габриэль Эчаварри (США) проведет 28-го августа, и на ринге придется встретиться с таким опытным бойцом, как Кристиан Лопес (США). В букмекерских конторах прием ставок на данный бой будет осуществляться вплоть до 00:30 по МСК. Так как в данной весовой категории оба спортсмена выступают сравнительно недавно, то ранее между ними не было ни одной личной встречи.

В 00:30 по московскому времени Габриэль Эчаварри (США) и Кристиан Лопес (США) будут драться на ринге за вакантный чемпионский пояс, так как действующий чемпион решил завершить карьеру. Так как поединок назначен на 28-го августа, то у бойцов очень мало времени на подготовку. Но, друг друга Габриэль Эчаварри (США) и Кристиан Лопес (США) отлично знают, ведь в прошлом году им приходилось встречаться на ринге, и тогда победу нокаутом в девятом раунде одержал Габриэль Эчаварри (США).

СТАВКИ/КОЭФФИЦИЕНТЫ БУКМЕКЕРСКИХ КОНТОР НА МАТЧ Габриэль Эчаварри (США) — Кристиан Лопес (США):

победа Габриэль Эчаварри (США) – 0, ничья – 0, победа Кристиан Лопес (США) – 0

Прогноз на матч Габриэль Эчаварри (США) – Кристиан Лопес (США) Смешанные боевые искусства, титульный бой, 28-го августа :

Букмекерские конторы на бой Габриэль Эчаварри (США) — Кристиан Лопес (США) выставили вполне предсказуемые коэффициенты 0 и 0.

История личных встреч

В свои 32 года Габриэль Эчаварри (США) провел на ринге уже 44 поединка, в которых одержал 27 побед нокаутом, но и было уже три поражения. Да, на данный момент Габриэль Эчаварри (США) является действующим чемпионом по версии сразу нескольких ассоциаций, но если рассматривать проигранные бои, то все же видно, что спортсмен совершенно не умеет держать удар, так что если получит по подбородку, то наверняка попадет в нокдаун. В этом бою Габриэль Эчаварри (США) будет драться с соперником, за которого он намного крупнее и тяжелее, так что проблем с нокдауном от одного удара не должно возникать. Сам же Габриэль Эчаварри (США) отличается хорошими ударами с обеих рук, а также имеет большой размах рук, что позволяет не подпускать к сближению большинство противников. В этом бою Габриэль Эчаварри (США) предстоит защищать все свои титулы, так что боец постарается действовать аккуратно, и будет пытаться вымотать соперника, которому будет не просто драться с таким гигантом.

Свой пик формы Кристиан Лопес (США) демонстрировал в 2012 году, когда обладал сразу тремя титулами. Но, на данный момент боец обладает только одним чемпионским поясом, по которому была проведена только одна защита. Тот поединок судьи прекратили из-за рассечения брови, когда соперники неумышленно столкнулись головами. В целом, сейчас Кристиан Лопес (США) имеет не настолько впечатляющую статистику, как было раньше. В 39 боях было 22 победы нокаутом, одна ничья и четыре поражения. Со времени прошлого боя прошло полгода, и Кристиан Лопес (США) практически нигде не показывался, так что не ясно, в какой сейчас форме находится боец и сможет ли он в свои 36 лет отстоять все раунды. При хорошо поставленном ударе, Кристиан Лопес (США) не лучшим образом защищается, так как часто пропускает удары, даже не пытаясь от них уклоняться. Кристиан Лопес (США) не боится идти в разнос, хотя в большинстве случае сближение с соперником ничего хорошего не дает.

В каждом своем бою Габриэль Эчаварри (США) много двигается по рингу, постоянно работая ногами с уклонами. Габриэль Эчаварри (США) не боится идти на сближение и периодически проводит успешные комбинации ударов. Да, боец иногда пренебрегает защитой, но все же держит удар, так что за всю карьеру еще не было ни одного поражения. В нескольких боях Габриэль Эчаварри (США) отправлялся в нокдаун, пропустив удар, но боец быстро приходил в себя, так что потом все же получалось переломить ход поединка и выиграть. В 28 проведенных на профессиональном ринге боев было 25 побед нокаутом, причем, если брать во внимание последних четыре боя, то во всех них победы были еще до начала пятого раунда. Именно это позволило собрать бойцу все чемпионские пояса в своей весовой категории, а сейчас Габриэль Эчаварри (США) будет проводить свою первую защиту по всем титулам.

В данной весовой категории Кристиан Лопес (США) провел только один бой, сразу же сумев одержать победу над действующим чемпионом с помощью технического нокаута. В низшей весовой категории Кристиан Лопес (США) выиграл все, что только можно, но, несмотря на 35-летний возраст, боец решил попробовать себя в большем весе и первый опыт получился удачным. Но, сейчас Кристиан Лопес (США) должен отстоять свой титул, и сделать это будет не так просто, так как данный поединок станет реваншем, а в данный момент соперник находится в гораздо лучшей форме, чем перед прошлым боем. Но, Кристиан Лопес (США) будет стараться выиграть, ведь это не только позволит защитить уже имеющийся чемпионский пояс, но и даст возможность претендовать на остальные титулы в данной весовой категории. Кристиан Лопес (США) не обладает внушительными физическими данными, но постоянно много работает на ринге и показывает надежные действия в обороне.

Габриэль Эчаварри (США) – Кристиан Лопес (США) 28.08.23

Силовые единоборства в последние годы становятся все более популярным видом спорта. Их не только смотрят болельщики, но на их исходы еще и делают ставки. Причем, нашим экспертам удалось протестировать систему ставок на единоборства, и мы убедились, что при правильном анализе такие ставки способны приносить хороший доход. Здесь все зависит от степени подготовки двух соперников. Победителем схватки будет тот, кто лучше готов физически и психологически. Поэтому для анализа предстоящих матчей нет необходимости перебирать тонну различной информации, достаточно посмотреть несколько последних матчей с участием спортсменов, чтобы понять их сильные и слабые стороны, а также ознакомиться с тактикой ведения боя. Конечно, это далеко не все, что мы используем при прогнозировании поединков в силовых единоборствах, есть еще некоторые хитрости, но, в принципе, основная суть составления прогнозов такова. Габриэль Эчаварри (США) и Кристиан Лопес (США), которые встретятся на ринге уже совсем скоро, являются известными бойцами, которые неоднократно побеждали своих соперников на ринге. Поединок обещает стать очень зрелищным, а его итог не берутся предсказывать даже букмекеры, так как полагают, что уровень подготовки каждого из соперников может позволить ему праздновать триумф в этом противостоянии. С нашими прогнозами на этот бой можно ознакомиться выше. Мы считаем, что каждый любитель единоборств в обязательном порядке должен посмотреть этот матч.

До старта боя, соперниками в котором будут Габриэль Эчаварри (США) и Кристиан Лопес (США) остается всего считанные часы, поэтому нам бы хотелось осветить это событие. Отметим, что внимание к этому поединку особенное, так как не каждый день подобные бойцы выходят на ринг для определения сильнейшего. Конечно, в СМИ уже полностью рассказали о достоинствах каждого из соперников, присовокупив их достижения на ринге. Однако нам бы хотелось остановиться на ряде моментов, которые могут оказать ключевое влияние на исход этого поединка. Габриэль Эчаварри (США) имеет богатый послужной список. Это настоящий боец, который даже в самых тяжелых ситуациях на ринге не отступает, продолжая вести бойцы, стараясь найти малейшую возможность для атаки. Кристиан Лопес (США) тоже отлично зарекомендовал себя. В активе этого бойца множество побед, причем, в поединках с некоторыми соперниками он не был фаворитом, что также характеризует его как настоящего профессионала, способного добиваться нужного для себя результата в сложных матчах. Именно такие соперники в ближайшее время будут определять, кому достанется чемпионский пояс. Мы уверены, что оба спортсмена тщательно изучили сильные и слабые стороны своих оппонентов, так что, сегодня успех противостояния будет на стороне того бойца, кто проявит выдержку и сможет отыскать слабое место в защите своего оппонента. Любителям этого вида спорта мы рекомендуем не пропустить бой, на который наши прогнозисты уже приготовили интересные ставки.

Предматчевый анализ и прогнозы букмекеров

На титульный бой Габриэль Эчаварри (США) — Кристиан Лопес (США) составлен прогноз ведущими мировыми экспертами в данном спорте, которые уверены, что Габриэль Эчаварри (США) не сможет продемонстрировать своих лучших качеств, так что лучше делать ставку на победу соперника.

Титульный бой Габриэль Эчаварри (США) — Кристиан Лопес (США) подвергся тщательному анализу спортивных экспертов, которые предполагают, что Кристиан Лопес (США) одержит победу, и это будет еще до начала седьмого раунда.

Габриэль Эчаварри (США)

Как бы Габриэль Эчаварри (США) не старался создать как можно больше пиара вокруг данного боя, все же не стоит забывать, что боец является обычным середняком, которому просто посчастливилось нокаутировать чемпиона и отобрать себе титул. Удастся ли его удержать в первом матче по защите титула, большой вопрос. Да и статистика предыдущих боев у спортсмена не очень впечатляющая. В своей карьере Габриэль Эчаварри (США) провел восемнадцать боев, где все выиграл, а побед нокаутом было одиннадцать. Но, если не считать последнего поединка, то все остальные были со слабыми соперниками, ведь Габриэль Эчаварри (США) дрался на ринге только с представителями своей страны. Габриэль Эчаварри (США) не может похвастаться хорошо отработанной техникой, да и удара сильного боец не имеет, а единственное его преимущество в этом бою это огромные габариты. К тому же, на тренировках Габриэль Эчаварри (США) совершенно не работает над собственной защитой.

Кристиан Лопес (США)

В данный момент Кристиан Лопес (США) пребывает уже на закате своей карьеры, ведь бойцу 41 год и его доминирование в супертяжелом весе завершилось еще три года назад. Тогда случилось поражение по очкам, а реванш взять не удалось, так как соперника дисквалифицировали из-за проваленного допинг-теста. После поражения был проведен всего один бой, в котором Кристиан Лопес (США) выиграл нокаутом в четвертом раунде. Всего в карьере данного спортсмена было 66 боев, из которых получилось выиграть 62 поединка. Несмотря на свой возраст, боец продолжает демонстрировать великолепную технику и показывает хорошую скорость. В последние годы Кристиан Лопес (США) часто цепляется с соперниками в клинче, ведь благодаря высокому росту получается вешаться на оппонента и изматывать его. Так как выносливость у бойца уже далеко не та, что раньше, то Кристиан Лопес (США) будет стараться решить исход боя до наступления седьмого раунда.

Габриэль Эчаварри (США) — Кристиан Лопес (США). Прогноз и ставки на матч. Смешанные боевые искусства 28-го августа

Вряд ли Габриэль Эчаварри (США) сможет в данном бою продемонстрировать все свои лучшие качества, так как спортсмен находится в солидном возрасте. Скорее всего, что выиграет поединок Кристиан Лопес (США), и на это советуют сделать ставку аналитики.

Статистика и личные встречи

По мнению спортивных экспертов, бой Габриэль Эчаварри (США) — Кристиан Лопес (США) не должен преподнести каких-то сюрпризов, так что можно делать ставку на то, что Габриэль Эчаварри (США) выиграет нокаутом до наступления десятого раунда.