Прогноз ДВГАФК Хабаровск — ХГУЭиП Хабаровск (15.02.2020), ставки и коэффициенты

ДВГАФК Хабаровск — ХГУЭиП Хабаровск. Прогноз, ставки на матч. Студенческая лига (15.02.20)

15 февраля в 11:15 по МСК состоится матч в рамках чемпионата Студенческая лига, в котором на своей площадке местный клуб ДВГАФК Хабаровск примет соперника по национальному первенству ХГУЭиП Хабаровск.



После нескольких выездных матчей баскетбольный клуб ДВГАФК Хабаровск наконец-то возвращается в родные стены, где ему уже 15 февраля предстоит поединок против БК ХГУЭиП Хабаровск. По московскому времени начало игры будет в 11:15. Уже пять лет команды не играли между собой, так как не играли вместе на этом турнире. Но, если брать во внимания историю личных встреч, то она говорит в пользу нынешних гостей.



ДВГАФК Хабаровск — ХГУЭиП Хабаровск. КТО ФАВОРИТ МАТЧА?

Уже четвертую игру подряд баскетбольный клуб ДВГАФК Хабаровск проводит на своей площадке, и 15 февраля хозяевам предстоит матч против игроков клуба ХГУЭиП Хабаровск. В прямом эфире данный поединок спортивные каналы будут транслировать в 11:15 по Москве. Только в этом сезоне это уже четвертая встреча данных команд, а в предыдущих трех две победы одержали баскетболисты клуба ДВГАФК Хабаровск, а один раз сильнее были игроки БК ХГУЭиП Хабаровск.

ДВГАФК Хабаровск

После серии из девяти поражений подряд главного тренера баскетбольного клуба ДВГАФК Хабаровск уволили, а возглавил команду новый специалист, ранее работавший с другими представителями этого чемпионата. Новый наставник сразу же сумел найти подход к игрокам и мотивировать их, так что под его руководством хозяева выиграли уже три матча подряд. Это позволило баскетбольному клубу ДВГАФК Хабаровск подняться с предпоследней строчки на двенадцатое место, причем появились хоть теоретические шансы побороться за зону плей-офф. У команды пока еще хватает проблем в обороне, но новый тренер начал работать с улучшения атаки, так что в каждом своем матче ДВГАФК Хабаровск старается максимально поднять темп, чтобы вымотать баскетболистов соперника быстрой игрой. Среди травмированных баскетболистов хозяев нет ключевых игроков за исключением легкого нападающего.



ХГУЭиП Хабаровск

Небольшой перерыв в турнире пошел баскетбольному клубу ХГУЭиП Хабаровск на пользу, ведь все три поединка после него команда выиграла. Но, две победы гости одержали в овертайме, а во всех трех встречах результативность зашкаливала. Даже в победных поединках баскетбольный клуб ХГУЭиП Хабаровск пропускал более 115 очков, что говорит о слабых действиях в обороне. Причина очевидна, ведь травмирован один из основных защитников, а никто остальной в команде не способен полноценно заменить данную позицию. Так что, гости выигрывают за счет хорошего нападения, но такое получалось еще и благодаря тому, что все матчи были со середняками чемпионата. С лидерами так может не получиться, а ведь проигрывать команде нельзя, ведь хоть баскетбольный клуб ХГУЭиП Хабаровск и пребывает в зоне плей-офф, но в любой момент может оттуда вылететь. Кроме травмы защитника, у гостей более нет кадровых потерь.

Студенческая лига, ДВГАФК Хабаровск — ХГУЭиП Хабаровск

Баскетбольный клуб ДВГАФК Хабаровск свою домашнюю серию будет завершать матчем, который запланирован на 15 февраля. На этот раз соперником хозяев будет ХГУЭиП Хабаровск, так что в 11:15 по Москве болельщики на трибунах должны увидеть настоящее зрелище. Последний раз команды играли между собой два месяца назад, и тогда победу со счетом 132-126 одержал баскетбольный клуб ДВГАФК Хабаровск. Эта же команда лидирует в общей статистике противостояния.



Прогноз и ставка на матч ДВГАФК Хабаровск — ХГУЭиП Хабаровск 15 февраля

ДВГАФК Хабаровск

В последние годы ДВГАФК Хабаровск является одним из сильнейших баскетбольных клубов на данном турнире, но в данный момент команда пребывает не в лучшем состоянии, так как не может найти свою игру. После слабого старта сезона был уволен главный тренер, а новый наставник никак не может добиться стабильности от своих подопечных, так как многие баскетболисты показывают слабую физическую форму и просто не готовы играть на таком уровне. Если у чужого кольца баскетболисты клуба ДВГАФК Хабаровск еще действуют неплохо, то игра в обороне намного хуже, нежели в прошлом году, так как команда позволяет практически каждому сопернику набирать много очков. Отчасти провалы в обороне можно списать на постоянные травмы, так как на данный момент в лазарете находится сразу двое атакующих защитника, которые являются ключевыми. А сейчас у команды еще и нет игроков, умеющих бросать трехочковые.

ХГУЭиП Хабаровск

В прошлом матче баскетбольный клуб ХГУЭиП Хабаровск потерял своего лидера, без которого команда оказалась неспособной к результативным действиям. В том поединке гости после первой четверти лидировали с преимуществом в семнадцать очков, но после потери данного баскетболиста стали безвольно бегать по площадке, так что в итоге уступили, позволив сопернику обогнать себя на тридцать очков. В нынешнем матче травмированный игрок вряд ли сможет сыграть, так как потянул мышцы спины, а на восстановление от данного повреждения будет мало даже недели, а между матчами всего несколько дней. Учитывая то, что баскетбольный клуб ХГУЭиП Хабаровск и так на выезде играет хуже, чем дома, а также отсутствие ключевого игрока, вряд ли гости смогут продемонстрировать в данном поединке достойную игру. Все остальные баскетболисты клуба ХГУЭиП Хабаровск находятся в хорошей форме, но без лидера гости не могут показывать командных действий, ведь на нем была завязана вся игра.

Сегодня матч ДВГАФК Хабаровск — ХГУЭиП Хабаровск Прогнозы от БК «БалтБет»

Поклонники баскетбола наконец-то дождались поединка ДВГАФК Хабаровск — ХГУЭиП Хабаровск, который должен пройти 15 февраля в рамках очень престижного турнира. Можно не сомневаться, что в 11:15 по московскому времени на трибунах будет полно болельщиков, а также многие будут смотреть прямую трансляцию игры по телевизору. Несмотря на то, что баскетбольный клуб ДВГАФК Хабаровск в этом сезоне уже обыгрывал данных гостей, в целом команда не лучшим образом играет с данным соперником, сумев выиграть только три встречи из последних десяти.

ДВГАФК Хабаровск — ХГУЭиП Хабаровск: в ожидании «трёхочковых бросков»

Прошлый матч баскетбольный клуб ДВГАФК Хабаровск проиграл, что пошатнуло его положение в турнирной таблице. Команда очень мощно начала поединок и после первой четверти вела в счете, но затем хозяева потеряли доминирование на обоих сторонах площадки, так что постепенно начали терять очковое преимущество. А в третьем периоде было четыре минуты, когда баскетбольный клуб ДВГАФК Хабаровск позволил сопернику набрать семнадцать очков, что непозволительно для команды такого уровня. В целом, хозяева показывают надежные действия в обороне и креативную игру в нападении, но в последнем туре не было ни первого, ни второго. Но, так как тот матч проходил на выезде, а в гостях ДВГАФК Хабаровск играет немного хуже, чем дома, то есть надежда, что в этом поединке хозяева смогут показать гораздо лучший результат. Тем более, что в составе баскетбольного клуба ДВГАФК Хабаровск сейчас нет травмированных ключевых игроков.

Недавно у баскетбольного клуба ХГУЭиП Хабаровск был спад, во время которого команда потерпела четыре поражения, хотя соперники были не самые сильные. Но, руководство не стало делать поспешных решений, дав тренеру возможность исправить ситуацию, и результат пришел, так как на данный момент гости выдают серию из шести побед. Это позволило вернуть себе четвертое место в турнирной таблице, а если баскетбольный клуб ХГУЭиП Хабаровск выиграет еще хотя бы два матча, то вполне может подняться и на вторую строчку. В обороне команда не стала играть более надежно, но зато гости существенно прибавили в плане атаки, так как в среднем набирают 118 очков за матч. На выезде у баскетбольного клуба ХГУЭиП Хабаровск немного ниже атакующий потенциал, так что выигрывать в гостях получается сложнее. Центровой точно пропускает данный матч, а под вопросом выход на площадку легкого форварда.

СЕГОДНЯ МАТЧ ДВГАФК Хабаровск — ХГУЭиП Хабаровск. ПРОГНОЗ ОТ ЭКСПЕРТОВ

Ранее баскетбольный клуб ДВГАФК Хабаровск был одним из сильнейших на данном турнире, но золотое поколение команды ушло, так что сейчас хозяева показывают посредственные результаты, даже не каждый год пробиваясь в плей-офф. В этом сезоне баскетбольный клуб ДВГАФК Хабаровск вновь может пролететь мимо восьмерки сильнейших, ведь хозяева идут только десятыми в чемпионате, а от зоны плей-офф уже сильно отстают. Да, команда хорошо действует на своей площадке, но этого мало для успешных результатов, так как на выезде баскетболисты клуба ДВГАФК Хабаровск практически не выигрывают. Сейчас команде очень не хватает стабильности, так как в последних десяти матчах было только три победы, а среди семи поражений четыре было с разгромным счетом. Руководство не стремится усиливать состав за счет трансферов, а в этом сезоне хозяева также испытывают кадровые проблемы, ведь на полгода выбыл из строя тяжелый нападающий, кого особо некем заменить.

В данный момент баскетбольный клуб ХГУЭиП Хабаровск находится на стадии перестройки, ведь происходит смена поколений. В составе команды уже практически не осталось опытных ветеранов, так что наставнику приходится делать ставку на молодых баскетболистов, но далеко не все из них готовы сейчас играть на таком высоком уровне. Все это приводит к слабой игре команды, так что баскетбольный клуб ХГУЭиП Хабаровск сейчас находится в нижней части турнирной таблицы и не имеет даже теоретических шансов на то, чтобы пробиться в плей-офф. Но, руководство не давит на наставника, понимая, что для построения новой команды необходимо время, а денег на трансферы выделается не очень много. В большинстве матчей баскетбольный клуб ХГУЭиП Хабаровск действует в оборонительной манере, что связано с отсутствием ярких атакующих баскетболистов. К тому же, единственный тяжелый форвард в команде выбыл на два месяца, и адекватной замены ему нет.



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