Сычуань Блю Вэйлс (19) — Шаньдун Хай-Спид (19): в ожидании «трёхочковых бросков»

Сычуань Блю Вэйлс (19) — Шаньдун Хай-Спид (19) (05-го сентября), ставки и коэффициенты

05-го сентября в 09:00 по МСК состоится матч в рамках чемпионата Чемпионат Китая до 19 лет, в котором на своей площадке местный клуб Сычуань Блю Вэйлс (19) примет соперника по национальному первенству Шаньдун Хай-Спид (19).



В 09:00 по Москве болельщики баскетбольных клубов Сычуань Блю Вэйлс (19) и Шаньдун Хай-Спид (19) займут свои места на трибунах, чтобы поддержать игроков своих любимых команд. Несмотря на то, что поединок пройдет 05-го сентября, уже сейчас нельзя найти билетов в свободной продаже. Последний раз команды встречались в позапрошлом месяце, и тогда баскетбольный клуб Шаньдун Хай-Спид (19) в четвертой четверти переломил ход игры и выиграл со счетом 98-90.



Сычуань Блю Вэйлс (19) — Шаньдун Хай-Спид (19). КТО ФАВОРИТ МАТЧА?

Уже четвертую игру подряд баскетбольный клуб Сычуань Блю Вэйлс (19) проводит на своей площадке, и 05-го сентября хозяевам предстоит матч против игроков клуба Шаньдун Хай-Спид (19). В прямом эфире данный поединок спортивные каналы будут транслировать в 09:00 по Москве. Только в этом сезоне это уже четвертая встреча данных команд, а в предыдущих трех две победы одержали баскетболисты клуба Сычуань Блю Вэйлс (19), а один раз сильнее были игроки БК Шаньдун Хай-Спид (19).

Сычуань Блю Вэйлс (19)

Многие игроки нападения на прошлой неделе покинули лазарет, так что можно не сомневаться, что в этом поединке баскетбольный клуб Сычуань Блю Вэйлс (19) отойдет от оборонительной схемы и начнет демонстрировать более атакующую игру. Тем более, что команда будет играть у себя дома, а болельщики будут постоянно гнать баскетболистов вперед. В последних двух домашних матчах баскетбольный клуб Сычуань Блю Вэйлс (19) проиграл, так что все уже заждались победы в родных стенах. Очки нужны команде еще и из-за турнирного положения, ведь Сычуань Блю Вэйлс (19) занимает девятую строчку и всего в шаге от зоны плей-офф. В последнем матче, который проходил в гостях, команда продемонстрировала хорошую форму и сумела одержать уверенную победу с разницей в десять очков, причем главный тренер даже не использовал некоторых лидеров. У хозяев травмирован только легкий нападающий, но у команды на этой позиции достаточно опытных баскетболистов.



Шаньдун Хай-Спид (19)

В межсезонье руководство баскетбольного клуба Шаньдун Хай-Спид (19) потратило на трансферы более ста миллионов долларов, но большинство новичков до сих пор не могут продемонстрировать ожидаемого уровня. Да, приглашение нового тренера, который является очень опытным специалистом, принесло свои плоды, ведь команда заиграла лучше. Но, все же в турнире гости не лидируют, а просто находятся среди восьмерки сильнейших. С нынешним наставником баскетбольный клуб Шаньдун Хай-Спид (19) сильнее заиграл в нападении, так как игроки начали действовать более разнопланово, а также во время атаки к чужому кольцу бегут абсолютно все баскетболисты, пребывающие на площадке. Иногда это позволяет сопернику провести успешную контратаку, но так как гости демонстрируют великолепную реализацию собственных моментов, то легко получается за счет собственных очков перекрыть удачные броски команды противника. Баскетбольный клуб Шаньдун Хай-Спид (19) не имеет кадровых проблем в преддверии данной игры.

«Сычуань Блю Вэйлс (19)» — «Шаньдун Хай-Спид (19)»: прогноз автора

Уже букмекеры начали принимать ставки на баскетбольный матч Сычуань Блю Вэйлс (19) — Шаньдун Хай-Спид (19), несмотря на то, что он должен пройти только 05-го сентября. Поклонники данного вида спорта могут проследить за ходом игры в 09:00 по МСК. История данного противостояния началась еще в прошлом столетии, и за все время команды сыграли между собой 243 матча. В них баскетбольный клуб Сычуань Блю Вэйлс (19) одержал 187 побед, а одна из них была уже как раз в этом сезоне.



Сычуань Блю Вэйлс (19) — Шаньдун Хай-Спид (19) (05-го сентября), ставки и коэффициенты

Сычуань Блю Вэйлс (19)

В последние годы Сычуань Блю Вэйлс (19) является одним из сильнейших баскетбольных клубов на данном турнире, но в данный момент команда пребывает не в лучшем состоянии, так как не может найти свою игру. После слабого старта сезона был уволен главный тренер, а новый наставник никак не может добиться стабильности от своих подопечных, так как многие баскетболисты показывают слабую физическую форму и просто не готовы играть на таком уровне. Если у чужого кольца баскетболисты клуба Сычуань Блю Вэйлс (19) еще действуют неплохо, то игра в обороне намного хуже, нежели в прошлом году, так как команда позволяет практически каждому сопернику набирать много очков. Отчасти провалы в обороне можно списать на постоянные травмы, так как на данный момент в лазарете находится сразу двое атакующих защитника, которые являются ключевыми. А сейчас у команды еще и нет игроков, умеющих бросать трехочковые.

Шаньдун Хай-Спид (19)

После того, как баскетбольный клуб Шаньдун Хай-Спид (19) проиграл восемь матчей подряд, терпение руководства лопнуло, и оно все же решилось сместить с поста главного тренера. На его место пришел новый наставник, который ранее на таком высоком уровне не работал, в основном тренируя команды, которые принимали участие в менее значимых турнирах. Но, первые два матча под руководством нового тренера баскетбольный клуб Шаньдун Хай-Спид (19) хоть и проиграл, но все же было видно, что игроки действительно стараются, а не показывают такую бесхарактерную игру, как раньше. В турнирном плане даже приглашение нового специалиста не позволит улучшить ситуацию, так как команда находится в нижней части таблицы, и для нее сейчас важно хотя бы не опуститься на последнее место. Если в обороне баскетбольный клуб Шаньдун Хай-Спид (19) продолжает показывать отсутствие взаимопонимания между игроками, то хотя бы в нападении команда начала действовать более слаженно, так что количество набранных очков увеличилось. Кроме травмы ноги легкого форварда у гостей больше нет потерь.

Сегодня матч Сычуань Блю Вэйлс (19) — Шаньдун Хай-Спид (19) Прогнозы от БК «БалтБет»

На 05-го сентября можно сделать ставку на баскетбольное противостояние Сычуань Блю Вэйлс (19) — Шаньдун Хай-Спид (19), в котором встречаются одни из главных претендентов на победу в данном турнире. Предматчевая ставка на данный матч будет возможна до 09:00 по Москве, пока не прозвучит сирена и не начнется игра. По статистике предыдущих встреч определить очевидного фаворита не так просто, так как в последних десяти матчах было по пять побед у каждой команды.

Сычуань Блю Вэйлс (19) — Шаньдун Хай-Спид (19): в ожидании «трёхочковых бросков»

В этом сезоне у баскетбольного клуба Сычуань Блю Вэйлс (19) подобрался очень сильный состав, который можно смело назвать наилучшим за последние десять лет. У хозяев есть сразу несколько баскетболистов, которые способны сотворить на площадке настоящую сенсацию и повлиять на ход встречи. Так что, если у баскетбольного клуба Сычуань Блю Вэйлс (19) и бывают травмы ключевых игроков, то другие баскетболисты берут на себя лидерские обязанности, так что хозяева не сбрасывают оборотов. А сейчас у баскетбольного клуба Сычуань Блю Вэйлс (19) еще и нет кадровых потерь, так что команда выступает сильнейшим составом. Не удивительно, что хозяева выдали серию из девяти побед и в таблице поднялись на второе место, наступая на пятки лидеру. Главный тренер команды постоянно меняет тактику игры своих подопечных, так что непросто предугадать, как баскетбольный клуб Сычуань Блю Вэйлс (19) сыграет в конкретном матче.

На прошлой неделе баскетбольный клуб Шаньдун Хай-Спид (19) все же сумел преодолеть серию неудач и одержать такую необходимую победу, которая подняла команду на девятое место и существенно приблизила ее к зоне плей-офф. До последнего матча у гостей была серия из четырех поражений, а прошлую игру баскетболисты клуба Шаньдун Хай-Спид (19) также начали не лучшим образом, ведь в первой четверти позволили сопернику набрать почти сорок очков. Во второй четверти гости также играли слабо, но после большого перерыва на площадку вышла совершенно другая команда, которая сумела ликвидировать огромное отставание, и еще одержать победу с запасом в шесть очков. Если баскетбольный клуб Шаньдун Хай-Спид (19) продолжит так играть, как во второй половине прошлого матча, то гости точно смогут пробиться в число сильнейших и сезон не завершится по окончанию регулярного чемпионата. В данный момент у команды нет кадровых потерь, так как небольшие повреждения у тех игроков, которые редко появлялись в этом сезоне.

СЕГОДНЯ МАТЧ Сычуань Блю Вэйлс (19) — Шаньдун Хай-Спид (19). ПРОГНОЗ ОТ ЭКСПЕРТОВ

Этот сезон для баскетбольного клуба Сычуань Блю Вэйлс (19) является дебютным в высшем дивизионе, но, несмотря на статус новичка, у команды все равно получается показывать хорошие результаты, так что сейчас хозяева располагаются в зоне плей-офф, занимая шестую строчку в чемпионате. Пока баскетболисты клуба Сычуань Блю Вэйлс (19) проводят очень стабильный сезон, ведь редко бывало два поражения подряд, а в последних восьми матчах хозяева одержали шесть побед при двух поражениях. Причем, в обоих проигранных матчах приходилось встречаться с соперниками, занимающими более высокие места в турнирной таблице. В составе баскетбольного клуба Сычуань Блю Вэйлс (19) нет звездных игроков, а главный тренер сумел просто из хороших баскетболистов построить сильный коллектив, который выкладывается на площадке в каждом матче. А у себя дома команда потерпела только одно поражение, ведь в каждой домашней игре ее активно поддерживают болельщики. Атакующий защитник точно пропускает игру, а также может не выйти на матч центровой.

После провального прошлого сезона руководство баскетбольного клуба Шаньдун Хай-Спид (19) не только отправило в отставку главного тренера, но еще и разорвало контракты с несколькими игроками. Был приглашен новый наставник, который сразу же привлек в команду свежих игроков, и именно на них начал строить всю игру. Перемены пошли гостям на пользу, ведь сейчас баскетбольный клуб Шаньдун Хай-Спид (19) уже не выглядит явным аутсайдером, а даже имеет шансы квалифицироваться в плей-офф, так как занимает девятое место и от восьмого отставание не очень большое. Недавно у команды был небольшой спад, который привел к серии из пяти поражений, но гости все же сумели преодолеть кризис, что позволило улучшить игру, и в последних четырех матчах было три победы и только одно поражение. Новый наставник делает большую ставку на оборону, так что если команду устраивает результат, то баскетболисты клуба Шаньдун Хай-Спид (19) очень надежно защищаются и практически не пускают к своему кольцу соперников. Если не считать дисквалификации легкого форварда, то у гостей нет кадровых потерь.