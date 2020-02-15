Прогноз Теннесси Стэйт Тайгерс — Теннесси Тек Голден Иглз (16 февраля), ставки и коэффициенты

Теннесси Стэйт Тайгерс — Теннесси Тек Голден Иглз. Прогноз, ставки на матч. NCAA (16.02.20)

16-го февраля в 04:30 по МСК состоится матч в рамках чемпионата NCAA, в котором на своей площадке местный клуб Теннесси Стэйт Тайгерс примет соперника по национальному первенству Теннесси Тек Голден Иглз.



Баскетбольный поединок Теннесси Стэйт Тайгерс – Теннесси Тек Голден Иглз пройдет в рамках престижного турнира 16-го февраля, так что у игроков еще хватает времени и на отдых, и на тренировки. Арбитр даст старт матчу в 04:30 по Москве. Уже дважды данным командам приходилось встречаться только в рамках этого сезона, причем каждая одержала по домашней победе. В прошлом году было три встречи команд, и в них трижды сильнее были баскетболисты клуба Теннесси Стэйт Тайгерс.



СТАВКИ/КОЭФФИЦИЕНТЫ БУКМЕКЕРСКИХ КОНТОР НА МАТЧ Теннесси Стэйт Тайгерс — Теннесси Тек Голден Иглз:

На 16-го февраля в букмекерских конторах появились новые события, так что в линии можно найти баскетбольный матч Теннесси Стэйт Тайгерс — Теннесси Тек Голден Иглз. Прием предматчевых ставок на данную игру будет осуществляться вплоть до 04:30 по московскому времени. А уже после начала матча букмекеры начнут принимать ставки в режиме реального времени. Уже два года команды между собой не играли, а в последних десяти матчах лидирует баскетбольный клуб Теннесси Стэйт Тайгерс, одержав семь побед.

Теннесси Стэйт Тайгерс

К данному поединку баскетбольный клуб Теннесси Стэйт Тайгерс подошел в неплохом расположении, ведь хозяева после трех подряд поражений смогли порадовать болельщиков двумя победами. На протяжении последних двух месяцев у команды не было слишком сложных матчей, в которых приходилось бы бороться до последней секунды. Кроме того, главный тренер постоянно старается проводить ротацию игроков, так что большинство баскетболистов выглядят свежими во время игры и демонстрируют пик своей формы. В родных стенах баскетбольный клуб Теннесси Стэйт Тайгерс играет уверенно, ведь в пятнадцати домашних поединках было лишь четыре поражения, причем ни одно из них не было с двойным гандикапом, так как отставание зачастую было в 3-5 очков. В большинстве матчей Теннесси Стэйт Тайгерс подстраивается под соперника, и только с аутсайдерами хозяева задают собственный темп. В составе команды травмирован лишь атакующий защитник, но его есть кем заменить.



Теннесси Тек Голден Иглз

Президент баскетбольного клуба Теннесси Тек Голден Иглз ничего не делает для того, чтобы удержать многих ключевых игроков, так что после успешного прошлого сезона команду покинуло сразу трое баскетболистов основы. Серьезных трансферов не произошло, так что главный тренер не имеет в своем распоряжении восьмерых наигранных игроков, да и для ротации в наличии есть только четыре баскетболиста. А так как сейчас приходится выступать по сложному календарю, то многие баскетболисты клуба Теннесси Тек Голден Иглз сильно устали и не успевают полностью восстановиться к следующему матчу. Особенно ощущается отсутствие хорошего центрового, так что у гостей не всегда получается быстро создать контратаку и перейти из обороны в нападение. В последних восьми поединках команда четыре раза проиграла, что немного опустило баскетбольный клуб Теннесси Тек Голден Иглз в чемпионате, но пока команда все равно является претендентом на плей-офф.

Теннесси Стэйт Тайгерс — Теннесси Тек Голден Иглз. КАК ИГРАЛИ МЕЖДУ СОБОЙ?

Баскетбольный клуб Теннесси Стэйт Тайгерс свою домашнюю серию будет завершать матчем, который запланирован на 16-го февраля. На этот раз соперником хозяев будет Теннесси Тек Голден Иглз, так что в 04:30 по Москве болельщики на трибунах должны увидеть настоящее зрелище. Последний раз команды играли между собой два месяца назад, и тогда победу со счетом 132-126 одержал баскетбольный клуб Теннесси Стэйт Тайгерс. Эта же команда лидирует в общей статистике противостояния.



Теннесси Стэйт Тайгерс — Теннесси Тек Голден Иглз. Прогноз, ставки на матч(16.02.20)

Теннесси Стэйт Тайгерс

Сейчас баскетбольный клуб Теннесси Стэйт Тайгерс демонстрирует далеко не лучшие результаты, ведь если анализировать последний поединок, то хозяева лишь местами демонстрировали ту игру, которую от них хотелось увидеть. Да, команда одержала победу, но в основном это произошло из-за того, что в овертайме игроки поймали кураж, так что всего за несколько минут набрали семнадцать очков. Учитывая то, что баскетбольный клуб Теннесси Стэйт Тайгерс играл с более слабой командой, главному тренеру необходимо принимать какие-то меры, чтобы игра его подопечных обрела стабильность. Не сыграет в этом поединке один из ключевых защитников, который не только надежно действует в обороне, но еще и лучше остальных в команде бросает трехочковые, что часто позволяло баскетбольному клубу Теннесси Стэйт Тайгерс вырываться вперед. На своей площадке команда уже не играла две недели, так что поддержать игроков соберется полный зал.

Теннесси Тек Голден Иглз

После того, как баскетбольный клуб Теннесси Тек Голден Иглз проиграл восемь матчей подряд, терпение руководства лопнуло, и оно все же решилось сместить с поста главного тренера. На его место пришел новый наставник, который ранее на таком высоком уровне не работал, в основном тренируя команды, которые принимали участие в менее значимых турнирах. Но, первые два матча под руководством нового тренера баскетбольный клуб Теннесси Тек Голден Иглз хоть и проиграл, но все же было видно, что игроки действительно стараются, а не показывают такую бесхарактерную игру, как раньше. В турнирном плане даже приглашение нового специалиста не позволит улучшить ситуацию, так как команда находится в нижней части таблицы, и для нее сейчас важно хотя бы не опуститься на последнее место. Если в обороне баскетбольный клуб Теннесси Тек Голден Иглз продолжает показывать отсутствие взаимопонимания между игроками, то хотя бы в нападении команда начала действовать более слаженно, так что количество набранных очков увеличилось. Кроме травмы ноги легкого форварда у гостей больше нет потерь.

Сегодня матч Теннесси Стэйт Тайгерс — Теннесси Тек Голден Иглз Прогнозы от БК «БалтБет»

Баскетбольный клуб Теннесси Стэйт Тайгерс после длительной гостевой серии возвращается в родные стены, где 16-го февраля сыграет матч против БК Теннесси Тек Голден Иглз. Сирена, которая оповестит о начале поединка, прозвучит в 04:30 по МСК. В этом сезоне хозяевам уже удавалось обыгрывать данного противника, когда три месяца назад была зафиксирована победа с преимуществом в восемнадцать очков. В прошлом году БК Теннесси Стэйт Тайгерс также не имел проблем в противостояниях с этой командой, одержав две победы.

Теннесси Стэйт Тайгерс — Теннесси Тек Голден Иглз: соперники не будут долго запрягать

В этом сезоне баскетбольный клуб Теннесси Стэйт Тайгерс играет очень агрессивно на чужой половине площадки, и именно умелые действия в нападении часто позволяли команде возвращаться, хотя до этого она проигрывала с сильным отставанием. Обладая не самым сильным составом на данном турнире, баскетбольный клуб Теннесси Стэйт Тайгерс уже и так сотворил настоящую сенсацию, когда сумел квалифицироваться в плей-офф, и даже пройти первый этап, хотя соперник попался очень сложный и более опытный. Сами же хозяева уже давно не играли на столь высоком уровне, но баскетболисты клуба Теннесси Стэйт Тайгерс хоть и не имеют опыта, но все же обладают большим талантом и большинство из них регулярно набирает очки в каждом матче. К тому же, хозяева отличаются хорошим командным взаимодействием, так что очень быстро переходят от обороны к нападению. Не поможет команде в этой игре только центровой, повредивший запястье.

Вопреки ожиданиям, баскетбольный клуб Теннесси Тек Голден Иглз сейчас показывает хорошие результаты и команде даже удалось выбраться на первое место своей Конференции. У гостей травмировано двое ключевых баскетболистов – атакующий защитник и тяжелый форвард, но даже без них команда показывает хорошие результаты. Баскетбольный клуб Теннесси Тек Голден Иглз выиграл пять матчей подряд, а в последнем вообще легко обыграл соперника, обеспечив себе преимущество в более, чем двадцать очков. С нынешним тренером Теннесси Тек Голден Иглз показывает атакующий баскетбол, регулярно набирая более сотни очков за игру. Гостевых матчей баскетбольный клуб Теннесси Тек Голден Иглз не боится, ведь на выезде выступает не хуже, чем в родных стенах. Далее команде предстоит играть по еще более сложному календарю, так что главному тренеру нужно задуматься о ротации, ведь многим баскетболистам приходится выходить на площадку в каждом поединке.

СЕГОДНЯ МАТЧ Теннесси Стэйт Тайгерс — Теннесси Тек Голден Иглз. ПРОГНОЗ ОТ ЭКСПЕРТОВ

Ранее баскетбольный клуб Теннесси Стэйт Тайгерс был одним из сильнейших на данном турнире, но золотое поколение команды ушло, так что сейчас хозяева показывают посредственные результаты, даже не каждый год пробиваясь в плей-офф. В этом сезоне баскетбольный клуб Теннесси Стэйт Тайгерс вновь может пролететь мимо восьмерки сильнейших, ведь хозяева идут только десятыми в чемпионате, а от зоны плей-офф уже сильно отстают. Да, команда хорошо действует на своей площадке, но этого мало для успешных результатов, так как на выезде баскетболисты клуба Теннесси Стэйт Тайгерс практически не выигрывают. Сейчас команде очень не хватает стабильности, так как в последних десяти матчах было только три победы, а среди семи поражений четыре было с разгромным счетом. Руководство не стремится усиливать состав за счет трансферов, а в этом сезоне хозяева также испытывают кадровые проблемы, ведь на полгода выбыл из строя тяжелый нападающий, кого особо некем заменить.

После провального прошлого сезона руководство баскетбольного клуба Теннесси Тек Голден Иглз не только отправило в отставку главного тренера, но еще и разорвало контракты с несколькими игроками. Был приглашен новый наставник, который сразу же привлек в команду свежих игроков, и именно на них начал строить всю игру. Перемены пошли гостям на пользу, ведь сейчас баскетбольный клуб Теннесси Тек Голден Иглз уже не выглядит явным аутсайдером, а даже имеет шансы квалифицироваться в плей-офф, так как занимает девятое место и от восьмого отставание не очень большое. Недавно у команды был небольшой спад, который привел к серии из пяти поражений, но гости все же сумели преодолеть кризис, что позволило улучшить игру, и в последних четырех матчах было три победы и только одно поражение. Новый наставник делает большую ставку на оборону, так что если команду устраивает результат, то баскетболисты клуба Теннесси Тек Голден Иглз очень надежно защищаются и практически не пускают к своему кольцу соперников. Если не считать дисквалификации легкого форварда, то у гостей нет кадровых потерь.

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