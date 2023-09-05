«Тамерлан Албиеков (Фра)» – «Йиндрих Крайча (Чех)». 07.09.23. Прогноз и ставки на матч

Свой первый бой по защите титула Тамерлан Албиеков (Фра) проведет 07-го сентября 2023 года, и на ринге придется встретиться с таким опытным бойцом, как Йиндрих Крайча (Чех). В букмекерских конторах прием ставок на данный бой будет осуществляться вплоть до 20:50 по МСК. Так как в данной весовой категории оба спортсмена выступают сравнительно недавно, то ранее между ними не было ни одной личной встречи.

До 07-го сентября 2023 года осталось еще много времени, но во многих букмекерских конторах уже сейчас начался прием ставок на поединок Тамерлан Албиеков (Фра) — Йиндрих Крайча (Чех). Это будет продолжаться вплоть до 20:50 по Москве, пока бойцы не выйдут на ринг и не прозвучит гонг. Один из спортсменов лишь в этом году поднялся в данную весовую категорию, что объясняет тот факт, что между бойцами ранее не было ни одного поединка.

СТАВКИ/КОЭФФИЦИЕНТЫ БУКМЕКЕРСКИХ КОНТОР НА МАТЧ Тамерлан Албиеков (Фра) — Йиндрих Крайча (Чех):

победа Тамерлан Албиеков (Фра) – 1.162, ничья – 65, победа Йиндрих Крайча (Чех) – 5.26

Прогноз на матч Тамерлан Албиеков (Фра) – Йиндрих Крайча (Чех) Смешанные боевые искусства, титульный бой, 07-го сентября 2023 года :

По коэффициенту 1.162 ставить на то, что выиграет Тамерлан Албиеков (Фра) не очень выгодно, а вот Йиндрих Крайча (Чех) получил на победу в данном бою гораздо большую котировку 5.26.

История личных встреч

На профессиональном ринге Тамерлан Албиеков (Фра) провел только четырнадцать боев, но несмотря на это, спортсмен уже сейчас считается одним из лучших в своей весовой категории. Дело в том, что Тамерлан Албиеков (Фра) пока не только выиграл все свои поединки, где было одиннадцать побед нокаутом, но и практически не пропускал ударов от соперников, так что на данный момент боец действительно кажется непобедимым. Тамерлан Албиеков (Фра) является очень техничным бойцом, ведь несколько лет провел в любительском боксе, так что умеет хорошо двигаться по рингу и обладает очень сильным ударом. Но, все же главный козырь данного спортсмена — это скорость, ведь Тамерлан Албиеков (Фра) никогда не стоит на одном месте, а постоянно меняет свое местоположение, что позволяет атаковать соперника с разных сторон и под различными ракурсами. Тамерлан Албиеков (Фра) имеет почти двухметровый размах рук, что часто позволяет не подпускать к себе соперников на близкое расстояние.

Свой пик формы Йиндрих Крайча (Чех) демонстрировал в 2012 году, когда обладал сразу тремя титулами. Но, на данный момент боец обладает только одним чемпионским поясом, по которому была проведена только одна защита. Тот поединок судьи прекратили из-за рассечения брови, когда соперники неумышленно столкнулись головами. В целом, сейчас Йиндрих Крайча (Чех) имеет не настолько впечатляющую статистику, как было раньше. В 39 боях было 22 победы нокаутом, одна ничья и четыре поражения. Со времени прошлого боя прошло полгода, и Йиндрих Крайча (Чех) практически нигде не показывался, так что не ясно, в какой сейчас форме находится боец и сможет ли он в свои 36 лет отстоять все раунды. При хорошо поставленном ударе, Йиндрих Крайча (Чех) не лучшим образом защищается, так как часто пропускает удары, даже не пытаясь от них уклоняться. Йиндрих Крайча (Чех) не боится идти в разнос, хотя в большинстве случае сближение с соперником ничего хорошего не дает.

Несмотря на то, что Тамерлан Албиеков (Фра) за всю свою карьеру не потерпел ни одного поражения, все же очевидно, что в профессиональном спорте боец пробудет не долго, так как находится в 35-летнем возрасте, а для легкой весовой категории это уже очень серьезно. С возрастом падает скорость и ухудшается реакция, и по последним матчам было видно, что Тамерлан Албиеков (Фра) уже не настолько легко справляется с противниками, как это было несколько лет назад. Если первую половину боя Тамерлан Албиеков (Фра) всегда проводит в очень высоком темпе, то постепенно скорость снижается, а если поединок доходит до последнего раунда, то в нем боец намного меньше передвигается по рингу. Раньше Тамерлан Албиеков (Фра) всегда демонстрировал великолепную защиту, но в последнее время начал иногда пропускать удары, и было видно, что бойцу очень непросто после них не потерять концентрацию. В этом бою Тамерлан Албиеков (Фра) будет стараться атаковать с первого раунда, чтобы досрочно завершить поединок.

В данной весовой категории Йиндрих Крайча (Чех) провел только один бой, сразу же сумев одержать победу над действующим чемпионом с помощью технического нокаута. В низшей весовой категории Йиндрих Крайча (Чех) выиграл все, что только можно, но, несмотря на 35-летний возраст, боец решил попробовать себя в большем весе и первый опыт получился удачным. Но, сейчас Йиндрих Крайча (Чех) должен отстоять свой титул, и сделать это будет не так просто, так как данный поединок станет реваншем, а в данный момент соперник находится в гораздо лучшей форме, чем перед прошлым боем. Но, Йиндрих Крайча (Чех) будет стараться выиграть, ведь это не только позволит защитить уже имеющийся чемпионский пояс, но и даст возможность претендовать на остальные титулы в данной весовой категории. Йиндрих Крайча (Чех) не обладает внушительными физическими данными, но постоянно много работает на ринге и показывает надежные действия в обороне.

Тамерлан Албиеков (Фра) – Йиндрих Крайча (Чех) 07.09.23

Мы уже говорили о том, что боевые искусства лишь относительно недавно получили широкую популярность у любителей ставок. Пока беттинг на данный вид спорта не пользуется большой популярностью, но все те, кто уже разобрался с особенностями совершения ставок на боевые искусства, отмечают, что делать их также просто, как и ставки на популярные спортивные дисциплины. Наши эксперты тоже заинтересовались данными спортивными дисциплинами. Мы считаем, что в будущем это направление будет только развиваться, поэтому собираемся держать в курсе всех любителей силовых единоборств относительно предстоящих матчей, а также собираемся предлагать интересные и прибыльные прогнозы, позволяющие еще больше усилить эмоции от просмотра поединков. Ближайший матч, который обязательно должен привлечь внимание любителей единоборств, состоится уже совсем скоро, его соперниками станут Тамерлан Албиеков (Фра) и Йиндрих Крайча (Чех). Учитывая широкую известность спортсменов, мы решили не оставлять этот бой без внимания, и предлагаем несколько интересных прогнозов. Напомним, что перед стартом матча нас ждет несколько любительских противостояний, поэтому рекомендуем присоединяться к прямой трансляции пораньше, возможно, среди любителей есть будущие профессиональные бойцы, и с их техникой лучше ознакомиться заранее.

Силовые единоборства и бокс собирают огромную армию фанатов. Любители этих спортивных дисциплин стараются не пропускать ни одного знакового противостояния, особенно, если на кону титул. Тамерлан Албиеков (Фра) и Йиндрих Крайча (Чех) – соперники, имена которых отлично известны всем любителям единоборств. Спортсмены являются легендами, так как за свою карьеру принимали участие в большом количестве различных поединков, побеждали и зарабатывали чемпионские пояса. Предстоящий бой станет для них особенным, так как по его окончанию один из спортсменов станет абсолютным победителем, другому же придется ждать нового шанса. В СМИ широко освещают предстоящее противостояние, так как оба спортсмена – знаковые фигуры в мире спорта, за матчам будет наблюдать огромная аудитория, а букмекеры предлагают интересные ставки на этот матч. Наш ресурс тоже решил не оставаться в стороне от данного спортивного события. Мы уверены, что оба спортсмена постараются продемонстрировать свой лучший бой. Не зря они так долго готовились к этому поединку. У каждого из соперников есть свои сильные и слабые места. Конечно, в процессе подготовки к бою соперники тщательно изучили друг друга, их команды смогли составить им верную тактику на предстоящий матч. Но, как известно, на ринге все может пойти совсем не по сценарию. В общем, мы уверены, что оба спортсмена будут стараться доказать свое превосходство уже с первых секунд боя, поэтому болельщикам стоит ждать интереснейшего противостояния, на которое мы уже составили прогнозы.

Предматчевый анализ и прогнозы букмекеров

Спортивные эксперты не сомневаются, что в данном бою Тамерлан Албиеков (Фра) будет намного сильнее, чем Йиндрих Крайча (Чех), так что ставку нужно делать на его досрочную победу.

На чемпионский бой Тамерлан Албиеков (Фра) — Йиндрих Крайча (Чех) эксперты со всего мира советуют сделать ставку на то, что выиграет Йиндрих Крайча (Чех), так как данный боец более мотивирован на поединок и пребывает в лучшей физической форме.

Тамерлан Албиеков (Фра)

Свою самую выдающуюся победу Тамерлан Албиеков (Фра) одержал в последнем бою, когда сумел побить противника, существенно превышающего самого бойца в росте. Оппонент не сумел построить толковой защиты и очень много пропускал, так что Тамерлан Албиеков (Фра) не один раз отправлял его в нокдаун, а в восьмом раунде получилось нанести настолько мощный удар, что соперник не сумел подняться с пола. Благодаря этой победе Тамерлан Албиеков (Фра) стал чемпионом мира в своем весе, так что сейчас бойцу очень важно собраться и провести достойную защиту пояса. Тамерлан Албиеков (Фра) это в первую очередь техничный боец, которые поражает всех быстротой своих ударов, так что мало кому удается от них закрыться. Да, Тамерлан Албиеков (Фра) не является панчером, ведь удар не очень сильный, но их настолько много, что в проведенных 24 боях были только победы, и в 23 поединках получилось выиграть нокаутом.

Йиндрих Крайча (Чех)

В своей карьере Йиндрих Крайча (Чех) сумел побывать чемпионом в легком и полулегком весе, причем сразу по версии нескольких ассоциаций. Спортсмен провел на ринге тридцать боев и все их выиграл, но побед нокаутом было только 19, так как Йиндрих Крайча (Чех) не является ярко выраженным панчером, а делает ставку на технику, а не на силу удара. Боец хорошо известен поклонникам данного вида спорта тем, что умеет очень грамотно обороняться, чем не может похвастаться ни один спортсмен в этом весе. Йиндрих Крайча (Чех) практически не пропускает ударов, ведь либо уклоняется от них, либо блокирует. Кроме того, боец выбирает такую позицию, что если редкий удар соперника его и настигает, то он не производит ожидаемого эффекта, так что оппонент только впустую тратит свои силы. В свои 29 лет Йиндрих Крайча (Чех) пребывает на пике формы, так что вряд ли сейчас найдется боец, способный сместить его с чемпионского трона.

Тамерлан Албиеков (Фра) — Йиндрих Крайча (Чех). Прогноз и ставки на матч. Смешанные боевые искусства 07-го сентября 2023 года

Никто не сомневается, что Тамерлан Албиеков (Фра) намного сильнее, чем Йиндрих Крайча (Чех), так что легко выиграет данный бой. Но, из-за очень низкого коэффициента просто на победу, лучше поставить на выигрыш в первых трех раундах.

Статистика и личные встречи

Так как Тамерлан Албиеков (Фра) и Йиндрих Крайча (Чех) очень агрессивные бойцы, которые только и думают об атаке, то эксперты советуют взять для ставки досрочное завершение поединка.