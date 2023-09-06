Вавассори/Пеллегрино — Винсент Руггери/Ужиловский. Прогноз, ставки на матч. Челленджер (07.09.23)

07-го сентября 2023 года в 15:30 по МСК состоится матч в рамках чемпионата Челленджер, в котором на корт выйдут Вавассори/Пеллегрино , а противостоять в этом поединке будет Винсент Руггери/Ужиловский.



Поклонники тенниса уже давно ожидали такого матча, как Вавассори/Пеллегрино — Винсент Руггери/Ужиловский, так что увидеть игру мастеров ракетки можно 07-го сентября 2023 года, а его начало по МСК будет в 15:30. Оппоненты отлично знают друг друга, ведь в большом теннисе уже не первый год, и за все время между ними было три встречи. Правда, во всех трех матчах был один и тот же победитель — Вавассори/Пеллегрино. В первом противостоянии все завершилось досрочной победой, а во вторых двух были выигрыши после трех сетов.



Вавассори/Пеллегрино — Винсент Руггери/Ужиловский. КТО ФАВОРИТ МАТЧА?

На следующей неделе пройдет следующий этап турнира серии Большого Шлема, в рамках которого 07-го сентября 2023 года встречаются Вавассори/Пеллегрино и Винсент Руггери/Ужиловский. Начало поединка запланировано на 15:30 по МСК. Вавассори/Пеллегрино является очевидным лидером в данном противостоянии, так как ранее было восемь личных встреч, и в них удалось выиграть семь раз, причем в пяти случаях победы были досрочные.

Вавассори/Пеллегрино

В этом сезоне Вавассори/Пеллегрино демонстрирует самую лучшую форму за всю свою карьеру. Сильная игра была продемонстрирована на первом турнире, после чего на Мастерсе удалось дойти до полуфинала, несмотря на то, что старт был еще в квалификации. На этом турнире Вавассори/Пеллегрино снова показывает мощную игру и легко справляется с теми оппонентами, которые попадаются по жеребьевке. Не удивительно, что сейчас Вавассори/Пеллегрино является одним из фаворитов, несмотря на занимаемое в мировом теннисном рейтинге лишь 98-е место. Начало карьеры было как раз на траве, так что данного покрытия Вавассори/Пеллегрино не боится и может продемонстрировать, как умение обороняться, так и похвастаться выносливостью, стабильно играя на протяжении пяти сетов. Пока все матчи были выиграны досрочно, так что Вавассори/Пеллегрино еще и экономит силы, что может сыграть важную роль в данном матче, если он еще не будет выигран заранее.



Винсент Руггери/Ужиловский

Если в начале турнира еще были сомнения, находится ли Винсент Руггери/Ужиловский на пике своих возможностей, то после последнего сыгранного матча в этом уже никто не сомневается. Винсент Руггери/Ужиловский демонстрирует хорошую концентрацию и полностью отдается игре. Да, это еще не пик формы, но все же Винсент Руггери/Ужиловский имеет хороший уровень, ведь победить оппонента, который находится также в десятке сильнейших, да еще и со счетом 3-0, довольно сложно. Винсент Руггери/Ужиловский намного моложе нынешнего оппонента, хотя в плане опыта совершенно не уступает. Можно не сомневаться, что Винсент Руггери/Ужиловский не станет выкладываться уже в первом сете, а просто станет играть в обороне, чтобы сдержать стартовый натиск соперника. Винсент Руггери/Ужиловский будет ждать, когда в четвертом и пятом сете оппонента начнет одолевать усталость и начнут появляться ошибки, вот тогда Винсент Руггери/Ужиловский и станет демонстрировать свой стиль и выматывать оппонента. Винсент Руггери/Ужиловский умеет играть как на задней линии, так и под сеткой, а опасность представляют не только первая, но и вторая подача, так как получается вариативно играть на приеме.

Прогноз на матч

Вавассори/Пеллегрино и Винсент Руггери/Ужиловский – интересные соперники, которые всегда стараются показывать не только качественный, но и красивый теннис. Публика просто обожает, когда соперники выходят на корт в матчах с оппонентами. Однако очное противостояние этих спортсменов – отличный повод полюбоваться разными немыслимыми вещами современного тенниса. Пластичность и отличное чувство мяча – главные козыри соперников, позволяющие им повергать оппонентов в шок удачными попаданиями из совершенно невероятных позиций. Наши эксперты, прогнозируя данный матч, обратили внимание на покрытие, на котором проводится турнир. Они отлично подходит под стиль игры соперников, то есть, здесь будет место не только невероятным розыгрышам, но и стандартным комбинациям, позволяющим спортсменам защищать очки на собственной подаче. Вообще, победа в этом матче позволит пройти в следующий раунд турнира, заработать рейтинговые очки и призовые. Учитывая, что соперники имеют не самый высокий рейтинг, вряд ли они будут пренебрегать такой возможностью. Поэтому борьба в матче будет нешуточной. Мы думаем, что противостояние получится затяжным, и на этом базируем свои прогнозы на матч. С ними можно ознакомиться ниже. А сам матч мы рекомендуем не пропустить, так как считаем, что это будет потрясающее зрелище, которое не оставит равнодушным ни одного любителя этого вида спорта.



Вавассори/Пеллегрино — Винсент Руггери/Ужиловский. Прогноз, ставки на матч(07.09.23)

Вавассори/Пеллегрино

На столь высокой стадии престижного теннисного турнира Вавассори/Пеллегрино выступает вполне заслуженно, ведь этот сезон можно считать одним из лучших в карьере. Вавассори/Пеллегрино всегда мобильно действует на корте, и зачастую именно это качество помогает побеждать. На этом турнире были пройдены очень серьезные оппоненты, так что можно не сомневается, что сейчас Вавассори/Пеллегрино уже все сделает для того, чтобы пробиться в финал. На данный момент Вавассори/Пеллегрино занимает в мировом рейтинге тенниса тринадцатую строчку, что является наивысшим достижением, но играть против представителей ТОП-10 не получается, так как высокая скорость и мощная подача еще не являются залогом победы. К тому же, Вавассори/Пеллегрино больше любит играть на жестком покрытии, а сейчас придется действовать на травяных кортах, на которых за всю карьеру еще не было никаких достижений. Тем не менее, Вавассори/Пеллегрино имеет на два дня больше на подготовку, а это много чего значит.

Винсент Руггери/Ужиловский

Несмотря на хорошо проведенный прошлый сезон, пока не стоит надеяться на то, что Винсент Руггери/Ужиловский хорошо сыграет и в этом году. Так как конец прошлого года был сильно перегружен матчами, то просто не хватило времени полностью восстановить силы, а значит Винсент Руггери/Ужиловский никак не может находиться на пике формы. Прошлый турнир завершился уже во втором раунде, причем пришлось отказаться от продолжения поединка, так как начали ощущать боли в спине. После этого был взят перерыв на две недели, так что все же есть шансы, что Винсент Руггери/Ужиловский сейчас чувствует себя лучше и сможет продемонстрировать на корте больше сил. Тем более, что сейчас необходимо играть на харде, а со скоростью все в порядке. Винсент Руггери/Ужиловский всегда быстро перемещается по корту и отлично выбирает позицию при приеме, так что крайне редко позволяет загнать себя в неудобную ситуацию.

Сегодня матч Вавассори/Пеллегрино — Винсент Руггери/Ужиловский Прогнозы от БК «БалтБет»

Очень много внимание СМИ уделяют теннисному матчу, в котором встретятся Вавассори/Пеллегрино и Винсент Руггери/Ужиловский. И это внимание является вполне заслуженным. Теннисисты проводят отличный сезон, в котором доказывают, что не зря входят в число лучших представителей этого вида спорта. Участие в полуфиналах, финалах и завоевание трофеев престижных теннисных турниров – все это есть в карьере спортсменов, в том числе и в нынешнем сезоне. Сейчас соперники рассматриваются букмекерами в качестве основных претендентов на трофей текущего турнира. Однако побороться за него сможет лишь победитель. История личных взаимоотношений соперников на корте довольно насыщенная. Вавассори/Пеллегрино и Винсент Руггери/Ужиловский встречались на различных типах покрытий, в том числе и на том, на котором проводится данный турнир. Учитывая, что Вавассори/Пеллегрино и Винсент Руггери/Ужиловский довольно легко преодолели сопротивление своих визави в предыдущих раундах, наши аналитики сделали вывод, что спортсмены берегли силы именно на финальные матчи, так как отлично отдавали себе отчет в том, что в важных стадиях турнира предстоят непростые матчи с довольно неуступчивыми соперниками, которые умеют держать свою подачу, и могут навязать борьбу на подаче соперника. Личные встречи Вавассори/Пеллегрино и Винсент Руггери/Ужиловский подчеркивают, что соперники предпочитают активный атакующий теннис, хотя, могут и изменить привычной тактики, сыграв на ошибках оппонента. Для зрителей матч обещает стать интересным зрелищем, а наши прогнозы должны сделать его еще и прибыльным для тех, кто делает ставки на теннис в букмекерских конторах.

Вавассори/Пеллегрино — Винсент Руггери/Ужиловский: погода помешает показать хороший теннис

Судя по количеству финалов и титулов, которые Вавассори/Пеллегрино имеет в своем активе за свою карьеру, вопрос о фаворите в теннисном матче, в котором встретятся Вавассори/Пеллегрино и Винсент Руггери/Ужиловский отпадает сам собой. Наши аналитики, и аналитики букмекерских контор не видят возможности, которая позволит аутсайдеру победить в этом матче. Винсент Руггери/Ужиловский в принципе и не аутсайдер, если судить по рейтингу, однако Вавассори/Пеллегрино превосходят по всем параметрам своего соперника. Единственное, в чем есть какие-то сомнения – сможет ли фаворит матча пробить фору, заявленную букмекерами. В принципе, если судить по личным встречам, то здесь фора выставлена правильно. В львиной доли матчей между теннисистами фора либо пробивалсь фаворитом впритык, либо не пробивалась. Так что, наши аналитики решили не гадать, а просто пропустить ставку на фору в этом матче, так как было бы неправильно прогнозировать ставки ни за, ни против форы. А вот общий тотал геймов, предложенный букмекерами, вызвал у нас интерес. Отталкиваясь от текущей формы спортсменов, мы сделали вывод, что вряд ли Винсент Руггери/Ужиловский сможет выиграть сет у соперника, поэтому ждем здесь легкой победы фаворита. А это означает, что букмекеры завысили общий тотал геймов на 1-2 гейма. Мы решили воспользоваться этим, и рекомендуем бетторам делать ставки на тотал меньше, тем более, что Вавассори/Пеллегрино гораздо более комфортно чувствует себя на данном типе покрытия, чем соперник.

СЕГОДНЯ МАТЧ Вавассори/Пеллегрино — Винсент Руггери/Ужиловский. ПРОГНОЗ ОТ ЭКСПЕРТОВ

Мы неоднократно говорили о том, что в современном теннисе все больше ярких и интересных матчей, в которых аутсайдеры не только навязывают борьбу фаворитам, но и побеждают их. Это происходит из-за того, что современный теннис стал моложе. Появляется все больше талантливых юниоров, которые уже в юном возрасте заявляют о себе как о будущих топ-теннисистах. Старожилам большого тенниса, которые на протяжении длительного времени удерживали лидирующие позиции мирового рейтинга, теперь очень непросто, так как молодежь полна сил, участвует в большом количестве турниров и не так подвержена усталости и травмам. Конечно, молодым талантам еще не хватает опыта и мастерства, однако желание победить с лихвой компенсирует все недостатки. Поэтому любители тенниса становятся свидетелями не только ярких матчей, но и неожиданных результатов. Такое положение дел устраивает всех, в том числе и букмекеров, которые, потирая руки, зарабатывают деньги на ставках бетторов на фаворитов. Наши аналитики решили положить этому конец. Мы тщательно отбираем матчи, анализируем их, предлагая только качественные прогнозы, ставки на которые на дистанции принесут бетторам гарантированную прибыль. С нашей помощью можно не только наслаждаться интересным теннисом, но и выигрывать на ставках. Поэтому не пропустите наш очередной прогноз на теннисный матч, соперниками в котором будут Вавассори/Пеллегрино и Винсент Руггери/Ужиловский.

