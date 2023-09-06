АДИЕЕ-Институт Эстадуаль Эдукакао (22) — АБЛУЙЕ (22). Прогноз, ставки на матч. Чемпионат Бразилии (07.09.23)

07-го сентября 2023 года в 23:00 по МСК состоится матч в рамках чемпионата Чемпионат Бразилии, в котором на своей площадке местный клуб АДИЕЕ-Институт Эстадуаль Эдукакао (22) примет соперника по национальному первенству АБЛУЙЕ (22).



В 23:00 по Москве болельщики баскетбольных клубов АДИЕЕ-Институт Эстадуаль Эдукакао (22) и АБЛУЙЕ (22) займут свои места на трибунах, чтобы поддержать игроков своих любимых команд. Несмотря на то, что поединок пройдет 07-го сентября 2023 года, уже сейчас нельзя найти билетов в свободной продаже. Последний раз команды встречались в позапрошлом месяце, и тогда баскетбольный клуб АБЛУЙЕ (22) в четвертой четверти переломил ход игры и выиграл со счетом 98-90.



СТАВКИ/КОЭФФИЦИЕНТЫ БУКМЕКЕРСКИХ КОНТОР НА МАТЧ АДИЕЕ-Институт Эстадуаль Эдукакао (22) — АБЛУЙЕ (22):

Уже четвертую игру подряд баскетбольный клуб АДИЕЕ-Институт Эстадуаль Эдукакао (22) проводит на своей площадке, и 07-го сентября 2023 года хозяевам предстоит матч против игроков клуба АБЛУЙЕ (22). В прямом эфире данный поединок спортивные каналы будут транслировать в 23:00 по Москве. Только в этом сезоне это уже четвертая встреча данных команд, а в предыдущих трех две победы одержали баскетболисты клуба АДИЕЕ-Институт Эстадуаль Эдукакао (22), а один раз сильнее были игроки БК АБЛУЙЕ (22).

АДИЕЕ-Институт Эстадуаль Эдукакао (22)

После серии из девяти поражений подряд главного тренера баскетбольного клуба АДИЕЕ-Институт Эстадуаль Эдукакао (22) уволили, а возглавил команду новый специалист, ранее работавший с другими представителями этого чемпионата. Новый наставник сразу же сумел найти подход к игрокам и мотивировать их, так что под его руководством хозяева выиграли уже три матча подряд. Это позволило баскетбольному клубу АДИЕЕ-Институт Эстадуаль Эдукакао (22) подняться с предпоследней строчки на двенадцатое место, причем появились хоть теоретические шансы побороться за зону плей-офф. У команды пока еще хватает проблем в обороне, но новый тренер начал работать с улучшения атаки, так что в каждом своем матче АДИЕЕ-Институт Эстадуаль Эдукакао (22) старается максимально поднять темп, чтобы вымотать баскетболистов соперника быстрой игрой. Среди травмированных баскетболистов хозяев нет ключевых игроков за исключением легкого нападающего.



АБЛУЙЕ (22)

В межсезонье руководство баскетбольного клуба АБЛУЙЕ (22) потратило на трансферы более ста миллионов долларов, но большинство новичков до сих пор не могут продемонстрировать ожидаемого уровня. Да, приглашение нового тренера, который является очень опытным специалистом, принесло свои плоды, ведь команда заиграла лучше. Но, все же в турнире гости не лидируют, а просто находятся среди восьмерки сильнейших. С нынешним наставником баскетбольный клуб АБЛУЙЕ (22) сильнее заиграл в нападении, так как игроки начали действовать более разнопланово, а также во время атаки к чужому кольцу бегут абсолютно все баскетболисты, пребывающие на площадке. Иногда это позволяет сопернику провести успешную контратаку, но так как гости демонстрируют великолепную реализацию собственных моментов, то легко получается за счет собственных очков перекрыть удачные броски команды противника. Баскетбольный клуб АБЛУЙЕ (22) не имеет кадровых проблем в преддверии данной игры.

«АДИЕЕ-Институт Эстадуаль Эдукакао (22)» — «АБЛУЙЕ (22)»: прогноз автора

Болельщики баскетбольного клуба АДИЕЕ-Институт Эстадуаль Эдукакао (22) собираются 07-го сентября 2023 года активно поддерживать игроков своей команды, ведь им предстоит непростой и очень важный поединок против баскетболистов клуба АБЛУЙЕ (22). Тем, у кого есть билеты на игру, необходимо найти свое место на трибунах до 23:00 по МСК, пока не стартует поединок. Эта встреча для команд будет первой в сезоне, а в прошлом году они встречались дважды и обменялись победами в овертайме.



Прогноз и ставка на матч АДИЕЕ-Институт Эстадуаль Эдукакао (22) — АБЛУЙЕ (22) 07-го сентября 2023 года

АДИЕЕ-Институт Эстадуаль Эдукакао (22)

После многочисленных потерь на выезде, баскетбольный клуб АДИЕЕ-Институт Эстадуаль Эдукакао (22) наконец-то возвращается на родную площадку, а дома команда играет намного лучше. В последнем гостевом поединке БК АДИЕЕ-Институт Эстадуаль Эдукакао (22) сыграл просто ужасно, так как получилось с трудом набрать только пятьдесят очков, а в составе команды нормально действовало только два игрока, да и то лишь в одной четверти. При поддержке трибун баскетбольный клуб АДИЕЕ-Институт Эстадуаль Эдукакао (22) всегда выступает лучше, и в среднем набирает более сотни очков за матч. Но, хозяевам все же нужно поработать над своими действиями в атаке, так как подводит реализация из трехсекундной зоны, а также не лучшим образом баскетболисты клуба АДИЕЕ-Институт Эстадуаль Эдукакао (22) бросают из-за дуги. Серьезных кадровых потерь в составе хозяев нет, ведь в лазарете находятся игроки, но в этом сезоне они не отыгрывают большой роли в игре команды.

АБЛУЙЕ (22)

В прошлом матче баскетбольный клуб АБЛУЙЕ (22) потерял своего лидера, без которого команда оказалась неспособной к результативным действиям. В том поединке гости после первой четверти лидировали с преимуществом в семнадцать очков, но после потери данного баскетболиста стали безвольно бегать по площадке, так что в итоге уступили, позволив сопернику обогнать себя на тридцать очков. В нынешнем матче травмированный игрок вряд ли сможет сыграть, так как потянул мышцы спины, а на восстановление от данного повреждения будет мало даже недели, а между матчами всего несколько дней. Учитывая то, что баскетбольный клуб АБЛУЙЕ (22) и так на выезде играет хуже, чем дома, а также отсутствие ключевого игрока, вряд ли гости смогут продемонстрировать в данном поединке достойную игру. Все остальные баскетболисты клуба АБЛУЙЕ (22) находятся в хорошей форме, но без лидера гости не могут показывать командных действий, ведь на нем была завязана вся игра.

Сегодня матч АДИЕЕ-Институт Эстадуаль Эдукакао (22) — АБЛУЙЕ (22) Прогнозы от БК «БалтБет»

Стало известно, что баскетбольная встреча АДИЕЕ-Институт Эстадуаль Эдукакао (22) — АБЛУЙЕ (22) пройдет 07-го сентября 2023 года, так что у игроков будет достаточно времени на подготовку к поединку. Баскетболисты данных команд появятся на площадке в 23:00 по московскому времени. Если брать во внимание статистику предыдущих встреч, то фаворит очевиден, так как хозяева данного матча в последних десяти очных поединках одержали восемь побед, потерпев только два поражения.

АДИЕЕ-Институт Эстадуаль Эдукакао (22) — АБЛУЙЕ (22): снова ждем результативной игры

В этом сезоне у баскетбольного клуба АДИЕЕ-Институт Эстадуаль Эдукакао (22) подобрался очень сильный состав, который можно смело назвать наилучшим за последние десять лет. У хозяев есть сразу несколько баскетболистов, которые способны сотворить на площадке настоящую сенсацию и повлиять на ход встречи. Так что, если у баскетбольного клуба АДИЕЕ-Институт Эстадуаль Эдукакао (22) и бывают травмы ключевых игроков, то другие баскетболисты берут на себя лидерские обязанности, так что хозяева не сбрасывают оборотов. А сейчас у баскетбольного клуба АДИЕЕ-Институт Эстадуаль Эдукакао (22) еще и нет кадровых потерь, так что команда выступает сильнейшим составом. Не удивительно, что хозяева выдали серию из девяти побед и в таблице поднялись на второе место, наступая на пятки лидеру. Главный тренер команды постоянно меняет тактику игры своих подопечных, так что непросто предугадать, как баскетбольный клуб АДИЕЕ-Институт Эстадуаль Эдукакао (22) сыграет в конкретном матче.

С самого начала данного турнира баскетбольный клуб АБЛУЙЕ (22) входит в тройку наихудших команд, демонстрируя отвратительную игру. На выезде была уже серия из семи подряд поражений, а последний раз гостям удавалось выигрывать еще два месяца назад. Оборона баскетбольного клуба АБЛУЙЕ (22) не умеет сдерживать атаки соперника, что вызвано неопытностью защитников, так как большинство игроков данного амплуа только первый год проводят на таком уровне. В нападении хорошо смотрится только тяжелый форвард, но один он не может вытянуть команду, тем более, что между игроками нет взаимопонимания и слаженные действия на площадке можно увидеть не часто. В этом матче у главного тренера может не быть игрока, который сыграет атакующего защитника, так как все баскетболисты, выступающие на данной позиции, травмированы.

СЕГОДНЯ МАТЧ АДИЕЕ-Институт Эстадуаль Эдукакао (22) — АБЛУЙЕ (22). ПРОГНОЗ ОТ ЭКСПЕРТОВ

Болельщики баскетбольного клуба АДИЕЕ-Институт Эстадуаль Эдукакао (22) уже привыкли к постоянным победам, ведь команда если не выигрывает регулярный чемпионат, то обязательно хорошо себя показывает в плей-офф. В настоящий момент хозяева идут вторыми в чемпионате, не сильно отставая от лидера, так что у команды еще есть время выбраться на первую строчку. Тем более, что в родных стенах баскетбольный клуб АДИЕЕ-Институт Эстадуаль Эдукакао (22) пока непобедим, выиграв абсолютно все домашние матчи в этом сезоне. Хорошие результаты хозяевам удается показывать благодаря мощной игре в нападении, ведь в среднем команда набирает более 115 очков за матч. А главный тренер не делает ставку только на первую пятерку, а часто выпускает на площадку и других баскетболистов, предоставляя время для отдыха лидерам команды. Сейчас выигрышная серия баскетбольного клуба АДИЕЕ-Институт Эстадуаль Эдукакао (22) составляет семь матчей, и она может увеличиться, так как у хозяев нет кадровых потерь.

Три года назад у баскетбольного клуба АБЛУЙЕ (22) сменился владелец, который решил вложить в развитие команды огромное количество денег, так что главный тренер во время каждого трансферного окна подписывает новых баскетболистов, а результаты команды с каждым годом улучшаются. Если в прошлом сезоне гости боролись за попадание в плей-офф, то сейчас можно не сомневаться, что они там финишируют. Баскетбольный клуб АБЛУЙЕ (22) идет третьим в чемпионате, и даже еще есть шансы подняться выше в турнирной таблице, так как двое команд выше оторвались не очень сильно. На выезде команда играет немного хуже, чем в родных стенах, но сейчас гости в хорошей форме, ведь демонстрируют серию из восьми побед, а последние три матча были как раз на выезде. Лидер команды показывает феноменальную игру, почти в каждом поединке набирая дабл-дабл. Может пропустить игру центровой, но он и так не играл в этом сезоне, так что тренер уже научился без него обходиться.