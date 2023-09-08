«Ахмед Эльгариб (Еги)» – «Шермурат Калилов (Кгз)». 08.09.23. Прогноз и ставки на матч

На этот раз 08-го сентября 2023 года должен состояться бой Ахмед Эльгариб (Еги) — Шермурат Калилов (Кгз), который уже неоднократно переносился на другую дату из-за травмы одного из участников. Болельщики надеются, что в 17:30 по Москве бойцы все же выйдут на ринг и данная встреча в тяжелой весовой категории все же состоится. Ранее Ахмед Эльгариб (Еги) и Шермурат Калилов (Кгз) никогда не дрались друг с другом, ведь последний боец только третий бой проводит в этой весовой категории.

В 17:30 по московскому времени Ахмед Эльгариб (Еги) и Шермурат Калилов (Кгз) будут драться на ринге за вакантный чемпионский пояс, так как действующий чемпион решил завершить карьеру. Так как поединок назначен на 08-го сентября 2023 года, то у бойцов очень мало времени на подготовку. Но, друг друга Ахмед Эльгариб (Еги) и Шермурат Калилов (Кгз) отлично знают, ведь в прошлом году им приходилось встречаться на ринге, и тогда победу нокаутом в девятом раунде одержал Ахмед Эльгариб (Еги).

СТАВКИ/КОЭФФИЦИЕНТЫ БУКМЕКЕРСКИХ КОНТОР НА МАТЧ Ахмед Эльгариб (Еги) — Шермурат Калилов (Кгз):

победа Ахмед Эльгариб (Еги) – 0, ничья – 0, победа Шермурат Калилов (Кгз) – 0

Прогноз на матч Ахмед Эльгариб (Еги) – Шермурат Калилов (Кгз) Смешанные боевые искусства, титульный бой, 08-го сентября 2023 года :

Из-за того, что все ставят на то, что Ахмед Эльгариб (Еги) выиграет бой, коэффициент на победу опустился до 0. А котировка на то, что Шермурат Калилов (Кгз) будет сильнее повысилась до 0.

История личных встреч

В свои 32 года Ахмед Эльгариб (Еги) провел на ринге уже 44 поединка, в которых одержал 27 побед нокаутом, но и было уже три поражения. Да, на данный момент Ахмед Эльгариб (Еги) является действующим чемпионом по версии сразу нескольких ассоциаций, но если рассматривать проигранные бои, то все же видно, что спортсмен совершенно не умеет держать удар, так что если получит по подбородку, то наверняка попадет в нокдаун. В этом бою Ахмед Эльгариб (Еги) будет драться с соперником, за которого он намного крупнее и тяжелее, так что проблем с нокдауном от одного удара не должно возникать. Сам же Ахмед Эльгариб (Еги) отличается хорошими ударами с обеих рук, а также имеет большой размах рук, что позволяет не подпускать к сближению большинство противников. В этом бою Ахмед Эльгариб (Еги) предстоит защищать все свои титулы, так что боец постарается действовать аккуратно, и будет пытаться вымотать соперника, которому будет не просто драться с таким гигантом.

Несмотря на то, что Шермурат Калилов (Кгз) не является панчером, спортсмен все же показывает хорошие результаты, ни разу не проиграв за 23 боя. Но, побед нокаутом боец одержал только четырнадцать, ведь Шермурат Калилов (Кгз) обладает не настолько мощным ударом, чтобы отправить противника в нокдаун с одного раза. Большинство своих побед Шермурат Калилов (Кгз) одержал за счет удачных серий, которые состоят из множества коротких ударов, так что такую тактику боец выберет и на данный бой. Шермурат Калилов (Кгз) не имеет большого размаха рук, что мешает держать соперника на дистанции. Большинство своих боев Шермурат Калилов (Кгз) провел на родине, а сейчас придется выступать на чужом ринге, так что бойцу однозначно придется потратить время для адаптации, да и сложнее будет драться, не ощущая настолько явной поддержки со стороны зала.

В свои 27 лет Ахмед Эльгариб (Еги) провел на профессиональном ринге уже 51 бой, и одержал пятьдесят побед, где в 48 случаях получилось выиграть нокаутом. Ахмед Эльгариб (Еги) является классическим панчером, ведь на протяжении боя наносит по сопернику огромное количество ударов, и большинство из них очень сильные, что и объясняется настолько впечатляющую статистику. Ахмед Эльгариб (Еги) бьет очень плотно, так что часто даже получается пробить плотный блок тех противников, которые умеют хорошо обороняться. Особой техникой Ахмед Эльгариб (Еги) не отличается, так как действует зачастую прямолинейно, просто стараясь сильно и точно ударить. А ведь несмотря на то, что Ахмед Эльгариб (Еги) мощно атакует, боец еще хорошо действует в защите, умея быстро уклоняться от ударов благодаря отличной реакции. Не удивительно, что на данный момент Ахмед Эльгариб (Еги) обладает несколькими чемпионскими поясами в данной весовой категории.

Еще десть лет назад Шермурат Калилов (Кгз) находился на пике своей карьеры, демонстрируя феноменальные результаты. Тогда бои с участием данного спортсмена всегда вызывали огромный ажиотаж, но сейчас Шермурат Калилов (Кгз) уже в далеко не лучших физических кондициях, что можно объяснить внушительным возрастом. Почему Шермурат Калилов (Кгз) в свои сорок лет продолжает драться не понятно, ведь за успешные годы выступления на ринге получилось не только сделать себе имя, но и заработать много денег, а сейчас боец просто пользуется былой славой, показывая слабую форму в каждом поединке. Не удивительно, что последние три боя Шермурат Калилов (Кгз) проиграл, причем, во всех были нокауты. Скорее всего, что этот бой будет последним шансом громко заявить о себе, ведь далее просто не будет такого ажиотажа к поединкам, в которых дерется Шермурат Калилов (Кгз), так как с каждым боем и так уровень оппонента значительно понижается.

Ахмед Эльгариб (Еги) – Шермурат Калилов (Кгз) 08.09.23

Появление на ринге таких бойцов, как Ахмед Эльгариб (Еги) и Шермурат Калилов (Кгз) всегда вызывает большой ажиотаж. Силовые единоборства в последние годы становятся все более популярным видом спорта. Собирается не только большая аудитория зрителей, которые с интересом наблюдают за происходящим на ринге, но и не меньшее количество болельщиков делают ставки на этот вид спорта. Букмекеры смекнули, что единоборства могут приносить хороший доход, особенно, если вывеска боя содержит фамилии известных бойцов. Букмекеры предлагают огромный объем ставок, и любители единоборств с удовольствием прогнозируют исходы поединков. Наши эксперты решили, что на боях можно неплохо зарабатывать. Конечно, для этого необходимо обладать достаточной информацией, чтобы четко представлять, кто из соперников является фаворитом поединка. Получить эту информацию несложно, достаточно просмотреть несколько записей предыдущих боев соперников. Это позволит заметить их сильные и слабые стороны. Так мы поступили при прогнозировании матча, соперниками в котором будут Ахмед Эльгариб (Еги) и Шермурат Калилов (Кгз). Надеемся, что спортсмены выдадут зрелищный бой, а наши прогнозы позволят многократно усилить эмоции от просмотра этого противостояния.

В мире существует множество интересных видов спорта, у каждого из которых своя армия фанатов. Боевые искусства тоже могут похвастаться солидной армией болельщиков, которые точно будут смотреть за матчем, соперниками в котором будут Ахмед Эльгариб (Еги) и Шермурат Калилов (Кгз). Спортсмены уже долгое время не выходили на ринг, посвящая все время подготовке к этому матчу. Команды соперников неоднократно выступали с заявлениями, в которых расхваливали оппонентов, не забывая при этом лестно отзываться о подготовке собственного бойца. Однако сейчас слова абсолютно неважны, так как до боя остается всего несколько часов, и уже совсем скоро болельщики смогут воочию убедиться в уровне подготовке спортсменов. Напомним, что Ахмед Эльгариб (Еги) и Шермурат Калилов (Кгз) отличные тактики, которые умеют приспосабливаться к действиям соперника, поэтому мы ждем здесь скорее тактического поединка, когда спортсмены будут стараться искать слабые места в действиях соперника. Напомним, что матч имеет огромное значение для спортсменов, так как это отличная возможность не только завоевать еще одну победу, но и положить на лопатки одного из своих самых злейших конкурентов. В общем, будем надеяться, что вывеска боя будет соответствовать тому, что в ближайшие часы будет происходить на ринге. Болельщики ждут зрелища, и Ахмед Эльгариб (Еги) и Шермурат Калилов (Кгз) – именно те спортсмены, которые могут и должны его подарить. Отметим, что просмотр поединка можно сделать еще более интересным, если воспользоваться прогнозами от наших экспертов.

Предматчевый анализ и прогнозы букмекеров

Спортивные эксперты не сомневаются, что в данном бою Ахмед Эльгариб (Еги) будет намного сильнее, чем Шермурат Калилов (Кгз), так что ставку нужно делать на его досрочную победу.

Исходя из того, в какой форме нынче пребывают Ахмед Эльгариб (Еги) и Шермурат Калилов (Кгз), спортивные аналитики собираются сделать ставку на то, что Шермурат Калилов (Кгз) одержит победу нокаутом еще до начала десятого раунда.

Ахмед Эльгариб (Еги)

Хотя Ахмед Эльгариб (Еги) и является обладателем двух чемпионских поясов, все же нельзя сказать, что он является идеальным бойцом. В последнее время спортсмен дрался в основном с ветеранами, которые находятся далеко от пика своей формы. Большинство из них просто пыталось защищаться, так что очень быстро такая тактика приводила к тому, что Ахмед Эльгариб (Еги) смог провести свои несколько ударов, которых хватало для победы. В проведенных ранее 23 боях Ахмед Эльгариб (Еги) не проиграл ни разу, а шестнадцать раз победы были с помощью нокаута. Но, кроме сильного удара Ахмед Эльгариб (Еги) больше ничем похвастаться не может, а в этом бою предстоит драться с самым непростым оппонентом среди тех, которые были в карьере спортсмена. Соперник отличается высокой скоростью, так что поймать его под удар не так просто. Не исключено, что если Ахмед Эльгариб (Еги) просто будет махать впустую кулаками, то это лишь вымотает силы бойца, так что в заключительных раундах он сильно сдаст в плане физической формы.

Шермурат Калилов (Кгз)

В данный момент Шермурат Калилов (Кгз) пребывает уже на закате своей карьеры, ведь бойцу 41 год и его доминирование в супертяжелом весе завершилось еще три года назад. Тогда случилось поражение по очкам, а реванш взять не удалось, так как соперника дисквалифицировали из-за проваленного допинг-теста. После поражения был проведен всего один бой, в котором Шермурат Калилов (Кгз) выиграл нокаутом в четвертом раунде. Всего в карьере данного спортсмена было 66 боев, из которых получилось выиграть 62 поединка. Несмотря на свой возраст, боец продолжает демонстрировать великолепную технику и показывает хорошую скорость. В последние годы Шермурат Калилов (Кгз) часто цепляется с соперниками в клинче, ведь благодаря высокому росту получается вешаться на оппонента и изматывать его. Так как выносливость у бойца уже далеко не та, что раньше, то Шермурат Калилов (Кгз) будет стараться решить исход боя до наступления седьмого раунда.

Ахмед Эльгариб (Еги) — Шермурат Калилов (Кгз). Прогноз и ставки на матч. Смешанные боевые искусства 08-го сентября 2023 года

Несмотря на то, что Ахмед Эльгариб (Еги) считается у букмекеров очевидным фаворитом данного боя, спортивные эксперты все же считают, что Шермурат Калилов (Кгз) не настолько плох, так что выстоит первые шесть раундов.

Статистика и личные встречи

На титульный бой Ахмед Эльгариб (Еги) — Шермурат Калилов (Кгз) составлен прогноз ведущими мировыми экспертами в данном спорте, которые уверены, что Ахмед Эльгариб (Еги) не сможет продемонстрировать своих лучших качеств, так что лучше делать ставку на победу соперника.