«Шефат Исуфи (Гер)» – «Арменак Ованнисян (Гер)». 09.09.23. Прогноз и ставки на матч

На следующей неделе 09 сентября состоится интересный поединок Шефат Исуфи (Гер) — Арменак Ованнисян (Гер), участники которого на данный момент являются сильнейшими бойцами в своей весовой категории. Спортивные каналы начнут прямую трансляцию встречи в 20:00 по московскому времени. Еще большего ажиотажа в данном бою вызывает тот факт, что соперники ранее никогда не дрались между собой, хотя уже много лет выступают на профессиональном уровне.

В 20:00 по московскому времени Шефат Исуфи (Гер) и Арменак Ованнисян (Гер) будут драться на ринге за вакантный чемпионский пояс, так как действующий чемпион решил завершить карьеру. Так как поединок назначен на 09 сентября, то у бойцов очень мало времени на подготовку. Но, друг друга Шефат Исуфи (Гер) и Арменак Ованнисян (Гер) отлично знают, ведь в прошлом году им приходилось встречаться на ринге, и тогда победу нокаутом в девятом раунде одержал Шефат Исуфи (Гер).

СТАВКИ/КОЭФФИЦИЕНТЫ БУКМЕКЕРСКИХ КОНТОР НА МАТЧ Шефат Исуфи (Гер) — Арменак Ованнисян (Гер):

победа Шефат Исуфи (Гер) – 1.18, ничья – 25, победа Арменак Ованнисян (Гер) – 5.31

Прогноз на матч Шефат Исуфи (Гер) – Арменак Ованнисян (Гер) Бои, титульный бой, 09 сентября :

Из-за того, что все ставят на то, что Шефат Исуфи (Гер) выиграет бой, коэффициент на победу опустился до 1.18. А котировка на то, что Арменак Ованнисян (Гер) будет сильнее повысилась до 5.31.

История личных встреч

В профессиональной карьере Шефат Исуфи (Гер) провел на ринге 26 боев и ни одного не проиграл, одержав девятнадцать побед нокаутом. Особенно успешными стали выступления последних двух лет, когда Шефат Исуфи (Гер) сменил тренера, а новый наставник разрабатывает для бойца стратегию на каждый бой, отталкиваясь от конкретного соперника. Благодаря этим победам Шефат Исуфи (Гер) сумел существенно подняться в рейтинге, а это позволило стать главным претендентом на чемпионский бой. В этом бою Шефат Исуфи (Гер) постарается напирать с самого начала, а вести агрессивно боец себя умеет. Шефат Исуфи (Гер) не боится идти на сближение, так как не имеет хорошего размаха рук, а славится своими короткими резкими ударами по корпусу. Шефат Исуфи (Гер) в данный момент пребывает в отличной физической форме, так что сможет легко отбегать по рингу все необходимые раунды, и сможет драться все время в одном и том же темпе.

Несмотря на то, что Арменак Ованнисян (Гер) не является панчером, спортсмен все же показывает хорошие результаты, ни разу не проиграв за 23 боя. Но, побед нокаутом боец одержал только четырнадцать, ведь Арменак Ованнисян (Гер) обладает не настолько мощным ударом, чтобы отправить противника в нокдаун с одного раза. Большинство своих побед Арменак Ованнисян (Гер) одержал за счет удачных серий, которые состоят из множества коротких ударов, так что такую тактику боец выберет и на данный бой. Арменак Ованнисян (Гер) не имеет большого размаха рук, что мешает держать соперника на дистанции. Большинство своих боев Арменак Ованнисян (Гер) провел на родине, а сейчас придется выступать на чужом ринге, так что бойцу однозначно придется потратить время для адаптации, да и сложнее будет драться, не ощущая настолько явной поддержки со стороны зала.

Шефат Исуфи (Гер) обладает внушительными физическими данными, имея большой рост и огромный размах рук. Но, если на старте профессиональной карьеры получалось показывать хорошие результаты, то в этом году дела у бойца складываются не лучшим образом, так как было три поражения подряд. В двух из них Шефат Исуфи (Гер) проиграл нокаутом, а в одном был проигрыш по очкам. Слабые результаты можно объяснить тем, что часто Шефат Исуфи (Гер) идет в размен, начиная агрессивно действовать на ринге, совершенно не заботясь о защите. А вот держать удар Шефат Исуфи (Гер) не очень умеет, так что если у соперника получается провести хорошую комбинацию, то Шефат Исуфи (Гер) валится с ног. К тому же, Шефат Исуфи (Гер) работает в основном только правой рукой, а левую задействует очень редко, так что она служит только для защиты. Так что, не удивительно, что в тридцать лет Шефат Исуфи (Гер) не имеет никаких достижений в данном виде спорта.

Несмотря на то, что Арменак Ованнисян (Гер) имеет великолепную статистику, не проиграв за свою карьеру ни одного боя, все же видно, что возраст берет свое и с каждым поединком бойцу все тяжелее побеждать на ринге. Арменак Ованнисян (Гер) предпочитает атакующий стиль, так что постоянно идет вперед и старается нанести по сопернику как можно больше ударов. Как только оппонент начинает ошибаться, Арменак Ованнисян (Гер) проводит серию сокрушающих ударов, которые приводят к нокауту. Но, кроме мощного удара Арменак Ованнисян (Гер) еще имеет крепкие ноги, так что постоянно перемещается по рингу, стараясь не подставиться под удар. Но, как показали последние бои, Арменак Ованнисян (Гер) все же имеет бреши в обороне, так что иногда случалось пропускать удары соперников, но они не привели даже к нокдауну. Хорошо, что в последних боях приходилось противостоять не очень опытным соперникам, которые не являются панчерами, но в этом бою ситуация будет намного сложнее, так что Арменак Ованнисян (Гер) должен задуматься о своей обороне.

Шефат Исуфи (Гер) – Арменак Ованнисян (Гер) 09.09.23

Появление на ринге таких бойцов, как Шефат Исуфи (Гер) и Арменак Ованнисян (Гер) всегда вызывает большой ажиотаж. Силовые единоборства в последние годы становятся все более популярным видом спорта. Собирается не только большая аудитория зрителей, которые с интересом наблюдают за происходящим на ринге, но и не меньшее количество болельщиков делают ставки на этот вид спорта. Букмекеры смекнули, что единоборства могут приносить хороший доход, особенно, если вывеска боя содержит фамилии известных бойцов. Букмекеры предлагают огромный объем ставок, и любители единоборств с удовольствием прогнозируют исходы поединков. Наши эксперты решили, что на боях можно неплохо зарабатывать. Конечно, для этого необходимо обладать достаточной информацией, чтобы четко представлять, кто из соперников является фаворитом поединка. Получить эту информацию несложно, достаточно просмотреть несколько записей предыдущих боев соперников. Это позволит заметить их сильные и слабые стороны. Так мы поступили при прогнозировании матча, соперниками в котором будут Шефат Исуфи (Гер) и Арменак Ованнисян (Гер). Надеемся, что спортсмены выдадут зрелищный бой, а наши прогнозы позволят многократно усилить эмоции от просмотра этого противостояния.

Шефат Исуфи (Гер) и Арменак Ованнисян (Гер) очень долго готовились к этому моменту. Буквально через несколько часов эти бойцы выйдут на ринг и будут определять сильнейшего. Стоит отметить, что в мире профессионального бокса и боев без правил, эти соперники имеют мировую известность. За их плечами не только множество громких побед над своими соперниками, они также являются рекордсменами по количеству различных титулов и чемпионских поясов. Данный бой позволит дать ответ на вопрос о сильнейшем. Нельзя сказать, что это почетное звание можно получить благодаря победе лишь в одном поединке. Оба спортсмена уже вошли в историю в качестве легенд современных боевых искусств, лучше них, пожалуй, никого и нет. Конечно, их очное противостояние будет иметь не только спортивный, но и коммерческий интерес. За ходом матча будут наблюдать любители силовых единоборств во всем мире, а букмекеры уже во всю рекламируют свои предложения на этот матч. Такое внимание, несомненно, приятно обоим спортсменам, но, все же, на первом месте у них стоит подготовка. В противостоянии с такими соперниками, как Шефат Исуфи (Гер) и Арменак Ованнисян (Гер) необходимо не терять концентрацию. Они прекрасно умеют ждать и находить слабые места в обороне своего оппонента. Будущий матч – это еще и битва характеров, ведь на ринге побеждает тот спортсмен, кто сумел победить себя, и смог в нужный момент перехватить инициативу. В этом отношении Шефат Исуфи (Гер) и Арменак Ованнисян (Гер) – отличные стратеги, которые правильно рассчитывают свои действия на ринге. Надеемся, что сегодня они смогут удивить болельщиков потрясающей техникой, и подарят незабываемый вечер.

Предматчевый анализ и прогнозы букмекеров

Шефат Исуфи (Гер) сейчас находится на пике формы, так что Арменак Ованнисян (Гер) вряд ли имеет шансы одержать победу в данном бою, так что прогнозисты намерены поставить, что сильнее будет Шефат Исуфи (Гер).

Исходя из того, в какой форме нынче пребывают Шефат Исуфи (Гер) и Арменак Ованнисян (Гер), спортивные аналитики собираются сделать ставку на то, что Арменак Ованнисян (Гер) одержит победу нокаутом еще до начала десятого раунда.

Шефат Исуфи (Гер)

Как бы Шефат Исуфи (Гер) не старался создать как можно больше пиара вокруг данного боя, все же не стоит забывать, что боец является обычным середняком, которому просто посчастливилось нокаутировать чемпиона и отобрать себе титул. Удастся ли его удержать в первом матче по защите титула, большой вопрос. Да и статистика предыдущих боев у спортсмена не очень впечатляющая. В своей карьере Шефат Исуфи (Гер) провел восемнадцать боев, где все выиграл, а побед нокаутом было одиннадцать. Но, если не считать последнего поединка, то все остальные были со слабыми соперниками, ведь Шефат Исуфи (Гер) дрался на ринге только с представителями своей страны. Шефат Исуфи (Гер) не может похвастаться хорошо отработанной техникой, да и удара сильного боец не имеет, а единственное его преимущество в этом бою это огромные габариты. К тому же, на тренировках Шефат Исуфи (Гер) совершенно не работает над собственной защитой.

Арменак Ованнисян (Гер)

Никаких высот Арменак Ованнисян (Гер) в профессиональной карьере не достиг, ведь стать чемпионом получалось только на Олимпиаде. Но, если многие олимпийские чемпионы, пришедшие из любительского бокса, отличаются хорошей техникой, то Арменак Ованнисян (Гер) этим похвастаться не может, так как особой техникой не владеет. Спортсмен просто отличается выносливостью, много работает на ринге и обладает неплохим ударом. В профессиональном спорте боец одержал двадцать побед, из них пятнадцать нокаутом, а также было одно поражение. Большого опыта Арменак Ованнисян (Гер) не имеет, ведь большинство соперников были довольно низкого уровня, так что вряд ли в этом бою получится доминировать. Скорее всего, придется сдерживать атаки оппонента, а вот толково обороняться Арменак Ованнисян (Гер) не умеет, так что просто сможет выстоять на ногах до тех пор, пока выдержит.

Шефат Исуфи (Гер) — Арменак Ованнисян (Гер). Прогноз и ставки на матч. Бои 09 сентября

Несмотря на то, что Шефат Исуфи (Гер) считается у букмекеров очевидным фаворитом данного боя, спортивные эксперты все же считают, что Арменак Ованнисян (Гер) не настолько плох, так что выстоит первые шесть раундов.

Статистика и личные встречи

В этом бою Шефат Исуфи (Гер) является очевидным фаворитом, ведь Арменак Ованнисян (Гер) сейчас пребывает не в лучшей форме. А ведущие прогнозисты советуют ставить на фаворита.