Стефано ДАгостино — Массимо Джуниор Дель Кармине: соперники не будут долго запрягать

Прогноз и ставка на матч Стефано ДАгостино — Массимо Джуниор Дель Кармине 10-го сентября

10-го сентября в 18:15 по МСК состоится матч в рамках чемпионата ITF, в котором на корт выйдут Стефано ДАгостино , а противостоять в этом поединке будет Массимо Джуниор Дель Кармине.



10-го сентября пройдет следующий этап популярного Мастерса, в рамках которого померяются силами Стефано ДАгостино и Массимо Джуниор Дель Кармине. Ожидается очень непростой поединок, так что можно не сомневаться, что в 18:15 по МСК зрители на трибунах увидят на корте напряженную борьбу. В прошлом сезоне был уже матч между данными оппонентами, в котором Стефано ДАгостино может похвастаться досрочной победой уже по итогам первых двух сетов.



СТАВКИ/КОЭФФИЦИЕНТЫ БУКМЕКЕРСКИХ КОНТОР НА МАТЧ Стефано ДАгостино — Массимо Джуниор Дель Кармине:

На следующей неделе стартует престижный теннисный турнир, и 10-го сентября откроет его противостояние Стефано ДАгостино — Массимо Джуниор Дель Кармине. Тем, кто хочет попасть на матч-открытие, лучше прийти на трибуны до 18:15 по МСК, то есть до начала игры. Стефано ДАгостино и Массимо Джуниор Дель Кармине отлично знают друг друга, ведь история противостояния насчитывает уже двенадцать матчей, в которых Массимо Джуниор Дель Кармине может гордиться семью победами, а вот Стефано ДАгостино имеет только пять выигранных встреч.

Стефано ДАгостино

Болельщики ожидали, что на этом турнире Стефано ДАгостино продемонстрирует мощный старт, но проблемы начали возникать уже с первого матча. Вначале пришлось играть пять сетов с оппонентом, который занимает лишь 384-е место в теннисном рейтинге. Затем был нелегкий поединок, в котором семнадцатая ракетка мира проигрывала после двух сетов, но затем все же получилось сломать ход игры и одержать нелегкую победу. Стефано ДАгостино в своих матчах не реализовывает массу брейк-поинтов, а также часто допускает грубые ошибки, которые не должны быть свойственны игроку такого уровня. Видно, что Стефано ДАгостино сейчас пребывает далеко от пика своих возможностей, но пока не старается нагонять форму, так как в турнире еще достаточное количество матчей, так что и так получится найти свой стиль игры. С каждым матчем Стефано ДАгостино немного прибавляет, а значит, в этом поединке можно ожидать более сильной игры.



Массимо Джуниор Дель Кармине

Начало этого сезона могло бы быть просто великолепным, ведь уже на первом турнире удалось дойти до полуфинала, но от игры пришлось отказаться из-за небольшого повреждения. К счастью, травма оказалась несерьезной, так что Массимо Джуниор Дель Кармине теперь снова в строю и надеется лучше сыграть уже на этом турнире. Массимо Джуниор Дель Кармине имеет необычный стиль игры, исполняя во время матча множество резанных коротких ударов, так что оппонентам очень непросто подстраиваться под такую игру и уверенно действовать на розыгрышах. С подачей пока Массимо Джуниор Дель Кармине испытывает проблемы, но вряд ли это будет долго, ведь просто пока нет необходимости сильно нагружать руку, так как именно с ней были небольшие проблемы, которые заставили обратиться к врачам. На жестком покрытии Массимо Джуниор Дель Кармине выступает чаще всего, так что обладает огромным опытом игры на данных кортах. Сейчас Массимо Джуниор Дель Кармине занимает 38-ю строчку мирового рейтинга, но есть отличные шансы подняться еще выше.

«Стефано ДАгостино» — «Массимо Джуниор Дель Кармине»: прогноз автора

Наши эксперты долго выбирали матч для прогнозирования, пока не остановили свой выбор на противостоянии, соперниками в котором будут Стефано ДАгостино и Массимо Джуниор Дель Кармине. Эти теннисисты проводят неплохой сезон. Несмотря на то, что пока им не удалось завоевать ни одного титула, в сезоне еще предстоит принять участие во многих турнирах, поэтому шанс дойти до финала и там побороться за трофей получит каждый из соперников. Уровень соперников довольно высок, в противном случае, они бы не занимали такие высокие места в мировом рейтинге. Просто, сейчас в теннисе сезон покрытий, на которых этим соперникам не совсем удобно демонстрировать свой теннис. Осталось немного подождать, когда произойдет смена турниров, и вот тогда Стефано ДАгостино и Массимо Джуниор Дель Кармине продемонстрируют свой лучший теннис, который позволяет им навязывать борьбу даже тем соперникам, которые стоят во главе мирового теннисного рейтинга. Пока стоит сосредоточиться на этом матче. Наши эксперты полагают, что спортсмены постараются прибиться к покрытию, так как им еще предстоит принять участие в ряде турниров с подобным покрытием. Уровень позволяет им держать мяч в игре и пытаться взять подачу соперника. Вряд ли кто-то будет форсировать события, мы думаем, что спортсмены обменяются сетами, а победителя матча определит финальный сет. Поэтому рекомендуем понаблюдать за этим матчем, ведь на корте друг другу будут противостоять не самые последние теннисисты в рейтинге, да и наши прогнозы позволят сделать этот матч еще более интересным и даже прибыльным.



Стефано ДАгостино — Массимо Джуниор Дель Кармине (10-го сентября), ставки и коэффициенты

Стефано ДАгостино

Несмотря на внушительный возраст, Стефано ДАгостино демонстрирует в этом году великолепную форму, уже сумев выиграть два малозначительных турнира. Они были использованы в первую очередь для набора оптимальной формы, так как Стефано ДАгостино гораздо более хочет выиграть данный турнир, который входит в число самых престижных. Стефано ДАгостино обладает огромным опытом в большом теннисе, и это не удивительно для второй ракетки мира, но даже при таком плотном графике матчей получается постоянно выигрывать, не отдавая оппонентам ни единого сета. Ожидался сложный матч на прошлом этапе, но оппонент после часа напряженной борьбы отказался от игры, пожаловавшись на проблемы со здоровьем. Это позволило сэкономить силы, так что в этом матче Стефано ДАгостино снова сможет продемонстрировать свои максимальные возможности. Стефано ДАгостино может стабильно играть на любом покрытии корта, причем на всех различных типах были выиграны трофеи.

Массимо Джуниор Дель Кармине

Массимо Джуниор Дель Кармине лишь начинает свои выступления в этом сезоне, так что пока было сыграно только четыре матча, из которых было два выиграно, а два завершились поражениями. Стоит отметить, что оба поражения были в матчах против оппонентов, которые выступают в похожем стиле, действуя на корте в очень агрессивной манере. Пока Массимо Джуниор Дель Кармине играет лишь так, настолько позволяет соперник, так что если будет слишком большой агрессивный натиск, то Массимо Джуниор Дель Кармине начинает ошибаться и игра в обороне разрушается. Что касается данного покрытия корта, то на нем Массимо Джуниор Дель Кармине выступает не лучшим образом, так как за всю свою карьеру не было никаких достижений, разве что два года назад на этом же турнире удалось зайти до четвертьфинала, но тогда по сетке попадались слишком легкие оппоненты. На подготовку к этому матчу было только два дня, а так как в прошлой игре было потрачено много сил и эмоций, то вряд ли Массимо Джуниор Дель Кармине сможет показать сейчас свой лучший теннис.

Сегодня матч Стефано ДАгостино — Массимо Джуниор Дель Кармине Прогнозы от БК «БалтБет»

Престижный теннисный турнир – это всегда много интересных матчей, в которых встречаются соперники разного уровня. Среди большого количества матчей наши аналитики выбрали для прогнозирования противостояние, в котором встретятся Стефано ДАгостино и Массимо Джуниор Дель Кармине. Несмотря на то, что спортсмены занимают разные строчки рейтинга, фактически, на этом турнире они имеют равные шансы на проход в следующий раунд. Дело в том, что покрытие турнира отлично подходит под стиль игры теннисиста, занимающего в рейтинге позиции, гораздо ниже, чем соперник. А вот теннисист, находящийся выше в рейтинге, не имеет достаточно опыта выступлений на этом покрытии. Это подтверждают и личные встречи теннисистов. Конечно, преимущество в них находится на стороне более титулованного соперника, однако несколько встреч, произошедших как раз на подобном типе покрытия, наглядно показывает, что это покрытие для него непрофильное, и тут верх одерживал менее титулованный соперник. В общем, несмотря на то, что линия букмекеров уже несколько прогнулась в сторону нашего прогноза, мы все равно полагаем, что у аутсайдера букмекеров в этом матче есть отличные шансы не только навязать борьбу своему более известному и титулованному сопернику, но и победить. С остальными прогнозами наших аналитиков на этот матч можно ознакомиться ниже.

Стефано ДАгостино — Массимо Джуниор Дель Кармине: соперники не будут долго запрягать

Судя по количеству финалов и титулов, которые Стефано ДАгостино имеет в своем активе за свою карьеру, вопрос о фаворите в теннисном матче, в котором встретятся Стефано ДАгостино и Массимо Джуниор Дель Кармине отпадает сам собой. Наши аналитики, и аналитики букмекерских контор не видят возможности, которая позволит аутсайдеру победить в этом матче. Массимо Джуниор Дель Кармине в принципе и не аутсайдер, если судить по рейтингу, однако Стефано ДАгостино превосходят по всем параметрам своего соперника. Единственное, в чем есть какие-то сомнения – сможет ли фаворит матча пробить фору, заявленную букмекерами. В принципе, если судить по личным встречам, то здесь фора выставлена правильно. В львиной доли матчей между теннисистами фора либо пробивалсь фаворитом впритык, либо не пробивалась. Так что, наши аналитики решили не гадать, а просто пропустить ставку на фору в этом матче, так как было бы неправильно прогнозировать ставки ни за, ни против форы. А вот общий тотал геймов, предложенный букмекерами, вызвал у нас интерес. Отталкиваясь от текущей формы спортсменов, мы сделали вывод, что вряд ли Массимо Джуниор Дель Кармине сможет выиграть сет у соперника, поэтому ждем здесь легкой победы фаворита. А это означает, что букмекеры завысили общий тотал геймов на 1-2 гейма. Мы решили воспользоваться этим, и рекомендуем бетторам делать ставки на тотал меньше, тем более, что Стефано ДАгостино гораздо более комфортно чувствует себя на данном типе покрытия, чем соперник.

СЕГОДНЯ МАТЧ Стефано ДАгостино — Массимо Джуниор Дель Кармине. ПРОГНОЗ ОТ ЭКСПЕРТОВ

На матч, в котором встретятся Стефано ДАгостино и Массимо Джуниор Дель Кармине букмекеры предложили довольно интересную линию. Напомним, что линию на теннисные матчи букмекеры составляют исходя из рейтинга и текущей формы спортсменов. Судя по тому, как соперники начали сезон, они готовы демонстрировать высокие результаты на всех турнирах, в которых принимают участие. Поэтому наши аналитики полагают, что линия, выставленная букмекерами, является верной. Однако это не помешало нам тщательно проанализировать возможность победы одного и другого спортсмена в этом матче, и предложить свои прогнозы на это противостояние. Мы знаем, что сейчас в большом теннисе идет серьезная борьба за места в рейтинге. Ситуация такова, что целый ряд теннисистов имеет отличные шансы на то, чтобы улучшить свои позиции в рейтинге, заняв более высокое место. Для этого необходимо показывать стабильно высокие результаты на всех крупных турнирах. И данный турнир не является исключением. Сейчас начинаются самые ответственные стадии, и чем дальше пройдут соперники по турнирной сетке, тем больше получат рейтинговых очков за участие в турнире. Поэтому сейчас все спортсмены будут действовать на пределе возможностей, активно играя не только на своей подаче, но и цепляясь за каждое очко на подаче соперника. Благодаря этому, мы можем гарантировать, что Стефано ДАгостино и Массимо Джуниор Дель Кармине проведут зрелищный и активный матч, в котором порадуют зрителей ярким атакующим теннисом, со множеством интересных комбинаций.