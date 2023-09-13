Теника МкГиффин — Мисаки Мацуда. Прогноз, ставки на матч. ITF (12.09.23)

12 сентября в 05:00 по МСК состоится матч в рамках чемпионата ITF, в котором на корт выйдут Теника МкГиффин , а противостоять в этом поединке будет Мисаки Мацуда.



Так как Теника МкГиффин в трех предыдущих личных встречах никак не может одержать победу над таким профессионалом большого тенниса, как Мисаки Мацуда, мало кто сомневается в том, как же завершится поединок, назначенный на 12 сентября. Но, доказать обратное Теника МкГиффин все же сможет в 05:00 по московскому времени, когда соперники появятся на теннисном корте.



Теника МкГиффин — Мисаки Мацуда. КТО ФАВОРИТ МАТЧА?

Теника МкГиффин имеет всего пару дней на отдых, ведь уже 12 сентября нужно будет играть в следующем раунде турнира, а оппонентом будет выступать Мисаки Мацуда. По московскому времени профессионалы большого тенниса появятся на корте в 05:00. Если рассматривать статистику данного противостояния, то Теника МкГиффин имеет небольшие шансы на победу, так как ранее было лишь два выигранных матча против семи проигранных.

Теника МкГиффин

Первые матчи в этом сезоне продемонстрировали, что Теника МкГиффин находится в великолепной форме, так что может очень далеко зайти. Кроме того, с мотивацией проблем не будет, так как турнир домашний, а значит, в каждом матче обеспечена мощная поддержка публики. В предыдущих матчах большинство считало, что Теника МкГиффин является аутсайдером, но все же они завершились победами, гарантировавшими проход в следующий этап. Теника МкГиффин умеет великолепно играть на задней линии и защищаться у сетки, хотя все же чаще используется атакующий стиль. Теника МкГиффин обладает сильной подачей с обеих рук, а также умеет правильно использовать не только форхенд, но и бэкхенд. Матчи на данном покрытии корта не представляют особой сложности, так как Теника МкГиффин может хорошо играть где угодно, меняя свой стиль в зависимости от обстановки.



Мисаки Мацуда

На этом турнире Мисаки Мацуда играет еще с квалификации, где вначале была победа над представителем пятой сотни теннисного рейтинга, а затем удалось в сложном матче обыграть местного игрока. Сыграв только в двух матчах, еще не получится адаптироваться к данному покрытию корта, ведь Мисаки Мацуда все же больше любит грунтовые или травяные корты, а здесь придется играть на харде. Не обладая высокой скоростью, Мисаки Мацуда не любит быстрого темпа игры, а отдает предпочтение надежной обороне на задней линии. Тем более, что Мисаки Мацуда уверенно действует на приеме, хорошо пробивая обеими сторонами ракетки. 45-я ракетка мира обладает не только качественным форхендом, но и бэкхендом, так что Мисаки Мацуда на второй подаче часто имеет даже больший процент выигрыша, чем на первой. В 35 лет Мисаки Мацуда пока не думает о завершении карьеры, а на этом турнире пока еще не сложно выступать, так как между матчами хватает времени на восстановление.

Теника МкГиффин — Мисаки Мацуда. КАК ИГРАЛИ МЕЖДУ СОБОЙ?

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Прогноз и ставка на матч Теника МкГиффин — Мисаки Мацуда 12 сентября

Теника МкГиффин

На данный момент Теника МкГиффин занимает в мировом теннисном рейтинге 39-е место, ведь по итогам прошлого сезона удалось подняться более, чем на сорок строчек. В этом сезоне Теника МкГиффин снова большинство своих поединков играет на жестком покрытии, так как на других кортах пока не получается демонстрировать настолько хорошие результаты. Начало этого сезона пока не задалось, так как на первых двух турнирах был вылет на ранних стадиях, да и на престижном прошлом турнире был слабый результат, так как вылет был уже на стадии 1/32, так и не выиграв хотя бы одного сета. Теника МкГиффин не может похвастаться стабильностью, из-за чего за всю свою карьеру никогда не удавалось подняться в двадцатку сильнейших ракеток мира. При хорошей подаче, Теника МкГиффин не всегда уверенно действует на приеме, да и на задней линии при обмене ударами иногда встречаются грубые ошибки.

Мисаки Мацуда

Несмотря на хорошо проведенный прошлый сезон, пока не стоит надеяться на то, что Мисаки Мацуда хорошо сыграет и в этом году. Так как конец прошлого года был сильно перегружен матчами, то просто не хватило времени полностью восстановить силы, а значит Мисаки Мацуда никак не может находиться на пике формы. Прошлый турнир завершился уже во втором раунде, причем пришлось отказаться от продолжения поединка, так как начали ощущать боли в спине. После этого был взят перерыв на две недели, так что все же есть шансы, что Мисаки Мацуда сейчас чувствует себя лучше и сможет продемонстрировать на корте больше сил. Тем более, что сейчас необходимо играть на харде, а со скоростью все в порядке. Мисаки Мацуда всегда быстро перемещается по корту и отлично выбирает позицию при приеме, так что крайне редко позволяет загнать себя в неудобную ситуацию.

Сегодня матч Теника МкГиффин — Мисаки Мацуда Прогнозы от БК «БалтБет»

Со старта текущего теннисного сезона Теника МкГиффин и Мисаки Мацуда начали демонстрировать отличный уровень подготовки, что вылилось в большое количество побед и завоеванных трофеев. На фоне того, что ряд спортсменом пока не может похвастаться хорошей формой, демонстрируя рваные результаты, наши соперники стараются выигрывать как можно больше матчей, чтобы улучшать свои позиции в рейтинге. Напомним, что за победу в текущем турнире теннисисты получат достаточное количество очков, чтобы еще больше подняться в рейтинге, и результаты, которые Теника МкГиффин и Мисаки Мацуда показывают на этом турнире, свидетельствуют о том, что соперники не собираются сбавлять обороты, и главной их целью здесь является взятие трофея. Именно поэтому матч этих соперников приковал внимание любителей тенниса, и наши аналитики тоже решили поделиться своими прогнозами на этот матч. Так как уже в текущем сезоне Теника МкГиффин и Мисаки Мацуда провели несколько очных матчей, которые прошли в напряженной борьбе, наши аналитики уверены в том, что великолепная форма и отличный уровень подготовки должны способствовать тому, что и этот матч между соперниками должен получиться не менее зрелищным, чем предыдущие матчи. Покрытие турнира тоже располагает к затяжной игре, так как Теника МкГиффин и Мисаки Мацуда действуют от подачи, поэтому мы не исключаем плотную борьбу в каждом сете, что, несомненно, придется по вкусу любителям большого тенниса.

Теника МкГиффин — Мисаки Мацуда: будет сделан акцент на атакующий теннис

Наши аналитики обратили внимание на теннисный матч, в котором соперниками будут Теника МкГиффин и Мисаки Мацуда из-за того, что букмекеры предложили здесь очень заманчивый коэффициент на победу одного из спортсменов. Если взглянуть на рейтинг соперников, то можно увидеть, что они занимают соседние строчки, однако это не означает, что в данный момент они находятся в одинаковой форме. Напомним, что покрытие, на котором проводится данный теннисный турнир, является довольно-таки специфическим, на нем комфортно чувствуют себя далеко не все представители большого тенниса. Мисаки Мацуда относится как раз к тем спортсменам, которым некомфортно играть на данном типе покрытия. Фактически, на этом покрытии в текущем сезоне Мисаки Мацуда проводит второй или третий матч. А вот Теника МкГиффин как раз умеет выступать на данном покрытии. Подтверждением этому являются высокие стадии и титулы ряда турниров. Исходя из этого, наши аналитики предлагают делать ставки на то, что в матче победит Теника МкГиффин, причем, букмекеры предлагают на это событие непомерно высокий коэффициент. Есть у нас и предложение на этот матч для более рисковых бетторов – это минусовая фора нашего фаворита. В личных встречах, которые соперники провели между собой на подобном типе покрытия, Теника МкГиффин без особых проблем побеждала, поэтому мы не видим оснований для того чтобы уверенно не победить и в этом матче. Это же относится и к общему тоталу геймов, который мы рекомендуем играть на меньше, так как Теника МкГиффин вряд ли будет затягивать матч с соперником, для которого покрытие является непрофильным.

СЕГОДНЯ МАТЧ Теника МкГиффин — Мисаки Мацуда. ПРОГНОЗ ОТ ЭКСПЕРТОВ



Сегодня среди любителей ставок на спорт теннис занимает особую популярность. Благодаря тому, что современные букмекеры существенно расширили линию ставок на этот вид спорта, бетторы получили возможность большого выбора событий на теннисные матчи. Теперь можно делать ставки не только на исходы матча, форы и тоталы, но и на сеты, геймы и статистику. Конечно, чтобы выигрывать на ставках на теннисной статистике, необходимо иметь определенные знания, однако благодаря нашим аналитикам, которые выбирают наиболее интересные теннисные противостояния, и составляют к ним прогнозы, все становится гораздо проще. Сегодня среди большого количества теннисных матчей наши эксперты выбрали матч, в котором соперниками будут Теника МкГиффин и Мисаки Мацуда. Эти спортсмены уверенно играют на данном турнире, своих соперников они прошли, не потратив дополнительных усилий. Скорее всего, теннисисты так распланировали свой график, чтобы выходить на пик формы с сохранением большого количества физических и психологических сил как раз к важным стадиям турнира. Наши аналитики полагают, что предстоящий матч станет серьезным экзаменом и для Теника МкГиффин и для Мисаки Мацуда, так как действия спортсменов на корте позволят оценить их реальную подготовку, а также позволят ответить на вопрос, можно ли рассматривать спортсменов в качестве одних из претендентов на титул в этом турнире. Поэтому рекомендуем понаблюдать за этим матчем, а чтобы подогреть интерес к просмотру противостояния, советуем воспользоваться нашими прогнозами, которые приведены ниже.