Ифеании Убах Юнайтед — Саншайн Старс: хозяева должны брать три очка

Ставки на матч Ифеании Убах Юнайтед – Саншайн Старс, прогноз на футбол от 16.02.20

«Ифеании Убах Юнайтед» – «Саншайн Старс». 16.02.20. Прогноз и ставки на матч

После трех выездных поединков подряд футбольный клуб Ифеании Убах Юнайтед возвращается домой и 16 февраля проведет первый матч в родных стенах. А в гости приезжают футболисты клуба Саншайн Старс, так что встреча не обещает быть легкой. Свисток главного арбитра о начале игры прозвучит в 18:00 по Москве. Если брать всю историю данного противостояния, то в нем было уже 34 матча, по итогам которых лучше себя проявил футбольный клуб Саншайн Старс, одержавший пятнадцать побед при шести поражениях. Гости также смогли выиграть три из последних четырех встреч.



Очень непросто прогнозировать футбольные матчи, в которых соперниками являются известные футбольные команды. Несомненно, такие противостояния лучше смотреть, однако редко какой болельщик может удержаться от ставок, когда видит известные фамилии в стартовых составах обеих команд. Команда Ифеании Убах Юнайтед и команда Саншайн Старс постоянно являются основными конкурентами за лидерство в своем чемпионате. Поэтому для них очередное противостояние будет означать очередной этап борьбы за право возглавить чемпионскую гонку. Конечно, наиболее вероятной ставкой в таком матче является ставка на общий тотал желтых карточек на больше. Команды в очных встречах играют не жалея себя и соперников, естественно, арбитр не будет долго терпеть подобное поведение, и, конечно же, будет награждать самых рьяных грубиянов желтыми карточками, общий тотал которых в этом матче мы рекомендуем играть на больше. Это же касается и общего тотала забитых мячей. Оба клуба прекрасно действуют у ворот соперников, а вот собственные защитные редуты нередко заигрываются, что приводит к пропущенным голам. Мы уверены, что сегодня оба клуба будут стремиться много забить своим соперникам, и это им удастся. Так что, общий тотал голов матча можно заигрывать на больше. Ну и относительно фаворита этого противостояния, то здесь им должны быть хозяева поля, которые сейчас показывают более стабильный футбол. Хотя, по ходу матча все может измениться, поэтому мы не рекомендуем делать крупные ставки на исход этого матча.

СТАВКИ/КОЭФФИЦИЕНТЫ БУКМЕКЕРСКИХ КОНТОР НА МАТЧ Ифеании Убах Юнайтед — Саншайн Старс:

Так как большинство делает ставку на победу хозяев поля, то коэффициент на победу постоянно падает и сейчас он составляет 1.9. На ничью в футбольном матче Ифеании Убах Юнайтед — Саншайн Старс стоит коэффициент 2.96, а на выигрыш гостей принимаются ставки по котировке 4.54.

Прогноз на матч Ифеании Убах Юнайтед – Саншайн Старс (Чемпионат Нигерии, матч национального перевентсва, воскресенье, 16 февраля):Футбольный клуб Ифеании Убах Юнайтед получил от букмекеров на свою победу котировку 1.9, а по коэффициенту 4.54 можно сделать ставку на выигрыш ФК Саншайн Старс. По котировке [kefdrew] принимаются ставки на ничью.

История личных встреч

Очень сложный матч предстоит сыграть футбольным клубам – команда Ифеании Убах Юнайтед и команда Саншайн Старс – амбициозные соперники, которые в матчах с другими командами всегда считаются фаворитами, поэтому им трудно противостоять друг другу, так как считается, что этим матчем определяется лучшая команда чемпионата. Нет необходимости напоминать, что в составах обеих команд выступают известные футболисты, которые знамениты на весь мир. Учитывая, что ценники на футболистов в последнее время взлетели до небес, стоимость этих футболистов, выступающих в составе команды Ифеании Убах Юнайтед и команды Саншайн Старс – просто сложно представить. Они не только на бумаге настоящие лидеры своих команд, но и на деле доказывают свою полезность, забивая важные мячи и участвуя в важнейших голевых комбинациях. Оба клуба можно рассматривать с точки зрения машин, где каждый футболист – механизм, отвечающий за работоспособность определенного участка. Поэтому эти команды крайне редко приобретают новых футболистов, а если это и происходит, то вводят их в основной состав постепенно. Так что не стоит удивляться тому, что в матче команды Ифеании Убах Юнайтед и команды Саншайн Старс практически не будет новых лиц по сравнению с предыдущим сезоном. Однако сама игра от этого не станет менее зрелищной. Команда Ифеании Убах Юнайтед и команда Саншайн Старс всегда стараются навязать свою игру сопернику все 90-то минут матча. За этим очень интересно наблюдать, но это очень сложно прогнозировать. Однако наши эксперты постарались, и ниже можно увидеть плоды наших трудов, и воспользоваться ими.

Ифеании Убах Юнайтед – Саншайн Старс 16.02.20

16 февраля состоится всего один матч из нынешнего тура национального первенства, и им будет футбольная встреча Ифеании Убах Юнайтед — Саншайн Старс. Так как данный поединок вызвал огромный ажиотаж среди болельщиков, то его специально решили начать в 18:00 по Москве. Интерес вызван тем, что это принципиальные соперники, но так как в последнее время они выступали в различных дивизионах, то последний раз Ифеании Убах Юнайтед и Саншайн Старс встречались на футбольном поле четыре года назад. В том матче футболисты клуба Ифеании Убах Юнайтед одержали победу со счетом 4-2.

Предматчевый анализ и прогнозы букмекеров

В чемпионате страны команда Ифеании Убах Юнайтед и команда Саншайн Старс всегда ведут борьбу только за высокие места в турнирной таблице. В текущем сезоне ситуация не изменилась. Оба клуба демонстрируют достойный футбол, обыгрывая своих соперников. Однако, по мнению экспертов нашего ресурса, в ближайшем матче клубам будет очень непросто добиться победы, так как команда Ифеании Убах Юнайтед и команда Саншайн Старс – примерно равные соперники. Исходя из этого, мы думаем, что менеджерам и футболистам обеих команд придется постараться, чтобы предложить своим соперникам что-то необычное, благодаря чему можно будет праздновать успех в этом матче. По словам менеджеров обеих команд, команда Ифеании Убах Юнайтед и команда Саншайн Старс подходят к очному противостоянию в оптимальных составах. Это означает, что на поле с первых минут игры будут присутствовать сильнейшие футболисты, от действий которых во многом зависит успех команд. Яркие индивидуальные противостояния известных футболистов – отличное украшение любого матча, а учитывая, что каждое касание мяча такими футболистами – несет потенциальную угрозу для ворот их соперников, мы думаем, что игра должна получиться зрелищной. Очные противостояния между командой Ифеании Убах Юнайтед и командой Саншайн Старс всегда проходят в напряженной борьбе, так как не один из соперников не уступает друг другу в физической подготовке и мастерстве. В таких матчах важность своего поля уходит на второй план, так как в составе обеих команд достаточно мастеров высокого класса, которые могут демонстрировать отличный футбол на любом поле. Поэтому матч будет очень и очень интересным.



Прогноз Ифеании Убах Юнайтед – Саншайн Старс (16 февраля), ставки и коэффициенты

В линии букмекерских контор, по мнению экспертов нашего ресурса, верно отражены шансы команды Ифеании Убах Юнайтед и команды Саншайн Старс на успех в очном противостоянии. Напомним, что эти команды встретятся в рамках очередного тура чемпионата, где будут определять сильнейшего. К этому матчу хозяева поля подходят в отличном настроении, у клуба нет серьезных кадровых потерь перед матчем, а статистика последних игр говорит о том, что команда Ифеании Убах Юнайтед находится в прекрасной форме. Гости тоже показали хорошие результаты в последних матчах. Клуб добился важных побед, что позволило ему улучшить свои позиции в турнирной таблице. Однако для команды Саншайн Старс выездные матчи в нынешнем сезоне складываются не так хорошо, как игры на родном стадионе. В выездных матчах, по словам самих футболистов команды Саншайн Старс, они чувствуют себя не так уверенно, как в домашних стенах. Поэтому, сегодня наши эксперты рекомендуют ставить на победу команды Ифеании Убах Юнайтед, так как хозяева поля сейчас находятся в отличной форме, а родные трибуны должны помочь клубу продемонстрировать отличный футбол и добиться победы. Общий тотал матча мы рекомендуем играть на больше, так как оба клуба действуют в атакующем стиле, поэтому в этом матче мы ждем много голов. Общий тотал нарушений и желтых карточек тоже следует играть на больше, так как эта встреча является принципиальной для обеих команд, следовательно, футболисты будут часто нарушать правила. А вот угловые мы рассматриваем на меньше, так как команда Ифеании Убах Юнайтед и команда Саншайн Старс не так часто задействуют фланги при атаках.

Ифеании Убах Юнайтед

В межсезонье руководство футбольного клуба Ифеании Убах Юнайтед не смогло удержать многих своих лидеров, которые начали покидать команду, как только у нее появились финансовые трудности. В составе осталось мало опытных игроков, так что нынешний главный тренер вынужден задействовать на футбольном поле игроков из молодежной академии, для которых этот сезон является дебютным в высшем дивизионе. Так что, если ранее футбольный клуб Ифеании Убах Юнайтед был крепким середняком, то очень быстро он превратился в аутсайдера, и хозяева сейчас занимают последнюю строчку, не показывая обнадеживающей игры. Пока футбольный клуб Ифеании Убах Юнайтед может похвастаться только двумя победами, а шансов на спасение от вылета практически нет, ведь у команды как самая дырявая оборона, так и самое малорезультативное нападение. За последних шесть туров удалось набрать всего одно очко, а смена наставника в прошлом месяце не принесла желаемого результата. В лазарете хозяев атакующий полузащитник и правый вингер.

Саншайн Старс

Из-за провального начала сезона длительное время футбольный клуб Саншайн Старс пребывал в зоне вылета, так что многие уже начали думать, что по завершении чемпионата ему грозит понижение в классе. Но, два месяца назад руководство сменило главного тренера, пригласив молодого амбициозного специалиста, с которым команда начала показывать более атакующий футбол, а не просто сидеть в обороне, надеясь на то, что удастся не пропустить. С данным наставником футбольный клуб Саншайн Старс сыграл восемь матчей, в которых потерпел только одно поражение, но зато одержав шесть побед. Это позволило гостям выбраться из зоны вылета, так что сейчас команда уже идет четырнадцатой, на четыре очка оторвавшись от аутсайдеров. Футболисты стали больше самоотдачи демонстрировать на поле, и это касается не только домашних, но и выездных матчей, где команда пытается грамотно действовать в обороне, но еще и постоянно атаковать. В лазарете ФК Саншайн Старс пребывают двое защитников, а также может пропустить игру левый вингер.

Интересные факты перед матчем Ифеании Убах Юнайтед – Саншайн Старс

Наиболее интересные матчи для прогнозирования – это матчи, в которых команды стараются победить, причем, победа кровь из носу нужна обеим командам. К таким матчам можно отнести противостояние команды Ифеании Убах Юнайтед и команды Саншайн Старс. Скоро чемпионат подойдет к концу, а обеим командам, которые находятся в верхушке турнирной таблицы, необходимо набирать очки, чтобы сохранять солидный отрыв от ближайших преследователей, который буквально наступают командам на пятки. Команда Ифеании Убах Юнайтед и команда Саншайн Старс – это соперники, которые ежегодно сражаются между собой за высокие места в чемпионате, в нынешнем сезоне ситуация остается неизменной, даже за несколько туров до конца чемпионата, эти клубы продолжают вести борьбу. Наши эксперты полагают, что в таком противостоянии стоит рисковать, и делать ставки на то, что в матче будет или удаление, или пенальти. Такие ставки являются оправданными в матчах, где соперники ведут отчаянную борьбу за улучшение позиций в турнирной таблице. Учитывая, что команда Ифеании Убах Юнайтед и команда Саншайн Старс – это заклятые соперники, данные ставки является полностью оправданными. Относительно фаворита этого противостояния, то здесь сложно что-либо анализировать до начала матча, так как соперники действительно равные. А вот общий тотал предупреждений и нарушений правил мы бы рекомендовали играть на больше, так как матч будет очень грубым с большим количеством провокаций, и арбитр просто не сможет остаться в стороне от происходящего на поле. Общий тотал голов лучше играть на меньше, так как, скорее всего, исход матч решит один единственный гол.

Игра закончится победой Ифеании Убах Юнайтед — 1.9, нет победителей в игре — 2.96, игра закончится победой Саншайн Старс — 4.54.



Ифеании Убах Юнайтед — Саншайн Старс. Прогноз и ставки на матч. Чемпионат Нигерии 16 февраля

Не так давно команда Ифеании Убах Юнайтед встречалась с футболистами команды Саншайн Старс в рамках кубкового матча. Тогда хозяева поля без особых проблем переиграли своих соперников, что стало настоящей сенсацией. Однако эксперты нашего ресурса полагают, что в сегодняшней игре преимущество на стороне гостей. В турнирной таблице команды занимают разные места. Если хозяева поля уже решили свои задачи в чемпионате, и могут спокойно доигрывать сезон, настраиваясь на более важные кубковые баталии, то гости еще не гарантировали себе выполнение задач, поэтому команда Саншайн Старс сражается за победу в каждом матче. Букмекеры выставили коэффициенты, исходя из которых, фаворитами матча являются футболисты команды Ифеании Убах Юнайтед, но эксперты нашего ресурса считают, что у команды Саншайн Старс есть хорошие шансы на успех в этом противостоянии. Гости привезли на этот матч всех сильнейших футболистов, даже те футболисты, у которых были небольшие повреждения, по словам менеджера клуба, готовы выйти на поле со стартовых минут. А вот у команды Ифеании Убах Юнайтед ожидаются определенные кадровые изменения. Менеджер хозяев поля сообщил, что планирует поберечь футболистов основы для более важных матчей, а в этой игре задействует резервистов. Это означает, что ставка на победу гостей имеет право на жизнь, и мы рекомендуем бетторам делать ставки на победу команды Саншайн Старс или на фору гостей. Общий тотал нарушений и желтых карточек в этом матче мы видим на больше, так как в противостоянии ожидается много стычек и грубостей. Общий тотал голов в матче мы рассматриваем на меньше, так как гости – команда, которая играет в защитный футбол, а класс футболистов команды Ифеании Убах Юнайтед вряд ли позволит им забить много в этом матче.

«Ифеании Убах Юнайтед»

После того, как футбольный клуб Ифеании Убах Юнайтед проиграл стартовых семь туров, президент не стал церемониться, и отправил в отставку весь тренерский штаб. С новым опытным специалистом команда выиграла первый же матч, а далее хоть и случались иногда поражения, но все же хозяева обрели стабильность, так что постепенно выбрались из зоны вылета, и сейчас опережают ее на два очка. В последних пяти турах футбольный клуб Ифеании Убах Юнайтед одержал две победы при двух поражениях, а большинство очков команда набирает на родной арене, где все поражения были исключительно в начале сезона, после чего хозяева больше дома не проигрывают. Футбольный клуб Ифеании Убах Юнайтед имеет проблемы с реализацией голевых моментов, ведь в среднем не получается даже один мяч за игру. Но, зато сейчас намного лучше команда действует в обороне, чем в начале сезона, так что довольно часто поединки завершаются с нулями на табло. Один нападающий выбыл на полгода, а также не смогут помочь хозяевам трое полузащитников.



«Саншайн Старс»

Мало кто ожидал, что всегда стабильный и прагматичный футбольный клуб Саншайн Старс в этом сезоне будет бороться за выживание в дивизионе. Команда всегда ранее показывала скучный футбол, делая ставку на тотальную оборону, и это позволяло постоянно находиться в середине таблицы. Но, летом ушло много футболистов оборонительного плана, играющих ключевую роль, так что гости стали намного больше пропускать, а ведь игра в нападении лучше не стала. Так что, сейчас футбольный клуб Саншайн Старс идет лишь третьим с конца, а главный тренер делает все возможное, чтобы покинуть зону вылета. Во время зимнего трансферного окна ряды гостей пополнили три опытных защитника, так что с их помощью главный тренер надеется навести порядок в обороне. Ведь в последних семи турах футбольный клуб Саншайн Старс взял только пять очков, регулярно пропуская в каждом поединке. Травмированы только два полузащитника, но важной роли при данном наставнике они не играют.

Статистика и личные встречи

Выбирая матч, в котором встретится команда Ифеании Убах Юнайтед и команда Саншайн Старс, для прогнозирования, эксперты нашего портала действовали не спонтанно. Это был продуманный шаг, так как сейчас оба футбольных клуба ведут в турнирной таблице борьбу за высокие места, а матчи между этими командами – принципиальные противостояния, в которых оба клуба стараются действовать на пределе возможностей. Статистика, к которой обратились наши эксперты для составления интересных прогнозов на матч между этими футбольными клубами, позволила нам найти интересные закономерности, которые мы и использовали при составлении прогнозов на этот матч. Вообще, рассматривая такие противостояния, как матч команды Ифеании Убах Юнайтед и команды Саншайн Старс, необходимо обращать внимания не только на статистику в матчах между собой и в текущем сезоне, но и фактор судейства. Сегодня в футболе судьи играют далеко не последнюю роль. Довольно много скандалов возникает как раз на почве предвзятого судейства. А так как матч команды Ифеании Убах Юнайтед и команды Саншайн Старс – это противостояние лидеров чемпионата, то и судейский фактор здесь тоже будет иметь огромное значение. Вряд ли матч между такими командами пройдет в дружеской обстановке, так что велика вероятность грубой игры, провокаций и симуляций. Из этого следует, что арбитр будет частенько наказывать футболистов желтыми карточками, следовательно, вероятность того, что кто-то будет удален с поля – очень велика. А коэффициент на это в букмекерских конторах очень приличный. В общем, всем хорошего футбольного вечера, а ниже можно найти больше прогнозов на этот матч от наших экспертов.

«Ифеании Убах Юнайтед» — «Саншайн Старс»: кто фаворит грядущей встречи?

Ифеании Убах Юнайтед — Саншайн Старс. Прогноз на футбол (16.02.20)

Благодаря любопытной информации, которую удалось найти экспертам нашего ресурса, мы смогли верно оценить шансы команд, встречающихся между собой в очередном туре известного футбольного чемпионата. Речь идет о противостоянии команды Ифеании Убах Юнайтед и команды Саншайн Старс. Напомним, что в настоящий момент оба клуба обладают неплохими шансами на то, чтобы по итогам сезона занять высокое место в турнирной таблице, дающее право выступать в престижном клубном турнире в будущем сезоне. Однако, наши эксперты смогли найти любопытную информацию, благодаря которой мы выяснили, что гости не горят желанием выступать одновременно на несколько фронтов. Из этого следует, что победа команды Ифеании Убах Юнайтед в этом матче выглядит отличной ставкой, которую мы рекомендуем всем любителям футбола. Общий тотал забитых голов в этой игре мы тоже рассматриваем на больше. Скорее всего, оба клуба забьют в этой игре, однако хозяева в итоге окажутся сильнее. Так что, можно делать и ставки на то, что в матче забьют обе команды. Общий тотал желтых карточек стоит рассмотреть на больше, так как это принципиальный матч, а все принципиальные матчи играются на больше. А вот угловых в этом матче не будет много, так как букмекеры весьма завысили общий тотал, забыв, видимо, что и команда Ифеании Убах Юнайтед, и команда Саншайн Старс не используют фланги, предпочитая атаковать через центр. Так что, общий тотал угловых на меньше – тоже отличная ставка, которую можно смело заигрывать в этом матче. Хотя, все же, лучше играть победу команды Ифеании Убах Юнайтед.

Ифеании Убах Юнайтед — Саншайн Старс: хозяева должны брать три очка

Для наших экспертов прогнозирование футбольных матчей – это не хобби и не развлечение, это работа, которая приносит отличный доход. Но в отличии от той работы, где необходимо вставать по будильнику и делать массу не нужных действий ради одного дня – дня получения зарплаты, наша работа приносит ежедневный доход, который сопряжен с рисками. Да, ставки это риск, так как вы используете свои собственные деньги для того чтобы подтвердить верность собственного анализа того или иного футбольного матча. Можно анализировать футбольные матчи самостоятельно, а можно доверить это профессионалам, которые имеют в этом большой опыт и которые знают и понимают, как необходимо работать с линиями букмекерских контор в поисках интересных ставок. Наши эксперты как раз и являются такими профессионалами. Мы на протяжении длительного времени занимаемся сбором и анализом информации, которую успешно используем для прогнозирования. Мы имеет большую клиентуру и многочисленные благодарные отзывы. Присоединяйтесь, вместе мы сможем обыграть букмекера.

С данными наставниками футбольные клубы Ифеании Убах Юнайтед и Саншайн Старс перешли к более оборонительной манере игры, так что вряд ли зрители на трибунах станут свидетелями результативного матча. Эксперты предлагают поставить на тотал менее 2.5 голов.

Ифеании Убах Юнайтед – Саншайн Старс: статистика и история личных встреч

Наши эксперты всегда стараются выбирать наиболее интересные с точки зрения зрелищности футбольные матчи для прогнозирования. В ближайшее время состоится матч между двумя футбольными клубами, которые показывают прекрасные результаты в нынешнем сезоне. Команда Ифеании Убах Юнайтед и команда Саншайн Старс являются непримиримыми соперниками уже довольно длительное время. Вместе с этим, эти футбольные коллективы показывают просто потрясающий футбол в личных встречах. Матчи между этими футбольными клубами запоминаются надолго, так как футболисты играют с полной самоотдачей, старясь продемонстрировать максимум своих возможностей. Менеджеры команды тоже готовят сюрпризы друг другу, используя необычную тактику. В общем, на футбольном поле происходит настоящее шоу, от которого болельщики пребывают в неописуемом восторге. Чего-то подобного мы ждем и в этом матче. По словам менеджеров команд, все ключевые футболисты готовы принять участие в матче с первых минут встречи. Это означает, что сегодня болельщиков ждет непредсказуемая игра, так как лидеры команд могут придумать нестандартное решение в любой игровой ситуации. Наши эксперты приготовили прогнозы на этот матч, с ними можно детально ознакомиться ниже. Мы рекомендуем делать ставки на это противостояние не только до матча, но и во время игры, так как, возможно, букмекеры сделают неплохое предложение по высокому коэффициенту.