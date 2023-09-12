Сильвия Амброзио — Ивана Себестова. Прогноз, ставки на матч от эксперта сайта taffnews.ru (13.09.23)

Сильвия Амброзио — Ивана Себестова (13-го сентября 2023 года), ставки и коэффициенты

13-го сентября 2023 года в 09:30 по МСК состоится матч в рамках чемпионата ITF, в котором на корт выйдут Сильвия Амброзио , а противостоять в этом поединке будет Ивана Себестова.



Так как теннисный поединок Сильвия Амброзио — Ивана Себестова пройдет уже 13-го сентября 2023 года, то с каждым днем вокруг него все больший ажиотаж. Можно не сомневаться, что в 09:30 по Москве на трибунах не будет ни одного свободного места, да и многие телезрители займут свои места возле экранов. Единственная очная встреча состоялась четыре года назад, и тогда она показала, что Сильвия Амброзио на тот момент намного сильнее, нежели Ивана Себестова.



СТАВКИ/КОЭФФИЦИЕНТЫ БУКМЕКЕРСКИХ КОНТОР НА МАТЧ Сильвия Амброзио — Ивана Себестова:

На следующей неделе стартует престижный теннисный турнир, и 13-го сентября 2023 года откроет его противостояние Сильвия Амброзио — Ивана Себестова. Тем, кто хочет попасть на матч-открытие, лучше прийти на трибуны до 09:30 по МСК, то есть до начала игры. Сильвия Амброзио и Ивана Себестова отлично знают друг друга, ведь история противостояния насчитывает уже двенадцать матчей, в которых Ивана Себестова может гордиться семью победами, а вот Сильвия Амброзио имеет только пять выигранных встреч.

Сильвия Амброзио

Пока Сильвия Амброзио не демонстрирует хорошей физической формы, а проходит каждый раунд исключительно на своем характере и благодаря богатому опыту. Еще на первом этапе все могло завершиться поражением, когда были проиграны первые два сета, но затем получилось собраться и выиграть остальные три. В последующих матчах было не легче, так что можно однозначно сделать вывод, что Сильвия Амброзио находится не в лучших кондициях. Скорее всего, что причина кроется в недавней травме колена, которая заставила на долгий срок покинуть корт. Если судить по прошлому году, то был такой же слабый старт, но затем начался прогресс, так что есть надежда, что дальше Сильвия Амброзио будет играть все сильнее и все же сможет порадовать болельщиков стабильностью. Ведь пока все предыдущие турниры завершались на ранних этапах, хотя оппоненты были не самые сложные. К тому же, Сильвия Амброзио довольно неплохо играет на данном покрытии.



Ивана Себестова

На этом турнире Ивана Себестова выступает регулярно, причем, еще ни разу не было такого, чтобы не получилось добраться хотя бы до четвертьфинала. За шесть лет удалось одержать две победы, так что Ивана Себестова снова входит в число главных фаворитов и постарается оправдать ожидания болельщиков. Последнее особенно важно, так как турнир является домашним, и Ивана Себестова чувствует огромную ответственность. В начале сезона было сыграно уже шесть матчей, из которых удалось выиграть четыре. Два поражения были вполне ожидаемыми, так как попадались явно более сильные оппоненты, которые в итоге и стали победителями тех турниров. Грунтовые корты являются профильными, а в этом сезоне Ивана Себестова уже не будет к ним адаптироваться, так как три поединка проходило как раз на этом покрытии. Ивана Себестова зачастую применяет оборонительную тактику, делая ставку на качественный прием мяча и заострение игры на второй подаче.

Прогноз на матч

Сильвия Амброзио и Ивана Себестова – интересные соперники, которые всегда стараются показывать не только качественный, но и красивый теннис. Публика просто обожает, когда соперники выходят на корт в матчах с оппонентами. Однако очное противостояние этих спортсменов – отличный повод полюбоваться разными немыслимыми вещами современного тенниса. Пластичность и отличное чувство мяча – главные козыри соперников, позволяющие им повергать оппонентов в шок удачными попаданиями из совершенно невероятных позиций. Наши эксперты, прогнозируя данный матч, обратили внимание на покрытие, на котором проводится турнир. Они отлично подходит под стиль игры соперников, то есть, здесь будет место не только невероятным розыгрышам, но и стандартным комбинациям, позволяющим спортсменам защищать очки на собственной подаче. Вообще, победа в этом матче позволит пройти в следующий раунд турнира, заработать рейтинговые очки и призовые. Учитывая, что соперники имеют не самый высокий рейтинг, вряд ли они будут пренебрегать такой возможностью. Поэтому борьба в матче будет нешуточной. Мы думаем, что противостояние получится затяжным, и на этом базируем свои прогнозы на матч. С ними можно ознакомиться ниже. А сам матч мы рекомендуем не пропустить, так как считаем, что это будет потрясающее зрелище, которое не оставит равнодушным ни одного любителя этого вида спорта.



Сильвия Амброзио — Ивана Себестова. Прогноз, ставки на матч от эксперта сайта taffnews.ru (13.09.23)

Сильвия Амброзио

Лишь в первом матче данного турнира было непонятно, в какой форме находится Сильвия Амброзио, ведь представителя четвертой сотни мирового теннисного рейтинга удалось дожать лишь в пятом сете, когда все ожидали яркой досрочной победы. Но, затем Сильвия Амброзио уже не позволяет оппонентам показывать свой теннис, а навязывает свой стиль. Сильвия Амброзио старается загонять соперников по корту и максимально вымотать их. Главным козырем, которым обладает Сильвия Амброзио, является психологическая стойкость, ведь даже проиграв два первых сета Сильвия Амброзио не опускает рук, а вполне может переломать ход поединка и одержать победу, что наблюдалось уже неоднократно. Хотя профильным покрытием является грунт, Сильвия Амброзио все же умело действует на любом корте, при этом, меняется и стиль игры. Так как в этом сезоне уже было сыграно несколько матчей на харде, то Сильвия Амброзио точно не станет испытывать проблем на данном покрытии.

Ивана Себестова

Ивана Себестова лишь начинает свои выступления в этом сезоне, так что пока было сыграно только четыре матча, из которых было два выиграно, а два завершились поражениями. Стоит отметить, что оба поражения были в матчах против оппонентов, которые выступают в похожем стиле, действуя на корте в очень агрессивной манере. Пока Ивана Себестова играет лишь так, настолько позволяет соперник, так что если будет слишком большой агрессивный натиск, то Ивана Себестова начинает ошибаться и игра в обороне разрушается. Что касается данного покрытия корта, то на нем Ивана Себестова выступает не лучшим образом, так как за всю свою карьеру не было никаких достижений, разве что два года назад на этом же турнире удалось зайти до четвертьфинала, но тогда по сетке попадались слишком легкие оппоненты. На подготовку к этому матчу было только два дня, а так как в прошлой игре было потрачено много сил и эмоций, то вряд ли Ивана Себестова сможет показать сейчас свой лучший теннис.

Сегодня матч Сильвия Амброзио — Ивана Себестова Прогнозы от БК «БалтБет»

Отличная игра спортсменов в предыдущих раундах турнира не могла остаться незамеченной нашими опытными аналитиками. Поэтому, как только букмекеры предложили линию на матч, в котором сойдутся Сильвия Амброзио и Ивана Себестова, аналитики нашего портала сразу же принялись искать интересные ставки на этот матч. Рассматривая личные встречи спортсменов, мы обратили внимание, что борьба между ними всегда идет довольно плотной, ни у одного из соперников нет видимого преимущества. Кроме этого, Сильвия Амброзио и Ивана Себестова играют в агрессивный теннис, стараются завершать розыгрыши в два-три удара, что позволяет им сохранять силы для защиты очков на своей подаче. Для составления качественных прогнозов, наши эксперты стараются изучать как можно больше информации относительно выступлений спортсменов на турнире. История выступлений сегодняшних соперников здесь довольно яркая. И Сильвия Амброзио, и Ивана Себестова неоднократно попадали в финальные раунды турнира. Это наталкивает на мысль, что покрытие турнира позволяет им играть в комфортный для них теннис, следовательно, можно предположить, что и в нынешнем году соперники приложат все усилия для того чтобы пробиться как можно дальше по турнирной сетке, а это значит, что в матче обязательно будет борьба и интересные комбинации, которые не оставят равнодушным ни одного любителя этого вида спорта.

Сильвия Амброзио — Ивана Себестова: порядок побьёт класс

Сильвия Амброзио и Ивана Себестова которым предстоит определить сильнейшего в ближайшем матче престижного теннисного турнира, соперники, которые отлично знакомы со стилем игры друг друга. Теннисисты уже неоднократно скрещивали ракетки на разных стадиях различных турниров. Поэтому прежде чем начать прогнозирование этого противостояния, наши аналитики решили прибегнуть к статистике очных встреч. Из нее стало видно, что Сильвия Амброзио имеет преимущество над соперником, так как на данном типе покрытия не имеет поражений. А вот Ивана Себестова хоть и показывает неплохой теннис в текущем сезоне, все же так и не может добиться более-менее вменяемых результатов на данном типе покрытия. Это означает, что наш фаворит этого противостояния — Сильвия Амброзио. Однако матч для фаворита вряд ли будет проходным. Ивана Себестова умеет настраиваться на титулованных соперников. Об этом говорит высокий рейтинг спортсмена, да и личные встречи между соперниками в большинстве матчей проходили в борьбе. Тщательно изучив линию букмекерских контор, мы обратили внимание, что в лини предлагается заниженный общий тотал геймов. Мы полагаем, что этим необходимо пользоваться, тем более, что в предыдущих матчах на турнире Сильвия Амброзио довольно посредственно действовал на своей подаче. Если предыдущие соперники были гораздо ниже уровнем, то Ивана Себестова вряд ли будет прощать такое. Наши эксперты ждут здесь плотного противостояния, но за счет большего опыта победителем будет Сильвия Амброзио.

СЕГОДНЯ МАТЧ Сильвия Амброзио — Ивана Себестова. ПРОГНОЗ ОТ ЭКСПЕРТОВ

Мы неоднократно говорили о том, что в современном теннисе все больше ярких и интересных матчей, в которых аутсайдеры не только навязывают борьбу фаворитам, но и побеждают их. Это происходит из-за того, что современный теннис стал моложе. Появляется все больше талантливых юниоров, которые уже в юном возрасте заявляют о себе как о будущих топ-теннисистах. Старожилам большого тенниса, которые на протяжении длительного времени удерживали лидирующие позиции мирового рейтинга, теперь очень непросто, так как молодежь полна сил, участвует в большом количестве турниров и не так подвержена усталости и травмам. Конечно, молодым талантам еще не хватает опыта и мастерства, однако желание победить с лихвой компенсирует все недостатки. Поэтому любители тенниса становятся свидетелями не только ярких матчей, но и неожиданных результатов. Такое положение дел устраивает всех, в том числе и букмекеров, которые, потирая руки, зарабатывают деньги на ставках бетторов на фаворитов. Наши аналитики решили положить этому конец. Мы тщательно отбираем матчи, анализируем их, предлагая только качественные прогнозы, ставки на которые на дистанции принесут бетторам гарантированную прибыль. С нашей помощью можно не только наслаждаться интересным теннисом, но и выигрывать на ставках. Поэтому не пропустите наш очередной прогноз на теннисный матч, соперниками в котором будут Сильвия Амброзио и Ивана Себестова.

