Дестани Айява — Шривалли Рашмикаа Бхамидипати. Прогноз, ставки на матч. ITF (14.09.23)

14-го сентября 2023 года в 05:00 по МСК состоится матч в рамках чемпионата ITF, в котором на корт выйдут Дестани Айява , а противостоять в этом поединке будет Шривалли Рашмикаа Бхамидипати.



Поклонники тенниса уже давно ожидали такого матча, как Дестани Айява — Шривалли Рашмикаа Бхамидипати, так что увидеть игру мастеров ракетки можно 14-го сентября 2023 года, а его начало по МСК будет в 05:00. Оппоненты отлично знают друг друга, ведь в большом теннисе уже не первый год, и за все время между ними было три встречи. Правда, во всех трех матчах был один и тот же победитель — Дестани Айява. В первом противостоянии все завершилось досрочной победой, а во вторых двух были выигрыши после трех сетов.



СТАВКИ/КОЭФФИЦИЕНТЫ БУКМЕКЕРСКИХ КОНТОР НА МАТЧ Дестани Айява — Шривалли Рашмикаа Бхамидипати:

На следующей неделе пройдет следующий этап турнира серии Большого Шлема, в рамках которого 14-го сентября 2023 года встречаются Дестани Айява и Шривалли Рашмикаа Бхамидипати. Начало поединка запланировано на 05:00 по МСК. Дестани Айява является очевидным лидером в данном противостоянии, так как ранее было восемь личных встреч, и в них удалось выиграть семь раз, причем в пяти случаях победы были досрочные.

Дестани Айява

Первые матчи в этом сезоне продемонстрировали, что Дестани Айява находится в великолепной форме, так что может очень далеко зайти. Кроме того, с мотивацией проблем не будет, так как турнир домашний, а значит, в каждом матче обеспечена мощная поддержка публики. В предыдущих матчах большинство считало, что Дестани Айява является аутсайдером, но все же они завершились победами, гарантировавшими проход в следующий этап. Дестани Айява умеет великолепно играть на задней линии и защищаться у сетки, хотя все же чаще используется атакующий стиль. Дестани Айява обладает сильной подачей с обеих рук, а также умеет правильно использовать не только форхенд, но и бэкхенд. Матчи на данном покрытии корта не представляют особой сложности, так как Дестани Айява может хорошо играть где угодно, меняя свой стиль в зависимости от обстановки.



Шривалли Рашмикаа Бхамидипати

Прошлый сезон прошел на очень хорошем уровне, ведь начинался он во второй сотне международного теннисного рейтинга, а вот под конец удалось подняться даже на 65-ю строчку. Болельщики надеются, что Шривалли Рашмикаа Бхамидипати в этом году сыграет еще лучше, так что успешные результаты будут подкреплены выигранными турнирами. В первых двух турнирах дойти до финала не получилось, так как в первом был вылет в четвертьфинале, а во втором уже на первой стадии. Но, это было связано со слабой формой в начале сезона, а сейчас Шривалли Рашмикаа Бхамидипати уже демонстрирует лучший уровень. На данном турнире было уже три победы, причем в этих поединках был проигран всего один сет. Все матчи в этом сезоне проходили на харде, так что Шривалли Рашмикаа Бхамидипати уже хорошо чувствует покрытие и постарается сыграть в максимально быстром стиле. Шривалли Рашмикаа Бхамидипати обладает очень сильной подачей, а также высокой скоростью, а также один из главных молодых талантов большого тенниса любит постоянно менять ритм игры.

ITF, Дестани Айява — Шривалли Рашмикаа Бхамидипати

Современный большой теннис пользуется огромной популярностью. И дело не только в том, что этот вид спорта привлекает огромное количество бетторов, большой теннис – это зрелищный вид спорта, в котором спортсмены выдают невероятные ралли розыгрышей, держа болельщиков в напряжении вплоть до последнего удара. Да и сами спортсмены сегодня демонстрируют умный теннис. Сейчас редко встретишь теннисистов, просто перебивающих мяч в розыгрыше. Все стараются атаковать, чтобы навязать оппоненту свою игру, взять инициативу в матче в свои руки и постараться победить. Порой, котировки букмекеров, выставляемые на тот или иной теннисный матч, не отражают реальную силу оппонентов. Поэтому это только на руку бетторам, так как можно сделать ставку на большой коэффициент и выиграть солидную сумму средств с минимальным риском. Обычно, эксперты нашего сайта анализируют наиболее интересные и зрелищные теннисные матчи, те матчи, в которых, на наш взгляд, будет напряженная борьба, и в которых встречаются равные соперники, имеющие равные шансы на успех. Однако, в последнее время, букмекеры все чаще стали недооценивать соперников, поэтому мы стараемся предлагать большой выбор прогнозов на большее количество матчей, чтобы бетторы могли выбирать для ставок наиболее интересные противостояния. К таким матчам можно отнести противостояние, в котором Дестани Айява и Шривалли Рашмикаа Бхамидипати будут определять сильнейшего. Мы думаем, что соперники сейчас находятся в хорошей форме, поэтому ожидаем здесь плотного противостояния, поэтому несколько не согласны с тем, как букмекеры котируют данный матч. Более подробную информацию, а также прогнозы на встречу соперников, можно найти ниже.



Дестани Айява — Шривалли Рашмикаа Бхамидипати. Прогноз, ставки на матч(14.09.23)

Дестани Айява

Несмотря на внушительный возраст, Дестани Айява демонстрирует в этом году великолепную форму, уже сумев выиграть два малозначительных турнира. Они были использованы в первую очередь для набора оптимальной формы, так как Дестани Айява гораздо более хочет выиграть данный турнир, который входит в число самых престижных. Дестани Айява обладает огромным опытом в большом теннисе, и это не удивительно для второй ракетки мира, но даже при таком плотном графике матчей получается постоянно выигрывать, не отдавая оппонентам ни единого сета. Ожидался сложный матч на прошлом этапе, но оппонент после часа напряженной борьбы отказался от игры, пожаловавшись на проблемы со здоровьем. Это позволило сэкономить силы, так что в этом матче Дестани Айява снова сможет продемонстрировать свои максимальные возможности. Дестани Айява может стабильно играть на любом покрытии корта, причем на всех различных типах были выиграны трофеи.

Шривалли Рашмикаа Бхамидипати

На этом турнире Шривалли Рашмикаа Бхамидипати играет второй раз. Прошлогодний розыгрыш был пропущен из-за травмы плеча, а в позапрошлом году получилось дойти до полуфинала. Так что, на этот раз Шривалли Рашмикаа Бхамидипати надеется снова продемонстрировать хорошие результаты и пройти как можно дальше. После травмы получилось очень быстро восстановиться, так что если прошлый сезон начинался на 27-м месте в рейтинге, то завершался уже на пятнадцатом. В этом году Шривалли Рашмикаа Бхамидипати находится в еще лучшей форме, так что не будет удивительно, если получится ворваться в десятку лучших мастеров большого тенниса. Жесткое покрытие Шривалли Рашмикаа Бхамидипати считает своим профильным, так как любит играть на большой скорости, используя силовой агрессивный теннис. В прошлом сезоне большинство матчей прошло на харде, причем поражения были лишь в трех. В этом сезоне на харде было сыграно шесть поединков, и все они были выиграны. Пока не ясно, как обстоят дела с выносливостью, но в последних матчах не пришлось много тратить сил, так как удалось одержать победы уже после двух партий.

Сегодня матч Дестани Айява — Шривалли Рашмикаа Бхамидипати Прогнозы от БК «БалтБет»

Со старта текущего теннисного сезона Дестани Айява и Шривалли Рашмикаа Бхамидипати начали демонстрировать отличный уровень подготовки, что вылилось в большое количество побед и завоеванных трофеев. На фоне того, что ряд спортсменом пока не может похвастаться хорошей формой, демонстрируя рваные результаты, наши соперники стараются выигрывать как можно больше матчей, чтобы улучшать свои позиции в рейтинге. Напомним, что за победу в текущем турнире теннисисты получат достаточное количество очков, чтобы еще больше подняться в рейтинге, и результаты, которые Дестани Айява и Шривалли Рашмикаа Бхамидипати показывают на этом турнире, свидетельствуют о том, что соперники не собираются сбавлять обороты, и главной их целью здесь является взятие трофея. Именно поэтому матч этих соперников приковал внимание любителей тенниса, и наши аналитики тоже решили поделиться своими прогнозами на этот матч. Так как уже в текущем сезоне Дестани Айява и Шривалли Рашмикаа Бхамидипати провели несколько очных матчей, которые прошли в напряженной борьбе, наши аналитики уверены в том, что великолепная форма и отличный уровень подготовки должны способствовать тому, что и этот матч между соперниками должен получиться не менее зрелищным, чем предыдущие матчи. Покрытие турнира тоже располагает к затяжной игре, так как Дестани Айява и Шривалли Рашмикаа Бхамидипати действуют от подачи, поэтому мы не исключаем плотную борьбу в каждом сете, что, несомненно, придется по вкусу любителям большого тенниса.

Дестани Айява — Шривалли Рашмикаа Бхамидипати: кто пройдет в следующий раунд?

Судя по количеству финалов и титулов, которые Дестани Айява имеет в своем активе за свою карьеру, вопрос о фаворите в теннисном матче, в котором встретятся Дестани Айява и Шривалли Рашмикаа Бхамидипати отпадает сам собой. Наши аналитики, и аналитики букмекерских контор не видят возможности, которая позволит аутсайдеру победить в этом матче. Шривалли Рашмикаа Бхамидипати в принципе и не аутсайдер, если судить по рейтингу, однако Дестани Айява превосходят по всем параметрам своего соперника. Единственное, в чем есть какие-то сомнения – сможет ли фаворит матча пробить фору, заявленную букмекерами. В принципе, если судить по личным встречам, то здесь фора выставлена правильно. В львиной доли матчей между теннисистами фора либо пробивалсь фаворитом впритык, либо не пробивалась. Так что, наши аналитики решили не гадать, а просто пропустить ставку на фору в этом матче, так как было бы неправильно прогнозировать ставки ни за, ни против форы. А вот общий тотал геймов, предложенный букмекерами, вызвал у нас интерес. Отталкиваясь от текущей формы спортсменов, мы сделали вывод, что вряд ли Шривалли Рашмикаа Бхамидипати сможет выиграть сет у соперника, поэтому ждем здесь легкой победы фаворита. А это означает, что букмекеры завысили общий тотал геймов на 1-2 гейма. Мы решили воспользоваться этим, и рекомендуем бетторам делать ставки на тотал меньше, тем более, что Дестани Айява гораздо более комфортно чувствует себя на данном типе покрытия, чем соперник.

СЕГОДНЯ МАТЧ Дестани Айява — Шривалли Рашмикаа Бхамидипати. ПРОГНОЗ ОТ ЭКСПЕРТОВ

На матч, в котором встретятся Дестани Айява и Шривалли Рашмикаа Бхамидипати букмекеры предложили довольно интересную линию. Напомним, что линию на теннисные матчи букмекеры составляют исходя из рейтинга и текущей формы спортсменов. Судя по тому, как соперники начали сезон, они готовы демонстрировать высокие результаты на всех турнирах, в которых принимают участие. Поэтому наши аналитики полагают, что линия, выставленная букмекерами, является верной. Однако это не помешало нам тщательно проанализировать возможность победы одного и другого спортсмена в этом матче, и предложить свои прогнозы на это противостояние. Мы знаем, что сейчас в большом теннисе идет серьезная борьба за места в рейтинге. Ситуация такова, что целый ряд теннисистов имеет отличные шансы на то, чтобы улучшить свои позиции в рейтинге, заняв более высокое место. Для этого необходимо показывать стабильно высокие результаты на всех крупных турнирах. И данный турнир не является исключением. Сейчас начинаются самые ответственные стадии, и чем дальше пройдут соперники по турнирной сетке, тем больше получат рейтинговых очков за участие в турнире. Поэтому сейчас все спортсмены будут действовать на пределе возможностей, активно играя не только на своей подаче, но и цепляясь за каждое очко на подаче соперника. Благодаря этому, мы можем гарантировать, что Дестани Айява и Шривалли Рашмикаа Бхамидипати проведут зрелищный и активный матч, в котором порадуют зрителей ярким атакующим теннисом, со множеством интересных комбинаций.