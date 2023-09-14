«Омар Алехандро Агюлар (Мек)» – «Хулио Луна Авила (Мек)». 16.09.23. Прогноз и ставки на матч

Свой первый бой по защите титула Омар Алехандро Агюлар (Мек) проведет 16 сентября, и на ринге придется встретиться с таким опытным бойцом, как Хулио Луна Авила (Мек). В букмекерских конторах прием ставок на данный бой будет осуществляться вплоть до 03:00 по МСК. Так как в данной весовой категории оба спортсмена выступают сравнительно недавно, то ранее между ними не было ни одной личной встречи.

Стало известно, что именно 16 сентября пройдет титульный бой за звание чемпиона в легкой весовой категории Омар Алехандро Агюлар (Мек) — Хулио Луна Авила (Мек). По Москве начало данного поединка будет в 03:00, так что именно в это время можно искать прямую трансляцию боя на различных спортивных каналах. Данный бой уже неоднократно переносили по различным причинам, а ранее данные спортсмены никогда не дрались между собой.

СТАВКИ/КОЭФФИЦИЕНТЫ БУКМЕКЕРСКИХ КОНТОР НА МАТЧ Омар Алехандро Агюлар (Мек) — Хулио Луна Авила (Мек):

победа Омар Алехандро Агюлар (Мек) – 0, ничья – 0, победа Хулио Луна Авила (Мек) – 0

Прогноз на матч Омар Алехандро Агюлар (Мек) – Хулио Луна Авила (Мек) Бои, титульный бой, 16 сентября :

Так как Омар Алехандро Агюлар (Мек) является очевидным фаворитом данного противостояния, то не удивительно, что букмекеры занизили коэффициент на победу до 0. В то же время Хулио Луна Авила (Мек) имеет на выигрыш данного боя коэффициент 0.

История личных встреч

На данный момент Омар Алехандро Агюлар (Мек) уже является ветераном данного вида спорта, ведь находится в 43-летнем возрасте, а последний серьезный бой был девять лет назад, когда получилось защитить свой чемпионский титул в очень непростом поединке. Но, затем было несколько поражений, а в последние годы Омар Алехандро Агюлар (Мек) выходит на ринг и дерется с очень слабыми противниками, которые только начинают профессиональную карьеру, так что данный боец имеет отличную статистику, не показывая практически никакой техники и хорошей физической формы. В последних пяти боях все завершилось еще до начала шестого раунда, но если поединок сильно затянется, то Омар Алехандро Агюлар (Мек) просто валится с ног, так как даже в пятом раунде было видно, что боец начинает испытывать усталость. Омар Алехандро Агюлар (Мек) должен был уже давно завершать свою карьеру, но все равно продолжает выходить на ринг, но с каждым боем пропускает все большее количество ударов.

Хулио Луна Авила (Мек) очень хорошо проводит защиту своего титула, ведь получилось отстоять чемпионский пояс уже в трех боях. В последнем поединке боец сумел отравить противника в нокаут уже во втором раунде, правда, соперник попался не очень сложный, так как находится на закате своей карьеры. После того боя Хулио Луна Авила (Мек) уже почти год не выходил на ринг, так как постоянно организаторы переносили защиту титула по различным причинам, в том числе травму получил и Хулио Луна Авила (Мек), повредив левое колено. Но, данная травма была еще пять месяцев тому, так что сейчас Хулио Луна Авила (Мек) должен быть в хорошей физической форме. Хулио Луна Авила (Мек) является типичным панчером, ведь в девятнадцати выигранных поединках было восемнадцать побед нокаутом. О защите боец не особо беспокоится, но и ранее предстояло драться с такими соперниками, которые не отличались хорошим нокаутирующим ударом.

В свои 27 лет Омар Алехандро Агюлар (Мек) провел на профессиональном ринге уже 51 бой, и одержал пятьдесят побед, где в 48 случаях получилось выиграть нокаутом. Омар Алехандро Агюлар (Мек) является классическим панчером, ведь на протяжении боя наносит по сопернику огромное количество ударов, и большинство из них очень сильные, что и объясняется настолько впечатляющую статистику. Омар Алехандро Агюлар (Мек) бьет очень плотно, так что часто даже получается пробить плотный блок тех противников, которые умеют хорошо обороняться. Особой техникой Омар Алехандро Агюлар (Мек) не отличается, так как действует зачастую прямолинейно, просто стараясь сильно и точно ударить. А ведь несмотря на то, что Омар Алехандро Агюлар (Мек) мощно атакует, боец еще хорошо действует в защите, умея быстро уклоняться от ударов благодаря отличной реакции. Не удивительно, что на данный момент Омар Алехандро Агюлар (Мек) обладает несколькими чемпионскими поясами в данной весовой категории.

В этом году Хулио Луна Авила (Мек) отпразднует свой 38-й день рожденья, так что это довольно возрастной боец, и даже удивляет, почему он раньше не завершил карьеру. Свой последний бой Хулио Луна Авила (Мек) проиграл, потеряв шанс стать главным претендентом на титульный бой за звание чемпиона. Если же Хулио Луна Авила (Мек) проиграет и этот поединок, то шансов побороться за пояс уже не будет, так что ветеран уже сможет со спокойной совестью вешать перчатки на гвоздь. Хулио Луна Авила (Мек) обладает мощным ударом с правой, но все же скорости спортсмену явно не хватает, так что сейчас Хулио Луна Авила (Мек) намного медленнее передвигается по рингу, чем это было еще несколько лет назад. К тому же, Хулио Луна Авила (Мек) точно не сможет выдержать двенадцать раундов, так что придется вести намного агрессивней бой, чтобы постараться его завершить досрочно. В плане физических параметров Хулио Луна Авила (Мек) превосходит соперника, но все же боец сможет выиграть только в том случае, если получится хорошо попасть по противнику.

Омар Алехандро Агюлар (Мек) – Хулио Луна Авила (Мек) 16.09.23

Ближайший вечер подарит всем любителям силовых единоборств возможность наблюдать за поединком, соперниками в котором будут Омар Алехандро Агюлар (Мек) и Хулио Луна Авила (Мек). Это известные бойцы, которые проводят бои лишь несколько раз в год. Их соперники – не рядовые спортсмены, а профессионалы, за плечами которых богатый опыт выступлений и наличие большого количества побед. В СМИ во всю анонсируют предстоящее противостояние, так как журналистам известно, что на ринге эти спортсмены всегда стараются действовать отчаянно, ведь главной задачей для них является победа. Конечно, победа в таком бое позволит спортсменам увеличить список своих побед, а также принесет очередной титул. Мы понимаем, что Омар Алехандро Агюлар (Мек) и Хулио Луна Авила (Мек) тщательно готовились к предстоящему бою, изучали сильные и слабые места друг друга, букмекеры, выставляя котировки на этот бой, тоже изучили все характеристики соперников. Однако наши прогнозисты решили все же предложить свое видение этого противостояния. Мы уверены, что предстоящий матч скорее будет напоминать шоу, ведь стоимость билетов и трансляций очень велика, и никто не будет в выигрыше, если одному из спортсменов удастся одержать быструю победу в первом или во втором раунде. Тем более соперники не того калибра, чтобы глупо подставляться под атаки друг друга. Поэтому ждем здесь затяжного матча, что, несомненно, должно порадовать болельщиков.

Бокс и бои без правил привлекают огромное количество зрителей. Конечно, эти виды спорта не так популярны, как футбол, баскетбол, теннис и хоккей, но все же и у них есть армия поклонников, которая с нетерпением ожидает старта поединка, соперниками в котором будут Омар Алехандро Агюлар (Мек) и Хулио Луна Авила (Мек). Оба спортсмена долго готовились к этому противостоянию, так как отлично понимают, что на ринге им будет очень и очень непросто. Представители бойцов сделали ряд заявлений, в которых подчеркивали мастерство оппонентов, и ждут от соперников максимальной собранности на ринге. Если рассматривать достижения Омар Алехандро Агюлар (Мек) и Хулио Луна Авила (Мек) на профессиональном поприще, то бойцы имеют практически идентичную статистику. В таких видах спорта очень сложно заранее предсказать победителя, так как исход поединка может решить один единственный точный удар. Так что, здесь на первый план выходит концентрация, и оба спортсмена могут похвастаться тем, что в совершенстве ей владеют. В противном случае, они бы не смогли одержать такое количество побед в своей профессиональной карьере. Несомненно, что Омар Алехандро Агюлар (Мек) и Хулио Луна Авила (Мек) оба жаждут завоевать этот чемпионский титул, но, как говорится, побеждает сильнейший. Именно этим мы и рекомендуем заняться спортсменам – определить сильнейшего, нам же остается только наблюдать за этим зрелищным и непредсказуемым противостоянием. Чтобы не смотреть матч вхолостую, мы предлагаем всем любителям данной спортивной дисциплины сделать ставки, а о прогнозах уже позаботились наши эксперты. С ними можно ознакомиться ниже.

Предматчевый анализ и прогнозы букмекеров

Омар Алехандро Агюлар (Мек) сейчас находится на пике формы, так что Хулио Луна Авила (Мек) вряд ли имеет шансы одержать победу в данном бою, так что прогнозисты намерены поставить, что сильнее будет Омар Алехандро Агюлар (Мек).

По мнению ведущих прогнозистов в данном виде спорта, бой Омар Алехандро Агюлар (Мек) — Хулио Луна Авила (Мек) не принесет особых сюрпризов, так что можно сделать ставку, что победителем будет Хулио Луна Авила (Мек).

Омар Алехандро Агюлар (Мек)

Свою самую выдающуюся победу Омар Алехандро Агюлар (Мек) одержал в последнем бою, когда сумел побить противника, существенно превышающего самого бойца в росте. Оппонент не сумел построить толковой защиты и очень много пропускал, так что Омар Алехандро Агюлар (Мек) не один раз отправлял его в нокдаун, а в восьмом раунде получилось нанести настолько мощный удар, что соперник не сумел подняться с пола. Благодаря этой победе Омар Алехандро Агюлар (Мек) стал чемпионом мира в своем весе, так что сейчас бойцу очень важно собраться и провести достойную защиту пояса. Омар Алехандро Агюлар (Мек) это в первую очередь техничный боец, которые поражает всех быстротой своих ударов, так что мало кому удается от них закрыться. Да, Омар Алехандро Агюлар (Мек) не является панчером, ведь удар не очень сильный, но их настолько много, что в проведенных 24 боях были только победы, и в 23 поединках получилось выиграть нокаутом.

Хулио Луна Авила (Мек)

Прошлый бой Хулио Луна Авила (Мек) проиграл, так что в один момент лишился всех своих титулов, так что сейчас придется начинать все сначала, если не получится одержать реванш и вернуть все свои чемпионские пояса. Хулио Луна Авила (Мек) является великолепным панчером, и в 34 боях на профессиональном ринге было всего одно поражение, как раз в прошлом бою, причем, до сих пор не ясно, что же стало причиной проигрыша. Хулио Луна Авила (Мек) обладает мощным ударом и даже в 35 лет показывает хорошие физические данные, так как может выдержать затяжной бой и старается очень быстро передвигаться по рингу. Спортсмен имеет необычную технику, да еще и является левшой, что делает его совершенно неудобным соперником. После поражения все пять месяцев прошли в упорных тренировках, а также Хулио Луна Авила (Мек) нанял еще одного тренера, который ранее работал с известными бойцами, которые ранее становились чемпионами в супертяжелом весе.

Омар Алехандро Агюлар (Мек) — Хулио Луна Авила (Мек). Прогноз и ставки на матч. Бои 16 сентября

Никто не сомневается, что Омар Алехандро Агюлар (Мек) намного сильнее, чем Хулио Луна Авила (Мек), так что легко выиграет данный бой. Но, из-за очень низкого коэффициента просто на победу, лучше поставить на выигрыш в первых трех раундах.

Статистика и личные встречи

По мнению спортивных экспертов, бой Омар Алехандро Агюлар (Мек) — Хулио Луна Авила (Мек) не должен преподнести каких-то сюрпризов, так что можно делать ставку на то, что Омар Алехандро Агюлар (Мек) выиграет нокаутом до наступления десятого раунда.