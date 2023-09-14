«Джеффри Крейг (США)» – «Баррингтон Бишоп (США)». 16.09.23. Прогноз и ставки на матч

Для любителей ставок на единоборства 16-го сентября букмекеры предоставляют не так много боев, среди которых наиболее интересным обещает стать поединок Джеффри Крейг (США) — Баррингтон Бишоп (США). На ринге его участники появятся в 04:20 по Москве. Учитывая статистику предыдущих встреч данных бойцов, в которых Джеффри Крейг (США) одержал две досрочные победы, можно не сомневаться, кто является действительно фаворитом данного противостояния.

Один из самых ожидаемых боев в этом году Джеффри Крейг (США) — Баррингтон Бишоп (США) пройдет 16-го сентября, и можно не сомневаться, что в 04:20 по московскому времени не только не будет свободного места на трибунах, но и перед экранами телевизоров будет находиться огромное количество телезрителей. Данная встреча станет уже четвертой в противостоянии между данными спортсменами, а в предыдущих трех боях Джеффри Крейг (США) имеет две победы нокаутом, а Баррингтон Бишоп (США) один раз выиграл по очкам.

СТАВКИ/КОЭФФИЦИЕНТЫ БУКМЕКЕРСКИХ КОНТОР НА МАТЧ Джеффри Крейг (США) — Баррингтон Бишоп (США):

победа Джеффри Крейг (США) – 1.43, ничья – 50, победа Баррингтон Бишоп (США) – 2.809

Прогноз на матч Джеффри Крейг (США) – Баррингтон Бишоп (США) Смешанные боевые искусства, титульный бой, 16-го сентября :

Ставки по коэффициенту 1.43 окажутся выигрышными, если Джеффри Крейг (США) станет победителем боя. Если выиграет Баррингтон Бишоп (США), то букмекеры выплатят по ставкам на котировку 2.809.

История личных встреч

В профессиональной карьере Джеффри Крейг (США) провел на ринге 26 боев и ни одного не проиграл, одержав девятнадцать побед нокаутом. Особенно успешными стали выступления последних двух лет, когда Джеффри Крейг (США) сменил тренера, а новый наставник разрабатывает для бойца стратегию на каждый бой, отталкиваясь от конкретного соперника. Благодаря этим победам Джеффри Крейг (США) сумел существенно подняться в рейтинге, а это позволило стать главным претендентом на чемпионский бой. В этом бою Джеффри Крейг (США) постарается напирать с самого начала, а вести агрессивно боец себя умеет. Джеффри Крейг (США) не боится идти на сближение, так как не имеет хорошего размаха рук, а славится своими короткими резкими ударами по корпусу. Джеффри Крейг (США) в данный момент пребывает в отличной физической форме, так что сможет легко отбегать по рингу все необходимые раунды, и сможет драться все время в одном и том же темпе.

Свой пик формы Баррингтон Бишоп (США) демонстрировал в 2012 году, когда обладал сразу тремя титулами. Но, на данный момент боец обладает только одним чемпионским поясом, по которому была проведена только одна защита. Тот поединок судьи прекратили из-за рассечения брови, когда соперники неумышленно столкнулись головами. В целом, сейчас Баррингтон Бишоп (США) имеет не настолько впечатляющую статистику, как было раньше. В 39 боях было 22 победы нокаутом, одна ничья и четыре поражения. Со времени прошлого боя прошло полгода, и Баррингтон Бишоп (США) практически нигде не показывался, так что не ясно, в какой сейчас форме находится боец и сможет ли он в свои 36 лет отстоять все раунды. При хорошо поставленном ударе, Баррингтон Бишоп (США) не лучшим образом защищается, так как часто пропускает удары, даже не пытаясь от них уклоняться. Баррингтон Бишоп (США) не боится идти в разнос, хотя в большинстве случае сближение с соперником ничего хорошего не дает.

Несмотря на то, что Джеффри Крейг (США) за всю свою карьеру не потерпел ни одного поражения, все же очевидно, что в профессиональном спорте боец пробудет не долго, так как находится в 35-летнем возрасте, а для легкой весовой категории это уже очень серьезно. С возрастом падает скорость и ухудшается реакция, и по последним матчам было видно, что Джеффри Крейг (США) уже не настолько легко справляется с противниками, как это было несколько лет назад. Если первую половину боя Джеффри Крейг (США) всегда проводит в очень высоком темпе, то постепенно скорость снижается, а если поединок доходит до последнего раунда, то в нем боец намного меньше передвигается по рингу. Раньше Джеффри Крейг (США) всегда демонстрировал великолепную защиту, но в последнее время начал иногда пропускать удары, и было видно, что бойцу очень непросто после них не потерять концентрацию. В этом бою Джеффри Крейг (США) будет стараться атаковать с первого раунда, чтобы досрочно завершить поединок.

В этом году Баррингтон Бишоп (США) отпразднует свой 38-й день рожденья, так что это довольно возрастной боец, и даже удивляет, почему он раньше не завершил карьеру. Свой последний бой Баррингтон Бишоп (США) проиграл, потеряв шанс стать главным претендентом на титульный бой за звание чемпиона. Если же Баррингтон Бишоп (США) проиграет и этот поединок, то шансов побороться за пояс уже не будет, так что ветеран уже сможет со спокойной совестью вешать перчатки на гвоздь. Баррингтон Бишоп (США) обладает мощным ударом с правой, но все же скорости спортсмену явно не хватает, так что сейчас Баррингтон Бишоп (США) намного медленнее передвигается по рингу, чем это было еще несколько лет назад. К тому же, Баррингтон Бишоп (США) точно не сможет выдержать двенадцать раундов, так что придется вести намного агрессивней бой, чтобы постараться его завершить досрочно. В плане физических параметров Баррингтон Бишоп (США) превосходит соперника, но все же боец сможет выиграть только в том случае, если получится хорошо попасть по противнику.

Джеффри Крейг (США) – Баррингтон Бишоп (США) 16.09.23

Ближайший вечер подарит всем любителям силовых единоборств возможность наблюдать за поединком, соперниками в котором будут Джеффри Крейг (США) и Баррингтон Бишоп (США). Это известные бойцы, которые проводят бои лишь несколько раз в год. Их соперники – не рядовые спортсмены, а профессионалы, за плечами которых богатый опыт выступлений и наличие большого количества побед. В СМИ во всю анонсируют предстоящее противостояние, так как журналистам известно, что на ринге эти спортсмены всегда стараются действовать отчаянно, ведь главной задачей для них является победа. Конечно, победа в таком бое позволит спортсменам увеличить список своих побед, а также принесет очередной титул. Мы понимаем, что Джеффри Крейг (США) и Баррингтон Бишоп (США) тщательно готовились к предстоящему бою, изучали сильные и слабые места друг друга, букмекеры, выставляя котировки на этот бой, тоже изучили все характеристики соперников. Однако наши прогнозисты решили все же предложить свое видение этого противостояния. Мы уверены, что предстоящий матч скорее будет напоминать шоу, ведь стоимость билетов и трансляций очень велика, и никто не будет в выигрыше, если одному из спортсменов удастся одержать быструю победу в первом или во втором раунде. Тем более соперники не того калибра, чтобы глупо подставляться под атаки друг друга. Поэтому ждем здесь затяжного матча, что, несомненно, должно порадовать болельщиков.

Бокс и бои без правил привлекают огромное количество зрителей. Конечно, эти виды спорта не так популярны, как футбол, баскетбол, теннис и хоккей, но все же и у них есть армия поклонников, которая с нетерпением ожидает старта поединка, соперниками в котором будут Джеффри Крейг (США) и Баррингтон Бишоп (США). Оба спортсмена долго готовились к этому противостоянию, так как отлично понимают, что на ринге им будет очень и очень непросто. Представители бойцов сделали ряд заявлений, в которых подчеркивали мастерство оппонентов, и ждут от соперников максимальной собранности на ринге. Если рассматривать достижения Джеффри Крейг (США) и Баррингтон Бишоп (США) на профессиональном поприще, то бойцы имеют практически идентичную статистику. В таких видах спорта очень сложно заранее предсказать победителя, так как исход поединка может решить один единственный точный удар. Так что, здесь на первый план выходит концентрация, и оба спортсмена могут похвастаться тем, что в совершенстве ей владеют. В противном случае, они бы не смогли одержать такое количество побед в своей профессиональной карьере. Несомненно, что Джеффри Крейг (США) и Баррингтон Бишоп (США) оба жаждут завоевать этот чемпионский титул, но, как говорится, побеждает сильнейший. Именно этим мы и рекомендуем заняться спортсменам – определить сильнейшего, нам же остается только наблюдать за этим зрелищным и непредсказуемым противостоянием. Чтобы не смотреть матч вхолостую, мы предлагаем всем любителям данной спортивной дисциплины сделать ставки, а о прогнозах уже позаботились наши эксперты. С ними можно ознакомиться ниже.

Предматчевый анализ и прогнозы букмекеров

По мнению спортивных экспертов, бой Джеффри Крейг (США) — Баррингтон Бишоп (США) не должен преподнести каких-то сюрпризов, так что можно делать ставку на то, что Джеффри Крейг (США) выиграет нокаутом до наступления десятого раунда.

Исходя из того, в какой форме нынче пребывают Джеффри Крейг (США) и Баррингтон Бишоп (США), спортивные аналитики собираются сделать ставку на то, что Баррингтон Бишоп (США) одержит победу нокаутом еще до начала десятого раунда.

Джеффри Крейг (США)

На самом деле Джеффри Крейг (США) не является таким простым бойцом, как кажется изначально. Да, сейчас спортсмен занимает не самую высокую позицию в рейтинге, но не стоит забывать, что за свою долгую карьеру 35-летний боец дважды становился чемпионом мира и по несколько боев удерживал свой титул. Правда, последний раз Джеффри Крейг (США) был чемпионом еще три года назад, а после того спортсмену ни разу не доводилось проводить титульного боя. Соперники попадались разные, так что были и победы, и поражения, ведь Джеффри Крейг (США) не может похвастаться хорошей физической формой, так как возраст дает о себе знать и с каждым раундом бойцу все сложнее быстро передвигаться по рингу. Если вначале боя Джеффри Крейг (США) много двигается и постоянно уходит от ударов соперника, то далее боец просто стоит и ставит блок. Но, удар Джеффри Крейг (США) имеет до сих пор очень сильный и обладает хорошей техникой, так что если возникнет возможность, то боец может легко отправить соперника в нокаут.

Баррингтон Бишоп (США)

Последний раз Баррингтон Бишоп (США) становился чемпионом в своей весовой категории еще в 2011 году, но уже во втором бою уступил титул, после чего больше ничего выиграть у бойца не получалось. Кроме того, в последние годы Баррингтон Бишоп (США) встречался в основном с более слабыми оппонентами, где и так было заранее известно, кто будет победителем. На ринге Баррингтон Бишоп (США) провел 53 поединка, из которых выиграл 50. Так как боец не является панчером, то нокаутом получилось выиграть лишь 32 боя. В свои 33 года Баррингтон Бишоп (США) уже перестал прогрессировать, так что не завершил карьеру лишь из-за финансовой составляющей, ведь спортсмен понимает, что побороться за какие-то титулы уже не получится. Да, Баррингтон Бишоп (США)обладает неплохим ударом, но у бойца не хватает скорости, так что часто он не только не может добить соперника, если появляется возможность, но и сам не уходит от его ударов. К тому же, сейчас Баррингтон Бишоп (США) уже не демонстрирует стойкого характера, проиграв два боя из-за отказа их продолжать.

Джеффри Крейг (США) — Баррингтон Бишоп (США). Прогноз и ставки на матч. Смешанные боевые искусства 16-го сентября

Так как Джеффри Крейг (США) в последние годы уже далеко не тот боец, что раньше, то аналитики намерены сделать ставку на то, что выиграет Баррингтон Бишоп (США).

Статистика и личные встречи

Спортивные эксперты не сомневаются, что в данном бою Джеффри Крейг (США) будет намного сильнее, чем Баррингтон Бишоп (США), так что ставку нужно делать на его досрочную победу.