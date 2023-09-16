«Трент Миллер (США)» – «Чато Вист (США)». 16.09.23. Прогноз и ставки на матч

На следующей неделе 16-го сентября 2023 года состоится интересный поединок Трент Миллер (США) — Чато Вист (США), участники которого на данный момент являются сильнейшими бойцами в своей весовой категории. Спортивные каналы начнут прямую трансляцию встречи в 03:00 по московскому времени. Еще большего ажиотажа в данном бою вызывает тот факт, что соперники ранее никогда не дрались между собой, хотя уже много лет выступают на профессиональном уровне.

До 16-го сентября 2023 года осталось еще много времени, но во многих букмекерских конторах уже сейчас начался прием ставок на поединок Трент Миллер (США) — Чато Вист (США). Это будет продолжаться вплоть до 03:00 по Москве, пока бойцы не выйдут на ринг и не прозвучит гонг. Один из спортсменов лишь в этом году поднялся в данную весовую категорию, что объясняет тот факт, что между бойцами ранее не было ни одного поединка.

СТАВКИ/КОЭФФИЦИЕНТЫ БУКМЕКЕРСКИХ КОНТОР НА МАТЧ Трент Миллер (США) — Чато Вист (США):

победа Трент Миллер (США) – 0, ничья – 0, победа Чато Вист (США) – 0

Прогноз на матч Трент Миллер (США) – Чато Вист (США) Смешанные боевые искусства, титульный бой, 16-го сентября 2023 года :

Ставки по коэффициенту 0 окажутся выигрышными, если Трент Миллер (США) станет победителем боя. Если выиграет Чато Вист (США), то букмекеры выплатят по ставкам на котировку 0.

История личных встреч

Трент Миллер (США) решился на возобновление карьеры, но боец сделает это не в своей, а в высшей весовой категории. Правда, не понятно, сможет ли Трент Миллер (США) успешно выступить там, где более тяжелые и мощные соперники. До завершения карьеры Трент Миллер (США) провел на ринге 46 боев, в которых было пять поражений. А побед нокаутом данный боец одержал 25. Можно вспомнить, что шесть лет назад Трент Миллер (США) пробовал выступать в данной весовой категории, проведя на ринге один бой, но он завершился поражением по решению судей. Трент Миллер (США) ранее был очень подвижным спортсменом, который хорошо уклонялся от ударов, но будет ли боец демонстрировать такую же легкость, когда у него добавилось несколько лишних килограммов. Трент Миллер (США) имеет хороший удар, но все же не стоит идти в разнос в данном бою, ведь удары в этой весовой категории будут посильнее, так что Трент Миллер (США) может и не устоять на ногах.

Как показывает статистика, Чато Вист (США) является страшным панчером, одержав 29 побед нокаутом в 33 матчах. Боец в каждом своем поединке показывает агрессивный стиль, причем, даже несмотря на то, что сейчас ему уже 34 года, Чато Вист (США) все равно очень активно атакует и пытается выиграть в первых раундах. В прошлом году боец показывал небольшой спад, когда не настолько уверенно действовал на ринге как всегда, но в последних четырех боях были яркие победы, когда удавалось побить противников еще до начала четвертого раунда. Во время боя Чато Вист (США) наносит множество ударов, причем, они могут идти как с левой, так и с правой руки. Чато Вист (США) показывает хорошую технику, так что всегда действует разнопланово и редко когда придерживается одного стиля. Во время боя Чато Вист (США) может также переходить с правосторонней в левостороннюю стойку.

Несмотря на то, что Трент Миллер (США) за всю свою карьеру не потерпел ни одного поражения, все же очевидно, что в профессиональном спорте боец пробудет не долго, так как находится в 35-летнем возрасте, а для легкой весовой категории это уже очень серьезно. С возрастом падает скорость и ухудшается реакция, и по последним матчам было видно, что Трент Миллер (США) уже не настолько легко справляется с противниками, как это было несколько лет назад. Если первую половину боя Трент Миллер (США) всегда проводит в очень высоком темпе, то постепенно скорость снижается, а если поединок доходит до последнего раунда, то в нем боец намного меньше передвигается по рингу. Раньше Трент Миллер (США) всегда демонстрировал великолепную защиту, но в последнее время начал иногда пропускать удары, и было видно, что бойцу очень непросто после них не потерять концентрацию. В этом бою Трент Миллер (США) будет стараться атаковать с первого раунда, чтобы досрочно завершить поединок.

В этом году Чато Вист (США) отпразднует свой 38-й день рожденья, так что это довольно возрастной боец, и даже удивляет, почему он раньше не завершил карьеру. Свой последний бой Чато Вист (США) проиграл, потеряв шанс стать главным претендентом на титульный бой за звание чемпиона. Если же Чато Вист (США) проиграет и этот поединок, то шансов побороться за пояс уже не будет, так что ветеран уже сможет со спокойной совестью вешать перчатки на гвоздь. Чато Вист (США) обладает мощным ударом с правой, но все же скорости спортсмену явно не хватает, так что сейчас Чато Вист (США) намного медленнее передвигается по рингу, чем это было еще несколько лет назад. К тому же, Чато Вист (США) точно не сможет выдержать двенадцать раундов, так что придется вести намного агрессивней бой, чтобы постараться его завершить досрочно. В плане физических параметров Чато Вист (США) превосходит соперника, но все же боец сможет выиграть только в том случае, если получится хорошо попасть по противнику.

Трент Миллер (США) – Чато Вист (США) 16.09.23

Силовые единоборства в последние годы становятся все более популярным видом спорта. Их не только смотрят болельщики, но на их исходы еще и делают ставки. Причем, нашим экспертам удалось протестировать систему ставок на единоборства, и мы убедились, что при правильном анализе такие ставки способны приносить хороший доход. Здесь все зависит от степени подготовки двух соперников. Победителем схватки будет тот, кто лучше готов физически и психологически. Поэтому для анализа предстоящих матчей нет необходимости перебирать тонну различной информации, достаточно посмотреть несколько последних матчей с участием спортсменов, чтобы понять их сильные и слабые стороны, а также ознакомиться с тактикой ведения боя. Конечно, это далеко не все, что мы используем при прогнозировании поединков в силовых единоборствах, есть еще некоторые хитрости, но, в принципе, основная суть составления прогнозов такова. Трент Миллер (США) и Чато Вист (США), которые встретятся на ринге уже совсем скоро, являются известными бойцами, которые неоднократно побеждали своих соперников на ринге. Поединок обещает стать очень зрелищным, а его итог не берутся предсказывать даже букмекеры, так как полагают, что уровень подготовки каждого из соперников может позволить ему праздновать триумф в этом противостоянии. С нашими прогнозами на этот бой можно ознакомиться выше. Мы считаем, что каждый любитель единоборств в обязательном порядке должен посмотреть этот матч.

До старта боя, соперниками в котором будут Трент Миллер (США) и Чато Вист (США) остается всего считанные часы, поэтому нам бы хотелось осветить это событие. Отметим, что внимание к этому поединку особенное, так как не каждый день подобные бойцы выходят на ринг для определения сильнейшего. Конечно, в СМИ уже полностью рассказали о достоинствах каждого из соперников, присовокупив их достижения на ринге. Однако нам бы хотелось остановиться на ряде моментов, которые могут оказать ключевое влияние на исход этого поединка. Трент Миллер (США) имеет богатый послужной список. Это настоящий боец, который даже в самых тяжелых ситуациях на ринге не отступает, продолжая вести бойцы, стараясь найти малейшую возможность для атаки. Чато Вист (США) тоже отлично зарекомендовал себя. В активе этого бойца множество побед, причем, в поединках с некоторыми соперниками он не был фаворитом, что также характеризует его как настоящего профессионала, способного добиваться нужного для себя результата в сложных матчах. Именно такие соперники в ближайшее время будут определять, кому достанется чемпионский пояс. Мы уверены, что оба спортсмена тщательно изучили сильные и слабые стороны своих оппонентов, так что, сегодня успех противостояния будет на стороне того бойца, кто проявит выдержку и сможет отыскать слабое место в защите своего оппонента. Любителям этого вида спорта мы рекомендуем не пропустить бой, на который наши прогнозисты уже приготовили интересные ставки.

Предматчевый анализ и прогнозы букмекеров

Трент Миллер (США) легко справится с таким соперником, как Чато Вист (США). Учитывая это, аналитики намерены сделать ставку на победу еще до седьмого раунда.

Титульный бой Трент Миллер (США) — Чато Вист (США) подвергся тщательному анализу спортивных экспертов, которые предполагают, что Чато Вист (США) одержит победу, и это будет еще до начала седьмого раунда.

Трент Миллер (США)

Хотя Трент Миллер (США) и является обладателем двух чемпионских поясов, все же нельзя сказать, что он является идеальным бойцом. В последнее время спортсмен дрался в основном с ветеранами, которые находятся далеко от пика своей формы. Большинство из них просто пыталось защищаться, так что очень быстро такая тактика приводила к тому, что Трент Миллер (США) смог провести свои несколько ударов, которых хватало для победы. В проведенных ранее 23 боях Трент Миллер (США) не проиграл ни разу, а шестнадцать раз победы были с помощью нокаута. Но, кроме сильного удара Трент Миллер (США) больше ничем похвастаться не может, а в этом бою предстоит драться с самым непростым оппонентом среди тех, которые были в карьере спортсмена. Соперник отличается высокой скоростью, так что поймать его под удар не так просто. Не исключено, что если Трент Миллер (США) просто будет махать впустую кулаками, то это лишь вымотает силы бойца, так что в заключительных раундах он сильно сдаст в плане физической формы.

Чато Вист (США)

Последний раз Чато Вист (США) становился чемпионом в своей весовой категории еще в 2011 году, но уже во втором бою уступил титул, после чего больше ничего выиграть у бойца не получалось. Кроме того, в последние годы Чато Вист (США) встречался в основном с более слабыми оппонентами, где и так было заранее известно, кто будет победителем. На ринге Чато Вист (США) провел 53 поединка, из которых выиграл 50. Так как боец не является панчером, то нокаутом получилось выиграть лишь 32 боя. В свои 33 года Чато Вист (США) уже перестал прогрессировать, так что не завершил карьеру лишь из-за финансовой составляющей, ведь спортсмен понимает, что побороться за какие-то титулы уже не получится. Да, Чато Вист (США)обладает неплохим ударом, но у бойца не хватает скорости, так что часто он не только не может добить соперника, если появляется возможность, но и сам не уходит от его ударов. К тому же, сейчас Чато Вист (США) уже не демонстрирует стойкого характера, проиграв два боя из-за отказа их продолжать.

Трент Миллер (США) — Чато Вист (США). Прогноз и ставки на матч. Смешанные боевые искусства 16-го сентября 2023 года

Так как Трент Миллер (США) в последние годы уже далеко не тот боец, что раньше, то аналитики намерены сделать ставку на то, что выиграет Чато Вист (США).

Статистика и личные встречи

В этом бою Трент Миллер (США) является очевидным фаворитом, ведь Чато Вист (США) сейчас пребывает не в лучшей форме. А ведущие прогнозисты советуют ставить на фаворита.