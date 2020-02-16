Северный Кентукки Норс — Иллинойс-Чикаго Флэймс. Прогноз, ставки на матч от эксперта сайта taffnews.ru (16.02.20)

Прогноз Северный Кентукки Норс — Иллинойс-Чикаго Флэймс (16-го февраля 2020 года), ставки и коэффициенты

Прогноз и ставка на матч Северный Кентукки Норс — Иллинойс-Чикаго Флэймс 16.02.2020

16.02.2020 в 22:00 по МСК состоится матч в рамках чемпионата NCAA, в котором на своей площадке местный клуб Северный Кентукки Норс примет соперника по национальному первенству Иллинойс-Чикаго Флэймс.



Баскетбольный поединок Северный Кентукки Норс – Иллинойс-Чикаго Флэймс пройдет в рамках престижного турнира 16.02.2020, так что у игроков еще хватает времени и на отдых, и на тренировки. Арбитр даст старт матчу в 22:00 по Москве. Уже дважды данным командам приходилось встречаться только в рамках этого сезона, причем каждая одержала по домашней победе. В прошлом году было три встречи команд, и в них трижды сильнее были баскетболисты клуба Северный Кентукки Норс.



Северный Кентукки Норс — Иллинойс-Чикаго Флэймс. КТО ФАВОРИТ МАТЧА?

Баскетбольный поединок Северный Кентукки Норс — Иллинойс-Чикаго Флэймс состоится 16.02.2020 в рамках очень популярного турнира, а игроки появятся на поле в 22:00 по московскому времени. Каждый год команды играют между собой как минимум два матча, так что всего между ними было уже 156 встреч, в которых очевидным лидером является баскетбольный клуб Северный Кентукки Норс, выигравший 104 поединка. В этом сезоне команды еще не встречались.

Северный Кентукки Норс

Можно смело говорить, что сейчас баскетбольный клуб Северный Кентукки Норс переживает очередной кризис, так как удалось одержать лишь две победы в последних восьми встречах. А так как в последнем туре команда вообще проиграла аутсайдеру с разницей в двенадцать очков, то главному тренеру необходимо что-то срочно менять, пока руководство не поменяло его самого. Зону плей-офф хозяева покинули в прошлом туре, так что нужно срочно туда возвращаться, а нынешняя игра баскетбольного клуба Северный Кентукки Норс больше располагает к тому, что команда будет лишь отдаляться от восьмой строчки. В обороне хозяев нет слаженных действий, ведь не раз уже возникали ситуации, когда все игроки убегали на чужую половину и забывали о защите собственного кольца. В родных стенах Северный Кентукки Норс еще показывает какую-то стабильность, а на выезде действует полностью расхлябанная команда.



Иллинойс-Чикаго Флэймс

В составе баскетбольного клуба Иллинойс-Чикаго Флэймс нет качественных защитников, но талантливых игроков хватает, так что практически в каждом своем матче команда набирает более ста очков. Но, так как свое кольцо гости защищают плохо, то и пропускают они не меньше, а то и намного больше. Из-за такой открытой и слишком атакующей игры баскетбольный клуб Иллинойс-Чикаго Флэймс не может добиться хороших результатов и в чемпионате идет среди аутсайдеров, сохранив только теоретические шансы на плей-офф. Последние матчи команда сыграла не лучшим образом, одержав в последних десяти встречах только три победы, и все они были дома, так что на выезде Иллинойс-Чикаго Флэймс уже давно не выигрывает. Главный тренер не поменяет свою тактику, а значит, в данном поединке гости снова будут только атаковать, ведь лишь это они умеют делать. Один из защитников не сможет сыграть из-за дисквалификации.

Прогноз на матч

После длинной гостевой серии баскетболисты клуба Северный Кентукки Норс наконец-то возвращаются домой, а 16.02.2020 им уже необходимо сыграть поединок против БК Иллинойс-Чикаго Флэймс. На площадке игроки обеих команд появятся в 22:00 по Москве. Если брать последние десять личных встреч данных соперников, то в них лидируют хозяева данного матча, одержав семь побед при трех поражениях. Но, в общей статистике противостояния лучшие показатели у гостей.



Северный Кентукки Норс — Иллинойс-Чикаго Флэймс. Прогноз, ставки на матч от эксперта сайта taffnews.ru (16.02.20)

Северный Кентукки Норс

В этом сезоне баскетбольный клуб Северный Кентукки Норс и так сотворил сенсацию, сумев пробиться в матчи плей-офф. Прогресс по сравнению с прошлыми годами очевиден, ведь не так давно команда вообще не играла в высшем дивизионе, а показывала скромные результаты, имея в активе посредственных баскетболистов. В целом хозяева проводят ровный сезон, в котором не было резких спадов, а в команде сложно выделить какого-то лидера, ведь часто случаются матчи, в которых очки набирают все двенадцать заявленных игроков. Главный тренер постоянно меняет стартовый состав, что не только мотивирует баскетболистов больше выкладываться на площадке, но и предоставляет им время на восстановление. Особенно результативно баскетбольный клуб Северный Кентукки Норс играет у себя дома, так что болельщики надеются, что и в этом поединке хозяева порадуют большим количеством набранных очков.

Иллинойс-Чикаго Флэймс

В прошлом матче баскетбольный клуб Иллинойс-Чикаго Флэймс потерял своего лидера, без которого команда оказалась неспособной к результативным действиям. В том поединке гости после первой четверти лидировали с преимуществом в семнадцать очков, но после потери данного баскетболиста стали безвольно бегать по площадке, так что в итоге уступили, позволив сопернику обогнать себя на тридцать очков. В нынешнем матче травмированный игрок вряд ли сможет сыграть, так как потянул мышцы спины, а на восстановление от данного повреждения будет мало даже недели, а между матчами всего несколько дней. Учитывая то, что баскетбольный клуб Иллинойс-Чикаго Флэймс и так на выезде играет хуже, чем дома, а также отсутствие ключевого игрока, вряд ли гости смогут продемонстрировать в данном поединке достойную игру. Все остальные баскетболисты клуба Иллинойс-Чикаго Флэймс находятся в хорошей форме, но без лидера гости не могут показывать командных действий, ведь на нем была завязана вся игра.

Сегодня матч Северный Кентукки Норс — Иллинойс-Чикаго Флэймс Прогнозы от БК «БалтБет»

Следующий тур баскетбольного турнира пройдет 16.02.2020, и в его рамках состоится поединок Северный Кентукки Норс — Иллинойс-Чикаго Флэймс. За ходом игры будут следить болельщики со всего мира, а прямая трансляция встречи начнется в 22:00 по Москве. В этом году команды еще не играли между собой, но в прошлом было две встречи, в которых соперники обменялись домашними победами с небольшим преимуществом.

Северный Кентукки Норс — Иллинойс-Чикаго Флэймс: единоборств будет много, набранных очков — нет

Баскетбольный клуб Северный Кентукки Норс очень стабильно проводит нынешний сезон, так что приход нового главного тренера явно пошел команде на пользу. Наставник отлично чувствует какого игрока, когда лучше выпустить на площадку, а когда баскетболиста вообще лучше не включать в заявку. Проигрывает баскетбольный клуб Северный Кентукки Норс очень редко, ведь если взять последние двадцать матчей, то в них было только три поражения. Тренер настроил команде игру в обороне, так что защитники стали действовать намного надежнее и в каждом матче делают много перехватов. А нападение начало действовать более нестандартно, так что соперникам сложнее предугадать манеру игры команды. Последние матчи пропустил французский легкий форвард, но он уже должен скоро восстановиться от повреждения, так как далее команде предстоит сложный календарь, по которому будет тяжело играть без данного игрока.

Недавно у баскетбольного клуба Иллинойс-Чикаго Флэймс был спад, во время которого команда потерпела четыре поражения, хотя соперники были не самые сильные. Но, руководство не стало делать поспешных решений, дав тренеру возможность исправить ситуацию, и результат пришел, так как на данный момент гости выдают серию из шести побед. Это позволило вернуть себе четвертое место в турнирной таблице, а если баскетбольный клуб Иллинойс-Чикаго Флэймс выиграет еще хотя бы два матча, то вполне может подняться и на вторую строчку. В обороне команда не стала играть более надежно, но зато гости существенно прибавили в плане атаки, так как в среднем набирают 118 очков за матч. На выезде у баскетбольного клуба Иллинойс-Чикаго Флэймс немного ниже атакующий потенциал, так что выигрывать в гостях получается сложнее. Центровой точно пропускает данный матч, а под вопросом выход на площадку легкого форварда.

СЕГОДНЯ МАТЧ Северный Кентукки Норс — Иллинойс-Чикаго Флэймс. ПРОГНОЗ ОТ ЭКСПЕРТОВ

Болельщики баскетбольного клуба Северный Кентукки Норс уже привыкли к постоянным победам, ведь команда если не выигрывает регулярный чемпионат, то обязательно хорошо себя показывает в плей-офф. В настоящий момент хозяева идут вторыми в чемпионате, не сильно отставая от лидера, так что у команды еще есть время выбраться на первую строчку. Тем более, что в родных стенах баскетбольный клуб Северный Кентукки Норс пока непобедим, выиграв абсолютно все домашние матчи в этом сезоне. Хорошие результаты хозяевам удается показывать благодаря мощной игре в нападении, ведь в среднем команда набирает более 115 очков за матч. А главный тренер не делает ставку только на первую пятерку, а часто выпускает на площадку и других баскетболистов, предоставляя время для отдыха лидерам команды. Сейчас выигрышная серия баскетбольного клуба Северный Кентукки Норс составляет семь матчей, и она может увеличиться, так как у хозяев нет кадровых потерь.

Три года назад у баскетбольного клуба Иллинойс-Чикаго Флэймс сменился владелец, который решил вложить в развитие команды огромное количество денег, так что главный тренер во время каждого трансферного окна подписывает новых баскетболистов, а результаты команды с каждым годом улучшаются. Если в прошлом сезоне гости боролись за попадание в плей-офф, то сейчас можно не сомневаться, что они там финишируют. Баскетбольный клуб Иллинойс-Чикаго Флэймс идет третьим в чемпионате, и даже еще есть шансы подняться выше в турнирной таблице, так как двое команд выше оторвались не очень сильно. На выезде команда играет немного хуже, чем в родных стенах, но сейчас гости в хорошей форме, ведь демонстрируют серию из восьми побед, а последние три матча были как раз на выезде. Лидер команды показывает феноменальную игру, почти в каждом поединке набирая дабл-дабл. Может пропустить игру центровой, но он и так не играл в этом сезоне, так что тренер уже научился без него обходиться.

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