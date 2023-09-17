Депортиво Морон — Олл Бойз: хозяева сыграют в свой футбол

«Депортиво Морон» – «Олл Бойз». 17.09.23. Прогноз и ставки на матч

Футболисты клуба Депортиво Морон пообещали 17.09.2023 на своем поле взять реванш у ФК Олл Бойз за недавнее гостевое поражение со счетом 1-4. Организаторы данного турнира собираются начать поединок в 23:15 по Москве. В целом, футбольный клуб Депортиво Морон является фаворитом, исходя из статистики предыдущих матчей, ведь имеет 35 побед в 59 встречах. Но, в последнее время хозяева не лучшим образом играют с данным соперником, потерпев два поражения в трех матчах и сыграв один раз вничью.



Очень непросто прогнозировать футбольные матчи, в которых соперниками являются известные футбольные команды. Несомненно, такие противостояния лучше смотреть, однако редко какой болельщик может удержаться от ставок, когда видит известные фамилии в стартовых составах обеих команд. Команда Депортиво Морон и команда Олл Бойз постоянно являются основными конкурентами за лидерство в своем чемпионате. Поэтому для них очередное противостояние будет означать очередной этап борьбы за право возглавить чемпионскую гонку. Конечно, наиболее вероятной ставкой в таком матче является ставка на общий тотал желтых карточек на больше. Команды в очных встречах играют не жалея себя и соперников, естественно, арбитр не будет долго терпеть подобное поведение, и, конечно же, будет награждать самых рьяных грубиянов желтыми карточками, общий тотал которых в этом матче мы рекомендуем играть на больше. Это же касается и общего тотала забитых мячей. Оба клуба прекрасно действуют у ворот соперников, а вот собственные защитные редуты нередко заигрываются, что приводит к пропущенным голам. Мы уверены, что сегодня оба клуба будут стремиться много забить своим соперникам, и это им удастся. Так что, общий тотал голов матча можно заигрывать на больше. Ну и относительно фаворита этого противостояния, то здесь им должны быть хозяева поля, которые сейчас показывают более стабильный футбол. Хотя, по ходу матча все может измениться, поэтому мы не рекомендуем делать крупные ставки на исход этого матча.

СТАВКИ/КОЭФФИЦИЕНТЫ БУКМЕКЕРСКИХ КОНТОР НА МАТЧ Депортиво Морон — Олл Бойз:

Ставка на коэффициент 3.18 окажутся выигрышными только в том случае, если в футбольном матче Депортиво Морон — Олл Бойз будет ничья в основное время. При победе хозяев выигрышным коэффициентом будет 1.97, а в случае выигрыша гостей букмекеры выплатят по котировке 4.295.

Прогноз на матч Депортиво Морон – Олл Бойз (Чемпионат Аргентины, матч национального перевентсва, воскресенье, 17.09.2023):Футбольный клуб Депортиво Морон получил от букмекеров на свою победу котировку 1.97, а по коэффициенту 4.295 можно сделать ставку на выигрыш ФК Олл Бойз. По котировке [kefdrew] принимаются ставки на ничью.

История личных встреч

Матч команды Депортиво Морон и команды Олл Бойз наши прогнозисты никак не могли оставить без внимания. И дело здесь не только в том, что он будет первым интересным футбольным противостоянием нынешнего сезона. У команд в прошлом сезоне сложились непростые взаимоотношения, так как в одном из матчей неправильное судейское решение привело к довольно драматичным последствиям. Сразу несколько футболистов в составах команд были удалены с поля за грубые нарушения и неспортивное поведение. В СМИ этот инцидент освещался, а затем было сказано, что футболисты помирились. Конечно, на публике оно может быть и так, но вряд ли инцидент можно считать полностью исчерпанным, так что, мы ждем горячего противостояния, тем более что матч будет обслуживать строгий рефери, который не скупится на предупреждения. Теперь о самой игре. Если сравнивать с прошлым сезоном, то существенных кадровых потерь клубы не понесли: да, некоторые футболисты ушли в другие клубы, но на их место пришли другие игроки. Поэтому тренерам не понадобилось менять тактическую схему игры команд, перестраивая ее под конкретного футболиста или группу футболистов. Напомним, что в прошлом сезоне команды действовали активно, то есть, пытались обострять ситуацию, а не ждали своего шанса, ориентируясь на контратаки. Чего-то подобного мы ждем в этом матче, тем более что все футболисты соскучились по игре, и будут стараться максимально проявить себя на поле.

Депортиво Морон – Олл Бойз 17.09.23

Футбольный поединок Депортиво Морон — Олл Бойз был перенесен на 17.09.2023, так как он должен был состояться еще два месяца назад, но тогда арбитр отменил игру из-за сильного дождя. Теперь же футболисты выйдут на поле в 23:15 по московскому времени, и станет ясно, какая команда все же сильнее. Вначале сезона Депортиво Морон и Олл Бойз играли между собой, и тогда на табло была зафиксирована ничья со счетом 2-2, хотя хозяева поля вели в два мяча после завершения первого тайма.

Предматчевый анализ и прогнозы букмекеров

Статистика – важнейший инструмент, который используют эксперты нашего ресурса при составлении прогнозов на футбольные матчи. В матче команды Депортиво Морон и команды Олл Бойз, который состоится в ближайшем туре чемпионата, мы тоже использовали статистику для составления интересных прогнозов. Пока, судя по тем результатам, которые команды демонстрируют в нынешнем сезоне, складывается впечатление, что руководство клубов поставило перед ними серьезные задачи. Оба клуба играют в атакующем стиле, что подразумевает большое количество ударов по воротам соперника. Вообще, игра команд в нынешнем сезоне полностью заточена под атаку, что можно увидеть, взглянув на составы команд. Менеджеры сделали ставку не только на мощное нападение, но и на полузащиту, футболисты полузащиты активно подключаются к атакам команды и забивают не меньше нападающих. При этом серьезное внимание было уделено и построению хорошей обороны, которая во многих матчах сезона выглядит надежно и неприступно. В общем, сегодня команда Депортиво Морон и команда Олл Бойз представляют собой крепкие орешки, которые могут испортить нервы любому клубу. Между собой эти команды всегда играют результативно. С первых и до последних минут матча клубы атакуют ворота друг друга, стараясь забить как можно больше мячей. Сейчас борьба в турнирной таблице обострена до предела, и чтобы занимать достойное место, командам необходимо показывать, в первую очередь, результат. Поэтому, по словам менеджеров клуба, в ближайшем матче их подопечные будут играть только на победу, следовательно, болельщиков ждет интересное противостояние.



Прогноз Депортиво Морон – Олл Бойз (17.09.2023), ставки и коэффициенты

Очень много комплиментов в нынешнем сезоне звучит в адрес футболистов команды Депортиво Морон. Клуб действительно демонстрирует отличный футбол, добиваясь уверенных побед над своими соперниками. И это при том, что еще в прошлом сезоне клуб не показывал таких ошеломляющих результатов. Однако серия громких побед сделала свое дело, и в матче с футболистами команды Олл Бойз хозяева поля идут фаворитами. По мнению экспертов нашего ресурса, такие котировки на победу команды Депортиво Морон в этом матче – не соответствуют действительности. Гости, пусть и расположились ниже своих соперников в турнирной таблице, команда, которая является крепким середняком с сыгранным составом. Возможно, что клуб и не хватает звезд с неба, однако футболисты команды Олл Бойз способны упереться в каждом матче. Исходя из этого, наши эксперты полагают, что коэффициент, выставленный на победу хозяев поля – несколько завышен, поэтому мы рекомендуем делать ставки на фору команды Олл Бойз, а более рисковые бетторы могут поставить на то, что гости не проиграют в этом матче. Общий тотал голов видится нам на меньше, так как команда Олл Бойз редко позволяет своим соперникам забивать много голов, при этом, сами гости тоже не отличаются результативностью. Хозяева поля, пусть и будут действовать первым номером в этом матче, тоже будут играть с оглядкой на оборону, отсюда и получается, что ставка на тотал меньше в этом матче выглядит вполне надежной. Общий тотал желтых карточек и нарушений правил, мы рассматриваем на больше, так как игра будет преимущественно проходить в центре поля, поэтому оба клуба будут во всю использовать тактику мелкого фола для срыва атак соперника. Отсюда и общий тотал угловых тоже стоит играть на меньше, так как игра через центр не предполагает большого количества угловых в матче.

Депортиво Морон

В последние годы футбольный клуб Депортиво Морон постоянно входит в тройку сильнейших в чемпионате, так что регулярно принимает участие в Лиге Чемпионов. Но, как хозяева не стараются, все равно не могут стать чемпионами, ведь начинают борьбу за титул, но затем отставание от лидера только увеличивается. В данный момент оно достигло уже девяти очков, так что хоть футбольный клуб Депортиво Морон и идет вторым в чемпионате, но вернуться в борьбу за золотые медали будет не так просто. На своем поле команда показывает в этом сезоне уверенную игру, так что было только два поражения дома, и на родном стадионе футболисты клуба Депортиво Морон забивают в три раза больше мячей, чем пропускают. Сейчас хозяева выдают серию из семи побед подряд, но она никого не удивляет, так как команда играла по очень легкому календарю, где было много предсказуемых результатов. В этом поединке хозяевам не помогут левый защитник, а также центральный и опорный полузащитники. Под вопросом выход на поле правого нападающего.

Олл Бойз

После того, как в футбольном клубе Олл Бойз два года назад поменялся главный тренер, был небольшой спад в игре, но постепенно команда начала показывать еще даже лучшие результаты при новом наставнике. В этом сезоне гости занимают шестую строчку в чемпионате, претендуя на путевку в еврокубки. Но, для этого нужно выиграть борьбу, в которую включилось еще четыре команды. Футболисты клуба Олл Бойз показывают очень хорошую игру дома, а вот на выезде команда играет исключительно от обороны, из-за чего в гостях было тринадцать ничейных результатов в восемнадцати матчах. При этом, ФК Олл Бойз проиграл на выезде только однажды, чем не могут похвастаться даже лидеры чемпионата. Уже семь туров гости не проигрывают, одержав три победы и четыре раза сыграв вничью. Команда имеет одну из лучших защит в чемпионате, ведь входит в тройку лидеров по количеству пропущенных мячей. У гостей нет длинной скамейки запасных, но в данный момент у команды и нет серьезных кадровых проблем, ведь травмирован только правый полузащитник, который уже больше месяца пребывает в лазарете.

Интересные факты перед матчем Депортиво Морон – Олл Бойз

Для экспертов нашего ресурса предстоящий матч, в котором сыграют футболисты команды Депортиво Морон и команды Олл Бойз был ожидаем. Мы давно ждали ответного матча между этими футбольными командами, так как у нас есть основания полагать, что победу в этом противостоянии отпразднуют гости. Отметим, что команда Депортиво Морон и команда Олл Бойз уже решили свои задачи в чемпионате, оба футбольных клуба занимают комфортное место в середине турнирной таблицы, а это означает, что сейчас над ними не довлеет результат матч, и команды могут играть в свое удовольствие. В первом матче между этими командами победу одержали номинальные гости, а, учитывая статистику личных встреч между этими футбольными клубами, у наших экспертов есть все основания предполагать, что в этом матче победу одержат футболисты команды Олл Бойз. На это событие букмекеры предлагают хороший коэффициент, и мы рекомендуем рискнуть. Те бетторы, которые не любят рисковать, могут сделать ставку на то, что команда Олл Бойз не проиграет в этом матче. Общий тотал голов, скорее всего, будет на больше, так как оба клуба играют в атакующем стиле, поэтому нас ждет интересный и динамичный матч с большим количеством опасных моментов. Нарушений правил и предупреждений не должно быть много, так как команды уже заканчивают сезон, да и матч этот принципиальным назвать никак нельзя. Общий тотал угловых мы тоже рассматриваем на меньше, так как команда Депортиво Морон и команда Олл Бойз не относятся к числу команд, которые подают много стандартов в этом чемпионате.

Игра закончится победой Депортиво Морон — 1.97, в игре будет ничья — 3.18, игра закончится победой Олл Бойз — 4.295.



Депортиво Морон — Олл Бойз. Прогноз и ставки на матч. Чемпионат Аргентины 17.09.2023

Благодаря тому, что хозяева поля добились важных побед в прошлых турах, они смогли гарантировать себе прописку в чемпионате на будущий сезон, поэтому подходят к матчу с одним из лидеров чемпионата в отличном настроении. А вот команда Олл Бойз пока не может похвастаться хорошими достижениями. Клуб, хоть и находится в числе претендентов на высокие места в чемпионате, пока не гарантировал себе участие в престижном клубном турнире на будущий сезон, а впереди у гостей непростой график, где соперниками будут непростые команды. Поэтому, менеджер гостей заявил, что его подопечные постараются сделать все возможное, чтобы добиться победы в матче с футболистами команды Олл Бойз. Несмотря на то, что в гости приезжает известный футбольный клуб, менеджер хозяев поля сообщил, что в ближайшем матче планирует сделать ставку на молодых футболистов. Из этого следует, что команда Депортиво Морон будет выступать в неоптимальном составе, поэтому наши эксперты рекомендуют делать ставку на победу команды Олл Бойз в этом матче. Учитывая, что оба клуба играют в атакующий футбол, в этом матче мы ждем много забитых голов. Оба клуба умеют забить, об этом свидетельствует статистика команд в чемпионате и в матчах между собой. Так что, ставка на тотал больше голов в игре является оправданной. Еще симпатичной выглядит ставка на общий тотал желтых карточек и нарушений правил на меньше, так как команда Депортиво Морон и команда Олл Бойз являются не грубыми командами, и в матчах между собой редко совершают много фолов и получают много карточек.

«Депортиво Морон»

В прошлом сезоне футбольный клуб Депортиво Морон сумел добиться повышения в классе, так что сейчас выступает в высшей лиге, а команде в первую очередь необходимо избежать вылета. Для этого хозяева не только активно участвовали в трансферах в межсезонье, но и было куплено несколько новичков во время зимнего трансферного окна. Депортиво Морон выступает немного лучше, чем аутсайдеры, что позволяет избегать зоны вылета, но расстояния до нее составляет только три очка, так что расслабляться нельзя ни на секунду. При родных болельщиках футбольный клуб Депортиво Морон играет намного лучше, чем на выезде, а вызвано это в первую очередь тем, что команда больше атакует и забивает в три раза больше мячей, чем в гостях. Недавно хозяева не могли продемонстрировать хорошие результаты, выдав безвыигрышную серию из шести матчей, но в последнем туре все же удалось одержать домашнюю победу со счетом 3-1. Травмы точно помешают выйти на футбольное поле правому защитнику и центральному полузащитнику, но под вопросом появление в игре еще правого вингера.



«Олл Бойз»

В прошлом сезоне футбольный клуб Олл Бойз выиграл чемпионский титул, но в этом сезоне речь о защите трофея даже не идет. У главного тренера начались проблемы со многими игроками основного состава, так что уже нет того сыгранного боевого коллектива, который всех громил в прошлом году. Гости занимают в чемпионате только четвертую строчку, а отставание от лидера настолько большое, что команде сейчас остается бороться только за то, чтобы не упустить свое место в еврокубках. Футбольный клуб Олл Бойз одинаково играет как в родных стенах, так и в выездных матчах, а в этом сезоне гости разве что демонстрируют надежную игру в обороне, но результативность команды по сравнению с прошлым годом сильно упала. Недавно ФК Олл Бойз выдал серию из восьми матчей без поражений, но в последнем туре команда неожиданно уступила на своем поле аутсайдеру, пропустив в свои ворота три безответных мяча. Единственная потеря гостей это левый нападающий.

Статистика и личные встречи

Футбольный матч, в котором примет участие команда Депортиво Морон и команда Олл Бойз не вызвал у наших экспертов особой сложности при прогнозировании. Дело в том, что между собой будут встречаться лидер чемпионата и аутсайдер. Если хозяева поля еще имеют отличные шансы на продолжение борьбы в чемпионате за золотые медали, то гости уже потеряли надежду на спасение, команда готовится к следующему сезону, который она начнет в низшей лиге. Исходя из этого, эксперты нашего портала не видят никаких проблем, которые могут возникнуть у хозяев поля в этом матче, в принципе, никаких сомнений в том, кто именно победит в этой игре у нас нет, осталось лишь определить, с каким преимуществом футболисты команды Депортиво Морон одержат победу. Менеджер гостей говорил, что не собирается играть в оборонительный футбол со своими соперниками, так как в этом абсолютно нет необходимости, лучше сыграть на контратаках и постараться забить, чем весь матч жаться к своим воротам, не создав ни одного опасного момента, а потом все равно проиграть. Мы думаем, что игра будет идти на встречных курсах, и шансы на забитые мячи будут у футболистов обеих команд. Команда Депортиво Морон непременно должна побеждать в этом матче, так как лучше соперника для сохранения лидирующих позиций в турнирной таблице и придумать нельзя. Помимо свои прогнозов на исход этого матча, эксперты нашего ресурса постарались предложить интересные прогнозы на статистику, кстати, ставки на статистику можно делать не только до, но и по ходу матча, что делать беттинг еще более удобным.

«Депортиво Морон» — «Олл Бойз»: кто фаворит грядущей встречи?

Депортиво Морон — Олл Бойз. Прогноз на футбол (17.09.23)

Матч, в котором встретятся команда Депортиво Морон и команда Олл Бойз не будет иметь серьезного влияния на расположение команд в турнирной таблице. Оба клуба находятся в середине турнирной таблице, до команд, ведущих борьбу за высокие места, дающие право на чемпионство или участие в престижных клубных турнирах, им не добраться, но и зона вылета нашим соперникам не грозит. Так что, команда Депортиво Морон и команда Олл Бойз могут сыграть в свое удовольствие, а менеджеры могут задействовать в этом матче молодых футболистов из ближайшего резерва, дав передохнуть своим лидерам. Букмекеры выстави практически равные коэффициенты на этот матч, отдав небольшое преимущество хозяевам поля. В принципе, такой подход вполне справедлив, так как родные трибуны дают футболистам команды Депортиво Морон некоторое преимущество. Но, несмотря на это, мы не будем делать ставки в этом матче на исход. Ограничимся ставками на статистику. Итак, первой ставкой, на которую стоит обратить внимание, является ставка на общий тотал забитых голов, мы советуем играть его на больше. Причем, индивидуальный тотал каждой команды мы тоже советуем играть на больше. Общий тотал желтых карточек и нарушений правил мы рассматриваем на меньше, так как командам нет необходимости ломать друг другу ноги. И общий тотал угловых мы тоже рассматриваем на больше, так как оба клуба активно используют фланги во время атак. Кстати, все наши прогнозы можно проставить не только до начала матча, но и по ходу игры, тем более, ситуация на футбольном поле может резко меняться, поэтому бетторы получат некоторое преимущество.

Депортиво Морон — Олл Бойз: хозяева сыграют в свой футбол

Эксперты нашего ресурса – это настоящие профессионалы, которые ежедневно занимаются анализом линий букмекерских контор в поисках интересных футбольных матчей. В принципе, составить интересный адекватный прогноз можно на любой футбольный матч. Для этого не обязательно, чтобы этот футбольный матч был противостоянием грандов известной европейской футбольной лиги. Главное, чтобы букмекеры предлагали хорошую роспись и возможность сделать ставку на солидную сумму. Сегодня, когда большинство букмекеров предлагают ставки не только до начала матча, но и по ходу игры, причем, речь идет не только о ставках на основные исходы, но и о ставках на статистику, эксперты нашего ресурса начали больше уделять времени прогнозированию статистических исходов футбольных матчей. Это гораздо проще, чем прогнозировать исходы, так как статистика легка для понимания, ресурсы со статистическими данными более доступны в Интернете и их проще анализировать. Многие боятся делать ставки на статистику, аргументируя это тем, что такие ставки похожи на подбрасывание монетки. Мы предлагаем понаблюдать за нашей работой, и вы поймете, что это не так, а ставки на статистику – наиболее выгодные ставки на футбол.

Спортивные прогнозисты уверены, что Депортиво Морон не испытает проблем в матче против ФК Олл Бойз, так что предлагают сделать ставку на фору хозяев поединка -2 гола.

Депортиво Морон – Олл Бойз: статистика и история личных встреч

Букмекеры не всегда правильно прогнозируют футбольные матчи. Точнее, линия на основные события футбольного матча в букмекерских конторах практически всегда правильная, однако букмекеры предлагают на футбол ряд дополнительных ставок, среди которых ставки на статистику. Видимо, в силу того, что основная масса бетторов предпочитает делать ставки на исход, букмекеры больше внимания уделяют составлению этой линии, мало обращая внимания на линию дополнительных ставок и статистики. По мнению наших экспертов, именно в этой части линии и скрыто все самое ценное. Как показывает практика, прогнозировать основные исходы футбольных матчей довольно непросто, даже если между собой встречаются лидер чемпионата и аутсайдер. Букмекеры грамотно закладывают в линию все статистические и другие факторы, сопутствующие этому матчу, поэтому ничего более-менее приличного с преимуществом в сторону бетторов, в такой линии уже не найти. Однако тщательный анализ помогает находить интересные ставки на статистику. Что позволяет нашим экспертам прогнозировать футбольные матчи, даже с участием грандов современного футбола. К примеру, тщательно изучив статистические данные матча, в котором сыграет команда Депортиво Морон и команда Олл Бойз, мы смогли найти несколько интересных ставок, которые позволят наслаждаться просмотром футбола, и дадут возможность неплохо заработать. Мы думаем, что матч должен получиться интересным, поэтому рекомендуем не пропустить это противостояние.