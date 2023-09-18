Пусинелли Де Алмейда/Рейс Да Силва — Колларини/Оливо: андердог способен удивить фаворита

Прогноз и ставка на матч Пусинелли Де Алмейда/Рейс Да Силва — Колларини/Оливо 19 сентября

19 сентября в 16:00 по МСК состоится матч в рамках чемпионата Челленджер, в котором на корт выйдут Пусинелли Де Алмейда/Рейс Да Силва , а противостоять в этом поединке будет Колларини/Оливо.



Сделать предматчевые ставки на теннисное противостояние Пусинелли Де Алмейда/Рейс Да Силва — Колларини/Оливо можно будет вплоть до 16:00 по МСК, ведь в это время начнется игра, и коэффициенты станут меняться. Участники поединка сейчас упорно тренируются, каждый день посвящая подготовке к игре, ведь она назначена уже на 19 сентября. Мало кто может дать прогноз на данный поединок, учитывая тот факт, что ранее Пусинелли Де Алмейда/Рейс Да Силва и Колларини/Оливо еще ни разу не встречались на теннисном корте.



Пусинелли Де Алмейда/Рейс Да Силва — Колларини/Оливо. КТО ФАВОРИТ МАТЧА?

На следующей неделе пройдет следующий этап турнира серии Большого Шлема, в рамках которого 19 сентября встречаются Пусинелли Де Алмейда/Рейс Да Силва и Колларини/Оливо. Начало поединка запланировано на 16:00 по МСК. Пусинелли Де Алмейда/Рейс Да Силва является очевидным лидером в данном противостоянии, так как ранее было восемь личных встреч, и в них удалось выиграть семь раз, причем в пяти случаях победы были досрочные.

Пусинелли Де Алмейда/Рейс Да Силва

Так как Пусинелли Де Алмейда/Рейс Да Силва выходит на корт практически впервые спустя год перерыва, то никто не собирается ждать чуда, ведь понятно, что еще необходимо время для того, чтобы наиграть хорошую форму. До этого матча был сыгран всего один поединок, где хоть и была победа, но болельщикам легенды тенниса пришлось заметно понервничать. Несмотря на слабый класс оппонента, при счете 2-0 мало не было потеряно преимущество. Правда, Пусинелли Де Алмейда/Рейс Да Силва снова демонстрирует свой характер и упорство, так что удалось собраться и одержать победу. Ранее на грунтовых кортах можно было увидеть очень хорошую игру, но сейчас вообще не ясно, что собой представляет Пусинелли Де Алмейда/Рейс Да Силва, и есть ли шансы побороться хотя бы за выход из квалификации в основную сетку. По прошлой игре можно сделать вывод, что с подачей все в порядке, но может ли еще Пусинелли Де Алмейда/Рейс Да Силва чем-то удивить, пока не ясно.



Колларини/Оливо

В принципе, старт этого сезона можно считать неплохим, ведь хоть Колларини/Оливов шести сыгранных матчах имеет только три победы, но все три поражения были исключительно от представителей ТОП-20 мирового теннисного рейтинга. При этом, всем трем оппонентам была навязана борьба, позволившая выиграть по одному сету. Главной специализацией является хардовое покрытие, но в залах Колларини/Оливо играет не часто, лишь изредка подавая заявки на такого рода турниры. В розыгрышах Колларини/Оливо держит высокий темп игры, а также глубоко атакует с форхенда. К тому же, несмотря на то, что сейчас только начало сезона, Колларини/Оливо демонстрирует крайне мало брака при обмене ударами. Пока еще Колларини/Оливо находится на 112-м месте в теннисном рейтинге, но в этом сезоне есть все шансы пробиться в первую сотню и избегать квалификаций на престижных турнирах.

Прогноз на матч Пусинелли Де Алмейда/Рейс Да Силва — Колларини/Оливо

Интерес экспертов нашего ресурса вызвало противостояние известных теннисистов, которые встретятся в очном матче. Соперники, судя по результатам нынешнего сезона, пребывают в великолепной форме, они могли попасть на данный турнир в числе сеяных теннисистов, что говорит о высоком рейтинге соперников. Между собой Пусинелли Де Алмейда/Рейс Да Силва и Колларини/Оливо уже встречались, причем, есть свежая личка нынешнего сезона. В том матче соперники показали достойный уровень тенниса, боролись за каждый мяч, поэтому болельщики остались довольны матчем. Эксперты тенниса предполагают, что и это противостояние по накалу страстей ничем не будет уступать предыдущим. Напомним, что в прошлом сезоне соперники показали отличный теннис на этом турнире, что позволило им добраться до высоких стадий. В нынешнем сезоне им предстоит защита очков, следовательно, они рассматривают этот матч очень серьезно, о чем уже успели заявить в своих профилях в социальных сетях. СМИ активно рекламируют этот матч, считая его центральным матчем турнира, наши эксперты тоже решили предложить свои прогнозы на это противостояние, так как мы думаем, что игра должна получиться интересной и непредсказуемой, ведь текущая форма спортсменов предполагает борьбу в каждом розыгрыше, а соперники умеют использовать ошибки оппонентов в свою пользу. С нашими прогнозами на этот матч можно ознакомиться ниже. Уверены, что любители тенниса и ставок на этот вид спорта не будут разочарованы матчем.



Пусинелли Де Алмейда/Рейс Да Силва — Колларини/Оливо (19 сентября), ставки и коэффициенты

Пусинелли Де Алмейда/Рейс Да Силва

На данном турнире Пусинелли Де Алмейда/Рейс Да Силва выступает по не самому сложному календарю, но даже несмотря на это, по ходу сетки были испытаны определенные проблемы. На ранних стадиях удалось спастись от матчболлов, но далее не было видно прибавления игровой формы, так что Пусинелли Де Алмейда/Рейс Да Силва выступает на том же уровне, что и в самом начале сезона. Во всех своих поединках Пусинелли Де Алмейда/Рейс Да Силва допускает слишком много брака, причем больше всего ошибок можно наблюдать на задней линии, что в принципе не свойственно двадцатой ракетке мира. В чем причина столь слабой формы не ясно, ведь ни в этом, ни в прошлом сезоне не приходилось сталкиваться даже с малейшими повреждениями. Обороняться на задней линии в этом году не получается, а атаковать Пусинелли Де Алмейда/Рейс Да Силва особо не умеет, не обладая мощной подачей, а также действуя слишком прямолинейно. Единственное преимущество, которым обладает Пусинелли Де Алмейда/Рейс Да Силва, это умение играть на травяных кортах.

Колларини/Оливо

В этом сезоне Колларини/Оливо действует неоднозначно, ведь можно увидеть великолепные действия в атаке, но что касается остальных компонентов, то здесь допускается слишком большое количество ошибок. Да, Колларини/Оливо обладает очень сильной первой подачей, а так как матч проходит на закрытом харде, это дает преимущество. Но, с обороной дела не идут, так как Колларини/Оливо не всегда чувствует заднюю линию, плохо играет у сетки, а также в этом сезоне ухудшилась работа ногами, ведь Колларини/Оливо не может похвастаться такой физической формой, как и раньше. Конечно, Колларини/Оливо имеет один из самых сильных на этом турнире форхенд, но это преимущество сможет дать результат лишь в том случае, если 58-я ракетка мира прибавит в плане стабильности, а также сможет завладеть инициативой в матче и заставить игра оппонента в собственном ритме. Если же сначала поединка не получится навязать свою игру, то вряд ли потом получится что-то изменить.

Сегодня матч Пусинелли Де Алмейда/Рейс Да Силва — Колларини/Оливо Прогнозы от БК «БалтБет»

Очень много внимание СМИ уделяют теннисному матчу, в котором встретятся Пусинелли Де Алмейда/Рейс Да Силва и Колларини/Оливо. И это внимание является вполне заслуженным. Теннисисты проводят отличный сезон, в котором доказывают, что не зря входят в число лучших представителей этого вида спорта. Участие в полуфиналах, финалах и завоевание трофеев престижных теннисных турниров – все это есть в карьере спортсменов, в том числе и в нынешнем сезоне. Сейчас соперники рассматриваются букмекерами в качестве основных претендентов на трофей текущего турнира. Однако побороться за него сможет лишь победитель. История личных взаимоотношений соперников на корте довольно насыщенная. Пусинелли Де Алмейда/Рейс Да Силва и Колларини/Оливо встречались на различных типах покрытий, в том числе и на том, на котором проводится данный турнир. Учитывая, что Пусинелли Де Алмейда/Рейс Да Силва и Колларини/Оливо довольно легко преодолели сопротивление своих визави в предыдущих раундах, наши аналитики сделали вывод, что спортсмены берегли силы именно на финальные матчи, так как отлично отдавали себе отчет в том, что в важных стадиях турнира предстоят непростые матчи с довольно неуступчивыми соперниками, которые умеют держать свою подачу, и могут навязать борьбу на подаче соперника. Личные встречи Пусинелли Де Алмейда/Рейс Да Силва и Колларини/Оливо подчеркивают, что соперники предпочитают активный атакующий теннис, хотя, могут и изменить привычной тактики, сыграв на ошибках оппонента. Для зрителей матч обещает стать интересным зрелищем, а наши прогнозы должны сделать его еще и прибыльным для тех, кто делает ставки на теннис в букмекерских конторах.

Пусинелли Де Алмейда/Рейс Да Силва — Колларини/Оливо: андердог способен удивить фаворита

Исходя из того, какие коэффициенты выставили букмекеры на матч, в котором примут участием Пусинелли Де Алмейда/Рейс Да Силва и Колларини/Оливо, наши эксперты обратили на него внимание. Вообще, Пусинелли Де Алмейда/Рейс Да Силва сейчас не на столько в хорошей форме, чтобы видеть этого спортсмена явным фаворитом матча. Возможно, что букмекеры в своих котировках на это противостояние исходили из рейтинга оппонентов, однако они видимо не учли, что Колларини/Оливо имеет больше сыгранных матчей на данном типе покрытия, да и вообще, в личных встречах имеет перевес. Мы тщательно проанализировали результаты соперников на этом турнире, а также обратили внимание на то, как спортсмены выступали здесь в прошлые годы. Полученная информация вселила в нас дополнительную уверенность в том, что Пусинелли Де Алмейда/Рейс Да Силва – не такой явный фаворит. Исходя из этого мы рекомендуем делать ставки на плюсовую фору аутсайдера букмекеров в этом матче. Те бетторы, которые предпочитают рисковые ставки, могут сыграть победу аутсайдера, кстати, букмекеры предлагают на это довольно высокий коэффициент, что позволит в несколько раз увеличить игровой банк. Еще бы мы рекомендовали обратить внимание на общий тотал геймов в этом матче. Наши аналитики думают, что матч получится затяжным, что автоматически предполагает ставки на тотал больше геймов. Нашу уверенность в этом прогнозе подкрепляет тот факт, что все личные встречи спортсменов на данном типе покрытия проходили в борьбе. Скорее всего, и это противостояние не станет исключением, тем более что Пусинелли Де Алмейда/Рейс Да Силва и Колларини/Оливо на этом турнире демонстрируют неплохой уровень подготовки.

СЕГОДНЯ МАТЧ Пусинелли Де Алмейда/Рейс Да Силва — Колларини/Оливо. ПРОГНОЗ ОТ ЭКСПЕРТОВ



Сегодня среди любителей ставок на спорт теннис занимает особую популярность. Благодаря тому, что современные букмекеры существенно расширили линию ставок на этот вид спорта, бетторы получили возможность большого выбора событий на теннисные матчи. Теперь можно делать ставки не только на исходы матча, форы и тоталы, но и на сеты, геймы и статистику. Конечно, чтобы выигрывать на ставках на теннисной статистике, необходимо иметь определенные знания, однако благодаря нашим аналитикам, которые выбирают наиболее интересные теннисные противостояния, и составляют к ним прогнозы, все становится гораздо проще. Сегодня среди большого количества теннисных матчей наши эксперты выбрали матч, в котором соперниками будут Пусинелли Де Алмейда/Рейс Да Силва и Колларини/Оливо. Эти спортсмены уверенно играют на данном турнире, своих соперников они прошли, не потратив дополнительных усилий. Скорее всего, теннисисты так распланировали свой график, чтобы выходить на пик формы с сохранением большого количества физических и психологических сил как раз к важным стадиям турнира. Наши аналитики полагают, что предстоящий матч станет серьезным экзаменом и для Пусинелли Де Алмейда/Рейс Да Силва и для Колларини/Оливо, так как действия спортсменов на корте позволят оценить их реальную подготовку, а также позволят ответить на вопрос, можно ли рассматривать спортсменов в качестве одних из претендентов на титул в этом турнире. Поэтому рекомендуем понаблюдать за этим матчем, а чтобы подогреть интерес к просмотру противостояния, советуем воспользоваться нашими прогнозами, которые приведены ниже.