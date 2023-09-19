Боскардин Диаш/Хеиде — Маргароли/Родригес Таверна. Прогноз, ставки на матч. Челленджер (20.09.23)

20 сентября в 16:00 по МСК состоится матч в рамках чемпионата Челленджер, в котором на корт выйдут Боскардин Диаш/Хеиде , а противостоять в этом поединке будет Маргароли/Родригес Таверна.



Боскардин Диаш/Хеиде считается фаворитом данной теннисной встречи, так что, по мнению многих экспертов данного вида спорта, Маргароли/Родригес Таверна 20 сентября будет иметь небольшие шансы на успех. Как же оно будет на самом деле, и чем завершится игра, станет ясно уже начиная с 16:00 по московскому времени, когда стартует поединок. Ранее между данными профессионалами большого тенниса не было ни одной личной встречи, хотя они занимают довольно высокие позиции в мировом рейтинге.



Боскардин Диаш/Хеиде — Маргароли/Родригес Таверна. КТО ФАВОРИТ МАТЧА?

До 20 сентября осталось не так много времени, так что тем, кто все же хочет увидеть теннисный поединок Боскардин Диаш/Хеиде — Маргароли/Родригес Таверна вживую, необходимо поспешить. Уже четыре года Боскардин Диаш/Хеиде и Маргароли/Родригес Таверна не выходили вместе на один корт, а ранее было всего две личных встречи, в которых каждый оппонент сумел получить по одной победе со счетом 3-2. Начало этого матча в 16:00 по МСК.

Боскардин Диаш/Хеиде

В большинстве своих выигранных поединков Боскардин Диаш/Хеиде берет верх за счет сильной подачи, ведь кроме нее больше нет особо чем похвастаться. Но, если Боскардин Диаш/Хеиде с первых минут перехватывает инициативу и постоянно подает, то у оппонента небольшие шансы на спасение. На этом турнире был сыгран уже один матч, который был отыгран очень уверенно. Подача работала на высшем уровне, так что оппонент не имел ни одного брейк-поинта. Боскардин Диаш/Хеиде сейчас находится в хорошей физической форме, что было видно по всех предыдущих матчах сезона, ведь если даже и приходилось играть по пять сетов, то не было видно большой усталости на исходе матча. Профильным покрытием является грунт, но на харде Боскардин Диаш/Хеиде также имеет играть, да и в этом сезоне на жестких кортах было уже достаточно матчей, чтобы привыкнуть к такому покрытию.



Маргароли/Родригес Таверна

Старт сезона был полностью провален, так что сейчас Маргароли/Родригес Таверна имеет мало игровой практики. Было сыграно только три матча, причем все они завершились поражениями, и только в одном получилось выиграть один сет. Это было в игре с оппонентами, которые находятся значительно ниже в рейтинге мирового тенниса. Так что, хоть в прошлом году на данном турнире удалось зайти в четвертьфинал, будет неожиданностью, если на этот раз хотя бы удастся преодолеть матчи квалификации. Маргароли/Родригес Таверна демонстрирует крайне слабый уровень, ведь нет такого аспекта игры, в котором бы не имелось проблем. И с подачей начались проблемы, и прием ухудшился, так что брак виден кругом. Заднюю линию Маргароли/Родригес Таверна не чувствует, а зону возле сетки не может перекрыть просто из-за плохой скорости. Что случилось в межсезонье не понятно, так что остается надеяться, что с увеличением игровой практики ситуация улучшиться, так что Маргароли/Родригес Таверна не будет смотреться во всех матчах настолько безнадежно.

Боскардин Диаш/Хеиде — Маргароли/Родригес Таверна. КАК ИГРАЛИ МЕЖДУ СОБОЙ?

Разница в классе не должна помешать соперникам, выдать отличный матч на теннисных кортах известного турнира. Боскардин Диаш/Хеиде и Маргароли/Родригес Таверна впервые будут встречаться между собой. Если Боскардин Диаш/Хеиде уже привык выступать на таких стадиях крупных теннисных турниров, где обладает немалым опытом, то соперник — Маргароли/Родригес Таверна пока только делает первые шаги во взрослом теннисе, поэтому еще недостаточно опытен в подобных матчах. Даже учитывая тот факт, что эксперты мирового тенниса пророчат спортсмену большое будущее, ни букмекеры, ни эксперты нашего ресурса не видят здесь никаких факторов в пользу победы менее опытного спортсмена. Наряду с этим, мы полагаем, что в одном из сетов, а то и в двух, соперник может навязать своему более опытному оппоненту борьбу. Глядя на результаты, которые Боскардин Диаш/Хеиде демонстрировал будучи юниором, создается впечатление, что спортсмен – будущее мирового тенниса. Естественно, чтобы играть на равных и побеждать лидеров мирового рейтинга, помимо таланта нужно обладать должным опытом и иметь отличный психологический настрой. Все это придет со временем, а пока стоит отталкиваться от текущей формы, а она говорит о том, что Боскардин Диаш/Хеиде – фаворит противостояния. Возможно, что фаворит даст сопернику проявить себя, позволив получить бесценный опыт выступлений на таком уровне и против таких соперников. В этом случае, игра будет очень интересная, в первую очередь, с той точки зрения, что любители спорта смогут понаблюдать за первыми шагами будущей звезды. Прогнозы от наших экспертов на этот матч представлены ниже, всем хорошего тенниса и выигрышных ставок.



Боскардин Диаш/Хеиде — Маргароли/Родригес Таверна. Прогноз, ставки на матч от эксперта сайта taffnews.ru (20.09.23)

Боскардин Диаш/Хеиде

К данному турниру Боскардин Диаш/Хеиде подходит в отличной форме, так что постарается приложить максимум усилий для защиты прошлогоднего титула. До данной стадии было сыграно уже пять поединков, причем во всех них не просто были легкие победы, но и не было проиграно ни одной партии. А ведь оппоненты были не самые слабые, так что это еще раз подтверждает, что Боскардин Диаш/Хеиде находится мало не на пике своих возможностей, так что мало кому удастся остановить звезду большого тенниса. Боскардин Диаш/Хеиде не может похвастаться самой сильной подачей, но зато обладает высокой скоростью, да и сил на предыдущие матчи было потрачено мало. Боскардин Диаш/Хеиде старается при первой подаче сделать упор на не силу, а просто использует множество вариаций, пытаясь сбить оппонента с толку. В розыгрышах Боскардин Диаш/Хеиде демонстрирует стабильно, надежно играет при обмене ударами на задней линии, а в плане комбинационной игры на данный момент нет достойных конкурентов.

Маргароли/Родригес Таверна

На этом турнире Маргароли/Родригес Таверна играет второй раз. Прошлогодний розыгрыш был пропущен из-за травмы плеча, а в позапрошлом году получилось дойти до полуфинала. Так что, на этот раз Маргароли/Родригес Таверна надеется снова продемонстрировать хорошие результаты и пройти как можно дальше. После травмы получилось очень быстро восстановиться, так что если прошлый сезон начинался на 27-м месте в рейтинге, то завершался уже на пятнадцатом. В этом году Маргароли/Родригес Таверна находится в еще лучшей форме, так что не будет удивительно, если получится ворваться в десятку лучших мастеров большого тенниса. Жесткое покрытие Маргароли/Родригес Таверна считает своим профильным, так как любит играть на большой скорости, используя силовой агрессивный теннис. В прошлом сезоне большинство матчей прошло на харде, причем поражения были лишь в трех. В этом сезоне на харде было сыграно шесть поединков, и все они были выиграны. Пока не ясно, как обстоят дела с выносливостью, но в последних матчах не пришлось много тратить сил, так как удалось одержать победы уже после двух партий.

Сегодня матч Боскардин Диаш/Хеиде — Маргароли/Родригес Таверна Прогнозы от БК «БалтБет»

Очень много внимание СМИ уделяют теннисному матчу, в котором встретятся Боскардин Диаш/Хеиде и Маргароли/Родригес Таверна. И это внимание является вполне заслуженным. Теннисисты проводят отличный сезон, в котором доказывают, что не зря входят в число лучших представителей этого вида спорта. Участие в полуфиналах, финалах и завоевание трофеев престижных теннисных турниров – все это есть в карьере спортсменов, в том числе и в нынешнем сезоне. Сейчас соперники рассматриваются букмекерами в качестве основных претендентов на трофей текущего турнира. Однако побороться за него сможет лишь победитель. История личных взаимоотношений соперников на корте довольно насыщенная. Боскардин Диаш/Хеиде и Маргароли/Родригес Таверна встречались на различных типах покрытий, в том числе и на том, на котором проводится данный турнир. Учитывая, что Боскардин Диаш/Хеиде и Маргароли/Родригес Таверна довольно легко преодолели сопротивление своих визави в предыдущих раундах, наши аналитики сделали вывод, что спортсмены берегли силы именно на финальные матчи, так как отлично отдавали себе отчет в том, что в важных стадиях турнира предстоят непростые матчи с довольно неуступчивыми соперниками, которые умеют держать свою подачу, и могут навязать борьбу на подаче соперника. Личные встречи Боскардин Диаш/Хеиде и Маргароли/Родригес Таверна подчеркивают, что соперники предпочитают активный атакующий теннис, хотя, могут и изменить привычной тактики, сыграв на ошибках оппонента. Для зрителей матч обещает стать интересным зрелищем, а наши прогнозы должны сделать его еще и прибыльным для тех, кто делает ставки на теннис в букмекерских конторах.

Боскардин Диаш/Хеиде — Маргароли/Родригес Таверна: будет сделан акцент на атакующий теннис

Боскардин Диаш/Хеиде и Маргароли/Родригес Таверна которым предстоит определить сильнейшего в ближайшем матче престижного теннисного турнира, соперники, которые отлично знакомы со стилем игры друг друга. Теннисисты уже неоднократно скрещивали ракетки на разных стадиях различных турниров. Поэтому прежде чем начать прогнозирование этого противостояния, наши аналитики решили прибегнуть к статистике очных встреч. Из нее стало видно, что Боскардин Диаш/Хеиде имеет преимущество над соперником, так как на данном типе покрытия не имеет поражений. А вот Маргароли/Родригес Таверна хоть и показывает неплохой теннис в текущем сезоне, все же так и не может добиться более-менее вменяемых результатов на данном типе покрытия. Это означает, что наш фаворит этого противостояния — Боскардин Диаш/Хеиде. Однако матч для фаворита вряд ли будет проходным. Маргароли/Родригес Таверна умеет настраиваться на титулованных соперников. Об этом говорит высокий рейтинг спортсмена, да и личные встречи между соперниками в большинстве матчей проходили в борьбе. Тщательно изучив линию букмекерских контор, мы обратили внимание, что в лини предлагается заниженный общий тотал геймов. Мы полагаем, что этим необходимо пользоваться, тем более, что в предыдущих матчах на турнире Боскардин Диаш/Хеиде довольно посредственно действовал на своей подаче. Если предыдущие соперники были гораздо ниже уровнем, то Маргароли/Родригес Таверна вряд ли будет прощать такое. Наши эксперты ждут здесь плотного противостояния, но за счет большего опыта победителем будет Боскардин Диаш/Хеиде.

СЕГОДНЯ МАТЧ Боскардин Диаш/Хеиде — Маргароли/Родригес Таверна. ПРОГНОЗ ОТ ЭКСПЕРТОВ



Сегодня среди любителей ставок на спорт теннис занимает особую популярность. Благодаря тому, что современные букмекеры существенно расширили линию ставок на этот вид спорта, бетторы получили возможность большого выбора событий на теннисные матчи. Теперь можно делать ставки не только на исходы матча, форы и тоталы, но и на сеты, геймы и статистику. Конечно, чтобы выигрывать на ставках на теннисной статистике, необходимо иметь определенные знания, однако благодаря нашим аналитикам, которые выбирают наиболее интересные теннисные противостояния, и составляют к ним прогнозы, все становится гораздо проще. Сегодня среди большого количества теннисных матчей наши эксперты выбрали матч, в котором соперниками будут Боскардин Диаш/Хеиде и Маргароли/Родригес Таверна. Эти спортсмены уверенно играют на данном турнире, своих соперников они прошли, не потратив дополнительных усилий. Скорее всего, теннисисты так распланировали свой график, чтобы выходить на пик формы с сохранением большого количества физических и психологических сил как раз к важным стадиям турнира. Наши аналитики полагают, что предстоящий матч станет серьезным экзаменом и для Боскардин Диаш/Хеиде и для Маргароли/Родригес Таверна, так как действия спортсменов на корте позволят оценить их реальную подготовку, а также позволят ответить на вопрос, можно ли рассматривать спортсменов в качестве одних из претендентов на титул в этом турнире. Поэтому рекомендуем понаблюдать за этим матчем, а чтобы подогреть интерес к просмотру противостояния, советуем воспользоваться нашими прогнозами, которые приведены ниже.