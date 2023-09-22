Прашант/Чандрасекар — Кадхе/Куреши: будет сделан акцент на атакующий теннис

Прашант/Чандрасекар — Кадхе/Куреши (22.09.2023), ставки и коэффициенты

22.09.2023 в 07:00 по МСК состоится матч в рамках чемпионата ATP, в котором на корт выйдут Прашант/Чандрасекар , а противостоять в этом поединке будет Кадхе/Куреши.



Так как Прашант/Чандрасекар в трех предыдущих личных встречах никак не может одержать победу над таким профессионалом большого тенниса, как Кадхе/Куреши, мало кто сомневается в том, как же завершится поединок, назначенный на 22.09.2023. Но, доказать обратное Прашант/Чандрасекар все же сможет в 07:00 по московскому времени, когда соперники появятся на теннисном корте.



СТАВКИ/КОЭФФИЦИЕНТЫ БУКМЕКЕРСКИХ КОНТОР НА МАТЧ Прашант/Чандрасекар — Кадхе/Куреши:

На следующей неделе стартует престижный теннисный турнир, и 22.09.2023 откроет его противостояние Прашант/Чандрасекар — Кадхе/Куреши. Тем, кто хочет попасть на матч-открытие, лучше прийти на трибуны до 07:00 по МСК, то есть до начала игры. Прашант/Чандрасекар и Кадхе/Куреши отлично знают друг друга, ведь история противостояния насчитывает уже двенадцать матчей, в которых Кадхе/Куреши может гордиться семью победами, а вот Прашант/Чандрасекар имеет только пять выигранных встреч.

Прашант/Чандрасекар

В этом сезоне Прашант/Чандрасекар показывает блеклую игру, ведь было сыграно шесть поединков на грунтовом покрытии, из которых три было проиграно. И это при том, что почти все матчи были в квалификации на различных турнирах. Видно, что на грунте Прашант/Чандрасекар играет очень тяжело, ведь ранее принимать участие получалось лишь в тех турнирах, которые проходили на харде. Прашант/Чандрасекар умеет лишь демонстрировать агрессивную быструю игру, а вот с вязкими грунтовыми матчами дело пока не складывается. Так что, хоть Прашант/Чандрасекар и входит в двадцатку сильнейших теннисных ракеток мира, нельзя говорить ни о каком лидерстве в данном поединке. Скорее всего, что Прашант/Чандрасекар будет делать ставку не только на свою подачу, но и постарается грамотно играть на приеме. Заднюю линию Прашант/Чандрасекар чувствует очень хорошо, но быстро перемещаться к сетке не всегда получается, так что это и есть слабым местом.



Кадхе/Куреши

Если в начале турнира еще были сомнения, находится ли Кадхе/Куреши на пике своих возможностей, то после последнего сыгранного матча в этом уже никто не сомневается. Кадхе/Куреши демонстрирует хорошую концентрацию и полностью отдается игре. Да, это еще не пик формы, но все же Кадхе/Куреши имеет хороший уровень, ведь победить оппонента, который находится также в десятке сильнейших, да еще и со счетом 3-0, довольно сложно. Кадхе/Куреши намного моложе нынешнего оппонента, хотя в плане опыта совершенно не уступает. Можно не сомневаться, что Кадхе/Куреши не станет выкладываться уже в первом сете, а просто станет играть в обороне, чтобы сдержать стартовый натиск соперника. Кадхе/Куреши будет ждать, когда в четвертом и пятом сете оппонента начнет одолевать усталость и начнут появляться ошибки, вот тогда Кадхе/Куреши и станет демонстрировать свой стиль и выматывать оппонента. Кадхе/Куреши умеет играть как на задней линии, так и под сеткой, а опасность представляют не только первая, но и вторая подача, так как получается вариативно играть на приеме.

Прогноз на матч

Любители большого тенниса замерли в ожидании начала матча, соперниками в котором будут Прашант/Чандрасекар и Кадхе/Куреши. Сейчас эти спортсмены входят в число лучших теннисистов современности. Благодаря стабильным результатам и разнообразной игре, доставляющей удовольствие любителям этого вида спорта, они смогли завоевать себе место в теннисной элите, добившись признания болельщиков. Сегодняшний матч, равно как и большинство матчей в карьере этих спортсменов, будет иметь для них важное значение, так как победа позволит на шаг приблизиться к очередному трофею, что, несомненно, еще больше подымит уровень спортсменов в глазах преданных фанатов. Эксперты нашего сайта, равно, как и мировые эксперты большого тенниса, полагают, что Прашант/Чандрасекар и Кадхе/Куреши должны применить весь свой богатый арсенал, так как победить малой кровью в таком противостоянии вряд ли удастся. Спортсмены прекрасно знакомы с тем, каким богатым арсеналом обладает соперник, поэтому постараются навязать свою игру, что позволит контролировать ход матча. Естественно, сделать это будет очень непросто, так как для того чтобы переломить соперника такого уровня психологически необходимо постоянно действовать первым номером, а для этого потребуется большая затрата сил. Исходя из этого, при составлении прогнозов на этот матч, наши эксперты обращали внимание на все маломальские аспекты, которые способны оказать влияние на течение этого матча. Такой подход позволил нам взглянуть на это противостояние под другим углом, что дало новые решения для прогнозирования, с которыми можно ознакомиться ниже.



Прогноз и ставка на матч Прашант/Чандрасекар — Кадхе/Куреши 22.09.2023

Прашант/Чандрасекар

На столь высокой стадии престижного теннисного турнира Прашант/Чандрасекар выступает вполне заслуженно, ведь этот сезон можно считать одним из лучших в карьере. Прашант/Чандрасекар всегда мобильно действует на корте, и зачастую именно это качество помогает побеждать. На этом турнире были пройдены очень серьезные оппоненты, так что можно не сомневается, что сейчас Прашант/Чандрасекар уже все сделает для того, чтобы пробиться в финал. На данный момент Прашант/Чандрасекар занимает в мировом рейтинге тенниса тринадцатую строчку, что является наивысшим достижением, но играть против представителей ТОП-10 не получается, так как высокая скорость и мощная подача еще не являются залогом победы. К тому же, Прашант/Чандрасекар больше любит играть на жестком покрытии, а сейчас придется действовать на травяных кортах, на которых за всю карьеру еще не было никаких достижений. Тем не менее, Прашант/Чандрасекар имеет на два дня больше на подготовку, а это много чего значит.

Кадхе/Куреши

Выступать в зале Кадхе/Куреши не очень любит, так как показывать хорошую игру на таких кортах не получается. За всю свою многолетнюю карьеру не было ни одного трофея, взятого на закрытом харде, а зачастую Кадхе/Куреши старается избегать таких турниров. Но, так как данный чемпионат проходит на родине, то все же Кадхе/Куреши принимает участие, и постарается продемонстрировать как можно лучший теннис, чтобы порадовать своих поклонников. Ранее на данном турнире также не получалось показывать хороших результатов, но в этом сезоне Кадхе/Куреши демонстрирует великолепную форму, улучшив свою подачу, а также став намного надежнее играть на приеме. При вводе мяча в игру появилась вариативность, причем иногда Кадхе/Куреши даже может запустить мяч по довольно сложной траектории. Заднюю линию Кадхе/Куреши хорошо контролирует, так что при обмене ударами постоянно пытается так отбить мяч, чтобы обострить ситуацию.

Сегодня матч Прашант/Чандрасекар — Кадхе/Куреши Прогнозы от БК «БалтБет»

Со старта текущего теннисного сезона Прашант/Чандрасекар и Кадхе/Куреши начали демонстрировать отличный уровень подготовки, что вылилось в большое количество побед и завоеванных трофеев. На фоне того, что ряд спортсменом пока не может похвастаться хорошей формой, демонстрируя рваные результаты, наши соперники стараются выигрывать как можно больше матчей, чтобы улучшать свои позиции в рейтинге. Напомним, что за победу в текущем турнире теннисисты получат достаточное количество очков, чтобы еще больше подняться в рейтинге, и результаты, которые Прашант/Чандрасекар и Кадхе/Куреши показывают на этом турнире, свидетельствуют о том, что соперники не собираются сбавлять обороты, и главной их целью здесь является взятие трофея. Именно поэтому матч этих соперников приковал внимание любителей тенниса, и наши аналитики тоже решили поделиться своими прогнозами на этот матч. Так как уже в текущем сезоне Прашант/Чандрасекар и Кадхе/Куреши провели несколько очных матчей, которые прошли в напряженной борьбе, наши аналитики уверены в том, что великолепная форма и отличный уровень подготовки должны способствовать тому, что и этот матч между соперниками должен получиться не менее зрелищным, чем предыдущие матчи. Покрытие турнира тоже располагает к затяжной игре, так как Прашант/Чандрасекар и Кадхе/Куреши действуют от подачи, поэтому мы не исключаем плотную борьбу в каждом сете, что, несомненно, придется по вкусу любителям большого тенниса.

Прашант/Чандрасекар — Кадхе/Куреши: будет сделан акцент на атакующий теннис

Наши аналитики обратили внимание на теннисный матч, в котором соперниками будут Прашант/Чандрасекар и Кадхе/Куреши из-за того, что букмекеры предложили здесь очень заманчивый коэффициент на победу одного из спортсменов. Если взглянуть на рейтинг соперников, то можно увидеть, что они занимают соседние строчки, однако это не означает, что в данный момент они находятся в одинаковой форме. Напомним, что покрытие, на котором проводится данный теннисный турнир, является довольно-таки специфическим, на нем комфортно чувствуют себя далеко не все представители большого тенниса. Кадхе/Куреши относится как раз к тем спортсменам, которым некомфортно играть на данном типе покрытия. Фактически, на этом покрытии в текущем сезоне Кадхе/Куреши проводит второй или третий матч. А вот Прашант/Чандрасекар как раз умеет выступать на данном покрытии. Подтверждением этому являются высокие стадии и титулы ряда турниров. Исходя из этого, наши аналитики предлагают делать ставки на то, что в матче победит Прашант/Чандрасекар, причем, букмекеры предлагают на это событие непомерно высокий коэффициент. Есть у нас и предложение на этот матч для более рисковых бетторов – это минусовая фора нашего фаворита. В личных встречах, которые соперники провели между собой на подобном типе покрытия, Прашант/Чандрасекар без особых проблем побеждала, поэтому мы не видим оснований для того чтобы уверенно не победить и в этом матче. Это же относится и к общему тоталу геймов, который мы рекомендуем играть на меньше, так как Прашант/Чандрасекар вряд ли будет затягивать матч с соперником, для которого покрытие является непрофильным.

СЕГОДНЯ МАТЧ Прашант/Чандрасекар — Кадхе/Куреши. ПРОГНОЗ ОТ ЭКСПЕРТОВ

На матч, в котором встретятся Прашант/Чандрасекар и Кадхе/Куреши букмекеры предложили довольно интересную линию. Напомним, что линию на теннисные матчи букмекеры составляют исходя из рейтинга и текущей формы спортсменов. Судя по тому, как соперники начали сезон, они готовы демонстрировать высокие результаты на всех турнирах, в которых принимают участие. Поэтому наши аналитики полагают, что линия, выставленная букмекерами, является верной. Однако это не помешало нам тщательно проанализировать возможность победы одного и другого спортсмена в этом матче, и предложить свои прогнозы на это противостояние. Мы знаем, что сейчас в большом теннисе идет серьезная борьба за места в рейтинге. Ситуация такова, что целый ряд теннисистов имеет отличные шансы на то, чтобы улучшить свои позиции в рейтинге, заняв более высокое место. Для этого необходимо показывать стабильно высокие результаты на всех крупных турнирах. И данный турнир не является исключением. Сейчас начинаются самые ответственные стадии, и чем дальше пройдут соперники по турнирной сетке, тем больше получат рейтинговых очков за участие в турнире. Поэтому сейчас все спортсмены будут действовать на пределе возможностей, активно играя не только на своей подаче, но и цепляясь за каждое очко на подаче соперника. Благодаря этому, мы можем гарантировать, что Прашант/Чандрасекар и Кадхе/Куреши проведут зрелищный и активный матч, в котором порадуют зрителей ярким атакующим теннисом, со множеством интересных комбинаций.