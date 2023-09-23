«Алоис Юмби (Вел)» – «Эрик Назарян (Бел)». 23.09.23. Прогноз и ставки на матч

Всемирная ассоциация запланировала титульный бой Алоис Юмби (Вел) — Эрик Назарян (Бел) на 23.09.2023, так что на подготовку к нему у бойцов осталось не так много времени. Ранее Алоис Юмби (Вел) и Эрик Назарян (Бел) никогда не встречались на ринге, но можно не сомневаться, что сейчас они все знают друг о друге, так как тщательного готовились к данному бою. По московскому времени его начало в 20:00.

Стало известно, что именно 23.09.2023 пройдет титульный бой за звание чемпиона в легкой весовой категории Алоис Юмби (Вел) — Эрик Назарян (Бел). По Москве начало данного поединка будет в 20:00, так что именно в это время можно искать прямую трансляцию боя на различных спортивных каналах. Данный бой уже неоднократно переносили по различным причинам, а ранее данные спортсмены никогда не дрались между собой.

СТАВКИ/КОЭФФИЦИЕНТЫ БУКМЕКЕРСКИХ КОНТОР НА МАТЧ Алоис Юмби (Вел) — Эрик Назарян (Бел):

победа Алоис Юмби (Вел) – 0, ничья – 0, победа Эрик Назарян (Бел) – 0

Прогноз на матч Алоис Юмби (Вел) – Эрик Назарян (Бел) Бои, титульный бой, 23.09.2023 :

Из-за того, что все ставят на то, что Алоис Юмби (Вел) выиграет бой, коэффициент на победу опустился до 0. А котировка на то, что Эрик Назарян (Бел) будет сильнее повысилась до 0.

История личных встреч

В свои 32 года Алоис Юмби (Вел) провел на ринге уже 44 поединка, в которых одержал 27 побед нокаутом, но и было уже три поражения. Да, на данный момент Алоис Юмби (Вел) является действующим чемпионом по версии сразу нескольких ассоциаций, но если рассматривать проигранные бои, то все же видно, что спортсмен совершенно не умеет держать удар, так что если получит по подбородку, то наверняка попадет в нокдаун. В этом бою Алоис Юмби (Вел) будет драться с соперником, за которого он намного крупнее и тяжелее, так что проблем с нокдауном от одного удара не должно возникать. Сам же Алоис Юмби (Вел) отличается хорошими ударами с обеих рук, а также имеет большой размах рук, что позволяет не подпускать к сближению большинство противников. В этом бою Алоис Юмби (Вел) предстоит защищать все свои титулы, так что боец постарается действовать аккуратно, и будет пытаться вымотать соперника, которому будет не просто драться с таким гигантом.

Эрик Назарян (Бел) является восходящей звездой в данной весовой категории, начав свою карьеру только четыре года назад, но сумев провести на ринге двенадцать боев. Все они были выиграны, а в половине поединков победа была нокаутом. Эрик Назарян (Бел) хорошо двигается по ринге и плотно бьет с правой, а так как это легкий вес, то не удивительно, что нокаутом было выиграно только половину боев. С каждым поединком Эрик Назарян (Бел) показывает все лучшую технику и более сильный удар, так что в последнем бою получилось отправить соперника в нокаут уже в четвертом раунде. Пока Эрик Назарян (Бел) еще не имеет никаких достижений в своей карьере, но если получится выиграть данный бой, то спортсмен станет главным претендентом на чемпионский бой. Поединки, в которых приходилось драться по двенадцать раундов, показали, что Эрик Назарян (Бел) имеет хорошую выносливость, ведь даже в последнем раунде боец смотрелся не более уставшим, чем в первом.

Алоис Юмби (Вел) обладает внушительными физическими данными, имея большой рост и огромный размах рук. Но, если на старте профессиональной карьеры получалось показывать хорошие результаты, то в этом году дела у бойца складываются не лучшим образом, так как было три поражения подряд. В двух из них Алоис Юмби (Вел) проиграл нокаутом, а в одном был проигрыш по очкам. Слабые результаты можно объяснить тем, что часто Алоис Юмби (Вел) идет в размен, начиная агрессивно действовать на ринге, совершенно не заботясь о защите. А вот держать удар Алоис Юмби (Вел) не очень умеет, так что если у соперника получается провести хорошую комбинацию, то Алоис Юмби (Вел) валится с ног. К тому же, Алоис Юмби (Вел) работает в основном только правой рукой, а левую задействует очень редко, так что она служит только для защиты. Так что, не удивительно, что в тридцать лет Алоис Юмби (Вел) не имеет никаких достижений в данном виде спорта.

В своей карьере Эрик Назарян (Бел) провел 36 боев, в которых было три поражения, но все в самых значимых встречах. Побед нокаутом было 21, но понятно, что половина из них припала на ранний этап карьеры, когда приходилось встречаться с соперниками не очень высокого уровня. По сути, этот поединок для бойца будет самым важным в карьере, ведь ранее не выпадала возможность подраться за чемпионский титул. При своем росте Эрик Назарян (Бел) имеет не самый большой размах рук, но зато отличается очень скоростными ударами, так что боец всегда старается идти на сближение, чтобы затем провести серию из нескольких коротких ударов. Эрик Назарян (Бел) умеет подстраиваться под стиль соперника, и благодаря богатому опыту может экономить силы, если бой проходит на дистанции и не получается провести свои удары по сопернику. В последних трех боях Эрик Назарян (Бел) одержал легкие победы, но во всех них соперниками были ветераны, которым уже давно было необходимо завершить карьеру.

Алоис Юмби (Вел) – Эрик Назарян (Бел) 23.09.23

Появление на ринге таких бойцов, как Алоис Юмби (Вел) и Эрик Назарян (Бел) всегда вызывает большой ажиотаж. Силовые единоборства в последние годы становятся все более популярным видом спорта. Собирается не только большая аудитория зрителей, которые с интересом наблюдают за происходящим на ринге, но и не меньшее количество болельщиков делают ставки на этот вид спорта. Букмекеры смекнули, что единоборства могут приносить хороший доход, особенно, если вывеска боя содержит фамилии известных бойцов. Букмекеры предлагают огромный объем ставок, и любители единоборств с удовольствием прогнозируют исходы поединков. Наши эксперты решили, что на боях можно неплохо зарабатывать. Конечно, для этого необходимо обладать достаточной информацией, чтобы четко представлять, кто из соперников является фаворитом поединка. Получить эту информацию несложно, достаточно просмотреть несколько записей предыдущих боев соперников. Это позволит заметить их сильные и слабые стороны. Так мы поступили при прогнозировании матча, соперниками в котором будут Алоис Юмби (Вел) и Эрик Назарян (Бел). Надеемся, что спортсмены выдадут зрелищный бой, а наши прогнозы позволят многократно усилить эмоции от просмотра этого противостояния.

До старта боя, соперниками в котором будут Алоис Юмби (Вел) и Эрик Назарян (Бел) остается всего считанные часы, поэтому нам бы хотелось осветить это событие. Отметим, что внимание к этому поединку особенное, так как не каждый день подобные бойцы выходят на ринг для определения сильнейшего. Конечно, в СМИ уже полностью рассказали о достоинствах каждого из соперников, присовокупив их достижения на ринге. Однако нам бы хотелось остановиться на ряде моментов, которые могут оказать ключевое влияние на исход этого поединка. Алоис Юмби (Вел) имеет богатый послужной список. Это настоящий боец, который даже в самых тяжелых ситуациях на ринге не отступает, продолжая вести бойцы, стараясь найти малейшую возможность для атаки. Эрик Назарян (Бел) тоже отлично зарекомендовал себя. В активе этого бойца множество побед, причем, в поединках с некоторыми соперниками он не был фаворитом, что также характеризует его как настоящего профессионала, способного добиваться нужного для себя результата в сложных матчах. Именно такие соперники в ближайшее время будут определять, кому достанется чемпионский пояс. Мы уверены, что оба спортсмена тщательно изучили сильные и слабые стороны своих оппонентов, так что, сегодня успех противостояния будет на стороне того бойца, кто проявит выдержку и сможет отыскать слабое место в защите своего оппонента. Любителям этого вида спорта мы рекомендуем не пропустить бой, на который наши прогнозисты уже приготовили интересные ставки.

Предматчевый анализ и прогнозы букмекеров

Аналитики бокса отлично знают, в какой форме сейчас находятся Алоис Юмби (Вел) и Эрик Назарян (Бел), так что без сомнения они собираются сделать ставку на то, что Алоис Юмби (Вел) выиграет бой.

Спортивные прогнозисты считают, что Алоис Юмби (Вел) в данный момент сильнее, нежели Эрик Назарян (Бел), так что предлагают сделать ставку на досрочную победу данного бойца.

Алоис Юмби (Вел)

На самом деле Алоис Юмби (Вел) не является таким простым бойцом, как кажется изначально. Да, сейчас спортсмен занимает не самую высокую позицию в рейтинге, но не стоит забывать, что за свою долгую карьеру 35-летний боец дважды становился чемпионом мира и по несколько боев удерживал свой титул. Правда, последний раз Алоис Юмби (Вел) был чемпионом еще три года назад, а после того спортсмену ни разу не доводилось проводить титульного боя. Соперники попадались разные, так что были и победы, и поражения, ведь Алоис Юмби (Вел) не может похвастаться хорошей физической формой, так как возраст дает о себе знать и с каждым раундом бойцу все сложнее быстро передвигаться по рингу. Если вначале боя Алоис Юмби (Вел) много двигается и постоянно уходит от ударов соперника, то далее боец просто стоит и ставит блок. Но, удар Алоис Юмби (Вел) имеет до сих пор очень сильный и обладает хорошей техникой, так что если возникнет возможность, то боец может легко отправить соперника в нокаут.

Эрик Назарян (Бел)

Сейчас Эрик Назарян (Бел) находится еще на старте своей профессиональной карьеры, ведь хоть и было проведено семнадцать боев, но почти все они были против откровенно посредственных соперников, так что не удивительно, что в них было шестнадцать побед, из которых двенадцать нокаутом. А единственное поражение было еще в третьем бою, причем причиной стала травма, из-за которой Эрик Назарян (Бел) не смог продолжать поединок. Да, боев с бойцами такого класса Эрик Назарян (Бел) еще не проводил, так что данный поединок будет очень непростым. Но, все же Эрик Назарян (Бел) это талантливый спортсмен, умеющий держать удар, а также отличающийся хорошей техникой и сильным ударом. Боец может мощно бить как правой, так и левой, а также уверенно себя чувствует не только на дальней дистанции благодаря широкому размаху рук, но и в клинче. Спортсмену уже приходилось проводить на ринге много раундов, так что с выносливостью проблем не будет, а скорость Эрик Назарян (Бел) имеет очень хорошую, что можно было видеть в отточенных тройках.

Алоис Юмби (Вел) — Эрик Назарян (Бел). Прогноз и ставки на матч. Бои 23.09.2023

На титульный бой Алоис Юмби (Вел) — Эрик Назарян (Бел) был составлен прогноз ведущими экспертами в данном виде спорта, которые уверены, что досрочной победы не будет, а чемпион будет определен по очкам.

Статистика и личные встречи

Аналитики бокса отлично знают, в какой форме сейчас находятся Алоис Юмби (Вел) и Эрик Назарян (Бел), так что без сомнения они собираются сделать ставку на то, что Алоис Юмби (Вел) выиграет бой.