ЛИУ Шаркс — Сейнт Франсис Нью-Йорк Террьерз. Прогноз, ставки на матч. NCAA (19.02.20)

19-го февраля в 01:00 по МСК состоится матч в рамках чемпионата NCAA, в котором на своей площадке местный клуб ЛИУ Шаркс примет соперника по национальному первенству Сейнт Франсис Нью-Йорк Террьерз.



В 01:00 по московскому времени все поклонники баскетбола будут внимательно следить за событиями противостояния ЛИУ Шаркс – Сейнт Франсис Нью-Йорк Террьерз. Это серьезные соперники, которые практически каждый год ведут упорную борьбу за чемпионский титул. Эта встреча для команд будет второй в сезоне, а в первой гости нынешнего поединка одержали победу с разницей всего в три очка, так что на этот раз снова можно ожидать напряженную борьбу.



СТАВКИ/КОЭФФИЦИЕНТЫ БУКМЕКЕРСКИХ КОНТОР НА МАТЧ ЛИУ Шаркс — Сейнт Франсис Нью-Йорк Террьерз:

В 01:00 по Москве на баскетбольную площадку выйдут игроки клубов ЛИУ Шаркс и Сейнт Франсис Нью-Йорк Террьерз. Организаторы турнира собираются провести данную игру 19-го февраля. Последний раз команды встречались на площадке два месяца назад, и тогда уверенную победу праздновали баскетболисты клуба Сейнт Франсис Нью-Йорк Террьерз. Но, если брать всю статистику данного противостояния, то в ней сильнее был БК ЛИУ Шаркс, выигравший 87 матчей из 134-х очных встреч.

ЛИУ Шаркс

Летом баскетбольный клуб ЛИУ Шаркс устроил распродажу игроков, так что ряды команды покинуло несколько ключевых баскетболистов, которых пока не могут заменить новички. Сейчас хозяева находятся на предпоследнем месте и выше уже вряд ли поднимутся, а вот опустить на последнюю строчку вполне реально. Руководство пока не уволило тренерский штаб, но это связано в первую очередь с тем, что еще не найден новый наставник, который сумел бы начать подготовку команды к уже следующему сезону, так как этот уже и так провален. В последних десяти матчах баскетбольный клуб ЛИУ Шаркс одержал только одну победу, причем даже в родных стенах команда не может продемонстрировать сильную игру, а ужасно выступает как в обороне, так и в нападении. Сразу два разыгрывающих защитника травмированы, так что у хозяев будут проблемы с этой позицией.



Сейнт Франсис Нью-Йорк Террьерз

Небольшой перерыв в турнире пошел баскетбольному клубу Сейнт Франсис Нью-Йорк Террьерз на пользу, ведь все три поединка после него команда выиграла. Но, две победы гости одержали в овертайме, а во всех трех встречах результативность зашкаливала. Даже в победных поединках баскетбольный клуб Сейнт Франсис Нью-Йорк Террьерз пропускал более 115 очков, что говорит о слабых действиях в обороне. Причина очевидна, ведь травмирован один из основных защитников, а никто остальной в команде не способен полноценно заменить данную позицию. Так что, гости выигрывают за счет хорошего нападения, но такое получалось еще и благодаря тому, что все матчи были со середняками чемпионата. С лидерами так может не получиться, а ведь проигрывать команде нельзя, ведь хоть баскетбольный клуб Сейнт Франсис Нью-Йорк Террьерз и пребывает в зоне плей-офф, но в любой момент может оттуда вылететь. Кроме травмы защитника, у гостей более нет кадровых потерь.

ЛИУ Шаркс — Сейнт Франсис Нью-Йорк Террьерз. КАК ИГРАЛИ МЕЖДУ СОБОЙ?

Вплоть до 19-го февраля включительно букмекерские конторы будут принимать ставки на баскетбольный поединок ЛИУ Шаркс — Сейнт Франсис Нью-Йорк Террьерз. А так как начало встречи в 01:00 по московскому времени, то дальше уже не получится сделать ставку. Фаворит данного противостояния слишком очевиден, ведь баскетбольный клуб ЛИУ Шаркс практически постоянно выигрывает, так как последнее поражение было уже восемь лет назад.



ЛИУ Шаркс — Сейнт Франсис Нью-Йорк Террьерз. Прогноз, ставки на матч(19.02.20)

ЛИУ Шаркс

После многочисленных потерь на выезде, баскетбольный клуб ЛИУ Шаркс наконец-то возвращается на родную площадку, а дома команда играет намного лучше. В последнем гостевом поединке БК ЛИУ Шаркс сыграл просто ужасно, так как получилось с трудом набрать только пятьдесят очков, а в составе команды нормально действовало только два игрока, да и то лишь в одной четверти. При поддержке трибун баскетбольный клуб ЛИУ Шаркс всегда выступает лучше, и в среднем набирает более сотни очков за матч. Но, хозяевам все же нужно поработать над своими действиями в атаке, так как подводит реализация из трехсекундной зоны, а также не лучшим образом баскетболисты клуба ЛИУ Шаркс бросают из-за дуги. Серьезных кадровых потерь в составе хозяев нет, ведь в лазарете находятся игроки, но в этом сезоне они не отыгрывают большой роли в игре команды.

Сейнт Франсис Нью-Йорк Террьерз

В прошлом матче баскетбольный клуб Сейнт Франсис Нью-Йорк Террьерз потерял своего лидера, без которого команда оказалась неспособной к результативным действиям. В том поединке гости после первой четверти лидировали с преимуществом в семнадцать очков, но после потери данного баскетболиста стали безвольно бегать по площадке, так что в итоге уступили, позволив сопернику обогнать себя на тридцать очков. В нынешнем матче травмированный игрок вряд ли сможет сыграть, так как потянул мышцы спины, а на восстановление от данного повреждения будет мало даже недели, а между матчами всего несколько дней. Учитывая то, что баскетбольный клуб Сейнт Франсис Нью-Йорк Террьерз и так на выезде играет хуже, чем дома, а также отсутствие ключевого игрока, вряд ли гости смогут продемонстрировать в данном поединке достойную игру. Все остальные баскетболисты клуба Сейнт Франсис Нью-Йорк Террьерз находятся в хорошей форме, но без лидера гости не могут показывать командных действий, ведь на нем была завязана вся игра.

Сегодня матч ЛИУ Шаркс — Сейнт Франсис Нью-Йорк Террьерз Прогнозы от БК «БалтБет»

Поклонники баскетбола наконец-то дождались поединка ЛИУ Шаркс — Сейнт Франсис Нью-Йорк Террьерз, который должен пройти 19-го февраля в рамках очень престижного турнира. Можно не сомневаться, что в 01:00 по московскому времени на трибунах будет полно болельщиков, а также многие будут смотреть прямую трансляцию игры по телевизору. Несмотря на то, что баскетбольный клуб ЛИУ Шаркс в этом сезоне уже обыгрывал данных гостей, в целом команда не лучшим образом играет с данным соперником, сумев выиграть только три встречи из последних десяти.

ЛИУ Шаркс — Сейнт Франсис Нью-Йорк Террьерз: хозяева докажут превосходство над соперником

В этом сезоне баскетбольный клуб ЛИУ Шаркс играет очень агрессивно на чужой половине площадки, и именно умелые действия в нападении часто позволяли команде возвращаться, хотя до этого она проигрывала с сильным отставанием. Обладая не самым сильным составом на данном турнире, баскетбольный клуб ЛИУ Шаркс уже и так сотворил настоящую сенсацию, когда сумел квалифицироваться в плей-офф, и даже пройти первый этап, хотя соперник попался очень сложный и более опытный. Сами же хозяева уже давно не играли на столь высоком уровне, но баскетболисты клуба ЛИУ Шаркс хоть и не имеют опыта, но все же обладают большим талантом и большинство из них регулярно набирает очки в каждом матче. К тому же, хозяева отличаются хорошим командным взаимодействием, так что очень быстро переходят от обороны к нападению. Не поможет команде в этой игре только центровой, повредивший запястье.

Недавно у баскетбольного клуба Сейнт Франсис Нью-Йорк Террьерз был спад, во время которого команда потерпела четыре поражения, хотя соперники были не самые сильные. Но, руководство не стало делать поспешных решений, дав тренеру возможность исправить ситуацию, и результат пришел, так как на данный момент гости выдают серию из шести побед. Это позволило вернуть себе четвертое место в турнирной таблице, а если баскетбольный клуб Сейнт Франсис Нью-Йорк Террьерз выиграет еще хотя бы два матча, то вполне может подняться и на вторую строчку. В обороне команда не стала играть более надежно, но зато гости существенно прибавили в плане атаки, так как в среднем набирают 118 очков за матч. На выезде у баскетбольного клуба Сейнт Франсис Нью-Йорк Террьерз немного ниже атакующий потенциал, так что выигрывать в гостях получается сложнее. Центровой точно пропускает данный матч, а под вопросом выход на площадку легкого форварда.

СЕГОДНЯ МАТЧ ЛИУ Шаркс — Сейнт Франсис Нью-Йорк Террьерз. ПРОГНОЗ ОТ ЭКСПЕРТОВ

Ранее баскетбольный клуб ЛИУ Шаркс был одним из сильнейших на данном турнире, но золотое поколение команды ушло, так что сейчас хозяева показывают посредственные результаты, даже не каждый год пробиваясь в плей-офф. В этом сезоне баскетбольный клуб ЛИУ Шаркс вновь может пролететь мимо восьмерки сильнейших, ведь хозяева идут только десятыми в чемпионате, а от зоны плей-офф уже сильно отстают. Да, команда хорошо действует на своей площадке, но этого мало для успешных результатов, так как на выезде баскетболисты клуба ЛИУ Шаркс практически не выигрывают. Сейчас команде очень не хватает стабильности, так как в последних десяти матчах было только три победы, а среди семи поражений четыре было с разгромным счетом. Руководство не стремится усиливать состав за счет трансферов, а в этом сезоне хозяева также испытывают кадровые проблемы, ведь на полгода выбыл из строя тяжелый нападающий, кого особо некем заменить.

В последнее время баскетбольный клуб Сейнт Франсис Нью-Йорк Террьерз испытывает откровенные проблемы с обороной, что связано с травмами сразу двух разыгрывающих защитников и атакующего защитника. Из-за этого результаты гостей сильно упали, ведь в последних пяти турах получилось одержать всего одну победу, а четыре встречи были проиграны. Пока команда еще не покинула зону плей-офф, но уже с четвертого места опустилась на седьмое, так что главному тренеру необходимо принимать какие-то меры, ведь в ином случае баскетбольный клуб может выбыть из восьмерки лучших. В каждом матче гости пропускают более сотни очков, а на выезде результаты гораздо хуже. В последнем поединке баскетболисты клуба Сейнт Франсис Нью-Йорк Террьерз хорошо начали и выиграли первые две четверти, но после перерыва команда посыпалась, проиграв с отставанием в двенадцать очков. Некоторые игроки гостей находятся в слабой форме, из-за чего им сложно отыграть весь матч.

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