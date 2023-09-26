Савиных/Ю — Бёррэдж/Машарова. Прогноз, ставки на матч(26.09.23)

Савиных/Ю — Бёррэдж/Машарова (26.09.2023), ставки и коэффициенты

26.09.2023 в 07:00 по МСК состоится матч в рамках чемпионата WTA, в котором на корт выйдут Савиных/Ю , а противостоять в этом поединке будет Бёррэдж/Машарова.



Савиных/Ю сейчас каждый день проводит в упорных тренировках, ведь уже 26.09.2023 придется сыграть на корте против такого непростого оппонента, как Бёррэдж/Машарова. По Москве данный поединок начнется в 07:00. Статистика личных встреч насчитывает пять матчей, и в ней явным фаворитом является Бёррэдж/Машарова, одержав четыре победы при одном поражении, причем три победы были еще и досрочными.



Савиных/Ю — Бёррэдж/Машарова. КТО ФАВОРИТ МАТЧА?

В линии букмекерских контор появились события, которые пройдут 26.09.2023, так что в разделе тенниса можно найти поединок Савиных/Ю — Бёррэдж/Машарова. Для тех, кто хочет сделать предматчевую ставку на игру, необходимо это совершить до 07:00 по Москве, пока не начался поединок. Савиных/Ю и Бёррэдж/Машарова еще ни разу не встречались на корте, несмотря на то, что занимают высокие позиции в теннисном рейтинге и уже не первый год выступают на профессиональном уровне.

Савиных/Ю

Пока Савиных/Ю не демонстрирует хорошей физической формы, а проходит каждый раунд исключительно на своем характере и благодаря богатому опыту. Еще на первом этапе все могло завершиться поражением, когда были проиграны первые два сета, но затем получилось собраться и выиграть остальные три. В последующих матчах было не легче, так что можно однозначно сделать вывод, что Савиных/Ю находится не в лучших кондициях. Скорее всего, что причина кроется в недавней травме колена, которая заставила на долгий срок покинуть корт. Если судить по прошлому году, то был такой же слабый старт, но затем начался прогресс, так что есть надежда, что дальше Савиных/Ю будет играть все сильнее и все же сможет порадовать болельщиков стабильностью. Ведь пока все предыдущие турниры завершались на ранних этапах, хотя оппоненты были не самые сложные. К тому же, Савиных/Ю довольно неплохо играет на данном покрытии.



Бёррэдж/Машарова

На этом турнире Бёррэдж/Машарова играет еще с квалификации, где вначале была победа над представителем пятой сотни теннисного рейтинга, а затем удалось в сложном матче обыграть местного игрока. Сыграв только в двух матчах, еще не получится адаптироваться к данному покрытию корта, ведь Бёррэдж/Машарова все же больше любит грунтовые или травяные корты, а здесь придется играть на харде. Не обладая высокой скоростью, Бёррэдж/Машарова не любит быстрого темпа игры, а отдает предпочтение надежной обороне на задней линии. Тем более, что Бёррэдж/Машарова уверенно действует на приеме, хорошо пробивая обеими сторонами ракетки. 45-я ракетка мира обладает не только качественным форхендом, но и бэкхендом, так что Бёррэдж/Машарова на второй подаче часто имеет даже больший процент выигрыша, чем на первой. В 35 лет Бёррэдж/Машарова пока не думает о завершении карьеры, а на этом турнире пока еще не сложно выступать, так как между матчами хватает времени на восстановление.

Прогноз на матч

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Савиных/Ю — Бёррэдж/Машарова. Прогноз, ставки на матч(26.09.23)

Савиных/Ю

Лишь в первом матче данного турнира было непонятно, в какой форме находится Савиных/Ю, ведь представителя четвертой сотни мирового теннисного рейтинга удалось дожать лишь в пятом сете, когда все ожидали яркой досрочной победы. Но, затем Савиных/Ю уже не позволяет оппонентам показывать свой теннис, а навязывает свой стиль. Савиных/Ю старается загонять соперников по корту и максимально вымотать их. Главным козырем, которым обладает Савиных/Ю, является психологическая стойкость, ведь даже проиграв два первых сета Савиных/Ю не опускает рук, а вполне может переломать ход поединка и одержать победу, что наблюдалось уже неоднократно. Хотя профильным покрытием является грунт, Савиных/Ю все же умело действует на любом корте, при этом, меняется и стиль игры. Так как в этом сезоне уже было сыграно несколько матчей на харде, то Савиных/Ю точно не станет испытывать проблем на данном покрытии.

Бёррэдж/Машарова

В этом сезоне Бёррэдж/Машарова действует неоднозначно, ведь можно увидеть великолепные действия в атаке, но что касается остальных компонентов, то здесь допускается слишком большое количество ошибок. Да, Бёррэдж/Машарова обладает очень сильной первой подачей, а так как матч проходит на закрытом харде, это дает преимущество. Но, с обороной дела не идут, так как Бёррэдж/Машарова не всегда чувствует заднюю линию, плохо играет у сетки, а также в этом сезоне ухудшилась работа ногами, ведь Бёррэдж/Машарова не может похвастаться такой физической формой, как и раньше. Конечно, Бёррэдж/Машарова имеет один из самых сильных на этом турнире форхенд, но это преимущество сможет дать результат лишь в том случае, если 58-я ракетка мира прибавит в плане стабильности, а также сможет завладеть инициативой в матче и заставить игра оппонента в собственном ритме. Если же сначала поединка не получится навязать свою игру, то вряд ли потом получится что-то изменить.

Сегодня матч Савиных/Ю — Бёррэдж/Машарова Прогнозы от БК «БалтБет»

Престижный теннисный турнир – это всегда много интересных матчей, в которых встречаются соперники разного уровня. Среди большого количества матчей наши аналитики выбрали для прогнозирования противостояние, в котором встретятся Савиных/Ю и Бёррэдж/Машарова. Несмотря на то, что спортсмены занимают разные строчки рейтинга, фактически, на этом турнире они имеют равные шансы на проход в следующий раунд. Дело в том, что покрытие турнира отлично подходит под стиль игры теннисиста, занимающего в рейтинге позиции, гораздо ниже, чем соперник. А вот теннисист, находящийся выше в рейтинге, не имеет достаточно опыта выступлений на этом покрытии. Это подтверждают и личные встречи теннисистов. Конечно, преимущество в них находится на стороне более титулованного соперника, однако несколько встреч, произошедших как раз на подобном типе покрытия, наглядно показывает, что это покрытие для него непрофильное, и тут верх одерживал менее титулованный соперник. В общем, несмотря на то, что линия букмекеров уже несколько прогнулась в сторону нашего прогноза, мы все равно полагаем, что у аутсайдера букмекеров в этом матче есть отличные шансы не только навязать борьбу своему более известному и титулованному сопернику, но и победить. С остальными прогнозами наших аналитиков на этот матч можно ознакомиться ниже.

Савиных/Ю — Бёррэдж/Машарова: ошибок будет много, ставим на количество геймов

Савиных/Ю и Бёррэдж/Машарова которым предстоит определить сильнейшего в ближайшем матче престижного теннисного турнира, соперники, которые отлично знакомы со стилем игры друг друга. Теннисисты уже неоднократно скрещивали ракетки на разных стадиях различных турниров. Поэтому прежде чем начать прогнозирование этого противостояния, наши аналитики решили прибегнуть к статистике очных встреч. Из нее стало видно, что Савиных/Ю имеет преимущество над соперником, так как на данном типе покрытия не имеет поражений. А вот Бёррэдж/Машарова хоть и показывает неплохой теннис в текущем сезоне, все же так и не может добиться более-менее вменяемых результатов на данном типе покрытия. Это означает, что наш фаворит этого противостояния — Савиных/Ю. Однако матч для фаворита вряд ли будет проходным. Бёррэдж/Машарова умеет настраиваться на титулованных соперников. Об этом говорит высокий рейтинг спортсмена, да и личные встречи между соперниками в большинстве матчей проходили в борьбе. Тщательно изучив линию букмекерских контор, мы обратили внимание, что в лини предлагается заниженный общий тотал геймов. Мы полагаем, что этим необходимо пользоваться, тем более, что в предыдущих матчах на турнире Савиных/Ю довольно посредственно действовал на своей подаче. Если предыдущие соперники были гораздо ниже уровнем, то Бёррэдж/Машарова вряд ли будет прощать такое. Наши эксперты ждут здесь плотного противостояния, но за счет большего опыта победителем будет Савиных/Ю.

СЕГОДНЯ МАТЧ Савиных/Ю — Бёррэдж/Машарова. ПРОГНОЗ ОТ ЭКСПЕРТОВ

На матч, в котором встретятся Савиных/Ю и Бёррэдж/Машарова букмекеры предложили довольно интересную линию. Напомним, что линию на теннисные матчи букмекеры составляют исходя из рейтинга и текущей формы спортсменов. Судя по тому, как соперники начали сезон, они готовы демонстрировать высокие результаты на всех турнирах, в которых принимают участие. Поэтому наши аналитики полагают, что линия, выставленная букмекерами, является верной. Однако это не помешало нам тщательно проанализировать возможность победы одного и другого спортсмена в этом матче, и предложить свои прогнозы на это противостояние. Мы знаем, что сейчас в большом теннисе идет серьезная борьба за места в рейтинге. Ситуация такова, что целый ряд теннисистов имеет отличные шансы на то, чтобы улучшить свои позиции в рейтинге, заняв более высокое место. Для этого необходимо показывать стабильно высокие результаты на всех крупных турнирах. И данный турнир не является исключением. Сейчас начинаются самые ответственные стадии, и чем дальше пройдут соперники по турнирной сетке, тем больше получат рейтинговых очков за участие в турнире. Поэтому сейчас все спортсмены будут действовать на пределе возможностей, активно играя не только на своей подаче, но и цепляясь за каждое очко на подаче соперника. Благодаря этому, мы можем гарантировать, что Савиных/Ю и Бёррэдж/Машарова проведут зрелищный и активный матч, в котором порадуют зрителей ярким атакующим теннисом, со множеством интересных комбинаций.