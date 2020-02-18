Николас Санчес Изкуиэрдо — Алессандро Ингарао: кто пройдет в следующий раунд?

Николас Санчес Изкуиэрдо — Алессандро Ингарао (19-го февраля), ставки и коэффициенты

19-го февраля в 10:00 по МСК состоится матч в рамках чемпионата ITF, в котором на корт выйдут Николас Санчес Изкуиэрдо , а противостоять в этом поединке будет Алессандро Ингарао.



19-го февраля в линии букмекерских контор можно найти множество теннисных матчей, но для ставки лучше всего подходит поединок Николас Санчес Изкуиэрдо — Алессандро Ингарао. На него будут приниматься букмекерами предматчевые ставки вплоть до 10:00 по МСК. В этом сезоне между оппонентами еще не было личных встреч, а в прошлом прошло сразу две. В них Николас Санчес Изкуиэрдо и Алессандро Ингарао одержали по одной победе, причем каждый раз на корте была упорная борьба, так что выигрыш получался с минимальным преимуществом.



Николас Санчес Изкуиэрдо — Алессандро Ингарао. КТО ФАВОРИТ МАТЧА?

Поклонники тенниса с нетерпением ожидают 19-го февраля, ведь именно в этот день на корте встречаются Николас Санчес Изкуиэрдо и Алессандро Ингарао. Прямая трансляция игры будет проходить на нескольких спортивных каналах в 10:00 по Москве. Шансы на победу примерно равны, ведь личные встречи всегда проходят в напряженной борьбе, да и результат предыдущих противостояний практически одинаковый, ведь Николас Санчес Изкуиэрдо имеет на своем счету три победы, Алессандро Ингарао может похвастаться четырьмя.

Николас Санчес Изкуиэрдо

Пока Николас Санчес Изкуиэрдо не демонстрирует хорошей физической формы, а проходит каждый раунд исключительно на своем характере и благодаря богатому опыту. Еще на первом этапе все могло завершиться поражением, когда были проиграны первые два сета, но затем получилось собраться и выиграть остальные три. В последующих матчах было не легче, так что можно однозначно сделать вывод, что Николас Санчес Изкуиэрдо находится не в лучших кондициях. Скорее всего, что причина кроется в недавней травме колена, которая заставила на долгий срок покинуть корт. Если судить по прошлому году, то был такой же слабый старт, но затем начался прогресс, так что есть надежда, что дальше Николас Санчес Изкуиэрдо будет играть все сильнее и все же сможет порадовать болельщиков стабильностью. Ведь пока все предыдущие турниры завершались на ранних этапах, хотя оппоненты были не самые сложные. К тому же, Николас Санчес Изкуиэрдо довольно неплохо играет на данном покрытии.



Алессандро Ингарао

Если в начале турнира еще были сомнения, находится ли Алессандро Ингарао на пике своих возможностей, то после последнего сыгранного матча в этом уже никто не сомневается. Алессандро Ингарао демонстрирует хорошую концентрацию и полностью отдается игре. Да, это еще не пик формы, но все же Алессандро Ингарао имеет хороший уровень, ведь победить оппонента, который находится также в десятке сильнейших, да еще и со счетом 3-0, довольно сложно. Алессандро Ингарао намного моложе нынешнего оппонента, хотя в плане опыта совершенно не уступает. Можно не сомневаться, что Алессандро Ингарао не станет выкладываться уже в первом сете, а просто станет играть в обороне, чтобы сдержать стартовый натиск соперника. Алессандро Ингарао будет ждать, когда в четвертом и пятом сете оппонента начнет одолевать усталость и начнут появляться ошибки, вот тогда Алессандро Ингарао и станет демонстрировать свой стиль и выматывать оппонента. Алессандро Ингарао умеет играть как на задней линии, так и под сеткой, а опасность представляют не только первая, но и вторая подача, так как получается вариативно играть на приеме.

«Николас Санчес Изкуиэрдо» — «Алессандро Ингарао»: прогноз автора

Разница в классе не должна помешать соперникам, выдать отличный матч на теннисных кортах известного турнира. Николас Санчес Изкуиэрдо и Алессандро Ингарао впервые будут встречаться между собой. Если Николас Санчес Изкуиэрдо уже привык выступать на таких стадиях крупных теннисных турниров, где обладает немалым опытом, то соперник — Алессандро Ингарао пока только делает первые шаги во взрослом теннисе, поэтому еще недостаточно опытен в подобных матчах. Даже учитывая тот факт, что эксперты мирового тенниса пророчат спортсмену большое будущее, ни букмекеры, ни эксперты нашего ресурса не видят здесь никаких факторов в пользу победы менее опытного спортсмена. Наряду с этим, мы полагаем, что в одном из сетов, а то и в двух, соперник может навязать своему более опытному оппоненту борьбу. Глядя на результаты, которые Николас Санчес Изкуиэрдо демонстрировал будучи юниором, создается впечатление, что спортсмен – будущее мирового тенниса. Естественно, чтобы играть на равных и побеждать лидеров мирового рейтинга, помимо таланта нужно обладать должным опытом и иметь отличный психологический настрой. Все это придет со временем, а пока стоит отталкиваться от текущей формы, а она говорит о том, что Николас Санчес Изкуиэрдо – фаворит противостояния. Возможно, что фаворит даст сопернику проявить себя, позволив получить бесценный опыт выступлений на таком уровне и против таких соперников. В этом случае, игра будет очень интересная, в первую очередь, с той точки зрения, что любители спорта смогут понаблюдать за первыми шагами будущей звезды. Прогнозы от наших экспертов на этот матч представлены ниже, всем хорошего тенниса и выигрышных ставок.



Прогноз и ставка на матч Николас Санчес Изкуиэрдо — Алессандро Ингарао 19-го февраля

Николас Санчес Изкуиэрдо

На данном турнире Николас Санчес Изкуиэрдо выступает по не самому сложному календарю, но даже несмотря на это, по ходу сетки были испытаны определенные проблемы. На ранних стадиях удалось спастись от матчболлов, но далее не было видно прибавления игровой формы, так что Николас Санчес Изкуиэрдо выступает на том же уровне, что и в самом начале сезона. Во всех своих поединках Николас Санчес Изкуиэрдо допускает слишком много брака, причем больше всего ошибок можно наблюдать на задней линии, что в принципе не свойственно двадцатой ракетке мира. В чем причина столь слабой формы не ясно, ведь ни в этом, ни в прошлом сезоне не приходилось сталкиваться даже с малейшими повреждениями. Обороняться на задней линии в этом году не получается, а атаковать Николас Санчес Изкуиэрдо особо не умеет, не обладая мощной подачей, а также действуя слишком прямолинейно. Единственное преимущество, которым обладает Николас Санчес Изкуиэрдо, это умение играть на травяных кортах.

Алессандро Ингарао

В этом сезоне Алессандро Ингарао действует неоднозначно, ведь можно увидеть великолепные действия в атаке, но что касается остальных компонентов, то здесь допускается слишком большое количество ошибок. Да, Алессандро Ингарао обладает очень сильной первой подачей, а так как матч проходит на закрытом харде, это дает преимущество. Но, с обороной дела не идут, так как Алессандро Ингарао не всегда чувствует заднюю линию, плохо играет у сетки, а также в этом сезоне ухудшилась работа ногами, ведь Алессандро Ингарао не может похвастаться такой физической формой, как и раньше. Конечно, Алессандро Ингарао имеет один из самых сильных на этом турнире форхенд, но это преимущество сможет дать результат лишь в том случае, если 58-я ракетка мира прибавит в плане стабильности, а также сможет завладеть инициативой в матче и заставить игра оппонента в собственном ритме. Если же сначала поединка не получится навязать свою игру, то вряд ли потом получится что-то изменить.

Сегодня матч Николас Санчес Изкуиэрдо — Алессандро Ингарао Прогнозы от БК «БалтБет»

Со старта текущего теннисного сезона Николас Санчес Изкуиэрдо и Алессандро Ингарао начали демонстрировать отличный уровень подготовки, что вылилось в большое количество побед и завоеванных трофеев. На фоне того, что ряд спортсменом пока не может похвастаться хорошей формой, демонстрируя рваные результаты, наши соперники стараются выигрывать как можно больше матчей, чтобы улучшать свои позиции в рейтинге. Напомним, что за победу в текущем турнире теннисисты получат достаточное количество очков, чтобы еще больше подняться в рейтинге, и результаты, которые Николас Санчес Изкуиэрдо и Алессандро Ингарао показывают на этом турнире, свидетельствуют о том, что соперники не собираются сбавлять обороты, и главной их целью здесь является взятие трофея. Именно поэтому матч этих соперников приковал внимание любителей тенниса, и наши аналитики тоже решили поделиться своими прогнозами на этот матч. Так как уже в текущем сезоне Николас Санчес Изкуиэрдо и Алессандро Ингарао провели несколько очных матчей, которые прошли в напряженной борьбе, наши аналитики уверены в том, что великолепная форма и отличный уровень подготовки должны способствовать тому, что и этот матч между соперниками должен получиться не менее зрелищным, чем предыдущие матчи. Покрытие турнира тоже располагает к затяжной игре, так как Николас Санчес Изкуиэрдо и Алессандро Ингарао действуют от подачи, поэтому мы не исключаем плотную борьбу в каждом сете, что, несомненно, придется по вкусу любителям большого тенниса.

Николас Санчес Изкуиэрдо — Алессандро Ингарао: кто пройдет в следующий раунд?

Судя по количеству финалов и титулов, которые Николас Санчес Изкуиэрдо имеет в своем активе за свою карьеру, вопрос о фаворите в теннисном матче, в котором встретятся Николас Санчес Изкуиэрдо и Алессандро Ингарао отпадает сам собой. Наши аналитики, и аналитики букмекерских контор не видят возможности, которая позволит аутсайдеру победить в этом матче. Алессандро Ингарао в принципе и не аутсайдер, если судить по рейтингу, однако Николас Санчес Изкуиэрдо превосходят по всем параметрам своего соперника. Единственное, в чем есть какие-то сомнения – сможет ли фаворит матча пробить фору, заявленную букмекерами. В принципе, если судить по личным встречам, то здесь фора выставлена правильно. В львиной доли матчей между теннисистами фора либо пробивалсь фаворитом впритык, либо не пробивалась. Так что, наши аналитики решили не гадать, а просто пропустить ставку на фору в этом матче, так как было бы неправильно прогнозировать ставки ни за, ни против форы. А вот общий тотал геймов, предложенный букмекерами, вызвал у нас интерес. Отталкиваясь от текущей формы спортсменов, мы сделали вывод, что вряд ли Алессандро Ингарао сможет выиграть сет у соперника, поэтому ждем здесь легкой победы фаворита. А это означает, что букмекеры завысили общий тотал геймов на 1-2 гейма. Мы решили воспользоваться этим, и рекомендуем бетторам делать ставки на тотал меньше, тем более, что Николас Санчес Изкуиэрдо гораздо более комфортно чувствует себя на данном типе покрытия, чем соперник.

СЕГОДНЯ МАТЧ Николас Санчес Изкуиэрдо — Алессандро Ингарао. ПРОГНОЗ ОТ ЭКСПЕРТОВ



Сегодня среди любителей ставок на спорт теннис занимает особую популярность. Благодаря тому, что современные букмекеры существенно расширили линию ставок на этот вид спорта, бетторы получили возможность большого выбора событий на теннисные матчи. Теперь можно делать ставки не только на исходы матча, форы и тоталы, но и на сеты, геймы и статистику. Конечно, чтобы выигрывать на ставках на теннисной статистике, необходимо иметь определенные знания, однако благодаря нашим аналитикам, которые выбирают наиболее интересные теннисные противостояния, и составляют к ним прогнозы, все становится гораздо проще. Сегодня среди большого количества теннисных матчей наши эксперты выбрали матч, в котором соперниками будут Николас Санчес Изкуиэрдо и Алессандро Ингарао. Эти спортсмены уверенно играют на данном турнире, своих соперников они прошли, не потратив дополнительных усилий. Скорее всего, теннисисты так распланировали свой график, чтобы выходить на пик формы с сохранением большого количества физических и психологических сил как раз к важным стадиям турнира. Наши аналитики полагают, что предстоящий матч станет серьезным экзаменом и для Николас Санчес Изкуиэрдо и для Алессандро Ингарао, так как действия спортсменов на корте позволят оценить их реальную подготовку, а также позволят ответить на вопрос, можно ли рассматривать спортсменов в качестве одних из претендентов на титул в этом турнире. Поэтому рекомендуем понаблюдать за этим матчем, а чтобы подогреть интерес к просмотру противостояния, советуем воспользоваться нашими прогнозами, которые приведены ниже.

http://evolvegame.ru/cat4-244379-nikolas-alberto-arreche-huan-manuel-cerundolo-prognoz-i-stavki-ot-specialista-na-tennis-18-02-20/